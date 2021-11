​"Mam ostatnie 30 łóżek niecovidowych, które ewentualnie mógłbym przekształcić" - mówi dyrektor Szpitala Powiatowego w Łęcznej na Lubelszczyźnie. Pozostałe oddziały zostały już przeznaczone dla chorych na Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zamknąłem chirurgię, oddział urazowo-ortopedyczny, gastrologię - wylicza Krzysztof Bojarski, dyrektor szpitala. Została już tylko interna, czyli oddział chorób wewnętrznych z trzydziestoma łóżkami. Gdyby została przekształcona, to szpital stałby się w całości covidowym.

Za wyjątkiem Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń, którego odpowiednika nie ma w tej części Polski, więc nie ma mowy również o jego przekształceniu - mówi Bojarski.

Interna to ostatnie 30 łóżek w szpitalu, która dzisiaj pełni rolę w zasadzie zaplecza łóżkowego dla wszystkich pacjentów, którzy trafiają do tej placówki. Szpital przyjmuje wszystkie nagłe przypadki w sytuacjach zagrażających życiu oraz pacjentów onkologicznych, ponieważ oni czekać nie mogą. Na potrzeby Covid-19 są 73 miejsca - dla pozostałych pacjentów 30. Wolne miejsca covidowe w południe były 4 - mówi dr Marcin Skórski, kardiolog, ordynator oddziału covidowego w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej.

Średnio 85 procent pacjentów jest niezaszczepionych. Pojawiają się też tacy, którzy próbują oszukać system. Kupują certyfikaty covidowe - trzeba mieć świadomość, że tacy pacjenci też trafiają do szpitali. Jeden oficjalnie mi się przyznał do tego - mówi dr Skórski. Najwięcej szkody wyrządzają sami sobie. W systemie funkcjonują jako zaszczepieni, jednak przebieg choroby zdecydowanie odbiega od zaszczepionych. Pacjent, który przyznał, że ma certyfikat, ale nie był szczepiony, wyszedł do domu, ale jego płuca są poważnie uszkodzone - mówi lekarz. Będzie wymagał wielomiesięcznej rehabilitacji pocovidowej.

Z pacjentów zaszczepionych zmarła tylko jedna osoba - mówi kardiolog. Miała jednak zaawansowany nowotwór, rozsiany po całym organizmie. Covid był w tym przypadku dodatkiem. Pozostali wszyscy po podawaniu tlenu w ciągu kilku dni byli w stanie, że można było ich wypisać do domu. Przebieg choroby u niezaszczepionych wymaga zdecydowanie dłuższej hospitalizacji i niestety powoduje duże spustoszenie w organizmie - mówi Skórski.