W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 32 874 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 653 pacjentów z Covid-19. Szpital tymczasowy na PGE Narodowym w Warszawie wdrożył awaryjne rozwiązanie dotyczące przyjmowania pacjentów. Pozwala na to, by w kryzysowych sytuacjach przyjmowani byli do niego chorzy bez wcześniejszego pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W takich przypadkach wymagana jest jedynie zgoda centrum koordynacji szpitala. Z powodu krytycznej sytuacji na Śląsku, rozpoczyna się relokacja pacjentów do innych województw. Rząd Irlandii ogłosił plan poluzowania jednych z najostrzejszych w Europie restrykcji koronawirusowych. Przewiduje on dodatkowe udogodnienia dla osób już zaszczepionych obydwoma dawkami. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Punkt szczepień przeciwko Covid-19 w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

16:41 Witamina D3

Niskie stężenie witaminy D, w szczególności znikoma obecność kalcyfediolu w organizmie zainfekowanej koronawirusem osoby, zwiększa ryzyko wystąpienia zgonu wskutek Covid-19, wynika z badania naukowców z Meksyku. Substancja ta jest jednym z metabolitów witaminy D3.



16:30 Poznań

Dwie osoby z działu technicznego szpitala tymczasowego w Międzynarodowych Targach Poznańskich zostały zwolnione dyscyplinarnie po tym jak wczoraj w placówce zabrakło tlenu. Konieczna była ewakuacja 12 osób do innych szpitali.



15:44 Izrael

Minister zdrowia Izraela Juli Edelstein powiedział, że szczepionka na Covid-19 firm Pfizer i BioNTech będzie podawana w kraju dzieciom w wieku 12-15 lat, gdy tylko zostanie zatwierdzona przez amerykańskiego regulatora rynku, Agencję Żywności i Leków (FDA).





15:25 Słowacja

Rząd Słowacji zdecydował, że w czasie Świąt Wielkanocnych kościoły zostaną otwarte, by umożliwić indywidualne modlitwy. W dalszym ciągu nie można organizować nabożeństw i mszy świętych.



Wyjście do kościoła zostało przez rząd zaliczone do wyjątków od zakazu wychodzenia z domu, który obowiązuje w całym kraju.



15:24 Szczepionka firmy AstraZeneca zmienia nazwę

Brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca zmienił rynkową nazwę swojej szczepionki na Covid-19. Odtąd nazywa się ona Vaxzevria. Krok został zaakceptowany przez Europejską Agencję Leków (EMA).



14:50 WHO o chińskiej szczepionce

Grupa ekspertów doradzająca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie szczepionek (SAGE) poinformowała, że preparaty chińskich firm Sinopharm i Sinovac są "pewne i skuteczne" w zapobieganiu Covid-19, ale brak danych dotyczących podawania ich osobom starszym.



14:48 Szczepionka Pfizera

Amerykański koncern Pfizer Inc. i jego niemiecki partner BioNTech poinformował, że testy dowiodły, iż ich szczepionka na Covid-19 jest skuteczna i bezpieczna dla dzieci w wieku 12-16 lat. W najbliższych tygodniach firmy wystąpią o jej dopuszczenie na rynek USA.



13:27 Sytuacja na Śląsku

Sytuacja na Śląsku jest krytyczna pod względem zachorowań i hospitalizacji, relokujemy pacjentów do innych województw - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef resortu zdrowia brał w środę udział w wojewódzkim sztabie kryzysowym w Katowicach. Jak poinformował, głównym tematem spotkania był temat realokacji pacjentów.

12:42 Brak wolnych miejsc w kieleckim szpitalu tymczasowym

Wszystkie łóżka w szpitalu tymczasowym na terenie Targów Kielce są zajęte. W regionie wolnych pozostaje około 200 łóżek covidowych.

W szpitalu tymczasowym przebywa 56 pacjentów w części zachowawczej i 10 chorych w obrębie intensywnej terapii - poinformowała Mazur-Kałuża, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (zakład patronacki szpitala tymczasowego).

Szpital tymczasowy w Targach Kielce otwarty został w sobotę. Docelowo może przyjąć 300 osób. Otwarcie kolejnych modułów będzie możliwe, jeśli uda się pozyskać dodatkową kadrę do obsługi pacjentów. Najbardziej poszukiwani są interniści, anestezjolodzy i pulmonolodzy.

12:39 Małopolska: 80 proc. wyjazdów karetek związanych z koronawirusem

80 proc. wszystkich wyjazdów karetek związanych jest z przypadkami osób zakażonych koronawirusem lub mających objawy Covid-19 - poinformował dziennikarzy wojewoda małopolski Łukasz Kmita. To pokazuje, jak bardzo mocno system jest obciążony - podkreślił wojewoda.

Według ostatnich danych biura wojewody, w Małopolsce wolnych jest 26 respiratorów (zajętych 349 z 375) i 1038 łóżek (zajętych 2683 z 3721) dla pacjentów covidowych.

12:10 Czy przed Wielkanocą możemy się spodziewać nowych obostrzeń?

Godzina policyjna, zakaz przemieszczania... W mediach od kilku dni nie milkną spekulacje o możliwych kolejnych obostrzeniach, i to jeszcze przed świętami. W sobotę na antenie RMF FM minister zdrowia przyznał, że "rozważane są wszelkie scenariusze". Z informacji naszego dziennikarza Krzysztofa Berendy, wynika jednak że rząd nie planuje żadnych nowych obostrzeń.

12:00 Plany ewakuacji lotniczej zakażonych Covid-19 rozszerzone na cały kraj

Plany ewakuacji lotniczej pacjentów zakażonych koronawirusem zostały rozszerzone na cały kraj - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o transport chorych z regionów, w których brakuje miejsc w szpitalach do placówek z wolnymi łóżkami.

11:00 Ponad 650 nowych zgonów w Polsce

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 32 874 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 653 pacjentów z Covid-19.

09:30 Szczepienia w zakładach pracy nie tylko dla 500-osobowych grup?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał w wywiadzie dla TVP, że wymóg 500 osób chętnych jako warunek przeprowadzenia szczepienia przeciwko Covid-19 w zakładzie pracy może zostać obniżony. Zobaczymy, jeżeli to będzie za duży pułap, to się obniży, ale na początek ustawiliśmy taką poprzeczkę 500 osób w danym zakładzie pracy - tłumaczył.

08:32 Szczepionka przeciwko Covid-19 dla zwierząt zarejestrowana w Rosji

W Rosji zarejestrowano pierwszą szczepionkę przeciw Covid-19 dla zwierząt, CarniVacCov - poinformowała w środę Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor). Szczepionka jest przeznaczona dla zwierząt futerkowych, psów i kotów.

07:48 Trwają szczepienia prokuratorów przeciwko Covid-19

Od poniedziałku w Polsce prowadzone są szczepienia prokuratorów i asesorów przeciw Covid-19. W niektórych jednostkach procedura trwać będzie do połowy kwietnia.



"Szczepienia prokuratorów rozpoczęły się 29 marca. Zdecydowana większość prokuratorów zadeklarowała chęć przystąpienia do szczepienia" - przekazał PAP Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.



"Za organizację szczepień odpowiadają kierownicy poszczególnych jednostek prokuratury, którzy zgłaszają do odpowiednich punktów konkretne osoby zainteresowane szczepieniem. Prokuratorzy delegowani są szczepieni w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, w której pełnią obowiązki. W indywidualnych przypadkach, na wniosek zainteresowanej osoby, możliwe jest przystąpienie do szczepienia w innym miejscu" - podała PK. Prokuratorzy szczepieni są szczepionką AstraZeneca.

07:24 Dr Sutkowski: Musimy odczarować szczepienia

Musimy niewątpliwie odczarować szczepienia i przybliżyć je ludziom, ale nie może to się odbywać kosztem jakości ich wykonywania i kwalifikacji do nich - stwierdził w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, komentując zmiany w programie szczepień przeciw Covid-19. Trzeba na to patrzeć z dużą ostrożnością z uwagi na cały kontekst, który jest wokół szczepień i jeszcze niedawno deklarowaną niechęć Polaków do szczepień. Inne są trochę tradycje w tej materii na Zachodzie, inne w związku z tym od lat uwarunkowania prawne - powiedział.



Zdaniem dra Sutkowskiego, konieczna jest kampania społeczna zachęcająca do szczepień. Kampania edukacyjna na rzecz szczepień powinna być nakierowana w stronę osób, które bardziej niż inne roczniki deprecjonują te szczepienia, a więc do osób młodszych - wskazał.

06:32 Dziś nowa dostawa szczepionek Moderny do Polski

Dziś wieczorem do Polski trafi 315 tys. dawek szczepionek firmy Moderna. We wtorek trafiło natomiast do Polski 670 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

06:23 Coraz większe zainteresowanie Włochów wyjazdami na szczepienie do Rosji

Wyjazd turystyczny do Rosji połączony ze szczepieniem przeciwko Covid-19- to oferta biura podróży z Bolonii. We Włoszech zainteresowanie taką "turystyką szczepionkową" rośnie.

W ofercie małego biura podróży z regionu Emilia-Romania, specjalizującego się między innymi w organizacji wyjazdów do Rosji, jest trzytygodniowy pobyt; tyle czasu potrzeba, aby otrzymać dwie dawki szczepionki.



Od końca zeszłego roku otrzymujemy dziesiątki pytań o możliwość zaszczepienia się w Rosji. Nigdy wcześniej nie zajmowaliśmy się turystyką medyczną, choć ten sektor jest mocny - podkreślił dyrektor biura Pietro Di Febo w rozmowie z agencją informacyjną Adnkronos. Za szczepionkową podróż trzeba zapłacić od około 2 tysięcy euro razem z przelotem od osoby.



05:57 Merkel i Macron rozmawiali z Putinem m.in. o szczepionkach

Prezydent Francji Emmanuel Macron i Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiali zdalnie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem m. in na temat szczepionek na Covid-19, sprawy Aleksieja Nawalnego i sytuacji w Libii, na wschodniej Ukrainie i w Syrii - poinformował Pałac Elizejski.

Jak głosi komunikat urzędu prezydenta Francji, mówiono m.in. o ewentualnej współpracy w kwestii szczepionek przeciwko Covid-19, w tym stanu prac nad oceną rosyjskiej szczepionki Sputnik V przez Europejską Agencję Leków (EMA).



Rzecznik Kremla określił rozmowę jako "szczerą i konstruktywną" i podkreślił, że w kwestii rosyjskiej szczepionki mówiono o możliwości jej dostaw do UE, a nawet produkcji w krajach Unii.





05:12 Awaryjne zasady przyjmowania pacjentów do Szpitala Narodowego

Szpital tymczasowy na PGE Narodowym w Warszawie wdrożył awaryjne rozwiązanie dotyczące przyjmowania pacjentów. Pozwala na to, by w kryzysowych sytuacjach przyjmowani byli do niego chorzy bez wcześniejszego pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W takich przypadkach wymagana jest jedynie zgoda centrum koordynacji szpitala.



Nowe rozwiązanie oznacza możliwość przywiezienia przez pogotowie pacjenta, który nie był wcześniej na SOR, po uprzednim uzyskaniu zgody centrum koordynacyjnego Szpitala Narodowego. Jak wskazała rzeczniczka prasowa placówki Iwona Sołtys, jest to jednak rozwiązania awaryjne, wdrożone po to, by pomóc pacjentom w najcięższym stanie, którzy "czekają gdzieś w karetce pod SOR-em", a jednocześnie "zespół wyjazdowy widzi, że stan pacjenta się pogarsza".



Nadal nie oznacza to przyjeżdżania do Szpitala Narodowego, np. prywatnym samochodem, bądź nawet podjazdu karetki pod szpital tymczasowy bez wcześniejszej rozmowy - podkreśliła Sołtys. Jak tłumaczyła, chce, by z tego rozwiązania korzystały zespoły, kiedy "nie widzą już innej drogi". Nie zachęcamy do jego nadużywania - zaznaczała. Wskazała, że w takiej sytuacji parametry zdrowia pacjenta są określane na podstawie rozmowy operatora centrum koordynacji z kimś, kto jest w karetce przy pacjencie - bez dodatkowych badań, które wykonywane są na SOR-ach.

05:10 Irlandia luzuje restrykcje

Rząd Irlandii ogłosił plan poluzowania jednych z najostrzejszych w Europie restrykcji koronawirusowych. Przewiduje on dodatkowe udogodnienia dla osób już zaszczepionych obydwoma dawkami.



Już od teraz osoby, które dostały drugą dawkę co najmniej dwa tygodnie wcześniej, mogą się spotykać z innymi zaszczepionymi osobami - choć tylko z jednego gospodarstwa domowego - w zamkniętych pomieszczeniach bez konieczności zachowywania dwumetrowego dystansu i posiadania maski na twarzy.

Od 12 kwietnia zniesiony zostanie - dla wszystkich, nie tylko dla osób zaszczepionych - nakaz pozostawania w promieniu 5 km od domu. Można się będzie poruszać w obrębie własnego hrabstwa lub w przypadku przekroczenia jego granicy w odległości 20 km od domu.



Od tego samego dnia członkowie dwóch gospodarstw domowych będą mogli się spotykać na otwartym powietrzu, choć nie w przydomowych ogrodach. Ponadto nastąpi pełen powrót do nauki stacjonarnej w szkołach i mogą zostać wznowione prace na budowach domów mieszkalnych.



Dwa tygodnie później otwarte zostać mają obiekty sportowe na otwartym powietrzu, jak korty tenisowe czy pola golfowe oraz atrakcje turystyczne na otwartym powietrzu, jak zabytki czy ogrody zoologiczne. Maksymalna liczba uczestników pogrzebów podniesiona zostanie z 10 do 25.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 4 maja rozpocznie się stopniowe otwieranie sklepów z artykułami innymi niż pierwszej potrzeby oraz punktów usługowych, w tym salonów fryzjerskich. Tego samego dnia nastąpiłoby otwarcie muzeów i galerii, wznowienie nabożeństw religijnych, a także wznowienie prac na pozostałych budowach.



W czerwcu rząd przyjrzy się możliwości otwarcia hoteli, hosteli i innych miejsc noclegowych, a w lipcu i sierpniu zdecydowana większość populacji powinna mieć już znaczącą odporność na Covid-19, co pozwoliłoby na jeszcze dalsze otwarcie.