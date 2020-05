W Polsce wchodzi trzeci etap luzowania obostrzeń. Do pracy wracają fryzjerzy i kosmetyczki. Goście znów będą mogli jeść w lokalach gastronomicznych - zarówno w ogródkach, jak i na zewnątrz. Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 18 746 osób. Zmarło 929 z nich, a wyzdrowiało 7 451. Najwięcej aktywnych zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest obecnie w USA, Rosji i Brazylii - wynika z danych WHO. Wydarzenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie przedstawiamy Wam w naszej relacji z 18 maja.

- W Polsce wchodzi w życie trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Od dziś czynne są z powrotem salony fryzjerskie i kosmetyczne, lokale gastronomiczne mogą znów przyjmować u siebie gości, łagodzone są obostrzenia związane z uprawianiem sportu.



- W Polsce do tej pory zakażenie koronawirusem wykryto u 18 746 osób. 929 z nich zmarło.

- W USA z powodu koronawirusa ubiegłej doby zmarło 820 osób; w sumie od początku pandemii liczba zgonów przekroczyła już 89,5 tys.



- Włosi luzują obostrzenia - wznawia działalność 800 tys. firm, lokali gastronomicznych i usługowych oraz sklepów.



- W Niemczech łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła do 7935. Liczba zakażonych wzrosła do 174 697.



- Najwięcej aktywnych zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest obecnie w USA, Rosji i Brazylii - wynika z danych WHO. W Europie Zachodniej sytuacja epidemiczna się stabilizuje.





15:19 Rosja: Wypłynęły dane łamiących kwarantannę

Dane osobowe mieszkańców Moskwy ukaranych grzywnami za złamanie nakazu samoizolacji można uzyskać na stronach internetowych służących do uiszczania grzywien - podały w poniedziałek media rosyjskie. Prokuratura w Moskwie rozpoczęła wyjaśnianie incydentu.

O wycieku danych poinformował najpierw dziennik "Kommiersant". Dane osobowe - numer dowodu tożsamości, nazwisko i imię - stają się widoczne po wpisaniu w serwisie opłat specjalnego kodu, figurującego na każdym mandacie. Kod ten - kombinacja około 20 cyfr - zwykle służy do identyfikacji płatności.

Władze Moskwy oświadczyły, że działalność serwisów służących do opłacania mandatów i grzywien nie należy do ich kompetencji. Departament Technologii Informatycznych w merostwie Moskwy skomentował niezabezpieczenie danych uwagą, iż winni są sami użytkownicy, którzy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia wymierzonych im mandatów.





15:11 Filipiny: Szturm na centrum handlowe

Filipiński rząd apeluje o zachowanie bezpieczeństwa w centrach handlowych po tym, gdy zostały one na nowo otwarte, a tysiące ludzi wybrało się do nich na zakupy. W poniedziałek na Filipinach stwierdzono ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem.

"Po otrzymaniu doniesień o osobach, które udały się do centrów handlowych całkowicie ignorując zasady zachowania dystansu społecznego, doradzamy społeczeństwu, aby nie popadać w samozadowolenie i przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego ustalonych przez władze" - powiedział rzecznik prezydenta Filipin Rodrigo Dutertego, Harry Roque.





15:05 Portugalia łagodzi obostrzenia

Po blisko dwumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa w poniedziałek w Portugalii przywrócono częściowo pracę szkół i żłobków. Otwarte zostały również restauracje dla klientów.

Jak poinformował premier Antonio Costa, przywracanie do życia placówek oświatowych będzie się odbywać stopniowo i będzie uwzględniać stan rozwoju epidemii w kraju. Szef socjalistycznego rządu powiedział, że w poniedziałek na zajęcia powrócili uczniowie dwóch ostatnich klas szkół średnich. Łącznie około 200 tys. osób.

Powracający po epidemii uczniowie mają obowiązek mycia rąk przed wejściem na teren szkoły, a także przed jej opuszczeniem. Zostali też zobowiązani do chodzenia w masce ochronnej, a także zachowania dwumetrowego dystansu wobec innych osób.





14:57 Wielka Brytania

Brytyjscy przewoźnicy kolejowi oraz operatorzy głównych dworców kolejowych podejmują działania mające na celu utrzymanie odległości między ludźmi w związku z łagodzeniem restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa.

Poniedziałek jest początkiem pierwszego pełnego tygodnia obowiązywania nowych, poluzowanych nieco zasad. Zgodnie z rządowymi wytycznymi osoby, które mogą wrócić do pracy, powinny starać się unikać transportu publicznego. Ponieważ nie zawsze jest to możliwe, podjęto szereg działań mających zapobiec zatłoczeniu dworców, co przed epidemią było typową sytuacją.





14:41 Ukraina wprowadza kontrolę cen

Rozporządzenie rządu Ukrainy w sprawie wprowadzenia regulowanych cen m.in. na mleko, cukier, chleb i kaszę gryczaną weszło w poniedziałek w życie - informuje portal Ekonomiczna Prawda. Regulacje mają obowiązywać do końca ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Rozporządzenie dotyczy cen w handlu detalicznym. Jak zaznaczono, podmioty gospodarcze są zobowiązane do zgłaszania zamiaru podnoszenia cen detalicznych na wskazane towary o ponad 5 proc.

Ukraiński rząd 22 kwietnia podjął decyzję o wprowadzeniu regulowanych cen na 10 produktów spożywczych, niektóre leki, środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej - przypomina Ekonomiczna Prawda.





14:17 ZOO w Płocku wznowiło działalność

Po przerwie spowodowanej obostrzeniami epidemii koronawirusa Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku (Mazowieckie) został w poniedziałek ponownie otwarty dla zwiedzających. Pierwszymi gośćmi byli tam babcia z wnuczkiem. Wznawiając działalność płockie zoo wprowadziło zasady bezpiecznego zwiedzania.

"Z naszych informacji wynika, że jesteśmy pierwszym ogrodem zoologicznym w Polsce, który po przerwie wynikającej z obostrzeń epidemii koronawirusa, wznowił działalność. Zwiedzającymi, którzy odwiedzili nas jako pierwsi byli babcia z wnuczkiem" - powiedziała w poniedziałek PAP Magdalena Kowalkowska z płockiego zoo.





14:08 Lek na koronawirusa

Szef Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi zapowiedział, że w najbliższych dniach lek o nazwie remdesivir będzie mógł być stosowany w leczeniu Covid-19. Wkrótce mają być zarejestrowane także kolejne leki w terapii tej choroby - informuje Reuters.









14:01 Czechy zniosły stan wyjątkowy

Od północy z niedzieli na poniedziałek w całych Czechach przestał obowiązywać stan wyjątkowy, który wprowadzono 12 marca w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Część obostrzeń pozostała, np. obowiązek noszenia maseczek, ograniczenia w podróżach zagranicznych.

Stan wyjątkowy trwał w Czechach 66 dni; był dwukrotnie przedłużany.

Przepisy związane z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa zostały wprowadzone po raz pierwszy w historii kraju. Dotąd wprowadzano je jedynie lokalnie, np. w związku z powodziami i wiatrami huraganowymi.

13:54 Testy na koronawirusa

Na koronawirusa przebadano dotąd 636 046 próbek pobranych od 581 471 osób - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 15,7 tys. testów.





Od wybuchu epidemii przebadano już 581 471 osób, a u 18 746 z nich wykryto wirus SARS-CoV-2.





13:43 Belgia wznowiła pracę szkół

Belgijskie dzieci po dwóch miesiącach wróciły dzisiaj do szkoły. Władze dostarczyły placówkom edukacyjnym ponad milion maseczek.

Do szkół wróciły kluczowe roczniki szkół podstawowych i średnich. Dzieci powyżej 12 roku życia muszą mieć maseczkę na twarzy. W klasie wszyscy siedzą w osobnych ławkach, na każdego ucznia musi przypadać 4 metry kwadratowe, a to oznacza, że w klasie jest średnio 10 uczniów. Nauka będzie się odbywać tylko dwa razy w tygodniu na dwie zmiany. Nie wiadomo, czy w tym roku szkolnym wrócą jeszcze inni uczniowie. Nieoficjalnie mówi się, że jest to próba generalna przed przewidywaną na wrzesień drugą falą epidemii.

13:30 Wielka Brytania: Nowe objawy zakażenia

Brytyjscy specjaliści oficjalnie uznali zaburzenia odczuwania smaku i zapachu za jeden z podstawowych objawów zakażenia wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2. Mają oni nadzieję, że dzięki temu zwiększy się wykrywalność choroby Covid-19 - informują brytyjskie media

Od wielu tygodni różne badania i obserwacje wskazywały, że zaburzenia zapachu i smaku mogą być jednym z objawów zakażenia. Z badań prof. Tima Spectora z Kings College Londyn wynika, że 59 proc. osób, u których wykryto potem zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, zgłaszało wcześniej utratę smaku i zapachu, częściej nawet niż inne symptomy.





13:21 Korea Południowa

Władze Korei Południowej zgłosiły w poniedziałek 15 nowych infekcji koronawirusem, w tym tylko pięć przypadków lokalnych. Agencja Yonhap ocenia notowany w ostatnich dniach spadek jako wyraźną oznakę słabnięcia skupiska zakażeń w dzielnicy Seulu z wieloma klubami nocnymi.



Łączny bilans infekcji w kraju wzrósł do 11 065, z czego 263 pacjentów zmarło. Dzień wcześniej zgłoszono 13 nowych zakażeń, podczas gdy w ubiegłym tygodniu dobowe wyniki oscylowały wokół 30 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).





13:12 Rzeszów: Osadzone szyją maseczki

Około siedmiu tys. maseczek ochronnych, które uszyły skazane odbywające karę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, zostało przekazanych w poniedziałek samorządowi Niska (Podkarpackie). Maseczki trafią m.in. do seniorów oraz służb miejskich w tym mieście.

W uroczystości przekazania maseczek wziął udział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który podkreślił, że praca więźniów to jest najlepsza droga do ich resocjalizacji.

Przypomniał, że szycie maseczek ochronnych przez osadzonych to element akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga.





13:03 Starachowice: Minimalne zainteresowanie przedszkolami

Przedszkola samorządowe w Starachowicach wznowiły działalność. Zainteresowanie jest minimalne.

Po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w poniedziałek ponownie otwarto przedszkola w Starachowicach. Zdecydowana większość rodziców zdecydowała jednak, że ich dzieci nadal pozostaną w domach.

Aneta Nasternak, zastępca prezydenta Starachowic, poinformowała PAP, że do przedszkoli rodzice przyprowadzili zaledwie 10 dzieci. Przed pandemią koronawirusa opieką przedszkolną w mieście objętych było 910 dzieci.

12:33 Jak długo będziemy nosić maseczki?

W ciągu dwóch tygodni poznamy termin ewentualnego zniesienia obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni w poszczególnych województwach - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jednocześnie podkreślił, że epidemia koronawirusa w Polsce nie znika. Zauważalny jest natomiast etap wypłaszczania się krzywej zachorowań.



12:30 Kto dostanie szczepionkę?

Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 może się pojawić za rok, ale nawet jak się to stanie, nie będzie dostępna dla wszystkich i dlatego trzeba opracować modele określające, kto otrzyma ją w pierwszej kolejności - oświadczył dyrektor Europejskiej Agencji Leków (EMA) Guido Rasi.



Włoski lekarz stojący na czele unijnej instytucji zajmującej się oceną naukową, nadzorem i monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych mówił o tym podczas wideokonferencji z komisją ds. środowiska i zdrowia publicznego Parlamentu Europejskiego

12:17 Znów można zwiedzać Akropol

Od dziś w Atenach zwiedzający ponownie będą mogli odwiedzić Akropol oraz 200 innych obiektów archeologicznych w Grecji. To efekt wejścia w życie pierwszej fazy "odmrażania" sfery kultury w Grecji.



W uroczystości otwarcia wzgórza wzięła udział prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu. Jak zauważa agencja AFP, mimo że Akropol jest najpopularniejszą atrakcją turystyczną Aten, podczas ceremonii otwarcia nie było tłumów.



Obiekty archeologiczne zostały otwarte po ponad dwóch miesiącach restrykcji i są pierwszymi placówkami, które ponownie wznowiły działalność. Według planu ministerstwa kultury, od początku czerwca otwarte mają zostać kina letnie, od 15 czerwca - muzea, a wystawy i inne wydarzenia kulturalne - od 15 lipca.

Otwarcie Akropolu / ORESTIS PANAGIOTOU / PAP/EPA

12:07 Eksperyment dotyczący używania maseczek

Maseczki chirurgiczne mogą znacznie zmniejszyć ryzyko przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2 - ocenili badacze z Uniwersytetu Hongkońskiego (HKU) na podstawie eksperymentów na chomikach. Naukowcy podkreślają jednak, że maseczka nie chroni w 100 proc.



12:06 Łódź

Przeprowadzone w Łodzi badania na obecność koronawirusa wśród pracowników miejskich przedszkoli i żłobków wykazały podejrzenie zakażeniem u 456 osób. W związku z tym dziś otwarto tylko jeden żłobek i 31 przedszkoli.



11:54 Wznawianie wydobycia w kopalniach

Wznawianie wydobycia węgla w kopalniach, które musiały wstrzymać eksploatację z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników, będzie następować stopniowo i potrwa od kilku do kilkunastu dni - szacują przedstawiciele spółek węglowych.



Łącznie koronawiusem zakażonych jest 2360 górników z kilkunastu kopalń. Pięć z nich wstrzymało wcześniej wydobycie węgla - obecnie przygotowują się do jego wznowienia, z zastrzeżeniem, że będzie to proces rozciągnięty w czasie.

11:52 Kina samochodowe i plenerowe

Od dziś mogą działać kina samochodowe i plenerowe. Widzowie będą jednak musieli pozostać w pojeździe lub na wyznaczonym miejscu zarówno przed, w trakcie, jak i po pokazie. Przy wjeździe do kina samochodowego każdy z nich za zgodą powinien też zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury.

Według MKiDN, wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina - w tym gastronomiczne - o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do samochodu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów. Ci natomiast powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem.

11:37 Emilewicz o skutkach epidemii

Epidemia koronawirusa przyspieszy proces digitalizacji gospodarki. Zmiany zajdą m.in. w takich branżach jak usługi, handel, sprzedaż, upowszechni się też praca zdalna - powiedziała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wicepremier, szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.



11:35 Zmiany w szpitalach jednoimiennych

Podjęliśmy decyzję o sukcesywnym przywracaniu normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych; zaczniemy od miejsc, gdzie jest najmniej nowych zakażeń - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Proces powrotu szpitali do normalnej pracy rozpocznie się 1 czerwca.



11:13 Rosja

Liczba zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby zakażeń koronawirusem wyniosła w Rosji 8926 - poinformował sztab rządowy. Oznacza to, że po raz pierwszy od tygodni liczba nowych zachorowań spadła poniżej 9 tysięcy. Zmarło od niedzieli 91 osób.



Łączny bilans zakażeń w Rosji wynosi teraz 290678, a zmarło od początku pandemii 2722 pacjentów z Covid-19.



Wyzdrowiało dotąd 70209 chorych. W ciągu ostatniej doby szpitale w Rosji opuściło 2836 wyleczonych pacjentów. Liczba testów przeprowadzonych w całym kraju przekroczyła 7,1 mln.

11:06 Wynalazek polskich naukowców

Powstał prototyp hełmu, wspierający oddychanie m.in. u pacjentów z COVID-19. Kilka różnych wariantów hełmu testują obecnie lekarze i studenci WUM. Po badaniach i certyfikacji urządzenia mogą trafić do polskich szpitali.



11:04 Warszawskie żłobki i przedszkola

34 procent rodziców warszawskich dzieci chce posłać je do żłobków. W przypadku przedszkoli to 24 procent - poinformował stołeczny ratusz.

Warszawa od dziś otwiera żłobki i przedszkola. Dla wszystkich nie starczyło miejsca w nowym reżimie sanitarnym. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, nie ma pluszowych zabawek, a grupy są ograniczone.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że nie zamierza testować na obecność koronawirusa wszystkich pracowników tych placówek.

11:00 Policja wyjaśnia okoliczności zatrzymania senatora KO podczas sobotniego protestu

Wydział kontroli Komendy Stołecznej Policji wyjaśnia okoliczności zatrzymania senatora Koalicji Obywatelskiej Jacka Burego podczas sobotniego protestu przedsiębiorców w Warszawie. Funkcjonariusze zatrzymali w sumie ponad 380 osób. Policjanci przekonują, że prawidłowo zachowywali się podczas zatrzymań i wobec senatora.

10:59 Ruch graniczny

Od soboty do Polski w związku z pracą zarobkową bez kwarantanny można wjechać już nie tylko z Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy, ale z całej Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przypomniał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

10:56 Dane WHO

Najwięcej aktywnych zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest obecnie w USA, Rosji i Brazylii. W Europie Zachodniej sytuacja epidemiczna się stabilizuje. W sumie od wybuchu pandemii odnotowano 4,8 mln zakażeń, ale obecnie występuje ponad 2,6 mln infekcji - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



10:36 Zakażony pracownik Inspektoratu ZUS w Oleśnicy

W zawiązku z zakażeniem potwierdzonym u jednego z pracowników Inspektoratu ZUS w Oleśnicy tymczasowo zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa klientów - poinformowano w komunikacie. Ostatni raz w pracy zakażony pracownik był ponad tydzień temu.



Sanepid zdecyduje o objęciu kwarantanną i wykonaniu testów u osób, które mogły ulec zakażeniu. Pracownicy inspektoratu zostali poproszeni o pracę zdalną w domu. W tym czasie wszystkie pomieszczenia zostaną zdezynfekowane przez specjalistyczną firmę.

Klienci z Oleśnicy mogą korzystać z placówek ZUS we Wrocławiu, pomocy telefonicznej lub załatwiać swoje sprawy przez internet poprzez PUE ZUS a także dokumenty papierowe wrzucać do specjalnie w tym celu wystawionych skrzynek.





10:33 Erotyczne lalki zamiast kibiców. FC Seul przeprasza

FC Seul przeprosił kibiców i media za umieszczenie na trybunach erotycznych lalek. W 2. kolejce ligi koreańskiej stołeczny zespół wygrał na własnym stadionie z Gwangju 1:0, ale największą uwagę skupiły manekiny, które zostały posadzone na pustych siedzeniach.



10:20 Nietypowy sposób na dystansowanie klientów

Kawiarnia w niemieckim Schwerin hucznie obchodziła wielkie otwarcie po przerwie wymuszonej epidemią koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami rządu, w lokalu wprowadzono restrykcje, między innymi utrzymanie dystansu między klientami. I z tym sobie poradzono. Każdy, kto chciał delektować się kawą lub ciastkiem, musiał założył na głowę czapeczkę z przyczepionym makaronem basenowym. Niemcy wykazali się ogromnym poczuciem humoru - chętnych nie brakowało.



10:08 Nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 217 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej - 163 - stwierdzono w woj. śląskim, 26 na Dolnym Śląsku, 11 w woj. świętokrzyskim, 7 w woj. lubelskim, po 3 w woj. wielkopolskim i opolskim, 2 w woj. zachodniopomorskim i po 1 w Małopolsce i na Podlasiu.



Zmarły kolejne 4 osoby chore na Covid-19 - 53-letnia kobieta w Starachowicach, 69-letnia kobieta w Tychach oraz 91-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna w Łańcucie.



Tym samym liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Polsce do 18 746. Zmarło 929 z tych osób.







09:52 Ośrodek opieki w Czernichowie ewakuowany

Ośrodek opieki długoterminowej w Czernichowie w powiecie żywieckim opustoszał. Pensjonariusze zostali ewakuowani i przewiezieni w różne miejsca w województwie śląskim. Są zdrowi. O ośrodku w Czernichowie było głośno od kwietnia, kiedy zakażenie koronawirusem potwierdzono najpierw u osób z personelu, a później także u kilkudziesięciu podopiecznych, którzy trafili do szpitali i izolatoriów.

Teraz konieczna była ewakuacja zdrowych osób, bo właścicielom ośrodka nie udało się skompletować załogi: lekarzy, pielęgniarek czy opiekunów dla pensjonariuszy. Przez ostatnie dwa tygodnie ponad 60 mieszkańcami ośrodka opiekowała się blisko 30-osobowa grupa zorganizowana przez wojewodę. Byli wśród nich goprowcy, księża, siostry zakonne, żołnierze, strażacy, pielęgniarki, wolontariusze i ratownicy medyczni. Wszystkim pobrano wymazy do badań na obecność koronawirusa. Wyniki były ujemne, więc grupa wsparcia zakończyła swoją misję w ośrodku, a mieszkańcy zostali w weekend przetransportowani do szpitali, hospicjum i zakładów leczniczo-opiekuńczych na terenie całego województwa.

09:33 Ukraina

325 zakażeń koronawirusem wykryto minionej doby na Ukrainie, 21 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 160 wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażeń wzrósł do 18616, zgonów do 535, a liczba wyzdrowiałych pacjentów do 5276.



To drugi dzień z rzędu ze spadającą liczbą potwierdzonych zakażeń. W niedzielę informowano o 433 wykrytych infekcjach.



Największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 na Ukrainie potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (2713) i w Kijowie (2321).

09:29 Ponad 7,6 tys. osób wyzdrowiało

Wyzdrowiało już 7 tys. 628 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 2 tys. 544 osoby, a kwarantanną objętych jest 80 tys. 947 osób.

09:20 Zmiany w transporcie publicznym

Weszły w życie zmiany dotyczące obliczania maksymalnej liczby pasażerów w środkach transportu publicznego. Na pokład może wejść tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących albo tyle, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc, czyli stojących i siedzących.



09:19 Śląsk

Już u blisko 2 300 górników badania potwierdziły zakażenie koronawirusem. Najwięcej - niespełna 1300 w Polskiej Grupie Górniczej. Po prawie pół tysiąca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i w kopalni Bobrek należącej do Węglokoksu.



08:59 Borys Budka w Porannej rozmowie RMF FM

"To była autonomiczna decyzja pani marszałek" - mówił Borys Budka o rezygnacji z walki o fotel prezydenta przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. "Postawiliśmy na Rafała Trzaskowskiego z prostej przyczyny" - dodał lider Platformy Obywatelskiej - "Małgorzata Kidawa-Błońska zapłaciła za uczciwość i wiarygodność najwyższą cenę".



08:48 Węgry

Jedenaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w Budapeszcie i wykryto 26 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba zgonów chorych na Covid-19 wzrosła tym samym do 462, zaś wszystkich zakażeń - do 3535. 1400 osób uznano dotąd za wyleczone.

Od poniedziałku zniesiona została dalsza część restrykcji, wprowadzonych w związku z pandemią. Na całym terytorium kraju nie obowiązują już ograniczenia w wychodzeniu na ulicę. Można też odprawiać msze z udziałem wiernych.



W Budapeszcie wszystkie sklepy i punkty usługowe mogą być otwarte bez ograniczeń godzinowych, otwarte zostają parki, plaże, kąpieliska i muzea na świeżym powietrzu, ogrody zoologiczne. Restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości na tarasach i w ogródkach. Nadal należy nosić maseczki ochronne w sklepach i w środkach transportu publicznego.



Na pozostałym terytorium kraju restauracje i kawiarnie mogą już przyjmować gości również w pomieszczeniach zamkniętych, choć należy przestrzegać odległości 1,5 m między stolikami, a pracownicy muszą nosić maski ochronne. Można też otworzyć hotele i pensjonaty.



Od 15 czerwca w Budapeszcie, a już od 1 czerwca w pozostałej części kraju można będzie organizować wesela z udziałem do 200 osób.

08:11 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech potwierdzono 342 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - przekazał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 174 697. Zmarło 21 kolejnych osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła do 7935.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywano w ubiegłym tygodniu w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

08:08 "Rzeczpospolita": CBA nie zablokowało zakupu maseczek

Mimo że Ministerstwo Zdrowia powiadomiło CBA o zakupie 120 tys. maseczek, Biuro nie zablokowało transakcji i nie zrobiło nic z tą wiedzą; sprawę bada prokuratura - pisze "Rzeczpospolita".



08:02 Zmiany w oświacie

Od dziś mogą być prowadzone m.in. zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, a także zajęcia specjalistyczne m.in. z dziećmi mającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.



07:48 Szumowski o aferze z maseczkami

Maseczki kupilibyśmy nawet od diabła, braliśmy je od instruktora narciarstwa, bo nikt inny się do nas nie zgłosił; nie znaleźliśmy nikogo z towarem - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" minister zdrowia Łukasz Szumowski.



07:17 Wybory prezydenckie 2020 - sondaż dla RMF FM i "DGP"

Polacy, by wybrać prezydenta, wolą iść do urn. Tylko niespełna 6 proc. badanych jako formę głosowania wskazuje wybory wyłącznie korespondencyjne - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".



07:07 "Odmrażanie" sportu

Dziś otwarte zostaną kolejne obiekty sportowe, będzie można prowadzić zajęcia w halach oraz treningi z udziałem większej liczby osób na zewnątrz. To trzeci etap "odmrażania" polskiego sportu po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.



06:45 Salony kosmetyczne - zasady działalności

Od dziś salony kosmetyczne są czynne ponownie. Konieczna jest odległość co najmniej 1,5 m między stanowiskami. Jeśli nie ma takiej możliwości, muszą one być oddzielone ekranami ochronnymi. Przepierzenia szczególnie zalecane są dla stanowisk do manicure.



06:44 Włochy

"Koniec kwarantanny" - tak rzymski dziennik "La Repubblica" podsumowuje dalsze odmrażanie gospodarki kraju po 2 miesiącach zamknięcia. Od tego dnia wznawia działalność 800 tys. firm, lokali gastronomicznych i usługowych oraz sklepów.



Od rana mogą być otwarte wszystkie sklepy, bary, restauracje, salony fryzjerskie. Wznawiają prace muzea. Każdy może wychodzić z domu bez żadnych ograniczeń i konieczności prezentowania tzw. autocertyfikatu w razie kontroli. Wracają msze z udziałem wiernych, a także kontakty towarzyskie. Spotykać mogą się już nie tylko rodziny, jak dotąd, ale również przyjaciele.

06:39 Zasady działalności restauracji i kawiarni

Restauracje i kawiarnie są znowu otwarte dla klientów. Właściciele lokalów muszą jednak stosować zasadę 1,5 m odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego. Można korzystać tylko z jednorazowych sztućców, schowane mają być wszelkie dodatki takie jak cukier, serwetki, czy wazoniki.



06:27 Zasady działalności salonów fryzjerskich

Od dziś salony fryzjerskie znowu przyjmują klientów. Warunkiem jest jednak zdalne umawianie wizyt. W zakładach zachowany jest dystans 1,5 m między stanowiskami. Gdy jest to niemożliwe - stanowiska muszą być oddzielone przepierzeniem.







05:49 Załoga brytyjskiego samolotu zatrzymana w Nigerii

Minister ds. lotnictwa Nigerii Hadi Sirika poinformował, że władze podjęły decyzję o zarekwirowaniu samolotu brytyjskiego prywatnego operatora FlairJet w związku ze złamaniem zakazu lotów komerycjnych do Nigerii w trakcie epidemii koronawirusa.



Zgodnie z informacją udzieloną przez ministra ds. lotnictwa Hadiego Sirikę brytyjska kompania FlairJet, powiązana z przewoźnikiem Flexjet, podała nieprawdziwe dane starając się o pozwolenie na wylądowanie w Nigerii.



Zezwoliliśmy na lot z pomocą humanitarną, a potem złapaliśmy ich na tym, że wykonali zwykły lot komercyjny - zaznaczył minister. Wyjaśnił, że cała załoga samolotu została zatrzymana i będzie wkrótce przesłuchana. Nałożona zostanie maksymalna sankcja za złamanie prawa - dodał.

05:30 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach potwierdzono 11 nowych zakażeń koronawirusem, z czego 4 przypadki dotyczą osób, które zakaziły się podczas pobytu za granicą - podała państwowa komisja zdrowia. Poinformowano też o 18 zakażeniach bezobjawowych.



W Chinach kontynentalnych nie stwierdzono od wielu dni żadnego nowego zgonu z powodu Covid-19, a oficjalna liczba zmarłych wynosi nadal 4634. Łączny bilans wykrytych zakażeń koronawirusem wzrósł w niedzielę do 82 976.

05:13 Luzowanie obostrzeń

Od dziś w Polsce obowiązuje trzeci etap luzowania obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Oznacza to, że czynne będą zakłady fryzjerskiej i kosmetyczne, otwarte będą lokale gastronomiczne - zarówno w środku, jak i na zewnątrz, zmieni się limit pasażerów w komunikacji miejskiej, złagodzone zostaną także restrykcje dotyczące uprawiania sportu - dopuszczane będą zajęcia w obiektach zamkniętych oraz treningi z udziałem większej liczby osób. O zmianach przeczytasz >>>TUTAJ<<<



05:08 USA

820 osób zmarło w ciągu doby z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczył już 89,5 tys. - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Dobowy bilans zgonów odnotowany w niedzielę jest najniższy od 10 maja.

W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys. Na blisko 11,5 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 486 tys. dało wynik pozytywny.

Mimo że testów w USA przeprowadza się coraz więcej, to liczba diagnozowanych przypadków nie wykazuje większych dobowych wahań.