Komisja Europejska zdecydowała o dopuszczeniu szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19 na unijny rynek, wcześniej preparat został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. Operacja szczepień ma wystartować w całej Unii Europejskiej 27 grudnia. Tymczasem kolejne europejskie państwa - wśród nich Polska - blokują połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Powodem jest pojawienie się na Wyspach nowej, bardziej zaraźliwej odmiany koronawirusa. W Polsce - o czym zapewnia rząd - nowego szczepu do tej pory nie wykryto. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* Komisja Europejska dopuściła szczepionkę Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19 do obrotu na unijnym rynku. Wcześniej preparat został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>

* Europejska Agencja Leków o szczepionce Comirnaty: Korzyści są większe niż ryzyko. Najczęstsze działania niepożądane - zwykle łagodne lub umiarkowane. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>

* Do Polski pierwsza partia szczepionki Comirnaty - 10 tysięcy dawek - dotrzeć ma 26 grudnia. Dzień później możliwe będzie rozpoczęcie operacji szczepień: o tym, jak będzie wyglądał ten pierwszy krok, piszemy TUTAJ >>>>

* O 4 633 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 77 chorych na Covid-19 poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia . Od początku pandemii wykryto w Polsce 1 207 333 zakażenia, a zmarło 25 474 chorych.

* W związku z odkryciem nowej, bardziej zaraźliwej odmiany koronawirusa kolejne państwa wstrzymują przyjmowanie lotów z Wielkiej Brytanii.

* Do 6 stycznia 2021 roku obowiązywać ma - tak wynika z projektu rządowego rozporządzenia - zakaz lądowania w Polsce samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>

* Jak informuje rząd , w Polsce nie potwierdzono dotąd obecności nowej odmiany koronawirusa.

* Nowy szczep koronawirusa: o wszystkim, co w tej chwili wiadomo na jego temat, piszemy TUTAJ >>>>

* Na całym świecie wirusa SARS-CoV-2 wykryto dotąd u 76 mln ludzi. Zmarło 1,7 mln z nich.

18:39 KOMISJA EUROPEJSKA DOPUŚCIŁA SZCZEPIONKĘ COMIRNATY

Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki firm Pfizer i BioNTech przeciw Covid-19.

Jak informowała wcześniej przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczną się w UE w dniach 27-29 grudnia.

Prof. Wojciech Szczeklik, anestezjolog i immunolog, o szczepieniu przeciw Covid-19:

18:25 TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ START OPERACJI SZCZEPIEŃ w POLSCE

Około południa 27 grudnia możliwe jest podanie pierwszej szczepionki przeciwko Covid-19 w Polsce. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, cała pierwsza partia preparatu firm Pfizer i BioNTech, która dotrze do naszego kraju - czyli 10 tysięcy dawek - podzielona zostanie między 70 tzw. szpitali węzłowych.

Prof. Wojciech Szczeklik, anestezjolog i immunolog, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM: Uważam, że zaszczepić się jest obowiązkiem przedstawicieli służby zdrowia.

Prof. Wojciech Szczeklik o obawach Polaków przed szczepieniami: To będzie się zmieniać, kiedy zaczniemy rozmawiać o szczepionkach, kiedy ludzie przekonają się, że one są bezpieczne i skuteczne i że bez tego nigdy nie będzie normalności. Myślę, że gdyby część osób zobaczyła te najcięższe przypadki, w ogóle nie mieliby wątpliwości, czy się szczepić.

17:05 MORAWIECKI: JESTEŚMY GOTOWI do SZCZEPIEŃ

"Polska jest gotowa do dystrybucji i przeprowadzania akcji szczepień" - napisał na Facebooku szef rządu Mateusz Morawiecki.

16:57 EMA o SZCZEPIONCE COMIRNATY

Szefowa Europejskiej Agencji Leków Emer Cooke o szczepionce Comirnaty: "Nasza ocena opiera się na sile dowodów naukowych dot. bezpieczeństwa, jakości i skuteczności szczepionki. Dowody w przekonujący sposób pokazują, że korzyści są większe niż ryzyko".

16:53 DR GRZESIOWSKI o TESTOWANIU PRZYLATUJĄCYCH z WIELKIEJ BRYTANII

Wszystkie osoby przylatujące do Polski z Wielkiej Brytanii powinny być objęte badaniami przesiewowymi - mówi w rozmowie z RMF FM główny doradca Naczelnej Rady Lekarskiej ds. pandemii Covid-19 dr Paweł Grzesiowski.

Właśnie na Wyspach wykryto nową, bardziej zaraźliwą odmianę koronawirusa.

16:39 POLSKA NIE WPUŚCI SAMOLOTÓW z WIELKIEJ BRYTANII

Do 6 stycznia 2021 roku ma obowiązywać zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - wynika z projektu rządowego rozporządzenia. Do tego dnia przedłużony ma być również zakaz lotów z kilku innych krajów.

15:57 SZEFOWA KE: BĘDZIEMY DZIAŁAĆ SZYBKO

Potwierdzają się ustalenia korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon: jeszcze dzisiaj możemy spodziewać się decyzji Komisji Europejskiej o dopuszczeniu szczepionki Comirnaty przeciw Covid-19 na unijny rynek.

"To decydujący moment w naszych staraniach o dostarczenie Europejczykom bezpiecznych i skutecznych szczepionek! Europejska Agencja Leków właśnie wydała pozytywną opinię naukową nt. szczepionki BioNTech/Pfizer. Teraz będziemy działać szybko. Oczekuję decyzji Komisji Europejskiej dzisiejszego wieczoru" - napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

15:29 COMIRNATY: TO NAZWA SZCZEPIONKI PFIZERA

Szczepionka przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech nazywać się będzie COMIRNATY. Przeznaczona jest dla osób powyżej 16. roku życia, szczepionym podawane będą - w odstępie 21 dni - dwie dawki preparatu.

15:26 EMA: BADANIA SZCZEPIONKI TRWAJĄ

Europejska Agencja Leków: Wciąż nie wiemy, czy szczepionka Pfizera przeciw Covid-19 zapobiega samej chorobie Covid-19 czy również zakażeniu koronawirusem. Dlatego badania kliniczne trwają.

15:13 EMA: SZCZEPIONKA PFIZERA JEST BEZPIECZNA

Szczepionka firm Pfizer i BioNTech przeciwko Covid-19 "spełnia rygorystyczne normy Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa i jakości" - podkreślono na konferencji prasowej Europejskiej Agencji Leków.

15:07 EMA POTWIERDZA: SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19 ZATWIERDZONA

Europejska Agencja Leków oficjalnie potwierdziła zatwierdzenie szczepionki przeciwko Covid-19 firm Pfizer i BioNTech.

Jak podkreślono na konferencji prasowej, powstanie szczepionki w tak krótkim czasie było możliwe dzięki olbrzymiej mobilizacji i "globalnemu połączeniu sił".

15:01 KONFERENCJA EMA ws. SZCZEPIONKI PFIZERA

Rozpoczęła się konferencja prasowa Europejskiej Agencji Leków ws. szczepionki Pfizer/BioNTech:



14:58 SZCZEPIONKA PFIZERA ZATWIERDZONA w UNII

Jeszcze dzisiaj w nocy lub jutro rano Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu szczepionki Pfizera na unijny rynek, a zaraz potem firma będzie mogła rozpocząć dystrybucję preparatu.

Szczepionki produkowane są w niewielkiej belgijskiej miejscowości Puurs pod Antwerpią, stamtąd więc wyruszą na lotnisko albo - jak w przypadku Belgii czy Holandii - zostaną przetransportowane ciężarówkami.

Już wcześniej, przypomnijmy, szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że szczepienia na terenie Unii rozpoczną się między 27 a 29 grudnia.

14:39 ZIELONE ŚWIATŁO dla SZCZEPIONKI PFIZERA

O godzinie 15:00 Europejska Agencja Leków - która zajmuje się wydawaniem zaleceń dot. leków i produktów medycznych - ma oficjalnie ogłosić zatwierdzenie szczepionki Pfizera przeciw Covid-19.

Ostateczną decyzję ws. zatwierdzenia danej substancji dla unijnego rynku ma Komisja Europejska - i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami EMA.

Według ustaleń korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon, decyzję ws. szczepionki Komisja Europejska podejmie jeszcze dzisiaj w nocy lub jutro rano.

14:26 SZCZEPIONKA PFIZERA ZATWIERDZONA w UNII EUROPEJSKIEJ

Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19 - dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Jeszcze dziś w nocy lub jutro rano Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu szczepionki na unijny rynek.

14:08 Szwajcaria: Kwarantanna dla powracających z Wielkiej Brytanii

Rząd Szwajcarii zadecydował, że w związku z wykryciem w Wielkiej Brytanii i w Republice Południowej Afryki nowego, bardziej zaraźliwego szczepu koronawirusa osoby, które od 14 grudnia powróciły z tych państw, muszą się udać na 10-dniową kwarantannę.

Ponadto wprowadzono zasadniczy zakaz przyjazdu cudzoziemców, którzy chcieliby przybyć do Szwajcarii z obu wspomnianych krajów.

Już wcześniej - od północy z niedzieli na poniedziałek - Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego wstrzymał komunikację powietrzną Szwajcarii ze Zjednoczonym Królestwem i RPA.

12:55 Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii

Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii z powodu nowej odmiany koronawirusa będzie obowiązywać do odwołania - poinformował po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego rzecznik rządu Piotr Miller.



12:53 Rosja

Rosja od północy 22 grudnia zawiesza połączenia lotnicze z Wielką Brytanią z powodu pogorszenia się tam sytuacji epidemicznej - poinformował w poniedziałek rządowy sztab ds. walki z epidemią koronawirusa. Wstępnie podano, że loty zawieszone zostają na tydzień.



12:51 Bułgaria

Bułgaria o północy z niedzieli na poniedziałek zamknęła swoje granice dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Blokada ma potrwać do 31 stycznia i zapobiec rozprzestrzenianiu się nowej, bardziej zaraźliwej odmiany koronawirusa wykrytej w Wielkiej Brytanii.



12:50 Nowa odmiana koronawirusa

Naukowcy z wojskowego instytutu badawczego Walter Reed w stanie Maryland w USA prowadzą badania mające sprawdzić, czy wykryta w Wielkiej Brytanii nowa mutacja koronawirusa jest bardziej odporna na szczepionki. Wyniki poznamy za kilka dni - podaje w poniedziałek CNN.



Jak informuje telewizja, badania w Ośrodku Badań nad Chorobami Zakaźnymi wojskowego instytutu badawczego Walter Reed trwają od czwartku. Genom nowego szczepu jest poddawany analizie komputerowej, która ma wykazać, czy istnieje zagrożenie dla skuteczności szczepionek. Jeśli analiza wykaże potencjalne problemy, konieczne będą badania laboratoryjne i na zwierzętach.





12:48 Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii

Premier Mateusz Morawiecki konsultował się w niedzielę z szeregiem partnerów z UE ws. wstrzymania lotów z Wielkiej Brytanii; chodzi o to by takie decyzje były wspólnie podejmowane - powiedział w poniedziałek we Wrocławiu szef KRPM Michał Dworczyk.



Rzecznik rządu Piotr Müller w nocy z niedzieli na poniedziałek poinformował, że "ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek".







12:42 Loty z Anglii

Na wrocławskim lotnisku wylądował jeden z ostatnich samolotów z Wielkiej Brytanii.

Pasażerowie jeszcze przed odbiorem bagaży mieli robione darmowe testy na koronawirusa.

Przed chwilą nas zatrzymano wszystkich. Zrobili nam testy. Musieliśmy podać dane kontaktowe, wyboru nie było - mówili reporterowi RMF FM pasażerowie samolotu z Birmingham.





12:37 Polska

"Nie planujemy na ten moment wprowadzania kwarantanny granicznej z innymi krajami Unii Europejskiej" - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym zostanie wprowadzona 28 grudnia, zgodnie z przygotowanym rozporządzeniem.





12:36 Sport

Po raz pierwszy od 34 lat nie odbędą się sylwestrowe piłkarskie derby Pragi - tradycyjny mecz Slavii ze Spartą - poinformowali organizatorzy. Powodem jest trwająca pandemia koronawirusa.



Od 1986 roku w takim spotkaniu uczestniczą zawodnicy powyżej 35. roku życia. Nie brakuje piłkarzy z reprezentacyjną przeszłością, dlatego to bardzo ważne wydarzenie w czeskim futbolu. Z kolei od 17 lat rywalizują też weterani w wieku 45 i więcej lat.

12:08 Australia

U dwóch podróżnych, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii do Australii, zdiagnozowano nową odmianę koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii i jest bardziej zaraźliwa niż jej poprzedni wariant - poinformowały australijskie władze w poniedziałek.



Dodano, że zakażone osoby przybyły do stanu Nowa Południowa Walia i obecnie znajdują się w kwarantannie, a stwierdzone u nich infekcje nie są połączone z ostatnim wzrostem zachorowań na Covid-19 w Sydney.



O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformowano 14 grudnia. Według władz brytyjskich nowa odmiana rozprzestrzenia się o ok. 70 proc. szybciej, ale nie wydaje się, by powodowała poważniejszy przebieg choroby i nie miała zareagować na opracowane już szczepionki przeciw Covid-19.







11:40 Nowa odmiana koronawirusa

Nowy wariant koronawirusa, który szybko rozprzestrzenia się w południowo-wschodniej Anglii, ma "niezwykłą dużą liczbę mutacji" - poinformowała w poniedziałek wirusolog Wendy Barclay w wywiadzie dla BBC.



Zwykle widzimy wirusy różniące się od siebie jedną lub dwiema zmianami, ale ten ma 22 jednocześnie. To natychmiastowo jest czymś w rodzaju dzwonka alarmowego. Ale biologicznie jest to możliwe, że wirus mógł zmienić sposób, w jaki się zachowuje z powodu tych mutacji - powiedziała prof. Barclay, szefowa wydziału chorób zakaźnych w Imperial College London.



Jak dodała, teraz ważne jest, aby zrozumieć, czy szczepionki są nadal skuteczne przeciwko nowemu wariantowi.





11:36 Nowa odmiana koronawirusa

Wirusolog z berlińskiej kliniki Charite Christian Drosten ostrzega przed stosowaniem taktyki zastraszania w związku z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa. Uważa przy tym, że ta odmiana SARS-CoV-2 już jest w Niemczech.



W wywiadzie udzielonym rozgłośni Deutschlandfunk w poniedziałek rano Drosten oświadczył, że wiele z tego, co zostało powiedziane i napisane na temat nowego wariantu koronawirusa odkrytego na Wyspach Brytyjskich, nie zostało jeszcze potwierdzone naukowo. Brytyjscy naukowcy ogłoszą bardziej szczegółowe informacje dopiero w najbliższych dniach.



Według wirusologa istnieją przesłanki wskazujące na to, że nowy koronawirus już dawno pokonał wiele granic. "Myślę, że to jest już w Niemczech" - powiedział. Mutacja wirusa rozprzestrzenia się w Anglii od kilku miesięcy i przedostała się do różnych krajów europejskich. "Wiemy, że jest w Europie, a nawet w Australii. Dlaczego nie miałoby jej być w Niemczech?" - powiedział.

Drosten nie uważa, że mutacja ma jakikolwiek wpływ na skuteczność szczepionek na Covid-19. Nowa odmiana SARS-CoV-2 nie jest wystarczająco rozległa, a skuteczność szczepionek jest zbyt szeroka, by nie miały działać na nową mutację - uważa niemiecki wirusolog.







11:32 UE

Niemiecka prezydencja zwołała nadzwyczajne posiedzenie przedstawicieli państw UE w związku z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa.









11:15 200 tys. zakażeń od początku pandemii w Japonii

Liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w Japonii od początku pandemii przekroczyła w poniedziałek 200 tys. - podała publiczna stacja NHK. Stacja podkreśla, że 100 tys. osób zakaziło się w ciągu ostatnich niespełna dwóch miesięcy.



Według NHK służby medyczne Japonii potwierdziły już w poniedziałek co najmniej 41 nowych przypadków zakażeń, co podniosło łączny bilans wykrytych w tym kraju infekcji do 200 001. Od początku kryzysu zmarło ponad 2,8 tys. pacjentów z Covid-19.

Kraje Azji śledzą doniesienia o nowej, bardziej zaraźliwej odmianie koronawirusa SARS-CoV-2, ale jak dotąd żaden z nich nie zgłosił wykrycia u siebie infekcji tą odmianą, ani nie wstrzymał przylotów z Wielkiej Brytanii.







11:12 Nowy szczep koronawirusa

Kolejni naukowcy wypowiadają się na temat nowego szczepu koronawirusa.









11:08 Hiszpania

W hiszpańskich miastach od soboty tworzą się długie kolejki przed placówkami medycznymi i laboratoriami w związku z masowym wykonywaniem testów na obecność koronawirusa przed Bożym Narodzeniem. Większość z oczekujących na badanie planuje udać się na okres świąteczny na Baleary i Wyspy Kanaryjskie.



Wraz z wprowadzeniem na obu archipelagach zmian dotyczących restrykcji epidemicznych, pomiędzy 18 grudnia a 10 stycznia wszystkie przybywające tam osoby będą musiały przedstawić negatywny test na Covid-19.





10:54 Koronawirus w Polsce

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce 6 673 403 osoby. Ostatniej doby wykonano 19 557 testów, w tym 5175 testów antygenowych. Resort w niedzielę poinformował o wykonaniu w ciągu ostatniej doby ponad 22,1 tys. testów, w tym ponad 6,1 antygenowych; w sobotę o ponad 30,3 tys. testów na koronawirusa, w tym ponad 11,8 tys. antygenowych; w piątek o ponad 33,9 tys. testów na koronawirusa, w tym ponad 12,4 tys. antygenowych.



Z kolei w czwartek dane mówiły o wykonaniu ponad 37 tys. testów, w tym ponad 12,2 tys. antygenowych; w środę o ponad 42,1 tys. testów, z czego 13,1 tys. antygenowych; we wtorek o wykonaniu ponad 30,6 tys. testów, w tym ponad 14,3 tys. antygenowych; zaś w ubiegły poniedziałek o ponad 19,9 tys. testów, w tym ponad 5,8 tys. antygenowych.



Ministerstwo poinformowało w poniedziałek, że łącznie przebadano dotąd 6 911 513 próbek pobranych od 6 673 403 osób.







10:46 Nowe dane o koronawirusie

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o pandemii w Polsce.









10:24 Portugalia

Władze medyczne Portugalii od niedzielnego popołudnia kierują do obywateli uspokajające komunikaty zanim w kraju rozprzestrzeni się nowy szczep koronawirusa. Twierdzą, że jego pojawienie się na portugalskim terytorium raczej nie wpłynie na wzrost śmiertelności.



W poniedziałkowym oświadczeniu ministerstwo zdrowia Portugalii poinformowało, że dotychczas w kraju nie potwierdzono jeszcze zakażenia nowym, bardziej zaraźliwym szczepem koronawirusa, który zidentyfikowano w Wielkiej Brytanii.





10:20 Szczepionka przeciw Covid-19

O godz. 10 rozpoczęła się w poniedziałek wideokonferencja ekspertów Europejskiej Agencji Leków (EMA), którzy mają ocenić szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech.



Wcześniej wideokonferencję planowano na 29 grudnia, jednak jej organizacja okazała się możliwa wcześniej po tym, jak obie firmy dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki.





10:04 Francja

Minister zdrowia Francji Olivier Veran zapowiedział w poniedziałek na Twitterze, że w jego kraju szczepienia przeciwko Covid-19 rozpoczną się w najbliższą niedzielę, 27 grudnia. Dodał, że jako pierwsze dostaną szczepionkę osoby najbardziej narażone na chorobę.





09:57 Koronawirus

Miniony tydzień był kolejnym z rzędu, kiedy zmniejszyła się liczba górników zarażonych koronawirusem. W trzech spółkach węglowych ogólna liczba nowych zakażeń w kopalniach była w tym czasie mniejsza od liczby ozdrowieńców, w jednej spółce nastąpił nieznaczny wzrost zachorowań.





09:50 Polska

Dziś zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który zajmie się m.in. sprawą nowej odmiany koronawirusa, która pojawiła się w Wielkiej Brytanii.





09:45 USA

Dziś amerykański prezydent elekt Joe Biden zaszczepi się publicznie przeciwko koronawirusowi. W trzy tygodnie później, jeszcze przed zaplanowaną na 20 stycznia inauguracją, otrzyma drugą dawkę preparatu firm Pfizer i BioNTech. Razem z Bidenem zaszczepi się jego małżonka Jill.





09:35 Rosja

W Rosji dobowy przyrost zakażeń koronawirusem okazał się rekordowo wysoki, w ciągu minionych 24 godzin wykryto 29 350 zakażeń. Jest to maksymalny wskaźnik od początku pandemii. Zmarło w ciągu ostatniej doby 493 pacjentów z Covid-19.



Poprzedni najwyższy dobowy przyrost zakażeń odnotowany został 6 grudnia, gdy wykryto 29 039 infekcji.



Najwięcej nowych infekcji wykryto w Moskwie - 7797. Na kolejnym miejscu jest Petersburg, gdzie zachorowały od niedzieli 3752 osoby. W sąsiadującym ze stolicą obwodzie moskiewskim zarejestrowano 1523 nowe przypadki koronawirusa.





09:27 Francja

Francuski minister zdrowia przekazał, że szczepionka przeciwko Covid-19 powinna działać na nową odmianę koronawirusa.









09:15 Mandaty za nieprzestrzeganie obostrzeń

Na podstawie rozporządzenia ws. nowych obostrzeń, policja będzie miała możliwość wystawiania mandatów osobom, które bez powodu ujętego w rozporządzeniu pojawią się od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia na ulicach - przekazał w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.



Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. (do końca przerwy szkolnej) zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych; w sylwestrową noc będzie zakaz przemieszczania się od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia.





09:13 Wielka Brytania

Dostawa szczepionek przeciw Covid-19 nie jest zagrożona mimo wstrzymania przez Francję ruchu towarowego z Wielką Brytanią - zapewnił w poniedziałek brytyjski minister transportu Grant Shapps. Wyraził też opinię, że nowa odmiana koronawirusa dotrze też do innych państw.



Shapps w rozmowie ze stacją Sky News wyjaśnił, że transport samych kontenerów, tzn. bez przewoźników, jest nadal dozwolony, a więc ani dostawy szczepionek, które są przewożone z Belgii, ani żywności nie są zagrożone.



W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii, już kilkanaście państw wstrzymało pasażerskie połączenia lotnicze, kolejowe i promowe z tym krajem, ale Francja poszła o krok dalej i nie zrobiła wyjątków dla kierowców dostarczających towary. Shapps przyznał, że decyzja Francji jest "nieco zaskakująca".





09:05 Litwa

W związku z szerzącą się w Wielkiej Brytanii nową odmianą koronawirusa, władze Litwy wstrzymały w poniedziałek rano pasażerskie połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Podobne działania podjęły też rządy Łotwy i Estonii.



Decyzję o wstrzymaniu lotów litewski rząd podjął w niedzielę wieczorem podczas nadzwyczajnego posiedzenia. Premier Ingrida Szimonyte poinformowała, że decyzja była uzgadniana z władzami Łotwy i Estonii, a jej celem jest m.in. ochrona krajowych służb zdrowia.



Wprowadzony zakaz obowiązuje do 31 grudnia.





08:59 Katar

Katarskie ministerstwo zdrowia zatwierdziło do użycia szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Pfizer/BioNTech.





08:54 Trzecia fala koronawirusa może się pojawić w Polsce

"Obawiamy się trzeciej fali epidemii koronawirusa; zagrożenie jest nadal bardzo duże" - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem, liczba dziennych zakażeń na COVID-19 oraz obłożenie w szpitalach pokazuje, że faktyczna liczba zachorowań może być większa.



Müller pytany w TVN24 o sytuację epidemiczną w Polsce, ocenił, że "zagrożenie jest nadal bardzo duże". "Obawiamy się trzeciej fali epidemii" - dodał.



W kontekście statystyk dobowych zachorowań na koronawirusa rzecznik rządu mówił, że "jest ryzyko, że nie wszyscy się testują, w związku z tym liczba zachorowań, która jest wykazywana, wynika tylko i wyłącznie z tego, ile osób chodzi na badania".



"Analizujemy nie tylko kwestię dziennej liczby zachorowań, ale także obłożenia w szpitalach, i to pokazuje, że liczba zachorowań może być faktycznie większa niż to, co wykrywają testy" - podkreślił Müller. Według niego, "liczba zachorowań, śmierci pokazuje, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której istnieje ryzyko niewydolności systemu ochrony zdrowia w wymiarze ogólnokrajowym, dlatego zostały wprowadzone ograniczenia, a nie wynika stąd, że nagle istnieje inne ryzyko".

08:51 Loty z Wielkiej Brytanii

"Obudziłem się przypadkowo o 3 w nocy i dowiedziałem się o wprowadzeniu zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Udało mi się kupić jeden z ostatnich biletów powrotnych" - mówi RMF FM pan Maciej.



Nasz słuchacz podkreśla, że miał szczęście, za chwilę wystartuje z lotniska Heatrow. W Faktach Patryk Michalski, Patryku, wielu Polaków jest w podobnej sytuacji...choć nie wszystkim uda się wrócić do kraju, bo zakup biletu graniczy obecnie z cudem. Pan Maciej chciał przylecieć do Warszawy, ale bilety do stolicy nie były już dostępne. "Zdobyłem bilet do Krakowa, miałem szczęście" - mówi pan Maciej.







08:41 Szczepienia przeciwko Covid-19

Na antenie RMF FM Michał Dworczyk zadeklarował, że się zaszczepi przeciw Covid-19.





08:25 Dania

Duński minister transportu przekazał, że loty z Wielkiej Brytanii do Danii zostają zawieszone od godziny 10:00. Samoloty nie będą mogły lądować na duńskich lotniskach przez 48 godzin.







08:22 Wielka Brytania

Brytyjski minister Grant Shapps stwierdził, że decyzja Francji o zamknięciu granicy dla transportu jest zaskakująca. Kierowcy ciężarówek otrzymali dyspozycje, by nie podróżować do Kent. Francuzi wstrzymali ruch w związku z pojawieniem się nowego szczepu koronawirusa w Wielkiej Brytanii.





08:11 Tajlandia

Premier Tajlandii zaapelował o spokój i przekazał, że nie ma planów wdrożenia dalszych obostrzeń. Dziś w Tajlandii wykryto 382 nowe przypadki koronawirusa.

07:51 Korea Południowa

W Seulu i okolicach koreańskie władze zakazały zgromadzeń powyżej czterech osób na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.





07:29 Święta Bożego Narodzenia

W tym roku Mikołaje wyglądają nieco inaczej. Pokazują to zdjęcia fotoreporterów agencji Reuters.











07:17 Pomoc dla przedsiębiorców

"W związku z ostatnią decyzją o zamknięciu turystyki zimowej opracowujemy plan wsparcia dla gmin górskich i całych subregionów turystycznych" - zapowiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w poniedziałkowym wywiadzie dla "DGP".







07:05 Szczepienie przeciw Covid-19

Jako pierwsi na Covid-19 mają zostać zaszczepieni pracownicy szpitali. Jednak pośród kilkuset tysięcy osób, jak dotąd chętnych jest tylko kilkadziesiąt tysięcy. Skoro nie chcą się oni szczepić, to jak przekonać do tego innych - pyta "Gazeta Wyborcza".



Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak powiedział gazecie, że połowa czy dwie trzecie chętnych to relatywnie mało, a jedna trzecia to katastrofa.



"Jeśli nie chcą się szczepić pielęgniarki i lekarze, kto przekona resztę? Mają dostęp do literatury medycznej. Codziennie widzą umierających na COVID-19. Ich postawa jest nieracjonalna. Ryzyko związane z brakiem szczepień jest o wiele większe niż domniemane niepożądane odległe następstwa szczepień" - powiedzieć cytowany przez "GW" profesor.



Według byłego szefa NFZ posła Porozumienia Andrzeja Sośnierza rząd zachęca do szczepień, ale przez swoje chaotyczne i bezsensowne decyzje w czasie tej epidemii jest już mało wiarygodny.

07:01 Decyzja EMA

Europejska Agencja Leków (EMA) zwołała na poniedziałek panel ekspertów, którzy mają ocenić szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech.



Wcześniej spotkanie planowano na 29 grudnia, jednak jego organizacja była możliwa wcześniej po tym, jak obie firmy dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki. W przypadku, gdy EMA wyda pozytywną opinię, Komisja Europejska ma przyspieszyć proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki we wszystkich państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.





06:55 Nowa odmiana koronawirusa

Co musisz wiedzieć o nowej odmianie koronawirusa? Najważniejsze informacje zebraliśmy w artykule.











05:51 Badania



Choroba COVID-19 na ogół nie ma cięższego przebiegu u kobiet w ciąży w porównaniu do całej populacji - twierdzą specjaliści z Singapuru. Wykryli też, że dzieci zakażonych kobiet mają przeciwciała przeciwko koronawirusowi.



Chińscy specjaliści poinformowali o tym w piątek na stronie Singapure Obstetrics and Gynaecology Research Network. Twierdzą oni, że obserwowali 19 kobiet w ciąży, które zachorowały na COVID-19. Nie zauważyli jednak, by choroba ta miała u nich cięższy przebieg. Obawiano się tego, ponieważ niektóre zakażenia układu oddechowego są bardziej nasilone u kobiet oczekujących dziecka.



Najnowsze obserwacje sugerują jednak, że przebieg choroby u kobiet w ciąży jest podobny, jak w całej populacji. Jest ona poważniejsza jedynie u tych w starszym wieku oraz z nadwagą. Według Reutersa żadna z kobiet z badanej grupy nie zmarła, wszystkie wyzdrowiały. Pięć kobiet miało poród w oczekiwanym terminie. Dwie straciły dziecko, ale w jednym przypadku mogło być to związane z powikłaniami zakażenia.

05:49 Niemcy

Liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Niemczech wyniosła w ciagu ub. 24 godzin 16 643. Zmarło 226 osób - poinformował w poniedzialek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Łączne liczby zakażonych i zmarłych zwiększyły się odpowiednio do 1 510 652 i 26 275.





05:45 Korea Południowa

W ciagu ubiegłej doby w Korei Płd. potwierdzono 926 nowych przypadków koronawirusa - poinformowała w poniedziałek Koreańska Agencja ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednią dobą (1097).



Ostania wzmożona, trzecia już, fala zachorowań i zgonów świadczy - jak oceniają eksperci - o nieskuteczności dotychczasowych usiłowań by ograniczyć pandemię.



Reuter informuje, że w szpitalach zaczyna brakować wolnych łóżek co podsyca dyskusje czy rząd nie powinien wprowadzić ostrzejszych restrykcji, w tym zwłaszcza większego dystansu spolecznego.







05:26 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 6 870 nowych przypadkach koronawirusa i 326 kolejnych zgonach. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wynosi obecnie 118 202 a potwierdzonych przypadków 1 320 545.



Resort za każdym razem zastrzega, że w rzeczywistości liczby te są najprawdopodobniej dużo wyższe.







05:28 USA

Przywódcy Demokratów i Republikanów w Kongresie powiadomili w niedzielę wieczorem o osiągnięciu porozumienia pomocowego na czas pandemii koronawirusa wartości ok. 900 mld dolarów. Nie jest jeszcze znany termin głosowania w tej sprawie.



Pakiet obejmuje m.in. wyasygnowanie kwalifikującym się Amerykanom kwoty do 600 dolarów na osobę dorosłą i dziecko oraz tymczasowych dodatkowych zasiłków dla bezrobotnych w wysokości 300 dol. Przyznane zostaną fundusze dla małych firm, które ucierpiały z powodu Covid-19. Uwzględnione są też środki na dystrybucję szczepionek. Przedstawiciele obydwu partii od miesięcy obwiniali się o zwłokę w zatwierdzeniu pakietu obejmującego wsparcie dla amerykańskich firm i rodzin. W rezultacie kompromisu jego wielkość ustalono na 900 mld dolarów.

05:25 USA

Prawdziwa eksplozja przypadków koronawirusa w Kalifornii spowodowała, że system leczenia szpitalnego w tym stanie jest na granicy załamania. Brakuje zarówno łóżek jak i personelu.



Jak informuje Associated Press, według stanu na niedzielę hospitalizowanych było ponad 16 840 osób z potwierdzonym zakażenieovid-9. Jest to ponad dwa razy więcej niż podczas poprzedniego szczytu zachorowań w lipcu.



Według symulacji opartych na obecnych danych, do połowy stycznia liczba ta może się zwiększyć do 75 tys.





05:20 Wielka Brytania

Na londyńskich dworcach pojawiły się w niedzielę tłumy mieszkańców brytyjskiej stolicy usiłujących opuścić miasto przed godz. 00.01 czasu GMT (01.01 czasu polskiego) kiedy wchodzi w życie zakaz podróży z wyjątkiem koniecznych przypadków.



W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące tłumy ludzi oczekujących na pociągi na stacji St. Pancras.



Minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że "jest to zachowanie całkowicie nieodpowiedzialne", przyznał jednak, że większość ludzi stosuje się do poleceń obsługi. Wezwał do "ograniczenia kontaktów społecznych, wszędzie gdzie jest to możliwe ponieważ sytuacja jest śmiertelnie poważna"





05:18 Nowa odmiana koronawirusa

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że wydał dyspozycje Inspekcji Sanitarnej, by od poniedziałku wykonywać testy na koronawirusa każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii.



"Przed chwilą wydałem dyspozycje @GIS_gov aby od jutra wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wlk Brytanii. Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem" - napisał minister zdrowia.



Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował natomiast, że ze względów bezpieczeństwa zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek loty z Wielkiej Brytanii do Polski. "Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - wyjaśnił Müller na Twitterze.

05:10 Nowa odmiana koronawirusa

"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek rzecznik.

Wcześniej w rozmowie z PAP Müller zapowiadał, że m.in. sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii w poniedziałek zajmie się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół ma się zebrać o godz. 10.00 - podał.