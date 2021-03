"Jeśli zaszczepienie kogoś będzie niemożliwe w jego miejscu zamieszkania, proponowane miejsce będzie w tym samym województwie" - zapewnił szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw Covid-19 Michał Dworczyk. Jak dodał, w piątek zostaną przedstawione zasady szczepień w drugim kwartale. Niemcy przedłużają lockdown. Podczas trwającego kilkanaście godzin spotkania kanclerz Merkel z premierami landów zadecydowano o wprowadzeniu „dni odpoczynku” w okresie Wielkanocy. Czy podobny tzw. twardy lockdown czeka nas również w Polsce? „Jeśli w tym tygodniu przekroczymy 30 tys. nowych zakażeń koronawirusem, to możliwe jest wprowadzenie całkowitego lockdownu” – ostrzegał w poniedziałek wieczorem w rozmowie z Polsatem prof. Andrzej Horban, główny doradca KPRM ds. Covid-19. Tymczasem rzecznik rządu, podczas wtorkowej konferencji uspokajał "jeżeli będziemy się zachowywać odpowiedzialnie, będziemy utrzymywać dystans, nosić maseczki, to nie dojdziemy do żadnego twardego lockdownu".Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie. Śledźcie naszą relację!

Czekają nas trudne dwa tygodnie - co najmniej do pierwszego kwietnia liczba nowych zakażeń i pacjentów w szpitalach będzie szybko wzrastać - ostrzegają naukowcy z zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego. Według naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, pod koniec marca średnia, dzienna liczba zachorowań zbliży się do 30 tysięcy, a potem może przekroczyć 35 tysięcy. Szybko będzie też rosnąć liczba osób, które potrzebują pomocy szpitalnej. W krytycznym momencie może być to ponad 45 tysięcy chorych.

Jeśli zaszczepienie kogoś będzie niemożliwe w jego miejscu zamieszkania, proponowane miejsce będzie w tym samym województwie - zapewnia szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw Covid-19 Michał Dworczyk. Pod koniec tego tygodnia do Polski trafi ok. 70 tys. kolejnych dawek szczepionki firmy AstraZeneca.

Od 80 do 85 proc. tzw. łóżek covidowych na Mazowszu jest zajętych. Są szpitale, gdzie leczonych jest więcej pacjentów niż wyznaczonych miejsc.

Ponad 57 proc. niezaszczepionych dotąd Polaków zamierza się zaszczepić przeciwko Covid-19 - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z kolei ponad 33 proc. badanych skorzystałaby z możliwości przyjęcia preparatu AstryZeneki poza kolejnością, gdyby otrzymała taką możliwość.

Seniorzy między 60. a 64. rokiem życia od dziś mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-1956, które dotychczas tego nie zrobiły. Rejestracja SMS i przez internet jest dostępna od północy, natomiast przez infolinię 989 od godziny 6 rano.

Konferencja kanclerz Angeli Merkel z premierami landów w sprawie przedłużenia lockdownu w Niemczech trwała kilkanaście godzin i skończyła się we wtorek nad ranem. Uzgodniono, że lockdown potrwa do 18 kwietnia, a w święta wielkanocne będą obowiązywać szczególne restrykcje.

Najwcześniej jutro rząd będzie podejmował decyzję o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń koronawirusowych przed świętami - ustalili dziennikarze RMF FM. Jak informuje Krzysztof Berenda, nowe ograniczenia są bardziej niż prawdopodobne. Rządowe prognozy pokazują, że w tym tygodniu niestety przekroczymy 30 tys. zakażeń, a więc barierę, którą wyznaczyli sobie politycy.

16 741 nowych zakażeń i 396 przypadków śmierci po zachorowaniu na Covid-19 - to wtorkowy bilans pandemii w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 18 599 pacjentów.

16:00 Cała Bułgaria w czerwonej strefie

Pod względem liczby zgonów na 100 tys. mieszkańców Bułgaria znalazła się na drugim miejscu na świecie - podało we wtorek publiczne radio. Cały kraj - z ponad 120 nowymi zakażeniami na 100 tys. osób - objęty został czerwoną strefą.



W Sofii wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób wyniósł 866. Ostatniej doby, jak podał resort zdrowia, odnotowano 4467 nowych zakażeń, a co czwarty przeprowadzony test okazał się pozytywny.

15:54 Kara za wyjazd zagraniczny? Tak będzie w Wielkiej Brytanii

Od poniedziałku każda próba wyjazdu za granicę z Anglii bez uzasadnionego powodu, jak praca, nauka czy ważne sprawy rodzinne, zagrożona będzie karą w wysokości 5 tys. funtów - przewidują nowe przepisy epidemiczne, które w czwartek mają zostać przyjęte przez Izbę Gmin.



15:45 Szczepienie przeciw Covid-19 tylko w granicach województwa

Jeśli zaszczepienie kogoś będzie niemożliwe w jego miejscu zamieszkania, proponowane miejsce będzie w tym samym województwie - zapewnia szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw Covid-19 Michał Dworczyk. W piątek zostaną przedstawione zasady szczepień w drugim kwartale.



Minister Dworczyk oświadczył także, że już ponad milion osób zarejestrowało się od wczoraj na szczepienie preparatem AstraZeneca. Jego zdaniem, świadczy to o tym, że wraca zaufanie do tej szczepionki.



Pod koniec tego tygodnia do Polski trafi ok. 70 tys. kolejnych dawek szczepionki tej właśnie firmy.





14:54 "Czujemy się jak ludzie ostatniego sortu"

Pracownicy szpitala powiatowego w Sochaczewie: salowe, sanitariuszki, opiekunowie medyczni i sprzątaczki - we wstrząsającym liście otwartym - opisują warunki swojej pracy w czasie pandemii.



Warunki pracy i płacy są tragiczne, jesteśmy wykorzystywani do maksimum, czujemy się jak ludzie ostatniego sortu - czytamy w piśmie.

14:45 Dworczyk: Wraca zaufanie do AstryZeneki

Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca (...) od wczoraj zgłosiło się ponad 1 milion osób na szczepienia tym preparatem - mówił na dzisiejszej konferencji minister Michał Dworczyk, który jest odpowiedzialny za program szczepień.



Zapowiedział też, że w piątek zostaną przedstawione nowe zasady organizacji szczepień w II kwartale.



14:36 Brytyjczycy oddają hołd ofiarom pandemii

W przypadającą we wtorek rocznicę ogłoszenia przez premiera Borisa Johnsona pierwszego lockdownu mieszkańcy Wielkiej Brytanii czczą pamięć wszystkich 126 172 osób, które zmarły w tym kraju z powodu Covid-19.



W południe uczczono ich pamięć minutą ciszy w całym kraju, a o godz. 20 ludzie oddadzą im hołd, wychodząc ze świecami bądź innymi światełkami przed swoje domy.

Podświetlone z tej okazji na żółto zostaną też najważniejsze budynki i miejsca w kraju, m.in. Trafalgar Square, London Eye i stadion Wembley w Londynie, zamek w Cardiff czy ratusz miejski w Belfaście.

13:52 Ścisły lockdown w Niemczech na Wielkanoc. "Przyniesie bardzo pozytywne efekty"

Ścisły lockdown w Niemczech w okresie Wielkanocy przyniesie bardzo pozytywne efekty - powiedział we wtorek epidemiolog berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha Dirk Brockmann.

Decyzją rządu federalnego RFN i władz landów od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego w kraju będzie obowiązywał ścisły lockdown.



Aby zwalczyć trzecią falę pandemii koronawirusa, życie publiczne, gospodarcze i prywatne w Niemczech ma zostać zamknięte w okresie świąt wielkanocnych. Jedynie w Wielką Sobotę otwarty będzie handel detaliczny. W miarę możliwości nie należy odprawiać nabożeństw wielkanocnych z bezpośrednim udziałem wiernych, a spotkania religijne powinny odbywać się jedynie wirtualnie.

Rządy federalne i krajów związkowych chcą zwrócić się do wspólnot religijnych z odpowiednim wnioskiem.

13:02 W Warszawie więcej wyjazdów do chorych na Covid-19, niż jesienią

Warszawskie karetki wyjeżdżają do chorych z koronawirusem dwa razy częściej niż w szczycie drugiej fali pandemii, w listopadzie.

To jest co najmniej 250 wyjazdów dziennie tylko do osób z potwierdzonym Covid-19.

Od początku roku liczba kursów dynamicznie rośnie - każdej doby jest prawie 800.

13:00 Prof. Wysocki: Straciliśmy respekt w stosunku do Covid-19

Straciliśmy respekt do Covid-19, tzw. odmiana brytyjska koronawirusa, odpowiadająca obecnie za większość zakażeń w Polsce, jest nie tylko bardziej zaraźliwa, ale też bardziej śmiertelna - powiedział we wtorek PAP epidemiolog prof. Jacek Wysocki.



Cytat Dzisiejsze dane wskazują, że jesteśmy nadal w trzeciej fali rozwojowej epidemii, należy brać pod uwagę nie dane z poszczególnych dni, ale analizy w dłuższych cyklach i tu widać, że następują znaczące przyrosty zachorowań. Niepokojąca jest również duża liczba zgonów. powiedział prof. Wysocki, epidemiolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

12:50 Najnowsze badania ws. Covid-19

12:45 Dania: Aplikacja na telefon ma pomóc w ponownym otwarciu kraju

Aplikacja na smartfona, potwierdzająca m.in. negatywny test na Covid-19, ma w Danii pomóc w ponownym otwarciu kraju. Nastąpi to pod koniec maja, gdy szczepionka będzie dostępna dla wszystkich osób w wieku powyżej 50 lat - wynika z porozumienia rządu z parlamentem.



Będziemy postępować ostrożnie i stopniowo otwierać kolejne części społeczeństwa. Możemy to zrobić, choć wiele innych państw walczy z trzecią falą koronawirusa - oświadczyła premier Danii Mette Frederiksen.



Warunkiem powrotu do normalności jest utrzymanie niskiej liczby nowych zakażeń.

12:36 Szefowa EMA: Planujemy inspekcje fabryk produkujących Sputnika V w Rosji

Planujemy inspekcje fabryk i klinik w Rosji. Jesteśmy zdecydowani, żeby stosować te same standardy w przypadku oceny szczepionki Sputnik V, jak przy każdej innej ocenie. (...) Traktujemy to bardzo poważnie - zapewniła dyrektor EMA Emer Cooke posłów z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego.



Przypomniała też, że Sputnik V jest jedną z trzech szczepionek (oprócz preparatów firm CureVac i Novavax), które są obecnie na etapie przyspieszonej oceny (rolling review) w EMA.



Cooke poinformowała również, że wkrótce wejdzie w życie regulacja pozwalająca w "kilka tygodni" oceniać, czy konkretne szczepionki są skuteczne również przeciwko kolejnym wariantom wirusa, a co za tym idzie - szybciej udzielać autoryzacji.

12:28 W wielu szpitalach sytuacja jest dramatyczna

12:22 Rzecznik MZ: Od piątku możliwość automatycznego wystawiania skierowań na test przez profil zaufany

W piątek wprowadzamy możliwość automatycznego wystawiania skierowań na testy na koronawirusa przez profil zaufany. Zachęcam do jego założenia - powiedział we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował też, że test będzie można wykonać raz na 7 dni.



Andrusiewicz poinformował też, że test na koronawirusa będzie można wykonać raz na 7 dni. Jak mówił, MZ obserwuje, że "dość duża grupa osób" stara się wykonywać testy co 3 dni.



Chcielibyśmy, by ten test robiło jak najwięcej osób, a nie jak najczęściej. Chcemy, by dużo osób nowych, które mają problem chociażby z dodzwonieniem się do podstawowej opieki zdrowotnej, mogło otrzymać skierowanie za pośrednictwem domowej opieki medycznej - podkreślił. Dodał, że "na dziś jest tam zarejestrowanych 67 tys. osób".



12:15 Litwa: Wykryto południowoafrykański wariant koronawirusa

Na Litwie wykryto pierwsze dwa przypadki zakażenia południowoafrykańskim wariantem koronawirusa. Premier Ingrida Szimonyte zapowiedziała we wtorek zaostrzenie warunków kwarantanny.



Z żalem muszę stwierdzić, że rośnie liczba zachorowań (na Covid-19). Wykryto również południowoafrykański wariant koronawirusa, a to oznacza szybsze rozprzestrzenianie się wirusa, ale też pewne wyzwania dotyczące procesu szczepień - powiedziała dziennikarzom szefowa rządu.



Szefowa rządu poinformowała, że trwają badania nad możliwością rozprzestrzeniania się w kraju południowoafrykańskiego szczepu.

12:03 Czeka nas lockdown przed Wielkanocą? Sprawdźcie najnowsze ustalenia dziennikarzy RMF FM

11:55 Badanie: Spadek aktywności sportowej Polaków w czasie pandemii Covid-19

W ubiegłym roku, zdominowanym przez pandemię Covid-19, odsetek Polaków uprawiających sport w porównaniu z 2019 rokiem zmniejszył się o 12 procent - wynika z badania Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia. Najpopularniejszymi aktywnościami były jazda na rowerze i bieganie.



Jak podano, w 2020 roku aktywnych fizycznie było 69 procent Polaków, a rok wcześniej 81 proc. Dodano, że spadek zauważono we wszystkich grupach wiekowych i pogłębiał się z miesiąca na miesiąc.



Co więcej, nie wzrosła ona w miesiącach letnich, kiedy naturalnie powinniśmy mieć więcej okazji do ruchu - zauważono w raporcie.



11:42 Ukraina: Po raz pierwszy ponad 300 zgonów w ciągu dnia wśród zakażonych koronawirusem

Na Ukrainie zarejestrowano w poniedziałek najwięcej zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem od początku pandemii - 333 - poinformował we wtorek minister ochrony zdrowia. Ogłosił, że wjeżdżający z zagranicy mają obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR na Covid-19.



Minister Maksym Stepanow zaalarmował, że sytuacja z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju pogarsza się. "Czeka nas bardzo ciężki okres" - ostrzegł.

11:35 "Zajęte nawet 75 proc. płuc". Coraz więcej dzieci ciężko przechodzi Covid-19

Lekarze alarmują: dzieci coraz częściej chorują na Covid-19 i coraz częściej przebieg choroby jest u nich bardzo ciężki. Trafiają do nas dzieci z ciężkim zapaleniem krtani, dusznością, zapaleniem płuc. Na badaniach obrazowych widzimy, że niektóre dzieci mają zajęte przez wirusa nawet 75 proc. płuc - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dr Lidia Stopyra, szefowa oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Jak przekonuje, teraz - w przeciwieństwie do doniesień z początku pandemii - najczęściej to dzieci przynoszą do domu koronawirusa ze szkół i przedszkoli i zarażają dorosłych.



11:29 Szczepienia w Polsce

11:20 KGP: Ostatniej doby policjanci przeprowadzili ponad 21 tys. kontroli; nałożono 2,7 tys. mandatów za brak maseczki

Ostatniej doby policjanci przeprowadzili ponad 21 tys. kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia w związku z pandemią - powiedział rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że podczas kontroli policjanci nałożyli 2,7 tys. mandatów oraz skierowali niemal 340 wniosków o ukaranie do sądu za brak maseczki.





11:08 Holandia: Cały rząd musi się poddać badaniom na obecność Covid-19

Rada Ministrów musi zostać poddana testom na obecność koronawirusa, ponieważ ministrowie spotkali się w zeszły piątek z sekretarzem stanu ds. gospodarczych Moną Keijzer, u której stwierdzono Covid-19.



Jak wynika z informacji podanej przez Holenderską Agencję Prasową (ANP) członkowie rządu nie muszą jednak poddawać się kwarantannie, ponieważ ministrowie i sekretarz stanu "prawdopodobnie zachowali wystarczający dystans".



Cała sytuacja może skomplikować negocjacje koalicyjne, które trwają od ubiegłotygodniowych wyborów parlamentarnych. Jeśli okazałoby się, że jeden z członków rządu, który jest jednocześnie liderem partii, uzyska pozytywny wynik, rozmowy będą trudne do przeprowadzenia.

11:03 Węgry: Najwięcej nowych zgonów na Covid-19 od początku pandemii – 252

252 osoby chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, to najwięcej od początku pandemii - wynika z danych opublikowanych na rządowej stronie poświęconej koronawirusowi.



W ciągu ostatniej doby wykryto 5481 nowych infekcji. W sumie od początku pandemii stwierdzono ponad 586 tys. zakażeń koronawirusem, a 18 703 chorych na Covid-19 zmarło.



Nadal rośnie liczba aktywnych infekcji, która zbliża się obecnie do 190 tys. Coraz więcej chorych na Covid-19 wymaga opieki szpitalnej (prawie 12 tys.) i podłączenia do respiratora (prawie 1400).



Jednocześnie coraz więcej osób jest już zaszczepionych. Ponad milion 636 tys. osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a prawie 482 tys. także drugą.



W poniedziałek poinformowano, że węgierski urząd leków zatwierdził dwie kolejne szczepionki przeciw koronawirusowi: preparat chińskiej firmy CanSino i produkowaną w Indiach Covishield, opracowaną przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca.



Do tej pory było używanych na Węgrzech pięć preparatów: rosyjski Sputnik V oraz szczepionki firm Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Sinopharm.

10:55 Kanadyjski spray do nosa skuteczny przeciw koronawirusowi, w Izraelu będzie dostępny bez recepty

Kanadyjska firma biotechnologiczna Sanotize poinformowała w poniedziałek o uzyskaniu warunkowej zgody rządu Izraela na sprzedaż sprayu do nosa opartego na tlenku azotu, mającego zapobiegać i pomagać w leczeniu Covid-19.



Zarejestrowana w Vancouver firma podała, że produkowany przez nią środek trafi do aptek w Izraelu i Nowej Zelandii tego lata i może być sprzedawany bez recepty.



Informacjom firmy zaprzeczyło jednak nowozelandzkie ministerstwo zdrowia, mówiąc że produkt nie uzyskał jeszcze zgody na użytek, a jedynie został wpisany do bazy danych regulatora, co nie jest jednoznaczne z uzyskaniem aprobaty.



Głównym składnikiem sprayu sprzedawanego pod nazwą Enovid jest tlenek azotu, który według twórców ma zabijać wirusy w jamie nosowej, nie pozwalając na dalszy rozwój patogenów i przedostawanie się ich do płuc.

10:40 Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce

16 741 nowych zakażeń i 396 przypadków śmierci po zachorowaniu na Covid-19 - to wtorkowy bilans pandemii w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 18 599 pacjentów.





10:21 Pandemia Covid-19 w Polsce. Najnowsze dane

09:55 Koronawirus w Polsce

09:31 Świętokrzyskie: Wykonano prawie 35 tys. bezpłatnych badań na obecność koronawirusa

W laboratorium działającym od roku w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu wykonano prawie 35 tys. bezpłatnych testów na obecność koronawirusa. Badania dla mieszkańców regionu będą dostępne przynajmniej do końca maja.



Darmowe testowanie mieszkańców woj. świętokrzyskiego jest prowadzone od ubiegłego roku w ramach programu "Stop wirusowi", opracowanego przez urząd marszałkowski, a finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.



Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo Technicznego Marcin Zawierucha, zaznaczył, że we wtorek mija rok od rozpoczęcia funkcjonowania laboratorium diagnostycznego w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym. W tym czasie w instytucji przebadano ponad 100 tys. testów na obecność koronawirusa. Z czego prawie 35 tys. zostało wykonanych w ramach programu "Stop wirusowi".



Od początku pandemii działamy na pełnych obrotach. W naszym laboratorium przebadana jest połowa ze wszystkich wymazów wykonywanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Żeby było to możliwe, praca naszej jednostki została zupełnie przeorganizowana. Wszystkie osoby, które pracowały w Centrum Nauki zostały oddelegowane do pracy przy laboratorium, punkcie wydawania wyników i testowania. W krytycznych momentach pracowaliśmy na trzy zmiany - powiedział PAP Zawierucha.



Punkt mobilny, gdzie pobierane są próbki, jest na parkingu między budynkiem Biobanku a Centrum Nauki "Leonardo da Vinci". Dyrektor podkreślił, że w związku z trzecią falą pandemii ponownie zwiększyło się zainteresowanie wykonywaniem bezpłatnych badań.

09:10 Szwajcaria: Obiecujące wyniki badań eksperymentalnej terapii przeciw Covid-19

Szwajcarski producent leków Roche ujawnił we wtorek obiecujące wyniki badań klinicznych eksperymentalnej terapii, nad którą współpracuje z amerykańskim producentem leków Regeneron, przeznaczonej dla niehospitalizowanych chorych na Covid-19.



Testowany kotajl przeciwciał łączy leki kasiriwimab i imdewimab. Dane z badania III fazy wykazały 70 proc. zmniejszenie liczby hospitalizacji lub zgonów u pacjentów z Covid-19, którzy nie wymagali hospitalizacji - poinformowała szwajcarska firma w oświadczeniu.



Zauważono również, że dane wykazały skrócenie czasu trwania objawów z 14 do 10 dni.



Ponadto równoległe testy II fazy wykazały, że przy konkretnym dawkowaniu znacząco zmniejszała się ilość koronawirusa u niewymagających hospitalizacji chorych na Covid-19, zarówno objawowych, jak i bezobjawowych.

08:55 Koronawirus w Polsce. Dramatyczna sytuacja w mazowieckich szpitalach

08:40 Sinovac: Nasza szczepionka jest bezpieczna i skuteczna u dzieci w wieku 3-17 lat

Szczepionka przeciw Covid-19 chińskiego koncernu Sinovac jest zasadniczo bezpieczna i skuteczna u dzieci w wieku 3-17 lat - ogłosiła w poniedziałek ta firma, powołując się na dane z pierwszej i drugiej fazy prób klinicznych z udziałem ponad 550 uczestników.



Dyrektor medyczny Sinovacu Zeng Gang oświadczył na konferencji prasowej, że dane z tych prób zostały przekazane chińskiemu urzędowi nadzorczemu w celu weryfikacji.



Zeng zaznaczył, że wśród ponad 550 uczestników badań pierwszej i drugiej fazy u dwojga dzieci - w wieku trzech i sześciu lat - wystąpiła gorączka. Oprócz tego zgłaszano jedynie łagodne skutki uboczne.



Specyfik Sinovacu jest jedną z czterech rodzimych szczepionek dopuszczonych w Chinach kontynentalnych do powszechnego użycia wśród osób dorosłych. Władze zatwierdziły niedawno piątą szczepionkę do użycia kryzysowego.



Przed dopuszczeniem szczepionki Sinovacu do podawania dzieciom potrzeba dalszych badań. Próby kliniczne z udziałem dzieci prowadzi również inny chiński producent szczepionek, Sinopharm.

08:28 Poranna rozmowa w RMF FM. Przewrocka-Aderet: To, co się dzieje w Tel-Awiwie, przypomina wielką popandemiczną imprezę

"W Izraelu jest kolorowo i słonecznie. Otwierają się knajpy i kultura. Przypomnijmy, że miejsca kultury w Izraelu były zamknięte od niemal roku" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Karolina Przewrocka-Aderet. "Świat tutaj, w Izraelu, bardzo ciężko przeżył trzy lockdowny. To, co się w tej chwili dzieje przypomina wielką popandemiczną imprezę. Ludzie tańczą na ulicach i cieszą się, że można wchodzić do środka knajp" - dodała polska dziennikarka mieszkająca w Izraelu.



07:55 Producent niemieckiej szczepionki chce zastąpić AstraZenekę; "możemy podwoić produkcję"

Christian Hartel, szef koncernu chemicznego Wacker zasugerował, że niemiecka szczepionka CureVac mogłaby rozładować zator w kampanii szczepień spowodowany czasowym wstrzymaniem stosowania preparatu AstraZeneca. Jak podkreśla niemiecki dziennik "Frankfurter Rundschau" - to dobra wiadomość. Na drodze do realizacji tych ambicji stoi jeszcze procedura autoryzacji EMA.



Jak poinformował Christian Hartel, którego firma będzie fizycznie produkować szczepionki CureVac, opracowane przez naukowców z Tybingi, Europejska Agencja Leków (EMA) może udzielić pozytywnej opinii produktowi jeszcze przed początkiem maja. Czyli znacznie wcześniej, niż przewiduje to harmonogram.



Koncern Wacker chce w związku z tym już w pierwszej połowie roku 2021 ruszyć z produkcją szczepionek i osiągnąć pełne moce w lipcu. Oznaczałoby to 100 milionów dawek produktu schodzących z linii produkcyjnej w samym tylko bawarskim przedsiębiorstwie. Oprócz niego CureVac mają też dostarczać na europejski rynek Bayer z Nadrenii i szwajcarski Novartis.

07:35 Pracownicy poszkodowanych branż szukają możliwości w innych sektorach

Część pracowników z poszkodowanych branż przechodzi do tych, które z pandemią poradziły sobie lepiej, nie jest to jednak masowa skala - mówią PAP eksperci. Przed koniecznością przebranżowienia stają też pracownicy, którzy po wielu latach w jednym miejscu tracą pracę, bo pracodawcy tną etaty.



Przez ostatni rok znacznie przybyło kandydatów do pracy zainteresowanych przebranżowieniem się - powiedziała PAP menadżer ds. rekrutacji Magdalena Kamińska z firmy rekrutacyjnej People. Są to zarówno osoby, które straciły pracę lub w obecnej branży nie widzą perspektyw ze względu na pandemiczne obostrzenia, jak i pracownicy z branż niedotkniętych bezpośrednio przez Covid.



Podczas pandemii firmy, zwłaszcza korporacje, które w ostatnich czasach intensywnie rekrutowały, zaczęły uważniej przyglądać się swoim strukturom, szukać oszczędności. To prowadzi do cięć zatrudnienia i zmian na stanowiskach dyrektorskich i menadżerskich. Zwolnione osoby szukają szans na przebranżowienie często po 20 latach pracy w jednym miejscu. Nie dotyczy to więc tylko branż poszkodowanych na skutek pandemii, jak hotelarstwo i gastronomia - zaznaczyła Kamińska.



Przyznała, że zmiana branży jest pewnego rodzaju procesem, wymaga czasu, zorientowania się, co się teraz dzieje na rynku. Ciężko jest wyjść poza utarte schematy działania, charakterystyczne dla dotychczasowej branży, jeśli pracuje się w niej przez kilkanaście lat - dodała.

07:14 Szczepionki Johnson & Johnson w Polsce. Ustalenia dziennikarzy RMF FM

06:55 Szczepienia seniorów. Ruszyły zapisy dla osób z roczników 1957-1961

Seniorzy między 60. a 64. rokiem życia od dziś mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-1956, które dotychczas tego nie zrobiły. Rejestracja SMS i przez internet jest dostępna od północy, natomiast przez infolinię 989 od godziny 6 rano.



06:32 Szczepienia w Polsce. Sondaż dla RMF FM i "DGP"

Ponad 57 proc. niezaszczepionych dotąd Polaków zamierza się zaszczepić przeciwko Covid-19 - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z kolei ponad 33 proc. badanych skorzystałaby z możliwości przyjęcia preparatu AstryZeneki poza kolejnością, gdyby otrzymała taką możliwość.



06:25 Ekspert: Chorzy na Covid-19 za późno zgłaszają się do lekarza

Wysoka śmiertelność oznacza, że chorzy na Covid-19 za późno zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu, bagatelizując często objawy choroby - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut.



Chociaż niektórym może wydawać się, że liczba zakażonych koronawirusem i liczba zgonów nie są dramatycznie duże to należy brać pod uwagę, że są to dane weekendowe, kiedy przeprowadza się mniej testów. Należy również zwrócić uwagę, że następuje wzrost zakażeń, porównując tydzień do tygodnia - powiedział prof. Gut.



Cytat Pamiętajmy, że leczenie chorych na koronawirusa jest wyłącznie objawowe. Zapobiega wystąpieniu najcięższych objawów, żeby nie doszło do przeciążenia organizmu i do zgonu. dodał.

Zaznaczył, że w domu mogą być leczone wyłącznie łagodne przypadki choroby. Jeżeli u chorego rozwinie się zapalenie płuc wymaga to niezwłocznego kontaktu z lekarzem. Zdarza się nawet, że pacjenci, którzy mają problemy z właściwą saturacją próbują leczyć się na własną rękę. A takie osoby szybciej trafiają pod respirator - powiedział.



Przypomniał również o konieczności zgłaszania się na testy wykrywające koronawirusa. Pozytywny wynik testu to moment rozpoczęcia izolacji pacjenta i kwarantanny dla najbliższych, a zarazem jedyna skuteczna metoda, żeby przerwać szerzenie się choroby - dodał.



06:13 "Corriere della Sera": Utracona reputacja Lombardii

"Utracona reputacja Lombardii"- to tytuł komentarza zamieszczonego na łamach dziennika "Corriere della Sera" we wtorek. Podkreśla się w nim, że pandemia obaliła wizerunek włoskiego regionu, uważanego dotąd za symbol praktyczności, solidności i skuteczności.



Na łamach największej włoskiej gazety dokonano podsumowania porażek, błędów i zaniedbań, do jakich doszło w bogatym regionie- sile napędowej włoskiej gospodarki podczas pandemii.



Miniony weekend upłynął tam pod znakiem problemów ze szczepieniami, przede wszystkim w Cremonie, gdzie do wielkiego punktu medycznego nie zgłosiły się setki osób, bo zawiódł mechanizm wysyłania do nich sms-ów z terminem i godziną, o jakiej miały się stawić.



Poza tym wciąż nie zaszczepiono tam bardzo wielu seniorów.



Cytat W obliczu tysięcy starszych ludzi- rozczarowanych i cierpiących w oczekiwaniu na szczepionkę trudno rozpoznać w Lombardii najbardziej dynamiczny region Włoch, motor aktywności, lokomotywę, która ma ciągnąć cały kraj. zaznacza mediolański dziennik

Wśród przyczyn szczepionkowego chaosu wymienia się brak kompetencji i koordynacji działań lokalnych władz, biurokrację, "anarchię", a także poważne zaniedbania, przede wszystkim to, że nie uszanowane zostało kryterium grup wiekowych w planowaniu.



Poza tym, zaznacza gazeta, lekarzom rodzinnym nie zapewniono warunków, by mogli szczepić swoich pacjentów, zaś "niektóre kategorie zawodowe zostały niesłusznie uprzywilejowane".

06:00 Meksyk rozprowadza pierwsze szczepionki CanSino rozlewane w kraju

Rząd meksykański rozpoczął w poniedziałek dystrybucję pierwszych 940 222 szczepionek z łącznej liczby 35 milionów zakupionych od chińskiej firmy farmaceutycznej CanSino, które są butelkowane w fabryce Drugmex w Querétaro w centrum kraju.



To dla nas wielki zaszczyt, że Meksyk był pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził szczepionkę CanSino, a dziś jesteśmy również pierwszym krajem poza Chinami, który sam pakuje tę szczepionkę - powiedziała Martha Delgado, przedstawicielka meksykańskiego rządu.



Dzięki tej pierwszej partii CanSino, Meksyk dysponuje około 9 milionami dawek różnych szczepionek: 3,89 mln USA Pfizer, 870 000 z brytyjskiej AstraZeneca, 3 miliony z Chin Sinovac i 400 tysięcy od rosyjskiego Sputnika V.



Meksyk był jednym z pierwszych krajów, w których rozpoczęto szczepienia Covid-19 24 grudnia ubiegłego roku, ale biorąc pod uwagę opóźnienia w ich dostawach jak dotąd podał tylko 5,6 miliona dawek.



Meksyk jest trzecim krajem z największą liczbą zgonów z powodu COVID-19, odnotował ich 198 000, na prawie 2,2 miliona potwierdzonych przypadków infekcji.



Biorąc pod uwagę problemy z dostawami z zachodnich firm farmaceutycznych, prezydent Andrés Manuel López Obrador rozszerzył negocjacje w sprawie szczepionek na Rosję i Chiny. Minister spraw zagranicznych Ebrard przypomniał, że Meksyk również kupił w przedsprzedaży 20 milionów dawek chińskiej szczepionki Sinovac i 10 milionów Sinopharm.



Fabryka Drugmex w Querétaro ma moc produkcyjną rozlewania do 85 milionów dawek rocznie i "z tego powodu ta fabryka będzie zaopatrywać nie tylko rynek Meksyk, ale także inne kraje kontynentu i świata ", oświadczył Guy Jean Savoir, prezes zarządu Drugmex.



05:26 Twardy lockdown w Niemczech

05:20 Koronawirus w Polsce i na świecie