Epidemia koronawirusa nie schodzi z czołówek światowych mediów. Kolejne kraje informują o przypadkach zachorowań. Na całym świecie liczba zakażonych przekroczyła 82 tysiące, ale w Polsce wciąż nie wykryto ani jednego przypadku zakażenia. Ze względów bezpieczeństwa odwoływane są m.in. imprezy masowe. Najnowsze informacje, opinie i komentarze dot. epidemii koronawirusa zbieramy dla Was w relacji minuta po minucie!

08:34

To jest wydarzenie zdrowotne, społeczne. Mam nadzieję, że nikt tą sprawą nie gra i nie próbuje czekać z informacjami po to, żeby odwracać uwagę od innych rzeczy - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak pytany o epidemię koronawirusa. To jest sprawa tak poważna - dobrze by było, żeby była kompletnie wyjęta z polityki - dodał.





08:33



Dla paniki charakterystyczna jest zła diagnoza, wyolbrzymienie niebezpieczeństwa, jakie niesie dana sytuacja w stosunku do realnego zagrożenia - stwierdził w rozmowie z PAP socjolog dr hab. Rafał Smoczyński, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Koronawirus jest jeszcze w naszym kraju bytem abstrakcyjnym. Uwaga, jaką się temu tematowi poświęca, środki bezpieczeństwa podejmowane przez władze, oczekiwania polityczne są nieproporcjonalne do realnego zagrożenia. Możemy tu mówić o zachowaniu panicznym - zauważył.





08:29

Kwarantannie został poddany prezydent Mongolii. Chaltmaagijn Battulga wrócił właśnie z Chin.







07:44



Władze sanitarne Nigerii poinformowały o pierwszym w tym kraju przypadku zakażenia koronawirusem. Zainfekowanym jest obywatel Włoch. Tym samym potwierdzono pierwsze pojawienie się patogenu w Afryce Subsaharyjskiej.



Zakażony koronawirusem mężczyzna został przewieziony na badania do państwowego ośrodka bezpieczeństwa biologicznego w Lagos. Przebywa obecnie w szpitalu chorób zakaźnych w Yaba, na przedmieściach Lagos. Jest w stabilnym stanie, bez poważnych objawów.

07:38



W Kanadzie potwierdzono dotychczas 13 przypadków koronawirusa. Rząd opracowuje plan na wypadek epidemii, a ministerstwo zdrowia zachęca Kanadyjczyków do zrobienia zapasów żywności i leków.



Szefowa publicznej służby zdrowia Theresa Tam poinformowała, że na poziomie federalnym oraz na poziomie poszczególnych prowincji prowadzone są szacunki sprzętu i wyposażenia na wypadek pandemii koronawirusa. Dodała, że Kanada dysponuje systemem monitoringu, takim jak stosowany do obserwacji zachorowań na grypę.





07:05

W trakcie kampanii sztab na pewne rzeczy ma wpływ, a na inne nie ma. Koronawirus zalicza się do tych drugich. Na takie pandemie wpływu nie ma nikt - stwierdził w rozmowie z pismem "Polska Times" wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Co można zrobić w takiej sytuacji, jeśli chodzi o strategię wyborczą? Trzymać się opracowanego planu kampanii, żeby nie miotać się od ściany do ściany - bo to jest zawsze niebezpieczne - dodał.



Fogiel odniósł się też do stwierdzenia, że obóz władzy będzie ponosić polityczną cenę za każdą ofiarę koronawirusa. Czy w jakiś sposób możemy tego uniknąć? Jak mówiłem, nie mamy na to wpływu. Czy będą próby atakowania nas z tych pozycji? Z pewnością - zauważył. Pozytywem - jeśli w ogóle można w tej sytuacji mówić o pozytywach - jest to, że od pewnego czasu wiemy, że pandemia nadciąga, więc możemy się na nią przygotować najlepiej, jak się da oraz informować o tym, co się dzieje, co robimy, żeby być gotowym na koronawirusa - stwierdził.





06:51

Zagrożenie koronawirusem pokrzyżowało plany wyjazdowe wielu Polakom. Jak podkreśla “Rzeczpospolita", odwołując wycieczkę, nie zawsze możemy liczyć na zwrot pieniędzy. Obawa przed epidemią nie bowiem jest wystarczającym argumentem.

Według dziennika, w lepszej sytuacji są osoby, które planowały wyjazd z biurem podróży. Wówczas chroni je częściowo ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nie obejmuje ona osób wyjeżdżających na własną rękę. Na jej podstawie klienci biur mogą starać się o zwrot pieniędzy w związku z art. 47 ust. 4.



"Przepis mówi, że można odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego" - informuje "Rzeczpospolita".

06:44



74 osoby w całej Polsce są diagnozowane na oddziałach zakaźnych w kierunku koronawirusa - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy: w Polsce wciąż nie wykryto ani jednego przypadku zakażenia.







06:42



Decyzja inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego - informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Jeśli decyzja inspektora dotyczy dziecka, to rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy.



Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Jeśli zachodzi podejrzenie o szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną, o kwarantannie może także zdecydować lekarz.





06:29



Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono na Białorusi.





06:27

Karetka przed szpitalem w Padwie / NICOLA FOSSELLA / PAP/EPA



"Tydzień, który nas zmienił" - taki tytuł widnieje na pierwszej stronie dziennika "La Repubblica". Gazeta podsumowuje siedem dni od wybuchu kryzysu we Włoszech z powodu szerzenia się koronawirusa.



Gazeta przedstawia obraz Włoch, gdzie zmarło 17 osób zarażonych wirusem Covid-19 i potwierdzono dotąd 650 jego przypadków. Kładzie też nacisk na to, że około 40 osób już wyzdrowiało.



"Dni wirusa" - jak podkreśla - to opustoszałe miasta, znaczny spadek liczby turystów, pogrążone w kryzysie firmy.



"Miniony tydzień, który zaczął się już w zeszły piątek, zmienił Włochy. Zobaczyliśmy sceny, jakich nigdy byśmy nie spodziewali się przeżyć" - zauważa rzymska gazeta. Pisze też o pierwszych zapowiedziach powrotu do codzienności.



W Mediolanie ma zostać ponownie otwarta słynna katedra, już działają wieczorem bary. To wszystko, jak wyjaśnia dziennik, odbywa się pod hasłem, z jakim wystąpił burmistrz metropolii Giuseppe Sala: "Mediolan nie zatrzymuje się".





06:20

W związku z zagrożeniem koronawirusem Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz wydał wytyczne dla policji w sprawie postępowania funkcjonariuszy mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz osobami zakażonymi nowym typem koronawirusa 2019-nCoV. Informuje m.in. o sposobach zapobiegania infekcji oraz o objawach towarzyszących zarażeniu koronawirusem. wymienia również sytuacje wymagające szczególnej ostrożności, wśród nich m.in. zatrzymanie lub legitymowanie osoby z widocznymi objawami chorobowymi górnych dróg oddechowych, czy przeszukiwanie obiektu, w którym mogła przebywać osoba chora lub podejrzana o zachorowanie.



Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka w rozmowie z PAP zapewnił, że wszystkich policjantów zapoznano już z działaniami profilaktycznymi oraz sposobami minimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem.



Jesteśmy przygotowani na wypadek pełnienia obowiązków w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Posiadamy maski, kombinezony ochronne i środki odkażające. W razie wystąpienia ogniska koronawirusa na terenie kraju środki te zostaną rozdystrybuowane do jednostek i policjantów, którzy mogliby wykonywać zadania w strefach zagrożonych zakażeniem - poinformował insp. Ciarka.

06:10



Mongolia podaruje Chinom 30 tys. owiec w ramach pomocy w zmaganiach z epidemią koronawirusa - zapowiedział prezydent Mongolii Chaltmaagijn Battaluga na spotkaniu z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Wirus zabił już w Chinach kontynentalnych ponad 2788 osób.



Przywódca ChRL podkreślił, że Battaluga jest pierwszą głową państwa, jaka odwiedziła Chiny od wybuchu epidemii. To jasno pokazuje, że sąsiedzi płyną w tej samej łodzi i pracują ręka w rękę, by pomagać sobie wzajemnie - powiedział Xi, cytowany przez państwową telewizję CCTV.



Agencja Xinhua określa dar w postaci 30 tys. owiec jako wyraz życzliwości ze strony Mongołów. Rząd w Ułan Bator uruchomił 18 lutego kampanię zbierania datków dla Chin pod hasłem "wsparcie emocjonalne dla wiecznego sąsiada".





06:05

W miasteczku Codogno we włoskiej prowincji Lodi, które jest jedną z tzw. czerwonych stref wyznaczonych w miejscach szerzenia się koronawirusa, działa "Radio czerwona strefa" niosące pomoc mieszkańcom.

Na antenie przekazywane są oficjalne komunikaty władz lokalnych dla 14 tys. osób, które nie mogą opuszczać pilnowanych przez policję i żołnierzy granic Codogno, gdzie 20 lutego potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia wirusem na terytorium Włoch. Od 38-latka, który zgłosił się na tamtejsze pogotowie, zaraziło się też kilka innych osób, wśród nich lekarze.

Codogno uznano za jedno z ognisk wirusa. Pod groźbą kar finansowych, na mocy decyzji rządu do tej miejscowości i dziewięciu innych w Lombardii oraz jednej w Wenecji Euganejskiej nie wolno wjechać ani jej opuścić.



Audycje pomagają mieszkańcom przetrwać czas w przymusowej izolacji. Nadawane są kilka razy dziennie na częstotliwościach parafialnego Radia Codogno, założonego tam w 1983 roku. Podawane są wszystkie niezbędne numery alarmowe, godziny otwarcia sklepów i inne ważne ogłoszenia.

05:30

Litewski resort zdrowia podał, że odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w tym kraju . Zachorowała kobieta, która 24 lutego wróciła do Wilna z Werony we Włoszech.





05:27



Przypominamy - działa specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów, którzy chcą uzyskać informacje dot. postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Jej bezpłatny numer to 800 190 590.



Z konsultantami można połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Telefoniczną Informację Pacjenta obsługuje w jednym czasie ponad 100 konsultantów.

Numer infolinii NFZ dot. koronawirusa / pixabay.com /





05:22

"Trzech na czterech Polaków sądzi, że nasz kraj nie uchroni się od zachorowań na koronawirusa. 41 proc. z nas jest przekonanych, że wirus, który zaatakował już większość państw europejskich, pojawi się nad Wisłą" - pisze "Rzeczpospolita", powołując się na sondaż ARC Rynek i Opinia. Jak dodaje, 53 proc. respondentów obawia się, że państwo nie poradzi sobie organizacyjnie z epidemią.

75 proc. ankietowanych uważa, że wirus wpłynie na naszą gospodarkę (39 proc. sądzi, że w znaczącym stopniu, a 36 proc. - w niewielkim). Z kolei 87 proc. jest przekonanych, że perturbacje związane z epidemią odbiją się na gospodarce globalnej.

Chociaż większość Polaków deklaruje, że wie, jak się zachować w razie wystąpienia wirusa, to jednak aż 93 proc. badanych uważa, że państwo polskie powinno rozpocząć akcję informacyjną na ten temat - komentuje w rozmowie z “Rzeczpospolitą" Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. Tłumaczy, że choć zalecenia są do znalezienia w internecie czy w programach informacyjnych, to być może nadszedł czas na szersze działania. Z włączeniem kampanii outdoorowej czy specjalnie dedykowanych filmów instruktażowych w internecie i telewizji - podkreśla.

05:14



Szkoda, że wyścig UAE Tour został odwołany, ale zdrowie publiczne musi być na pierwszym miejscu - stwierdził czterokrotny zwycięzca Tour de France Chris Froome, który powrócił po kontuzji podczas wyścigu. Wszyscy czekamy na testy i pozostaniemy w hotelu aż do odwołania. Mam nadzieję, że poszkodowani szybko wyzdrowieją i nie ma żadnych innych przypadków koronawirusa - dodał.



Media donoszą, że dostęp do oficjalnego hotelu wyścigu w Abu Zabi został zablokowany, a przebywający w nim kolarze, dziennikarze i obsługa nie mogli go opuścić w oczekiwaniu na badania.



Jesteśmy zamknięci w hotelu (...) Dostaliśmy informację, że mamy zejść na recepcję. Tam powiedziano nam, że wyścig jest odwołany, bo jest podejrzenie koronowirusa u dwóch osób z wyścigu i muszą wszystkich przebadać - powiedział cytowany przez portal se.pl Piotr Wadecki, menedżer generalny polskiej grupy CCC, która bierze udział w wyścigu.





05:10

Dwa ostatnie etapy wyścigu kolarskiego UAE Tour w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały odwołane po tym, jak testy potwierdziły obecność koronawirusa u dwóch włoskich uczestników wyścigu - podał Reuters, powołując się na oświadczenie Rady Sportu w Abu Zabi.



W wyścigu UEA Tour biorą udział najlepsi kolarze świata, w tym - Polak Rafał Majka. Rada Sportu w Abu Zabi nie ujawniła, kto jest zarażony, ale poinformowała, że wszyscy uczestnicy wyścigu, pracownicy i organizatorzy byli badani pod kątem obecności wirusa. "Decyzję podjęto w celu zapewnienia ochrony ogółowi uczestników wyścigu" - podała w oświadczeniu Rada. Podkreślono, że "bezpieczeństwo jest najważniejsze".

05:00

W Szwecji do siedmiu wzrosła liczba osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa. Natomiast w Norwegii wykryto trzy kolejne przypadki zachorowań - łącznie jest ich teraz cztery.



W Szwecji trzy nowe przypadki koronawirusa zdiagnozowano u pacjentów w Goeteborgu - jeden w Uppsali oraz jeden w Sztokholmie. Dwie osoby z Goeteborga miały wcześniej kontakt z mężczyzną, u którego wirusa wykryto w środę. Powrócił on do Szwecji z północnych Włoch.



Inna zakażona osoba z Goeteborga przebywała wcześniej we Włoszech. Pacjent z Uppsali wrócił niedawno z Niemiec, natomiast chory ze Sztokholmu z Iranu.



Pierwszą osobą w Szwecji, w której, wykryto koronawirusa, była kobieta, która pod koniec stycznia wróciła z Chin do Joenkoeping w południowej Szwecji.



Do czterech wzrosła liczba przypadków koronawirusa w Norwegii. Wirusa wykryto u dwóch pacjentów w Oslo oraz u jednego w Baerum pod Oslo. Wiadomo, że wcześniej dwie zakażone osoby przebywały we Włoszech, a jedna w Iranie.