Poniedziałek jest pierwszym dniem obowiązywania minimalnego poluzowania obostrzeń w Polsce - otwarte mogą być wszystkie sklepy w galeriach handlowych, zniknęły godziny dla seniorów. Swoją działalność mogą wznowić galerie sztuki i muzea. W ciągu ostatniej doby odnotowano 2503 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 42 pacjentów z Covid-19. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z kolei w niemieckiej telewizj ZDF oświadczyła, że celem UE jest zaszczepienie do końca lata przeciwko Covid-19 70 proc. dorosłych w krajach wspólnoty. Złe wieści płyną z Portugalii. Jak poinformował rząd, w tamtejszych szpitalach znajduje się rekordowa liczba pacjentów z Covid-19 - blisko 6,9 tys.Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

16:32 Portugalia

Rząd Portugalii ogłosił, że w szpitalach znajduje się rekordowa liczba pacjentów z Covid-19 - blisko 6,9 tys. Potwierdził też dostawę pierwszych szczepionek od firmy AstraZeneca. Dotrą do tego kraju 9 lutego.



16:30 Łódzkie

Cytat Do 127 z 430 punktów w woj. łódzkim nie dotarły w poniedziałek przeznaczone dla seniorów zamówione szczepionki przeciw Covid-19. Przełożono na inny termin zastrzyki w tych miejscach poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.

16:20 RPA

Samolot z pierwszą partią szczepionek przeciwko Covid-19 dla Republiki Południowej Afryki wylądował na międzynarodowym lotnisku w Johannesburgu - poinformował państwowy nadawca SABC. Do kraju dotarł milion dawek preparatu.



16:13 Szczepienia

90-latka zmarła 9 dni po szczepieniu przeciw Covid-19.



15:30 Wyspa Man

Na Wyspie Man zniesiono wszystkie restrykcje epidemiczne z wyjątkiem zakazu wjazdu z zewnątrz. Leżąca na Morzu Irlandzkim wyspa stała się jedyną częścią Wysp Brytyjskich, gdzie nie trzeba zasłaniać twarzy, nie obowiązuje też dystans społeczny.



Trwający 25 dni drugi lockdown można było zakończyć, ponieważ od 20 dni na wyspie nie stwierdzono żadnego niewyjaśnionego, lokalnego zakażenia koronawirusem. Dzięki temu od poniedziałku otwarte zostały ponownie szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa, lokale gastronomiczne, a zasłanianie twarzy czy zachowywanie dystansu nie jest już wymagane w żadnej sytuacji. Jedynym ograniczeniem jest zakaz wjazdu na wyspę - poza nielicznymi uzasadnionymi powodami - dla osób nie będących jej rezydentami i obowiązek 21-dniowej kwarantanny dla wszystkich mieszkańców wracających z zagranicy.

15:17 Szczepionka koncernu AstraZeneca - jak działa?

Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę przeciw Covid-19 koncernu AstraZeneca. Wcześniej pozytywną opinię wydała Europejska Agencja Leków (EMA). To oznacza, że teraz na terenie Unii Europejskiej dopuszczone są trzy szczepionki. Nowa szczepionka została opracowana przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Mechanizmem działania różni się od preparatów Pfizera/BioNTechu i Moderny.



15:00 Pandemia a macierzyństwo

Z powodu pandemii większość Hiszpanek przełożyła decyzję o macierzyństwie. Prawie 74 proc. kobiet poniżej 45 lat nie uważa macierzyństwa za priorytet w ciągu najbliższych 5 lat - wynika z najnowszych badań X Barometru Rodzin w Hiszpanii (The Family Watch), opublikowanych w styczniu.

14:30 Mniej dawek szczepionki trafi do Polski

Minął już ponad miesiąc od rozpoczęcia szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk podsumowali ten okres i przedstawili prognozy na przyszłe miesiące podczas konferencji prasowej. Z deklaracji dostawców szczepionki, jak przekazał Dworczyk, wynika, że: "do końca marca do Polski miało trafić ponad 9 mln dawek szczepionki, a faktycznie otrzymamy nieco ponad 6 mln dawek".



14:13 Szczepienia w Polsce

14:00 Miesiąc szczepień w Polsce

"Za nami pierwszy miesiąc szczepień i pierwszy tydzień szczepień populacyjnych - razem udało się wykonać ponad 1 176 000 szczepień, w tym ponad 976 tys. szczepień 1. dawką. A już ponad 200 tys. Polaków zaszczepionych jest dwoma dawkami" - powiedział na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



13:56 Siłownie

W całym kraju otworzyło się dzisiaj ponad 1600 siłowni i klubów fitness. Takie dane podaje Polska Federacja Fitness na podstawie danych z kart abonamentowych.



13:44 Wielka Brytania

Wszyscy podopieczni domów opieki na terenie Anglii otrzymali już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Ich zaszczepienie było dla rządu Wielkiej Brytanii priorytetem. Ośrodków było łącznie 10 tysięcy.



13:40 Wisła

Otworzyło się ok. 30 proc. branży turystycznej w Wiśle - oceniła Karolina Wantulok z Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. Chodzi zarówno o gastronomię, jak i miejsca noclegowe. Działają także trzy stoki narciarskie: Nowa Osada, Klepki i Skolnity.



13:28 Niemcy

Problemy w kampanii szczepień przeciw Covid-19 skłoniły kanclerz Angelę Merkel i premierów krajów związkowych do zwołania na poniedziałkowe popołudnie szczytu kryzysowego. Przed posiedzeniem pojawiają się postulaty "sporządzenia narodowego planu szczepień" i krytyka pod adresem firm farmaceutycznych.

13:24 Włochy

Ponad 620 tysięcy osób we Włoszech otrzymało już dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi; "jesteśmy na pierwszym miejscu w UE" - ogłosił minister do spraw regionów Francesco Boccia. Dotąd we Włoszech szczepionkę podano 2 milionom osób.

13:23 Apel

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP apeluje o włączenie do pierwszego etapu szczepień pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, gdyż - jak wskazuje - bez tego nie będzie można uruchomić nauki stacjonarnej na uczelniach.



13:12 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 1 176 904 szczepienia przeciw Covid-19, w tym 200 536 osobom podano już drugą dawkę - wynika z zestawienia zaktualizowanego w poniedziałek na rządowej stronie gov.pl. Jednocześnie podano, że od początku zastrzyków zanotowano 871 niepożądanych odczynów. Zutylizowano też 2979 dawek preparatu.



13:04 Unia Europejska

Współpracujemy z firmami farmaceutycznymi, aby zapewnić dostawy szczepionek Europejczykom. Firmy BioNTech i Pfizer dostarczą 75 milionów dodatkowych dawek w drugim kwartale roku, czyli łącznie do 600 milionów w 2021 roku - napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.



12:55 Morawiecki o pomocy dla gastronomii i pozwach

W czasie wizyty w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki pytany był, czy nie obawia się, że przedsiębiorcy, szczególnie z branży gastronomicznej, będą pozywali Skarb Państwa w związku z obowiązującymi obostrzenia.

Akurat w przypadku branży gastronomicznej mamy do czynienia z tą branżą, która rzeczywiście jest najdłużej zamknięta. Wiąże się to m.in. z tymi analizami, które do nas dochodzą. W restauracjach siedzimy z osobą dłuższy czas w małych, zamkniętych pomieszczeniach i w stosunkowo łatwy sposób dochodzi do przenoszenia wirusa - tłumaczył szef rządu. Podkreślił, że do przedsiębiorców z branży gastronomicznej należy podejść "z pełną empatią i zrozumieniem". Tutaj też płynie proporcjonalnie największa pomoc - zaznaczył premier.

Co do pozwów (...) mam nadzieję, że - jeśli nawet do nich dojdzie - to będzie można pokazać w proporcji do innych krajów, jak państwo polskie pomogło i czy zrobiło wszystko, co w naszej mocy kosztem dzisiaj już kwoty bliskiej 200 miliardów złotych - powiedział Morawiecki. Jak dodał, "200 mld zł to blisko połowa polskiego budżetu państwa i taka pomoc została w szybki sposób skierowana do przedsiębiorców".

Mam nadzieję, że jak chociaż trochę opadnie kurz, kiedy ten system szczepienia już będzie przynosił swoje pozytywne owoce, to i te emocje opadną. A my będziemy starali się poprzez "Nowy Polski Ład" doprowadzić do szybkiego, bardzo szybkiego odbicia gospodarczego - zadeklarował szef rządu.

12:29 Szczepionka AstraZeneca nie dla polskich seniorów

Polscy seniorzy nie będą szczepieni przeciwko koronawirusowi produktem firmy AstraZeneca - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Szczepionka została w piątek dopuszczona przez Europejską Agencję Leków dla wszystkich, ale przetestowano ją na niewielkiej grupie osób starszych.

11:53 Morawiecki o dalszym luzowaniu obostrzeń

Chcę powiedzieć, że obserwujemy spadek liczby zajętych łóżek, spadek liczby zajętych respiratorów. To jest też dobry sygnał i oby ten trend był kontynuowany, to już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę na - mam nadzieję - nadchodzący lepszy czas - mówił w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki.



10:55 Koronawirus w Polsce - nowe dane

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 2503 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 42 pacjentów z Covid-19 - 33 z nich miało choroby współistniejące.

10:15 Najmniej zgonów na Covid-19 na Węgrzech od końca października

Najmniej zgonów na Covid-19 od końca października ubiegłego roku zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; zmarło 54 chorych - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 1124 nowych infekcji koronawirusem. W sumie liczba zakażeń na Węgrzech od początku pandemii zbliża się do 369 tysięcy. Do tej pory na Węgrzech zmarło 12 578 chorych na Covid-19, a ponad 264 tys. osób wyzdrowiało.

10:11 Kiedy szczepionki dotrą na Ukrainę?

Na Ukrainę za dwa tygodnie dotrze pierwsza partia szczepionek przeciw Covid-19 produkcji Pfizer/BioNTech - zapowiedział wiceminister ochrony zdrowia tego kraju Ihor Iwaszczenko. Preparaty będą dostarczone w ramach inicjatywy COVAX.

Ukraina rozpocznie szczepienia w lutym, za dwa tygodnie dotrą szczepionki - zapewnił wiceminister. Zaznaczył, że Ukraina znalazła się wśród krajów, do których preparaty od COVAX trafią w pierwszej kolejności.

COVAX to uruchomiony przez Światową Organizację Zdrowia program mający zapewnić dostęp do szczepionek 92 najuboższym państwom.

09:50 Francuski minister finansów wylicza koszty obostrzeń

Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire powiedział, że decyzja o kolejnym lockdownie w kraju zostanie podjęta tylko w ostateczności. Jak dodał, miesiąc ostrych ograniczeń kosztowałby gospodarkę 15 mld euro.



Jak oświadczył minister w wywiadzie dla RTL, obowiązujące restrykcje - godzina policyjna od 18 do 6 rano - to koszt ok. 6 mld euro miesięcznie. Według Le Maire'a, obecne środki przeciwepidemiczne spełniają swoją rolę, wobec czego dalsze ich zaostrzanie nie jest konieczne.

09:27 Nieoficjalnie: Przedłużenie stanu wyjątkowego w części Japonii

Premier Japonii Yoshihide Suga ogłosi we wtorek przedłużenie stanu wyjątkowego ze względu na pandemię koronawirusa w części kraju, ponieważ wciąż wykrywanych jest wiele nowych infekcji - podała agencja Kyodo, powołując się na źródła rządowe.

Rząd Sugi stara się opanować pandemię Covid-19 z myślą o organizacji przełożonych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Mierzy się jednak ze spadającym poparciem społecznym.

Minister ds. rewitalizacji gospodarczej Yasutoshi Nishimura, który nadzoruje rządową odpowiedź na pandemię, oświadczył, że decyzja w sprawie stanu wyjątkowego zostanie podjęta po posiedzeniu panelu ekspertów.

Stan wyjątkowy obowiązuje obecnie w 11 prefekturach Japonii, zamieszkanych przez ponad połowę ludności kraju. Zgodnie z pierwotnym planem, ma obowiązywać do 7 lutego.

Według źródeł Kyodo stan wyjątkowy zostanie prawdopodobnie przedłużony w Tokio i okolicznych prefekturach Kangawa, Chiba i Saitama, a także w Osace, Kioto, Hyogo i Fukuoka. Może natomiast zakończyć się w prefekturze Tochigi.

08:13 Wzrost cen frustrował bardziej niż koronawirus

Wzrost cen produktów i usług był najczęstszym powodem frustracji Polaków w 2020 roku - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Na ten czynnik wskazało 36 proc. respondentów, a dopiero na kolejnych miejscach znalazły się kwestie bezpośrednio związane z pandemią koronawirusa.

07:30 Pandemia uderzyła w taksówkarzy

Na skutek pandemii jedna piąta taksówkarzy odeszła z zawodu - pisze "Gazeta Wyborcza". Spośród tych, którzy pozostali za kółkiem, co drugi ma problemy z płaceniem składek ZUS lub opłat korporacyjnych.



"Wyborcza" podkreśla, że przed ubiegłorocznym lockdownem polska branża taksówkarska rozwijała się najszybciej w Europie, a roczny wzrost przychodów wynosił nawet 30 proc.



Dyrektor handlowy warszawskiego Eko Taxi Jan Nagiel powiedział "GW", że liczba przewozów spadła aż o 80-85 proc. W jego ocenie, gdyby jakaś część gospodarki została odblokowana, byłaby szansa na to, żeby taksówkarze zaczęli zarabiać.

07:09 Szczepionka firmy AstraZeneca nie dla polskich seniorów?

Rada medyczna przy premierze rozważa, czy szczepić polskich seniorów przeciwko Covid-19 szczepionką firmy AstraZeneca - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Brakuje fanych o skuteczności preparatu w tej grupie wiekowej.

06:15 Kolejni włoscy uczniowie wracają do szkół

Kolejnych 600 tysięcy uczniów w siedmiu regionach Włoch powraca do szkół średnich. W lekcjach w klasach uczestniczyć już będzie 7 z 8,5 miliona uczniów. To rezultat złagodzenia restrykcji na większości terytorium kraju. Zdalne nauczanie będą kontynuować jeszcze przez tydzień gimnazjaliści i licealiści na Sycylii, o czym zdecydowały władze tego regionu.

Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia Roberto Speranzy większość regionów jest objętych od 1 lutego żółtą strefą z najmniejszą liczbą restrykcji, a pomarańczową - Apulia, Sardynia, Sycylia, Umbria i prowincja Bolzano. Żaden region nie znalazł się w czerwonej strefie częściowego lockdownu.



Wznowienie normalnych lekcji w gimnazjach, liceach i technikach jest stopniowe i rotacyjne, bo w klasach może być połowa uczniów. Będą oni się zmieniać.



Kolejnym oczekiwanym krokiem jest decyzja resortu oświaty w sprawie tegorocznej matury. Nie wiadomo, czy powtórzone będzie rozwiązanie z pierwszego roku pandemii, gdy maturę zredukowano do obszernego egzaminu ustnego z większości przedmiotów nauczania oraz ze znajomości Konstytucji.



06:06 Nowy pakiet osłonowy dla firm

W poniedziałek weszły w życie przepisy, które pozwalają na nowe formy wsparcia dla firm poszkodowanych przez pandemię. Chodzi o m.in. do 5 tys. zł dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.



Wsparcie jest skierowane m.in. do hoteli, restauracji, obiektów kulturalnych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także sprzedawców detalicznych żywności na straganach i targowiskach.

05:32 Protest w Wiedniu i starcia z policją

Około 10 tys. osób protestowało w niedzielę wieczorem w Wiedniu przeciwko restrykcjom epidemicznym. Doszło do starć demonstrantów z policją, podczas których rannych zostało co najmniej czterech funkcjonariuszy.

Wielu demonstrantów nie miało masek ochronnych i nie zachowywało zgodnego z przepisami dystansu. W tej sytuacji policja ogłosiła rozwiązanie zgromadzenia i wezwała jego uczestników do rozejścia się. Gdy tłum podzielił się na mniejsze grupy, doszło do starć z siłami porządkowymi.

Policja zatrzymała co najmniej dziesięć osób i spisała dane ponad 800, którym grożą kary za złamanie przepisów związanych restrykcjami epidemicznymi.

W zgromadzeniu uczestniczyli chuligani, osoby związane z radykalną prawicą, ale także rodziny. Policjanci wykonali dobrą pracę - powiedział minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer.

05:20 Von der Leyen o planach dot. szczepień

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niemieckiej telewizj ZDF zadeklarowała, że celem UE jest zaszczepienie do końca lata przeciwko Covid-19 70 proc. dorosłych w krajach wspólnoty.



Jeśli uda nam się to zrobić, będzie to wielkie osiągnięcie - oceniła. Jej zdaniem, mimo problemów z dostawami, Unia Europejska "poczyniła duże postępy" w szczepieniach przeciwko Covid-19 i znajduje się "na właściwej drodze". Do tej pory w UE zaszczepiono 12 mln ludzi. To okazała liczba - podkreśliła.



Szefowa KE powiedziała, że jeszcze luty i marzec będą trudnymi miesiącami, jeśli chodzi o zaopatrzenie w szczepionki. W drugim kwartale należy jednak oczekiwać znacznie więcej dawek szczepionek, gdyż przezwyciężone zostaną początkowe trudności i zatwierdzone kolejne preparaty.

05:10 Pierwszy dzień obowiązywania minimalnych zmian obostrzeń w Polsce

Poniedziałek jest pierwszym dniem obowiązywania minimalnego poluzowania obostrzeń w Polsce - otwarte mogą być wszystkie sklepy w galeriach handlowych, zniknęły godziny dla seniorów. Swoją działalność mogą wznowić galerie sztuki i muzea.





Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w zw. z epidemią, od 1 lutego w galeriach mogą być otwarte wszystkie sklepy przy zachowaniu wytycznych sanitarnych.

W placówkach handlowych nadal obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek. Sklepy mają obowiązek udostępnić też klientom rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

W centrach handlowych wciąż nie działają place zabaw i siłownie, a restauracje i kawiarnie mogą wydawać jedzenie tylko na wynos i na dowóz. Do 14 lutego zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.