Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 953 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 431 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 171 854 zakażonych. Nie żyje 24 345 spośród nich. Rząd zdecydował o wprowadzeniu narodowej kwarantanny. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała natomiast, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w Unii Europejskiej 27, 28, i 29 grudnia.

Hiszpańscy pracownicy medyczni niosący szczepionę Janssen Covid-19, która jest w fazie testów / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

- Rząd wprowadza narodową kwarantannę. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia. Czego dotyczą? M.in. galerii handlowych i stoków narciarskich. Pełną listę restrykcji znajdziecie w naszym artykule.



- Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił także wprowadzenie zakazu przemieszczania się w sylwestra. Ograniczenie będzie obowiązywało od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano dnia następnego. Przeczytaj więcej.



- O nowych restrykcjach szef resortu zdrowia poinformował na konferencji prasowej. Zobaczcie naszą relację.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 953 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 431 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 171 854 zakażonych. Nie żyje 24 345 spośród nich.

- Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w Unii Europejskiej 27, 28, i 29 grudnia. Więcej informacji znajdziecie >>>TUTAJ<< .



- U prezydenta Francji Emmanuela Macrona zdiagnozowano zakażenie koronawirusem - poinformował w komunikacie Pałac Elizejski. Szef państwa francuskiego poddał się testowi po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.







17:28 Zamknięcie hoteli i stoków

To czarny czwartek dla branży turystycznej w miejscowościach górskich - tak komentują przedsiębiorcy zapowiedź całkowitego zamknięcia hoteli i wyciągów narciarskich od 28 grudnia. Mają one pozostać nieczynne do 17 stycznia, czyli do końca ferii zimowych. Przedstawiciele branży turystycznej mówią o widmie bankructw, zwolnień i ludzkich tragedii.





17:26 Wsparcie dla przedsiębiorców

Pieniądze dla branż dotkniętych nowymi obostrzeniami wprowadzanymi w związku z epidemią koronawirusa zaczną płynąć jeszcze w grudniu - mówił na konferencji prasowej wicepremier i minister rozwoju, pracy oraz technologii Jarosław Gowin. Minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział, że rząd wykorzysta całą możliwość tegorocznego deficytu.



17:10 Handel

Trzeci lockdown jest dla branży handlowej ciężkim ciosem - ocenia Polska Rada Centrów Handlowych. Według PRCH konsekwencje tych decyzji odczuje też sektor finansowy, bo handlowcy nie będą w stanie realizować zobowiązań finansowych. Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, galerie handlowe będą ponownie zamknięte od poniedziałku 28 gudnia.



17:07 Irlandia, Luksemburg

Premierzy Irlandii i Luksemburga, Micheal Martin i Xavier Bettel oraz sekretarz generalny OECD Angel Gurria ogłosil, że podejmują specjalne środki ostrożności po kontakcie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem.

17:04 Warszawa

W Szpitalu Narodowym przebywa 82 pacjentów, na 112 gotowych łóżek - wynika z najnowszych danych CSK MSWiA w Warszawie przekazanych w czwartek PAP. Kilkanaście osób jest w stanie cięższym. Od początku działania placówki hospitalizowano tam łącznie 235 chorych.



17:00 Przedszkola i żłobki

Bez względu na nowe restrykcje przedszkola i żłobki pozostają otwarte. Stwierdzenie ministra Adama Niedzielskiego, że placówki tego typu "pozostaną zamknięte" było nieporozumieniem - uspokaja rodziców resort zdrowia.



Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

16:57 Francja

49 proc. Francuzów nie chce się szczepić na koronawirusa - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu Elabe dla stacji BFMTV. Część francuskich deputowanych proponuje stworzenie "paszportu dla zaszczepionych", dzięki któremu można by np. chodzić do restauracji.



30 proc. ankietowanych kategorycznie zadeklarowało odmowę zaszczepienia na koronawirusa, a 19 proc. odpowiedziało, że prawdopodobnie nie podda się szczepieniom.

16:56 Portugalia

Pierwsze szczepionki, które w grudniu trafią do Portugalii, będą przeznaczone tylko dla pracowników służby zdrowia - ogłosił rząd, zapowiadając rozpoczęcie szczepień na 27-28 grudnia.



16:55 Apel premiera

Bardzo wszystkich proszę - bądźmy solidarni i odpowiedzialni. Przestrzegajmy zaleceń ekspertów i odpowiednich służb - zaapelował premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do nowych zasad bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.

16:52 Holandia

Mimo zapowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen, że kampania szczepień przeciw koronawirusowi ruszy w całej UE pod koniec grudnia, przedstawiciele władz holenderskich ostrzegli w czwartek, że dotrzymanie tego terminu może być w Holandii niemożliwe - pisze Reuters.



16:51 Szczepionki w Polsce

Jeżeli przed świętami zapadnie decyzja o dopuszczeniu szczepionki na koronawirusa, to jest szansa, że pierwsza ich tura, ok. 10 tys. sztuk, pojawi się u nas tuż po świętach; jesteśmy już przygotowani, aby je rozdystrybuować - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.



16:50 Niemcy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśliła w rozmowie z szefami firmy BioNTech, że wiąże wielkie nadzieje z rozpoczęciem szczepień przeciw Covid-19. Minister zdrowia Jens Spahn potwierdził, że ruszą one 27 grudnia - informuje telewizja ARD.



Kiedy widzimy, jak wiele osób obecnie umiera z powodu koronawirusa, to wiemy, ile istnień szczepionka może uratować - powiedziała Merkel podczas wideokonferencji z założycielami firmy farmaceutycznej, Ugurem Sahinem i Oezlem Tuerecim.

16:49 San Marino

W przeciwieństwie do Włoch władze leżącej na ich terytorium niepodległej republiki San Marino zgadzają się na organizację sylwestrowych kolacji w restauracjach. Przyjęcia te mogą trwać do 1 w nocy. W związku z pandemią obecnie lokale zamykane są tam o północy.

16:47 Francja

Prezydent Francji Emmanuel Macron jest zakażony, nie wykryto wirusa u premiera i pierwszej damy. Macron, który poddał się kwarantannie, spotkał się ostatnio z wieloma politykami z Francji i zagranicy, którzy również będą musieli się izolować - pisze w AFP.



16:46 Zielona Góra

W Szpitalu Tymczasowym w Zielonej Górze leczonych jest 39 pacjentów, w tym 12 na łóżkach respiratorowych. To osoby z różnych miejscowości woj. lubuskiego - poinformowała rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.



Przyjmowanie pacjentów rozpoczęło się 7 grudnia br. Personel pracuje w systemie 12-godzinnym, w strefie skażonej rotacyjnie - maksymalnie cztery godziny w środkach ochrony indywidualnej. 30 proc. kadry zapewnia Szpital Uniwersytecki.

16:45 Wielka Brytania

Od soboty na obszarach z najwyższym poziomem restrykcji koronawirusowych znajdować się będzie 68 proc. ludności Anglii. Podniesienie ich poziomu ogłoszono w czwartek na kilkunastu obszarach kraju, obniżenie - zaledwie na trzech.



Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przedstawił w Izbie Gmin rezultaty pierwszego przeglądu poziomu restrykcji. Po zakończeniu 2 grudnia ogólnokrajowego lockdownu w Anglii przywrócony został system trzech poziomów restrykcji regionalnych, które mają być poddawane rewizji co dwa tygodnie.



Najwyższy, trzeci poziom restrykcji od północy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać na 17 kolejnych obszarach - wszystkie znajdują się w południowej i południowo-zachodniej Anglii. Na obniżenie restrykcji zdecydowano się tylko w przypadku trzech obszarów - w Bristolu oraz w północnej części hrabstwa Somerset zamiast poziomu trzeciego będzie obowiązywał drugi, zaś w hrabstwie Herefordshire zejdzie z drugiego na pierwszy.

16:44 Podkarpackie

Na Podkarpaciu w działającym od końca listopada szpitalu tymczasowym w Rzeszowie aktualnie przebywa 14 pacjentów chorych na Covid-19 - poinformował rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk.



Jak zaznaczył rzecznik, w placówce jest 60 łóżek covidowych, w tym 6 respiratorowych.



Obecnie przebywa w nim 14 pacjentów chorych na Covid-19. Jedna osoba wymaga leczenia przy pomocy respiratora - powiedział Mielniczuk.

16:38 Apel prof. Horbana

W imieniu kolegów lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia chciałbym zaapelować o rozsądek i trzymanie się zasad. To jest niezbędne, bo koniec epidemii zaczniemy dopiero zauważać kiedy pojawią się efekty szczepień w walce z Covid-19 - powiedział podczas konferencji prasowej prof. Horban.



16:25 Kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski

Wraca obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających zza granicy do Polski.



16:24 Obostrzenia w Europie

Obostrzenia, które mają na celu powstrzymać pandemię koronawirusa, wprowadziły także inne europejskie państwa.



16:24 Mandaty

Cytat Za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową będą groziły mandaty poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski

16:21 Pełna lista nowych obostrzeń

Z naszego tekstu dowiecie się, jakich nowych obostrzeń będziemy musieli przestrzegać po świętach Bożego Narodzenia.



16:00 Obostrzenia

Na poniższej grafice możecie zobaczyć, jakie obostrzenia będą nas obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia.



15:16 Zakaz przemieszczania się w sylwestra

Minister Zdrowia: wprowadzamy ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 19.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia.



15:15 Galerie handlowe

Minister Zdrowia: od 28 grudnia zamknięte galerie handlowe, z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych i drogerii.



15:13 Stoki narciarskie

Minister Zdrowia: stoki narciarskie zamknięte od 28 grudnia do 17 stycznia.



15:11 Epidemia w Polsce

15:08 Od 28 grudnia kwarantanna narodowa

Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową; zamykamy hotele, także na ruch służbowy - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



14:55 NFZ

Cytat W pierwszym dniu działania infolinii poświęconej szczepieniom przeciw SARS-CoV-2 odebrano ponad 4 tys. połączeń przekazała rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk

14:30 Niemcy

Test na obecność koronawirusa u kanclerz Niemiec Angeli Merkel dał wynik negatywny - podała rzeczniczka rządu. Merkel poddała się badaniu w związku z wykryciem wirusa u prezydenta Francji Emmanuela Macrona, z którym miała kontakt podczas Rady Europejskiej.



Rzeczniczka niemieckiego rządu podkreśliła, że podczas unijnego szczytu 10-11 grudnia Merkel zachowywała wszelkie zasady sanitarne i nosiła maseczkę.

14:03 Szczyrk

Przeciw rządowym decyzjom dotyczącym zamykania zimą hoteli i gastronomii oraz organizacji ferii w jednym terminie, zaprotestowali właściciele hoteli, pensjonatów i gastronomii, zrzeszeni w Szczyrkowskiej Izbie Gospodarczej. Na obiektach zawisły transparenty.



13:35 Śląskie

Bielski szpital wojewódzki stopniowo wraca do pracy w pełnym zakresie. Placówka rozpoczęła przyjęcia planowe na większość oddziałów, z wyjątkiem kardiologii oraz oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii, gdzie leczeni są chorzy na Covid-19 - przekazał szpital.



Do tej pory na oddziały przyjmowani byli wyłącznie pacjenci cierpiący na choroby onkologiczne, a także w stanach ostrych i zagrożenia życia - przypomniała rzecznik szpitala Anna Szafrańska.



13:08 Sejm

Zwiększenie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z Covid-19 zmagają się ze spadkiem przychodów z działalności gospodarczej m.in. zakłada nowela ustawy covidowej, którą Sejm przyjął w czwartek.



Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).



12:59 Czechy

Czeski rząd sformułował wniosek do parlamentu o przedłużenie stanu wyjątkowego o miesiąc, do 22 stycznia 2021 roku, z powodu utrzymującej się pandemii Covid-19. Obecnie obowiązujący stan wyjątkowy, z którym związane są wprowadzane restrykcje, kończy się 23 grudnia.



12:43 Francja

Testy na obecność koronawirusa u premiera Francji Jeana Castexa oraz żony prezydenta Francji Brigitte Macron dały wynik negatywny - poinformowały władze. Badania przeprowadzono po zdiagnozowaniu zakażenia u prezydenta Emmanuela Macrona.



Pałac Elizejski poinformował, że mimo braku objawów oraz negatywnego wyniku testu żona prezydenta podda się 7-dniowej samoizolacji.

12:28 Szczepienia w UE zaczną się 27 grudnia

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w Unii Europejskiej 27, 28, i 29 grudnia.



"W dniach 27, 28 i 29 grudnia w całej UE rozpoczną się szczepienia" - napisała von der Leyen na Twitterze. Wcześniej wezwała do skoordynowanego rozpoczęcia szczepień tego samego dnia we wszystkich 27 krajach unijnych.

12:27 Koronawirus w kadrze wioślarzy

19 przypadków koronawirusa stwierdzono w reprezentacji wioślarzy, która obecnie przebywa na zgrupowaniu w portugalskim Lago Azul. Zdrowe osoby do kraju będą mogły wrócić zgodnie z planem, czyli w najbliższą niedzielę.



Wczoraj cała grupa przebywająca w portugalskim ośrodku przeszła testy na obecność koronawirusa. Podczas zgrupowania mieliśmy kilka przypadków przeziębień, dlatego na wniosek naszego lekarza, poprosiliśmy o umożliwienie przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa - powiedział PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogdan Gryczuk.





12:25 Charles Michel na kwarantannie

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poddaje się kwarantannie po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem u prezydenta Francji Emmanuela Macrona - poinformował rzecznik Michela, Barend Leyts.



"Przewodniczący Charles Michel był poniedziałek 14 grudnia w Paryżu na 60. rocznicy (powstania) OECD i spotkaniu z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Przewodniczący został poinformowany przez władze francuskie, że przywódcy nie mieli bliskiego kontaktu. (Michel) jest regularnie badany i we wtorek otrzymał negatywny wynik testu. Jednak ze względów ostrożnościowych odbędzie kwarantannę" - podał Leyts na Twitterze.

12:13 Były senator Maciej Grubski nie żyje

Maciej Grubski / Grzegorz Michałowski / PAP

Zmarł były senator PO Maciej Grubski, który był zakażony Covid19 - poinformował PAP senator Artur Dunin (KO). Grubski był senatorem VII, VIII i IX kadencji (w latach 2007-19). W ostatnich wyborach nie kandydował.

Maciej Grubski urodził się 20 sierpnia 1968 r. w Łodzi. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunku: administracja publiczna.

W latach 1991-96 i od 2001 r. był zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. W okresie 1996-98 kierował schroniskiem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. W latach 1998-2001 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Pracował w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

W latach 1994-98 i 2006-07 sprawował mandat radnego Rady Miasta Łodzi, w okresie 2006-07 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Do 2018 r. należał do Platformy Obywatelskiej RP.

12:06 Szwecja

W Szwecji spada zaufanie do głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella oraz Urzędu Zdrowia Publicznego. Król Karol XVI Gustaw stwierdził: "zawiedliśmy, mamy wielu zmarłych", odnosząc się do szwedzkiej strategii walki z koronawirusem. Wypowiedź monarchy została skomentowana w mediach jako "mocna" oraz "wyjątkowa", gdyż król na ogół pełni jedynie funkcję reprezentacyjną, unikając ocen politycznych.



Według badania opinii publicznej Ipsos/ "DN" Tegnellowi w grudniu ufało 59 proc. respondentów. W październiku wskaźnik ten wynosił 72 proc. Podobnie spadło zaufanie społeczeństwa do wydającego zalecenia epidemiczne Urzędu Zdrowia Publicznego, z 68 proc. do 52 proc.



W Szwecji na Covid-19 zmarło 7802 osób.



11:58 Władimir Putin chce się zaszczepić na koronawirusa

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że zaszczepi się na koronawirusa, gdy będzie to możliwe. Zastrzegł, że zdaniem specjalistów szczepionki są obecnie przeznaczone dla obywateli w określonym przedziale wiekowym.

Do takich jak ja szczepionki na razie nie doszły - powiedział Putin nawiązując do swojego wieku. Rosyjski prezydent ukończył w październiku 68 lat.

Putin na dorocznej konferencji prasowej opowiedział się za masowymi szczepieniami w Rosji przeciwko Covid-19. Nie widzę żadnych powodów, by się nie szczepić - ocenił.

Przekonywał, że wyprodukowana w Rosji szczepionka jest bezpieczna, skuteczna i nie odnotowano ani jednego poważnego przypadku efektów ubocznych.

10:54 Prezydent Francji Emmanuel Macron zakażony koronawirusem

U prezydenta Francji Emmanuela Macrona zdiagnozowano zakażenie koronawirusem - poinformował w komunikacie Pałac Elizejski. Szef państwa francuskiego poddał się testowi po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.



Jak podano w komunikacie, zgodnie z procedurami sanitarnymi, Macron będzie teraz przebywał przez tydzień w izolacji. Nie przerwie jednak pracy, którą będzie wykonywał zdalnie.







10:52 Testy na koronawirusa

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 37 tys. testów na koronawirusa.







10:23 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 953 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 431 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 171 854 zakażonych. Nie żyje 24 345 spośród nich.



10:13 Dane resortu zdrowia nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 18 707 spośród 36 477 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 721 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 368 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 203 638 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 9 463 osoby.

10:10 Wsparcie dla LOT-u

LOT przewiezie w tym roku cztery razy mniej podróżnych, niż zakładał, ale przetrwa: spółka jest bliska otrzymania potężnej pomocy publicznej za zgodą Komisji Europejskiej - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Dla LOT-u - jak i dla wszystkich przewoźników lotniczych - rok 2020 jest fatalny. Spółkę, która w ostatnich latach notowała wzrosty liczby podróżnych sięgające 25-30 procent, dotknęło teraz - z powodu pandemii koronawirusa - załamanie ruchu.

10:04 Śledztwo ws. śmierci chorych na Covid-19

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął sprawę karną po śmierci w szpitalu w Kursku 14 chorych na Covid-19. Wcześniej w placówce doszło do awarii instalacji tlenowej - podała niezależna "Nowaja Gazieta". Pacjenci, będący w stanie ciężkim, zmarli w ciągu kilku dni w listopadzie.



09:24 Zmarł mer Charkowa

W wieku 61 lat zmarł w nocy mer Charkowa Hennadij Kernes. Był hospitalizowany w Berlinie w związku z Covid-19. Polityk od sierpnia nie występował publicznie, ale w październikowych wyborach lokalnych wywalczył reelekcję.

"Dziś w nocy zatrzymało się ogromne dobre serce mojego najlepszego przyjaciela Hennadija Kernesa" - napisał w serwisie Telegram jego przyjaciel, biznesmen Pawło Fuks. Jak dodał, skutki zakażenia koronawirusem spowodowały poważne komplikacje w funkcjonowaniu narządów i układów organizmu polityka.

08:56 Szczepionka

Kraje Azji-Pacyfiku nie mają gwarancji wczesnego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19 i powinny przyjąć długoterminową strategię walki z pandemią - uważa dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na region Zachodniego Pacyfiku. Szczepienia w niektórych krajach regionu mogą ruszyć dopiero pod koniec 2021 roku.

Opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki to jedna sprawa. Wyprodukowanie jej w odpowiedniej ilości i dotarcie do wszystkich, którzy jej potrzebują, to kolejna - zaznaczył w Dżakarcie regionalny dyrektor WHO dr Takeshi Kasai podczas konferencji na temat sytuacji w regionie.

08:01 Rząd ogłosi dziś nowe obostrzenia

Rząd Mateusza Morawieckiego ma ogłosić dzisiaj nowe koronawirusowe obostrzenia, które miałyby wejść w życie 28 grudnia. Restrykcje dotyczyć mają - jak wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM - zwłaszcza hoteli i najprawdopodobniej stoków narciarskich. Wirtualna Polska donosi natomiast, że pod uwagę brany jest również scenariusz zakazu przemieszczania się w sylwestra.

07:56 Indie

W ciągu minionej doby w Indiach, czwarty dzień z rzędu, liczba nowych przypadków Covid-19 wyniosła poniżej 30 tys. Potwierdza to zniżkowy trend w tym kraju. Wykryto 24 010 nowych infekcji koronawirusowych i zmarło 355 kolejnych osób, u których zdiagnozowano SARS-CoV-2.



Od początku pandemii w Indiach potwierdzono 9,95 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło 144 451 osób.

07:54 Szef GIS o obostrzeniach

"Przedłużenie obostrzeń wydaje się bardzo realne. Nowy lockdown to rekomendacja ministra zdrowia i decyzja premiera, jednak z punktu widzenia sytuacji epidemicznej, w jakiej teraz się znajdujemy, uważam, że nie jest on wykluczony" - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" szefujący GIS Krzysztof Saczka.



07:15 "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM". Jesteśmy w Białymstoku, Warszawie i Kielcach!

Od poniedziałku trwa akcja "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM". Nasi wysłannicy odwiedzają szpitale covidowe w całym kraju, by w imieniu naszych słuchaczy podziękować pracownikom ochrony zdrowia za ich ciężką pracę przy leczeniu chorujących na Covid-19. Dziś nasz konwój dotrze do szpitali w Białymstoku, Warszawie i Kielcach.

06:59 Włochy

Rząd Włoch i władze regionów nie mogą porozumieć się w sprawie dodatkowych restrykcji, które miałyby zostać wprowadzone w okresie świąteczno- noworocznym. Trwa próba sił między zwolennikami surowych ograniczeń i przeciwnikami zaostrzania przepisów.

Na tydzień przed Bożym Narodzeniem Włosi nadal nie wiedzą, co będzie zabronione w ich trakcie. Wcześniej rząd zapowiedział, że od 21 grudnia do 6 stycznia obowiązywać będzie zakaz podróży między regionami bez ważnej potrzeby, a w pierwszy i drugi dzień Świąt oraz w Nowy Rok nie wolno opuszczać gminy, w której się mieszka. Ponadto utrzymana zostanie godzina policyjna od 22:00 do 5:00.

Jednak te zapowiedziane restrykcje uznano za niewystarczające, by zahamować wzrost zakażeń i zgonów. We Włoszech zmarło od początku pandemii 66,5 tysiąca osób - najwięcej w Europie.

06:57 Rehabilitacja

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach podjęłó się leczenia pacjentów, którzy przeszli Covid-19.

Mamy informacje ze szpitali, gdzie powstały oddziały covidowe, że pacjenci, którzy opuszczają taki oddział, są bardzo osłabieni, mają problemy z koncentracją, polineuropatię, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej. Tymczasem nasi specjaliści od lat znani są z tego, że pomagają stanąć na nogi pacjentom z zaburzeniami ortopedyczno-neurologicznymi - powiedział dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" Norbert Komar.

Należąca do samorządu województwa śląskiego placówka nawiązała współpracę ze szpitalami chorób płuc w Pilchowicach i w Orzeszu.

06:54 Tour de Ski

Członkowie reprezentacji Szwecji na Tour de Ski w biegach narciarskich, który rozpocznie się w Nowy Rok, spędzą święta Bożego Narodzenia w kwarantannie. Izolację mają rozpocząć 24 grudnia - zdecydowała rodzima federacja.



Szwedzcy kadrowicze nie będą mogli zjeść wigilijnej kolacji z rodzinami, a w izolacji będą przebywać do 30 grudnia, kiedy samolot czarterowy przewiezie ekipę do szwajcarskiego St. Gallen. Kwarantannę będą musieli przejść nie tylko zawodnicy, ale trenerzy oraz działacze, którzy pojadą na Tour de Ski.

06:50 Niemcy

Potwierdzone przypadki koronawirusa w Niemczech wzrosły ubiegłej doby o 26 923 do łącznej liczby 1 406 161. Zmarło kolejne 698 osób - co zwiększyło ogólną liczbę ofiar śmiertelnych do 24 125 - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Wczoraj wprowadzony został w Niemczech pełny lockdown, który obowiązywać będzie przynajmniej do 10 stycznia.



05:28 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Ameryce 3019 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa wykryto u 198 267 kolejnych osób.



Jak oblicza UJH od wybuchu epidemii w USA odnotowano w sumie 16 mln 959 364 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 307 291.



Dochodzi do kontrowersji na tle dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi. M.in. J.B. Pritzker, gubernator Illinois, gdzie mieszka wielu Polaków, zarzucał federalnej służbie zdrowia, że jego stan otrzymał mniej dawek aniżeli przewidywały ustalenia. Jego zdaniem dostawy w całym kraju zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie zostały zmniejszone o połowę.



05:20 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 10 297 nowych przypadkach koronawirusa i 670 kolejnych zgonach. Całkowita liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 277 499 a ofiar śmiertelnych do 115 769.



Meksyk ma otrzymać jako pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej szczepionkę na Covid-19 firm Pfizer i BioNTech.

05:18 Joe Biden zaszczepi się na koronawirusa

Prezydent elekt Joe Biden zaszczepi się w przyszłym tygodniu na koronawirusa - poinformowały anonimowo osoby z jego otoczenia. Jeszcze szybciej, bo już w piątek szczepionkę przyjmie wiceprezydent z obecnej administracji Mike Pence oraz jego żona Karen - poinformował Biały Dom.

Obaj politycy zamierzają przyjąć szczepionkę publicznie aby - jak podkreślono - wzmocnić do niej zaufanie Amerykanów.

Biden oświadczył we wtorek, że naczelny epidemiolog kraju dr Anthony Fauci poradził mu aby zaszczepił się "raczej szybciej niż później". Dodał, że w pierwszej kolejności powinni być zaszczepieni pracownicy medyczni i inne osoby najbardziej narażone na zakażenie.

Nie chcę wysuwać się przed szereg, ale chcę zademonstrować Amerykanom, że przyjęcie (szczepionki) jest bezpieczne - powiedział prezydent elekt.





05:16 Eksperci WHO jadą do Wuhan

Do chińskiego miasta Wuhan uda się w przyszłym miesiącu grupa 10 międzynarodowych ekspertów w celu zbadania źródeł koronawirusa - poinformowała Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO). Pekin, po długich negocjacjach i wahaniach, wyraził zgodę na przybycie misji.

Jak informują media brytyjskie, władze chińskie długo zwlekały z wydaniem zgody na niezależne badania źródeł pandemii i przybycie do miasta międzynarodowych ekspertów. Negocjacje z WHO trwały wiele miesięcy.

Uważa się, że wirus, który spowodował światową pandemię, po raz pierwszy pojawił się na tzw. "mokrym" targu żywności w Wuhan, na którym sprzedawano m. in. zwierzęta.