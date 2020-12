Po świętach, kiedy wykonywaliśmy mniej testów na koronawirusa, wracają fatalne statystyki: resort zdrowia poinformował dzisiaj o blisko 8 tysiącach nowych zakażeń i śmierci 307 chorych na Covid-19. Pomyślnie zakończyła się batalia o start polskich skoczków w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni: wszyscy nasi zawodnicy uzyskali negatywne wyniki wczorajszych badań i pojawią się dzisiaj na skoczni w Oberstdorfie! Włosi donoszą tymczasem o odkryciu własnej mutacji koronawirusa, która krążyć miała w Italii już w sierpniu. Według wirusologa prof. Arnaldo Caruso, włoska odmiana SARS-CoV-2 jest "bardzo podobna do osławionego angielskiego wariantu" i go "poprzedza". Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 7 914 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 307 chorych na Covid-19.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 268 634 wykryte zakażenia i 27 454 ofiary śmiertelne.

* Pomyślny finał zamieszania wokół startu polskich skoczków w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni: biało-czerwoni - wcześniej wykluczeni z zawodów w Oberstdorfie po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa Klemensa Murańki - przystąpią jednak dzisiaj do rywalizacji. Wszyscy nasi zawodnicy uzyskali bowiem negatywne wyniki wczorajszych testów. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>



* W większości krajów Unii Europejskiej wtorek jest trzecim dniem szczepień przeciw Covid-19. W Polsce pierwszego dnia kampanii - w niedzielę 27 grudnia - zaszczepiliśmy dwa tysiące ludzi. WIĘCEJ PISZEMY TUTAJ >>>>

* Kiedy możemy zaszczepić się przeciwko Covid-19? Jak zapisać się na szczepienie? Przygotowaliśmy dla Was PORADNIK: PRZECZYTAJCIE! >>>>

* Jakie mogą być skutki uboczne szczepionki na Covid-19? Czy jest się czego bać? ZBIERAMY FAKTY, ROZPRAWIAMY SIĘ z MITAMI >>>>

14:21 KONTROLE NOWYCH OBOSTRZEŃ W MAŁOPOLSCE

Ponad 540 kontroli tylko wczoraj przeprowadziła policja w Małopolsce w związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii - między innymi w siłowniach czy na stokach nafciarskich.



Dziś zaczęły się masowe kontrole hoteli i pensjonatów -- mówi Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji.

Sebastian Gleń o policyjnych kontrolach przestrzegania obostrzeń Józef Polewka / RMF FM





14:04 DO PONIEDZIŁKU W POLSCE ZASZCZEPIONO 6,3 TYS. PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Do poniedziałku zaszczepiono ponad 6,3 tys. pracowników sektora ochrony zdrowia z 400 tys. wszystkich osób chcących otrzymać szczepionkę - poinformowało we wtorek PAP Ministerstwo Zdrowia.



13:55 ESPERT O NOWEJ MUTACJI KORONAWIRUSA

13:42 ROZPOCZĘŁY SIĘ BADANIA IRAŃSKIEJ SZCZEPIONKI

We wtorek w Iranie rozpoczęły się testy kliniczne badające skuteczność i bezpieczeństwo opracowanej w tym kraju szczepionki przeciwko Covid-19 - poinformowała państwowa telewizja. Iran jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią państw Bliskiego Wschodu.



Projekt szczepionki jest rozwijany przez firmę Shifa Pharmed, będącą częścią dużego państwowego holdingu Setad, kontrolowanego przez najwyższego przywódcę duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia - pisze agencja Reutera.

13:28 PROBLEMY FINANSOWE NIEMIECKICH SZPITALI

W związku z wymuszonym przez pandemię ograniczeniem działalności, a więc zmniejszeniem wpływów ze standardowej opieki, szpitale w Niemczech alarmują, że nie będą w stanie wypłacać wynagrodzeń pracownikom w pierwszym kwartale 2021 r. - informują we wtorek niemieckie media.



Jeśli rząd federalny znacząco nie zwiększy pomocy, szpitale w całym kraju nie będą już w stanie wypłacać wynagrodzeń swoim pracownikom w pierwszym kwartale 2021 r. - powiedział prezes niemieckiego stowarzyszenia szpitali, Gerald Gass portalowi RND. Wyjaśnił, że "brakuje pieniędzy ze standardowej opieki", a szpitale dysponują jedynie ograniczonymi środkami finansowymi.

13:14 WŁOSKI MINISTER ZDROWIA ROZWAŻA WPROWADZENIE OBOWIĄZKU SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Jeśli przeciwko koronawirusowi nie zaszczepi się dwie trzecie Włochów, konieczne może być wprowadzenie obowiązku szczepień - uważa wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jego zdaniem antyszczepionkowcy wśród lekarzy to porażka systemu ich kształcenia.



W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "La Stampa" wiceszef resortu zdrowia oświadczył, że nie można łudzić się, że możliwe będzie wyjście z kryzysu pandemicznego w ciągu kilku tygodni.



By pokonać Covid potrzeba masowego przystąpienia do szczepień - dodał.

13:05 RODZICE WCZEŚNIAKÓW DOMAGAJĄ SIĘ SZYBSZYCH SZCZEPIEŃ

O dodanie rodziców wcześniaków do grupy osób, które na początku nowego roku będą zaszczepione przeciwko koronawirusowi, apeluje w petycji do premiera Fundacja Koalicja dla Wcześniaka. Apel poparła między innymi była prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.



Apel powstał w reakcji na sygnały od rodziców wcześniaków o mocno limitowanym, przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa, czasie, jaki mogą spędzać ze swoimi dziećmi na oddziale neonatologicznym.



Osobisty kontakt z rodzicem właśnie to dla wcześniaków część terapii - podkreśla neonatolog profesor Maria Borszewska-Kornacka. Należy być przy dziecku, cały czas patrzeć na nie, dotykać, czytać przy inkubatorze, to są dzieci, które wymagają szczególnej opieki - wyjaśnia.



12:58 EKSPERT o SZCZEPIENIACH OSTATNIEJ GRUPY: LUDZI MŁODYCH i ZDROWYCH

"Szczepienia osób z ostatniej grupy, młodych i zdrowych, na jesieni to optymistyczny wariant. Najpierw musimy zaszczepić nawet 10 mln seniorów - a możemy szczepić 1-1,2 mln ludzi miesięcznie" - mówi w RMF FM dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19.

12:49 BIAŁORUŚ SZCZEPI ROSYJSKIM SPUTNIKIEM V

Białoruś ogłosiła rozpoczęcie kampanii szczepień przeciw Covid-19: do kraju przybyła pierwsza partia rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

Dobrowolnymi szczepieniami objęci mają zostać w pierwszej kolejności członkowie personelu medycznego, nauczyciele i inne osoby, które ze względu na swoją pracę mają częsty kontakt z ludźmi.

Białoruś była pierwszym państwem poza Rosją, które zezwoliło na wprowadzenie do użytku Sputnika V.

W ostatnich dniach preparat wysłano też m.in. do Argentyny i na Węgry.

12:11 SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19: BĘDZIE FUNDUSZ na ODSZKODOWANIA

Powstanie specjalny fundusz, który będzie wypłacał odszkodowania w przypadku negatywnych skutków zaszczepienia przeciwko Covid-19 - zapowiedział w rozmowie z TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

12:08 OD NIEDZIELI ZASZCZEPILIŚMY 6 300 LUDZI

6 300 przedstawicieli służby zdrowia zaszczepiono w Polsce od niedzieli, gdy ruszyła w naszym kraju operacja szczepień przeciw Covid-19.

Oznacza to, że szpitale nie wykorzystały jeszcze pierwszej partii preparatu Comirnaty, która dotarła do Polski 26 grudnia, a liczyła 10 tysięcy dawek.

12:01 NOWY SZCZEP KORONAWIRUSA DOTARŁ do INDII

Ministerstwo zdrowia Indii poinformowało, że u sześciu osób w tym kraju wykryto nowy, bardziej zaraźliwy szczep koronawirusa pochodzący z Wielkiej Brytanii. Zakażeni przybyli do Indii z Wysp pod koniec listopada.

Wszystkie loty z Wielkiej Brytanii są w Indiach zawieszone do końca roku, ale jeszcze przed wprowadzeniem zakazu z Wysp przyleciało około 33 tysięcy pasażerów. Testy wykazały obecność koronawirusa u 114 z nich. Badanie próbek pod kątem wariantu wirusa trwa.

11:49 POLSKI PIŁKARZ FORTUNY DUESSELDORF ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

Piłkarz niemieckiej drugoligowej Fortuny Duesseldorf, były zawodnik młodzieżowej reprezentacji Polski Jakub Piotrowski uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19.

Jak podkreślił klub w komunikacie, Piotrowski nie miał ostatnio kontaktu z drużyną ani sztabem trenerskim, więc zespół - w którym występuje również m.in. Dawid Kownacki - może rozpocząć przygotowania meczów w 2021 roku.

11:33 JEST APEL do RZĄDU ws. ZIMOWYCH FERII

Apelujemy o ferie na świeżym powietrzu - podkreślają w petycji do premiera przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ten sposób domagają się zniesienia zakazu przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica albo opiekuna: zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

11:26 STOKI ZAMKNIĘTE, WYCIĄGI NIE. BŁĄD RZĄDU?

Niezamknięcie wyciągów narciarskich to celowa decyzja rządu, a nie błąd - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Berenda. Nie oznacza to jednak, że można (poza przewidzianymi w rozporządzeniu wyjątkami) korzystać ze stoków narciarskich. Kontrowersje wokół tej kwestii wzbudził internetowy wpis znanego prawnika - mec. Piotra Schramma.

11:25 NOWE STATYSTYKI dla POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW

11:18 WIĘCEJ TESTÓW po ŚWIĘTACH = WIĘCEJ WYKRYTYCH ZAKAŻEŃ

W ostatnich dniach notowaliśmy znacznie niższe niż zazwyczaj bilanse nowych zakażeń koronawirusem, co było wynikiem małej liczby testów przeprowadzanych w święta.

Wczoraj liczba badań mocno wzrosła - wykonaliśmy ich ponad 33 600 - więc automatycznie zwiększyła się również liczba wykrytych zakażeń.

11:07 PO ŚWIĘTACH WRACAJĄ FATALNE STATYSTYKI

Wyłącznie z powodu Covid-19 zmarło minionej doby w Polsce 55 chorych, natomiast z powodu współistnienia covid z innymi schorzeniami: 252.

Najwyższe bilanse nowych zakażeń zanotowały Mazowsze (957) i Śląskie (823).

10:34 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 7 914 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 307 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 1 268 634 wykryte zakażenia i 27 454 ofiary śmiertelne.

10:26 NOWY RAPORT RESORTU ZDROWIA

W polskich szpitalach przebywa obecnie niemal 17 300 pacjentów z Covid-19, a ponad 1 600 z nich potrzebuje respiratora.

Koronawirusa pokonało dotąd w naszym kraju ponad 1,01 mln zakażonych, a tylko ostatniej doby do grona ozdrowieńców dołączyło ponad 8 600 ludzi.

Kwarantanną objętych jest w tej chwili w Polsce ponad 156 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: blisko 6 700.

10:07 NASI SKOCZKOWIE WYSTARTUJĄ w OBERSTDORFIE!

Polscy skoczkowie wystartują dzisiaj w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni - w niemieckim Oberstdorfie: wszyscy mają negatywne wyniki wczorajszych testów na koronawirusa.

Zgodnie z ustalonym na wieczornym spotkaniu harmonogramem, o 14:30 odbędzie się - wyłącznie z udziałem Polaków - seria treningowa, o 15:00 rozpocznie się seria próbna, a o 16:30 sam konkurs.

Wczorajsze kwalifikacje zostają anulowane, a zawody nie będą rozgrywane w systemie KO, ale tradycyjnie i z udziałem wszystkich zawodników.

09:07 POLSCY SKOCZKOWIE WYSTARTUJĄ w OBERSTDORFIE!

Pomyślny finał zamieszania wokół startu polskich skoczków w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni: biało-czerwoni mogą wziąć udział w dzisiejszym inaugurującym cykl konkursie w niemieckim Oberstdorfie. Wszyscy nasi zawodnicy uzyskali negatywne wyniki wczorajszych testów na koronawirusa.

08:47 NIEMCY: PONAD 850 ZGONÓW z POWODU COVID w CIĄGU DOBY

Ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Niemczech wzrosła o 852, zarejestrowano również blisko 13 tysięcy nowych zakażeń - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

08:35 SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19: NIE MA ZGŁOSZEŃ o NIEPOŻĄDANYCH SKUTKACH

Główny Inspektorat Sanitarny: Po dwóch dniach szczepień przeciwko koronawirusowi nie ma zgłoszeń o skutkach niepożądanych i odczynach poszczepiennych.

08:26 SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19: ZOBACZ NASZ PORADNIK!

Proces powszechnych szczepień rozpocznie się w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku. Każdy z nas dostanie e-zaproszenie, które będzie ważne przez 60 dni. Szczepionka jest bezpłatna.

O tym, kiedy możemy zaszczepić się przeciwko Covid-19 czy jak zapisać się na szczepienie, piszemy dla Was w specjalnym poradniku. Przeczytajcie!

08:25 EKSPERT o MUTACJACH KORONAWIRUSA

Informacje o nowych odmianach koronawirusa to nie powód, by wpadać w histerię - podkreśla dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Cytat Jeszcze nie okrzepliśmy po wieściach o brytyjskim wariancie SARS-CoV-2 znanym jako B.1.1.7, a już słyszymy o kolejnym - tym razem w RPA. Gdyby na całym świecie postępować tak jak na Wyspach, gdzie regularnie przeprowadza się sekwencjonowanie genomu wirusa w 5-10 proc. przypadków Covid-19, to prawdopodobnie wykrywalibyśmy jeszcze więcej jego wariantów, z różnymi układami mutacji. Ale to jednak nie powód, by wpadać w histerię. Dr hab. Piotr Rzymski, ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

08:01 USA: PONAD 150 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zmarło w Stanach Zjednoczonych 1 209 chorych na Covid-19. Potwierdzono w tym czasie ponad 150 tysięcy nowych zakażeń: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

07:39 TRAGICZNY ROK 2020: ZMARŁO w POLSCE o 60 TYSIĘCY LUDZI WIĘCEJ NIŻ w 2019

W ciągu 51 tygodni 2020 roku zmarło w Polsce o 60 tysięcy ludzi więcej niż w całym roku 2019 - donosi "Gazeta Wyborcza", która sprawdziła statystki zgonów w naszym kraju od II wojny światowej. Jak się okazuje, po roku 1945 tylko jeden rok był równie tragiczny jak 2020.

06:49 POLSCY SKOCZKOWIE NIEPEWNI STARTU w PIERWSZYM KONKURSIE TCS

Zamieszanie wokół startu polskich skoczków w pierwszym konkursie prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni.

Po tym, jak w niedzielę Klemens Murańska uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, naszą kadrę wykluczono z zawodów w niemieckim Oberstdorfie. Poniedziałkowy test Murańki dał już jednak wynik negatywny.

W tej chwili nasi zawodnicy oczekują na wyniki dodatkowych testów na obecność koronawirusa: jeśli będą one negatywne, Polacy będą mogli wystartować dzisiaj w Oberstdorfie.

06:11 WŁOSI ODKRYLI WŁASNĄ MUTACJĘ KORONAWIRUSA

W Brescii w Lombardii odkryto "włoską odmianę" koronawirusa, która być może jest prekursorem tej angielskiej - ogłosił prezes włoskiego Stowarzyszenia Wirusologii prof. Arnaldo Caruso. W rozmowie z agencją Adnkronos wyjaśnił, że wariant ten krążył w Italii już w sierpniu.

Według prof. Caruso, szerząca się od lata włoska odmiana SARS-CoV-2 jest "bardzo podobna do osławionego angielskiego wariantu", odkrytego we wrześniu, i go "poprzedza".

06:07 MAMY NARODOWĄ KWARANTANNĘ

Od wczoraj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna.

Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli - również dla podróżujących służbowo - i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Przedłużone zostały już obowiązujące obostrzenia, m.in. zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 czy limit 5 gości spoza grona domowników na imprezach organizowanych w domu (do limitu tego nie będzie wliczało się zaszczepionych przeciwko Covid-19).

Co ciekawe, w opinii konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja, część nowych rządowych obostrzeń rażąco narusza prawa obywatelskie.

06:01 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 3 211 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 29 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

Co jednak istotne, niski bilans nowych zakażeń był efektem małej liczby testów: dzień wcześniej przeprowadzono ich w Polsce ponad 16,5 tysiąca.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju to 1 261 010 wykrytych zakażeń i 27 147 ofiar śmiertelnych.

Równocześnie liczba ozdrowieńców w Polsce przekroczyła milion.