Wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników przewiduje ustawa dot. tarczy antykryzysowej, uchwalona w nocy z poprawkami przez Sejm. W ciągu dnia ogłoszona ma natomiast zostać decyzja ws. dalszych restrykcji, wprowadzanych przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa. Kosztowała już ona życie 159 Polaków: tylko w środę poinformowano o 30 ofiarach śmiertelnych - i była to w Polsce najtragiczniejsza doba od momentu wybuchu epidemii. W sumie w naszym kraju zanotowano już 5205 przypadków koronawirusa. Tragiczne dane napłynęły minionej nocy zza Oceanu: w Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin zmarło 1973 chorych na COVID-19. To w tym kraju smutny dobowy rekord pandemii.

Pracownicy medyczni wyjmują ciało ofiary koronawirusa z ciężarówki-chłodni, Nowy Jork /Peter Foley /PAP/EPA