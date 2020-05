Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 30 maja i 6 czerwca kolejne obostrzenia wprowadzone na czas pandemii zostaną wzniesione. Zapowiedział otwarcie kin, siłowni, basenów, pozwolenie na zgromadzenia do 150 osób. Na świecie już 5 mln 589 tys. osób zaraziło się koronawirusem - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Najbardziej dotknięte zarazą wciąż są Stany Zjednoczone, gdzie zmarło już blisko 99 tys. chorych, ale coraz gorsza sytuacja jest w Brazylii, która nie radzi sobie z kryzysem zdrowotnych. WHO podało, że nowym epicentrum pandemii stają się Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Dziś dowiedzieliśmy się o 229 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i zgonie jednej osoby, u której wykryto patogen.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





Na świecie na COVID-19 zachorowało już ponad 5,5 mln osób.

Centrum pandemii wciąż są Stany Zjednoczone, ale sytuacja wciąż pogarsza się w Brazylii.

W Polsce wykryto 22 303 przypadki zakażenia korononawirusem, zmarły 1025 osób zmarło, a wyzdrowiały 10 025.

Rząd ogłosił terminy i zasady otwarcia kin i siłowni

Możliwe będą zgromadzenia do 150 osób.

Noszenie maseczek nie będzie konieczne na przestrzeniach otwartych.

Zniesione zostaną ograniczenia dotyczące handlu czy działania restauracji

Nowy Jork przygotowuje się do reaktywacji gospodarki.

16:22 POZNAŃ

Liczba osób hospitalizowanych w poznańskim jednoimiennym szpitalu zakaźnym spada, mniej jest też pacjentów z DPS-ów i z zakładów opiekuńczo leczniczych - poinformował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Obecnie w szpitalu przebywa 81 pacjentów.



Do tej pory w szpitalu w Poznaniu zmarło 111 osób, 246 wyzdrowiało.

15:59 Litwa przedłuża kwarantannę

Rząd Litwy przedłużył w środę kwarantannę do 16 czerwca, ale jej warunki są coraz bardziej łagodzone. Wydłużono czas pracy restauracji, zwiększono dozwoloną liczbę osób uczestniczących w przedsięwzięciach.



15:58 Przekroczyli granicę - muszą odbyć kwarantannę

Dwoje Polaków zostało ukaranych mandatami za nielegalnie przekroczenie polsko-białoruskiej granicy, ale z tego powodu muszą też odbyć dwutygodniową kwarantannę - poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej. Jak się tłumaczyli po zatrzymaniu, chcieli tylko zrobić sobie zdjęcie.



15:54 Szkoły w Rybniku wracają do działania

Zajęcia w żłobkach, przedszkolach i w świetlicach klas I-III szkół podstawowych rozpoczną się 1 czerwca w Rybniku (Śląskie) - podał w środę tamtejszy urząd miasta. Według zebranych informacji, z takiej opieki dla dzieci chce skorzystać ok. 10 proc. rodziców.



15:53 350 tys. ofiar koronawirusa na świecie

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore na całym świecie na Covid-19 zmarło już ponad 350 tys. osób. Najwięcej zgonów jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 99 tys. Ponad 30 tys. osób zmarło w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.



15:48 Prof. Simon o znoszeniu obostrzeń

Prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału chorób zakaźnych wrocławskiego szpitala specjalistycznego oraz konsultant wojewódzki jest zaskoczony radykalnością otwarcia życia publicznego w dobie epidemii koronawirusa. Jestem zaskoczony taką radykalnością otwarcia! Wirus nie zniknął, nie dostał SMS-a, że ma przestać zarażać - tak rządowe decyzję dotyczące odmrażania kolejnych gałęzi gospodarki ocenia w rozmowie z reporterem RMF FM prof. Krzysztof Simon.



15:44 Koniec dyspens w polskich kościołach?

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zachęca biskupów do odwoływania ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych mszach. Jednocześnie sugeruje, aby zwolnienie z obowiązku uczestnictwa utrzymać dla niektórych osób.

15:19 Szczepienia ochronne w czasie koronawirusa

W czasie pandemii nie należy odwlekać szczepień ochronnych, bo jeszcze bardziej narażamy zdrowie swych dzieci i całej rodziny - przekonywali w środę eksperci. Podkreślali, że szczególnie najbliższe miesiące są dobrym okresem na szczepienia, zanim jesienią pojawi się prawdopodobnie kolejna fala zakażeń SARS-CoV-2.



15:02 Portugalia: Firmy rezygnują z inwestycji

Ponad 40 proc. przedsiębiorców w Portugalii z powodu kryzysu wywołanego epidemią zrezygnuje lub czasowo zawiesi przeprowadzenie inwestycji zaplanowanych na 2020 r. - wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Przedsiębiorców Portugalii (CIP).



14:59 Testy w ekstralidze żużlowej

Żaden z blisko 500 testów na obecność koronawirusa nie dał wyniku pozytywnego - poinformowała w środowym komunikacje Ekstraliga Żużlowa. Opóźniony z powodu pandemii sezon ma ruszyć 12 czerwca, a już w piątek drużyny rozpoczną treningi.



14:31 Koronawirus na Białorusi

38956 przypadków infekcji Sars-CoV-2 zarejestrowano na Białorusi od początku epidemii, a 897 w ciągu ostatniej doby. Zmarło sześć osób, liczba ofiar Covid-19 wzrosła do 214 - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia.



Za wyleczonych uznano 15923 pacjentów. Przeprowadzono 485534 testów.



14:23 Rośnie liczba ofiar pandemii w Indonezji i zakażonych na Filipinach

Do 1473 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba ofiar pandemii koronawirusa w Indonezji, gdzie od wtorku na Covid-19 zmarło 55 chorych. Na Filipinach najnowszy dobowy przyrost liczby zakażonych sięgnął poziomu z początku kwietnia.



14:19 Piłkarze Premier League wracają do treningów

Piłkarze angielskiej ekstraklasy otrzymali zgodę na treningi z kontaktem fizycznym - poinformowała Premier League w komunikacie. To kolejny krok w stronę wznowienia rozgrywek, które są wstrzymane od ponad dwóch miesięcy z powodu pandemii koronawirusa.



14:11 Uniwersytet Jagielloński testuje pracowników

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczyna darmowe testy na obecność koronawiorusa dla wszystkich swoich pracowników. To odpowiedź na częściowe przywracanie normalnego trybu pracy jednostek administracyjnych uczelni. W pakiecie pracownicy mogą także wykonać markery nowotworowe.

13:41 Szumowski o szpitalach

13:31 Koniec limitów w kościołach

13:30 Testy na koronawirusa

13:11 Włoscy ministrowie z ochroną

Włoska minister oświaty Lucia Azzolina oraz gubernator Lombardii Attilio Fontana otrzymali policyjną ochronę w związku z pogróżkami, jakie otrzymują, głównie w mediach społecznościowych. Politycy mówią o narastającym w kraju klimacie nienawiści.



13:04 Ograniczenia dot. przyjazdu cudzoziemców

Polska chciałaby dalej znosić restrykcje dotyczące przyjazdu obywateli innych państw - oświadczył w środę w Pradze minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wyraził także oczekiwanie, że władze Czech umożliwią tranzyt polskim obywatelom przez ten kraj.



12:50 PODLASKIE

Prawie 8 tys. litrów alkoholu zabezpieczonego przez podlaską KAS w ramach jej działań kontrolnych trafi nieodpłatnie m.in. do szpitali w regionie na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. W środę służby celno-skarbowe przekazały ten alkohol Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku.



12:46 POLSKA

"Pracujemy nad odpowiednim protokołem, który by umożliwił jakąś obecność kibiców na meczu" - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. "Będziemy mieli dobre wiadomości dla kibiców" - dodał.









12:34 POLSKA

Wracają również siłownie.











12:30 POLSKA

Na nowych zasadach będą mogły być organizowane wesela.









12:25 POLSKA

Do pracy wracają kina. Przeczytajcie, na jakich zasadach!









12:21 POLSKA

Przeczytajcie jakie zmiany szykują się w handlu.









12:11 POLSKA

O najważniejszych informacjach dotyczących znoszenia obostrzeń przeczytacie w naszym artykule!











11:23 POLSKA

Rozpoczęła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego ws. luzowania obostrzeń w gospodarce.





11:21 USA

Kluby ligi baseballowej MLB chcą znacząco obniżyć pensje zawodnikom. Najlepiej zarabiających miałaby dotknąć około 75-procentowa redukcja - donosi portal ESPN. Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki w tym roku nie wystartowały.



Władze ligi mają nadzieję, że rozgrywki ruszą na początku lipca, a każdy zespół w części zasadniczej rozegra połowę z pierwotnie zaplanowanych spotkań, czyli 82.





11:15 POLSKA

Elektronizację wniosków o przyznanie poszczególnych form wsparcia z tarczy antykryzysowej i zawieszenie przepisów dotyczących dematerializacji akcji wobec spółek w upadłości - to rozwiązania m.in. przewidziane w projekcie ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową. Zajmuje się nim w środę Sejm.







11:12 HISZPANIA

Niemal 200 szefów kuchni protestowało w Madrycie. Kucharze domagali się lepszej współpracy rządu i przedstawicieli branży gastronomicznej w sprawie funkcjonowania restauracji w nowym reżimie sanitarnym.





11:07 USA

Stadion występującej w lidze futbolu amerykańskiego NFL drużyny Miami Dolphins, na którym odbył się tegoroczny Super Bowl, wkrótce spełniać będzie nową rolę. Obiekt zamieni się w kino samochodowe.



Maksymalnie pomieścić ma ono 230 aut. Wyświetlane będą filmy, relacje z koncertów oraz mecze "Delfinów". Zapewniono, że przestrzegane będą wszystkie obostrzenia związane z pandemią. Jak na razie nie podano jeszcze dokładnej daty otwarcia kina.





11:04 LUBUSKIE

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w Świebodzinie (Lubuskie) wstrzymał pracę po wykryciu koronawirusa u jeden z pielęgniarek. Czterech jego pacjentów przewieziono do szpitala w Gorzowie Wlkp. - poinformowała w środę rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.



Rzeczniczka przekazała, że pracownicy szpitala i inne osoby mające bezpośredni kontakt z zakażoną skierowano na kwarantannę.





11:03 UNIA EUROPEJSKA

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde oświadczyła w środę, że najbardziej optymistyczna z wcześniejszych prognoz EBC jest już nieaktualna, a rzeczywisty spadek PKB państw strefy euro wyniesie 8-12 proc.







11:00 POLSKA

"Jeśli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny, to możliwe jest prowadzenie ich w siedzibach uczelni lub ich filiach niezależnie od roku, na którym student odbywa kształcenie. Podobnie jest w przypadku doktorantów" - pisze wiceminister nauki Anna Budzanowska w liście do rektorów.







10:58 PODLASKIE

Szpital MSWiA w Białymstoku od 1 czerwca przestanie być szpitalem jednoimiennym, będzie mógł przyjmować wszystkich pacjentów - poinformował w środę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jednak - jak mówił - szpital ma pozostać w gotowości do obsługi pacjentów z COVID-19.







10:57 POLSKA



Badania pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu (Lubuskie) nie wykazały kolejnych zakażeń koronawirusem. W ub. tygodniu wykryto go u trzech pracowników tej lecznicy, co skutkowało wstrzymaniem przyjęć, wypisów oraz odwiedzin.





10:34 FILIPINY



Na Filipinach wykryto 380 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 18 osób. Liczba potwierdzonych przypadków wynosi 15 049, a zgonów 904.





10:15 POLSKA BILANS

Nowe zakażenia dotyczą województw: śląskiego (106), wielkopolskiego (58), dolnośląskiego (26), lubelskiego (22), świętokrzyskiego (5), pomorskiego (4), opolskiego (2), zachodniopomorskiego (2), podlaskiego (2),kujawsko-pomorskiego (1), małopolskiego (1).







10:03 POLSKA BILANS

Mamy 229 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarła kolejna osoba chora na COVID-19 - to 77-letnia kobieta ze Zgierza.







09:55 ROSJA

W Rosji potwierdzono śmierć kolejnych 161 osób, które chorowały na COVID-19. Zarejestrowano też 8338 nowych przypadków zakażeń. Łącznie w Rosji zachorowało 370 680 osób, zmarło 3968 z nich.





09:51 POLSKA



Do ponad 3,7 tys. wzrosła w środę liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród górników trzech spółek węglowych, gdzie wciąż napływają wyniki prowadzonych na dużą skalę badań przesiewowych. Najwięcej, 66 zachorowań, przybyło w kopalni Pniówek należącej do JSW.



Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy ta zlokalizowana w Pawłowicach kopalnia, jest obecnie górniczą firmą z największą liczbą potwierdzonych przypadków Sars-CoV-2. Do spółki stopniowo napływają wyniki badań przesiewowych, którym objęto całą ok. 22-tysięczną załogę. Łącznie do środy wśród pracowników firmy potwierdzono 1718 przypadków Covid-19, o 70 więcej niż dobę wcześniej.



Największe w JSW ognisko koronawirusa to kopalnia Pniówek - wirus wykryto tam u 1542 pracowników (dobę wcześniej 1476). W kopalni Zofiówka (jedna z dwóch części kopalni Borynia-Zofiówka) zachorowało 158 osób (wobec 154 raportowanych we wtorek), w kopalni Jastrzębie-Bzie 9, w kopalni Budryk 4, a w kopalni Borynia 5. Kwarantanną są objęte 274 osoby.







09:49 ZACHODNIOPOMORSKIE



Od poniedziałku autobusy komunikacji miejskiej w Koszalinie będą jeździć według rozkładów sprzed pandemii. Obowiązywać będą godziny odjazdów dla dnia powszedniego i soboty - poinformował w środę zastępca dyrektora wydziału komunikacji społecznej koszalińskiego magistratu Tomasz Nowe.





09:40 GRECJA



W Grecji restauracje i bary mają się otworzyć jeszcze w tym tygodniu. Grecy z niecierpliwością oczekują na pełne otwarcie kraju dla turystów, ale wciąż nie znoszą żadnych restrykcji dla uchodźców. Migranci są uwięzieni na wyspie Lesbos.





09:30 WIELKOPOLSKIE

Z okazji swoich dziewiątych urodzin Filharmonia Gorzowska przygotowała dla gorzowian specjalny prezent. W najbliższy weekend filharmonicy pojawią się na miejskich osiedlach, gdzie zagrają na żywo - poinformowała rzeczniczka Filharmonii Gorzowskiej Urszula Śliwińska.



Stęskniliśmy się już za publicznością oraz chcemy umilić czas mieszkańcom miasta - powiedziała dyr. Filharmonii Gorzowskiej Joanna Pisarewicz.



W najbliższy piątek i sobotę (29 i 30 maja br.), w godzinach popołudniowych i wieczornych filharmonicy pojawią się w dziesięciu punktach na terenie miasta, gdzie dadzą krótkie koncerty.





09:20 KOREA POŁUDNIOWA

W Korei Południowej w zachowaniu społecznego dystansu pomagają roboty. W jednej z kafejek kawę przywozi i przygotowuje robot-barista. Czy w przysłości tak będą wyglądali pracownicy wszystkich kawiarni?









09:17 USA

Pandemia sprawiła, że wiele osób azjatyckiego pochodzenia doświadcza ataków na tle rasistowskim. Ostatnio takie zdarzenie zarejestrowano w Seattle.









09:12 POLSKA BILANS

Wyzdrowiało już 10 330 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w środę rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 2 320 chorych, a kwarantanną objęto 79 007 osób.



Osoby hospitalizowane nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub chorują na COVID-19. Dopiero test, którym są poddawane, daje potwierdzenie, czy są zakażone.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że na kwarantannie przebywa 79 007 osób. To te, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi lub z podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.





08:57 POLSKA

Ostatniej doby sprawdziliśmy prawie 72 tys. osób poddanych kwarantannie, a w około 800 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział w środę rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



Jak przekazał w środę rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policjanci już ponad 6,7 miliona razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. Ostatniej doby przeprowadzili 71 977 tego typu kontroli, a w około 800 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.







08:56 WĘGRY

Sześcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 22 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowano w środę na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Dotąd zmarło 505 chorych na Covid-19 oraz stwierdzono łącznie 3793 zakażenia. Przy tym 1856 osób uznano już za wyleczone.



W szpitalach jest obecnie leczonych 430 chorych na Covid-19, zaś na kwarantannie domowej przebywa ponad 11 600 osób.





08:44 BUŁGARIA

Bułgaria pozwoli restauracjom i barom na pełne otwarcie. Nie będzie ograniczeń dotyczących liczby klientów przebywających w restauracjach, wykorzystane będą mogły być wszystkie dostępne miejsca. Minister zdrowia przekazał też, że teatry, kina i hale widowiskowe też będą mogły się otworzyć - w tym przypadku będą jednak ograniczenia.







08:34 POLSKA

Od początku marca społeczeństwo jest codziennie informowane przez resort zdrowia o pracy diagnostów laboratoryjnych. Podawane są liczby wykonanych testów, co pokazuje, jak ważną rolę - oni i badania, które wykonują - odgrywają w systemie ochrony zdrowia - przypomniała Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w Dniu Diagnosty Laboratoryjnego.







08:18 HISZPANIA

W Hiszpanii rozpoczyna się 10-dniowa żałoba. Począwszy od środy kraj opłakuje prawie 27 000 osób, które zmarły w wyniku koronawirusa.







08:11 URUGWAJ

Lotnisko w Montevideo w Urugwaju zmieniło się w czasie pandemii w kino samochodowe. Sami zobaczcie!









07:59 POLSKA



29 pracowników Szpitala Wolskiego w Warszawie zarażonych koronawirusem czuje się dobrze, przebywa w domowej izolacji. 33 pacjentów, u których wykryto Sars-Cov-2 przewieziono do szpitali jednoimiennych.Ten stołeczny szpital to nowe, duże ognisko choroby.





07:58 USA

W kryzysie gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa kobiety w USA tracą pracę częściej niż mężczyźni. Za jedną z przyczyn takiej sytuacji uznaje się zmniejszony popyt na usługi, w których większy odsetek zatrudnionych stanowią kobiety.



W 2020 roku kryzys "uderzył w kobiety wyjątkowo mocno" - ocenia we wtorek portal The Hill, przypominając, że poprzednia gospodarcza zapaść, która rozpoczęła się w 2008 roku, dotknęła relatywnie mocniej mężczyzn.





07:53 POLSKA

Więcej o tym, jak wiele osób lekceważy zagrożenie związane z zakażeniem koronawirusem przeczytanie w naszym artykule.









07:37 Filipiny

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte ogłosił, że dzieci wrócą do szkół wyspiarskiego kraju dopiero, gdy dostępna będzie szczepionka na koronawirusa.







07:26 USA



W trakcie epidemii coraz więcej Amerykanów zamawia jedzenie na wynos oraz korzysta z "curbside pickup" - zakupów towarów online, by odebrać je potem samochodem - wynika z badań ośrodka Gallup.



Opublikowane we wtorek badania wykazują, że między 11 a 17 maja 44 proc. Amerykanów zamówiło jedzenie na wynos. To wzrost o 18 punktów procentowych w porównaniu z przełomem marca i kwietnia.





07:06 POLSKA



Mija pierwsze zagrożenie wywołane pandemią Covid-19, w efekcie coraz więcej osób zaczyna lekceważyć ryzyko zachorowania. Nieświadomie wchodzimy w tzw. nierealistyczny optymizm - ostrzega psycholog dr Marta Znajmiecka-Sikora z Uniwersytetu Łódzkiego.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział przed kilkoma dniami, że epidemia Covid-19 w naszym kraju nie znika, tylko "przechodzi w fazę pewnej kontroli". W różnych miejscach kraju mogą się pojawiać ogniska epidemii, takie jak ostatnio na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce. Z kolei luzowanie obostrzeń może skutkować niewielkim zwiększeniem fali zakażeń.





06:55 POLSKA

Firma Simplicardiac, w której udziały ma (przez Szumowski Investments) brat ministra zdrowia, dostała wbrew prawu 1,2 mln zł pożyczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pisze środowa "Gazeta Wyborcza".



Według "GW", spółka Simplicardiac została założona w 2011 roku; jej prezesem jest Andrzej Białkowski-Miler, kiedyś podwładny Marcina Szumowskiego, brata ministra zdrowia. Marcin Szumowski jest - jak czytamy - wymieniony na stronie spółki jako członek jej rady doradczej. "Z KRS wynika, że udziały w Simplicardiac ma spółka Szumowski Investments należąca do Marcina i Anny Szumowskiej, żony ministra" - twierdzi "Wyborcza".







06:39 WHO



WHO oficjalnie uznała, że Ameryka Północna i Południowa stały się epicentrum pandemii koronawirusa. Badania wskazują, że liczba zgonów w Brazylii i innych krajach będzie rosła do sierpnia.





06:33 POLSKA

Z powodu epidemii rekolekcje wakacyjne Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie w Polsce zostały odwołane. Co roku uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Alternatywą będą rekolekcje domowe.





06:31 POLSKA

Na dostosowanie się do nowych wytycznych salony fryzjersko-kosmetyczne wydały średnio 1,2 tys. zł - wynika z badania przeprowadzonego przez Inicjatywę #BeautyRazem. Według Inicjatywy, 79 proc. salonów nie podniosło cen swoich usług, w pozostałych 21 proc. usługi zdrożały średnio o 8,72 zł.



Z badania wynika ponadto, że przedział nakładów na przygotowanie salonów piękności do otwarcia 18 maja br. wyniósł od 500 do 2500 zł, średnio ok. 1200 zł. Natomiast same przygotowania do wdrożenia nowych zasad trwały średnio ponad 3,5 dnia.







06:18 KOREA POŁUDNIOWA



W Korei Południowej odnotowano największy od 50 dni przyrost zakażeń koronawirusem. W azjatyckim kraju wykryto patogen u 40 kolejnych osób. "To alarmujące dane w obliczu otwarcia koreańskich szkół" - podaje "The Guardian".





06:12 JAPONIA

Jeżeli oglądaliście ostatnio mecz Bundesligi, to wiecie, że śledzenie spotkań przy pustych trybunach znacznie odbiega od tego, do czego są przyzwyczajeni fani futbolu. Japończycy wymyślili jednak sposób na to, by kibice mogli zdalnie wspierać swoich ulubieńców. Dzięki specjalnej aplikacji na smartfony będą mogli wykrzyczeć swój doping do telefonu, a dźwięk wybrzmi na trybunach stadionu.



W czasie ostatnich testów fani znajdujący się w różnych lokalizacjach wysyłali swoje oklaski, buczenie, okrzyki i śpiewy do głośników znajdujących się na stadionie Shizuoka.





06:06 ŚWIAT

Organizacja Narodów Zjednoczonych przypomina o tym, w jak dużej mierze polegamy w czasie pandemii na pracy kobiet.











06:04 POLSKA

Uruchomienie ponad 560 mln zł dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez koronawirusa - przewiduje m.in. projekt ustawy, którego pierwsze czytanie zaplanowano w Sejmie na środę.



To rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania mają pomóc firmom w zachowaniu miejsc pracy i będą funkcjonować w ramach Tarczy Antykryzysowej.





05:58 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby w RFN stwierdzono 362 przypadki zakażenia koronawirusem i 47 zgonów - podał w środę Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.



Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 179 364. Zmarło kolejnych 47 osób zainfekowanych SARS-CoV-2, liczba zmarłych od początku pandemii wzrosła do 8349.





05:48 WĘGRY

Rząd Węgier złożył we wtorek w parlamencie projekt ustawy dotyczący zniesienia stanu zagrożenia, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa - poinformował w telewizji ATV wiceminister w kancelarii premiera Balazs Orban.



Już nie potrzebujemy tych pełnomocnictw. Dlatego rząd wniósł projekt ustawy, w którym prosi parlament, by zniósł stan zagrożenia - powiedział Balazs Orban.





05:35 CHINY

Chiny odnotowały we wtorek 1 potwierdzony przypadek koronawirusa na swoim terytorium. Dzień wcześniej, w poniedziałek, było 7 takich przypadków, wszystkie przywiezione z zagranicy - poinformowała narodowa komisja zdrowia.



Zgłoszono także 28 nowych bezobjawowych przypadków - pacjentów zakażonych, ale nie wykazujących objawów - w porównaniu z 29 zarejestrowanymi dzień wcześniej - poinformowała narodowa komisja zdrowia.





05:27 BRAZYLIA

Brazylia, która w poniedziałek wyprzedziła USA pod względem liczby zmarłych na koronwirusa, staje w obliczu "trzeciej fazy" ataku pandemii: do wielkich miast zaczną teraz masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.







05:21 USA

Nowy Jork przygotowuje się do pierwszej fazy reaktywowania gospodarki. Zmniejszyła się liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali miejskich i osób z pozytywnym wynikiem testów na obecność koronawirusa- poinformował we wtorek burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.



Dzienna liczba hospitalizacji chorych na koronawirusa spadła znacznie poniżej 200. Z testów wynika, że odsetek zakażonych w mieście nie przekracza siedmiu proc. w porównaniu z 71 proc. zarejestrowanymi pod koniec marca.





05:12 WŁOCHY

Po prawie trzymiesięcznej przerwie z powodu epidemii koronawirusa 1 czerwca otwarte zostanie rzymskie Koloseum. Zmienią się godziny, trasy i warunki wizyty. Przy wejściu każdy zwiedzający będzie miał zmierzoną temperaturę. Konieczne będzie noszenie maseczek.







05:05 USA

W ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych zmarło 657 osób zakażonych koronawirusem; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 98 875 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.