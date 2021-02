Rząd Mateusza Morawieckiego zmienia zdanie ws. obostrzeń dla transportowców i pracowników transgranicznych wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji: jak ustalili dziennikarze RMF FM, grup tych nie będzie dotyczył obowiązek poddania się kwarantannie. Pandemia w naszym kraju nie zwalnia: drugi dzień z rzędu zanotowaliśmy ponad 12 tysięcy nowych zakażeń. Amerykańska Moderna ogłosiła tymczasem, że zmodyfikowana wersja jej szczepionki przeciw Covid-19, opracowana specjalnie przeciwko południowoafrykańskiemu wariantowi koronawirusa, jest gotowa do testów na ludziach. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / LUIS EDUARDO NORIEGA A. / PAP/EPA

* O 12 142 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 286 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. To drugi dzień z rzędu, kiedy notujemy powyżej 12 tysięcy nowych przypadków: są to najwyższe dzienne bilanse od 7 stycznia. SZCZEGÓŁY NAJNOWSZEGO RAPORTU ZAKAŻEŃ ZNAJDZIECIE TUTAJ >>>>

* Rząd nie planuje wprowadzania - przynajmniej na razie - specjalnego programu pomocowego dla przedsiębiorców z Warmińsko-Mazurskiego, gdzie od soboty zamknięte zostaną - w ramach zaostrzenia restrykcji - m.in. galerie handlowe, hotele, kina, baseny i inne obiekty sportowe. PRZECZYTAJCIE WIĘCEJ >>>>

* Po decyzji rządu o ponownym zamknięciu od soboty hoteli na Warmii i Mazurach przedstawiciele tej branży zapowiedzieli pozwy zbiorowe przeciwko Skarbowi Państwa. Zakopane się bawi, a Mazury zamykają - komentują hotelarze. WIĘCEJ PRZECZYTACIE TUTAJ >>>>

* Ministerstwo Zdrowia zwolni transportowców i pracowników transgranicznych wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji z obowiązku poddania się kwarantannie. Rząd wczoraj ogłosił, że od soboty wszyscy wjeżdżający do naszego kraju właśnie z Czech i Słowacji będą musieli poddać się kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa albo zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19. WIĘCEJ PRZECZYTACIE TUTAJ >>>>

* Działająca przy premierze Rada Medyczna (znów) podwyższyła górną granicę wieku dla szczepień preparatem szwedzko-brytyjskiego koncernu AstraZeneca. Wskazując na wyniki nowych badań klinicznych, Rada oceniła, że szczepionka może być podawana ludziom od 18. do 69. roku życia. PRZECZYTAJCIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

Wideo youtube

18:07 Nowe obostrzenie dla przyjeżdżających z Czech i Słowacji: Wiemy, jakie testy dopuści rząd

Przywożone z zagranicy wyniki testów koronawirusowych muszą być spersonalizowane i przetłumaczone: takie będą szczegóły nowego obostrzenia, które od soboty obejmie wszystkich wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji.

18:01 Przyjęliśmy już ponad 3 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19

Polacy otrzymali już ponad 3 miliony dawek szczepionki przeciw Covid-19: taką informację przekazał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

17:49 Dyplomatów z USA poddano testom analnym na Covid-19? MSZ Chin zaprzecza

MSZ w Pekinie zaprzeczyło, by pracujących w Chinach amerykańskich dyplomatów badano na obecność koronawirusa poprzez pobieranie wymazów z odbytu.

O tym, że niektórzy dyplomaci skarżyli się na takie procedury, donosiły wcześniej media w Stanach Zjednoczonych.

16:34 Szczepionka AstryZeneki nawet do 69. roku życia. Rada Medyczna (znów) zmienia rekomendację

Działająca przy premierze Rada Medyczna podwyższyła górną granicę wieku dla szczepień preparatem szwedzko-brytyjskiego koncernu AstraZeneca. Wskazując na wyniki nowych badań klinicznych, Rada oceniła, że szczepionka może być podawana ludziom od 18. do 69. roku życia.

/ Grafika RMF FM /

16:27 Podejrzane oferty zakupu szczepionek: Chodzi o 900 mln dawek za prawie 13 mld euro

Unijne biuro antykorupcyjne OLAF otrzymało od kilku krajów UE informacje o podejrzanych ofertach zakupu szczepionek przeciwko Covid-19. Jak podał Reuters, chodzi o w sumie 900 mln dawek za kwotę 12,7 mld euro.

15:47 Hotelarze z Warmii i Mazur pozwą państwo

Po zapowiedzi rządu o ponownym zamknięciu od soboty hoteli na Warmii i Mazurach przedstawiciele tej branży zapowiedzieli pozwy zbiorowe przeciwko Skarbowi Państwa.

Jak komentują: Zakopane się bawi, a Mazury zamykają.

14:44 Rząd przedłuży koronawirusowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Rząd przedłuży o kolejne dwa tygodnie koronawirusowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Wczoraj, przypomnijmy, minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że szkoły pozostaną zamknięte dla uczniów powyżej trzeciej klasy podstawowej - a w województwie warmińsko-mazurskim: zamknięte zostają całkowicie.

Rodzicom dzieci, które muszą uczyć się zdalnie, bo szkoły są dla nich zamknięte, przysługuje właśnie tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To jednak opcja wyłącznie dla rodziców dzieci do 8. roku życia.

Świadczenie wynosi 80 procent pensji, wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale wnioski składa się bezpośrednio u swojego pracodawcy.

12:47 Zmiany w zasadach kwarantanny dla przyjeżdżających z Czech i Słowacji

12:13 Ukraina: Duży wzrost zakażeń koronawirusem, w Kijowie pierwsze szczepienie

Na Ukrainie minionej doby wykryto ponad 8 tys. zakażeń koronawirusem, najwięcej od połowy stycznia. Od środy w kraju trwa kampania szczepień przeciw Covid-19, a w czwartek po raz pierwszy preparat podano w Kijowie. Pierwsza partia szczepionek, jaka trafiła na Ukrainę, jest wyprodukowana w Indiach.



12:00 Włochy: Pilne szczepienia w Lombardii, gdzie trwa trzecia fala pandemii

30 tysięcy osób w wieku 60-79 lat zostanie zaszczepionych przeciwko koronawirusowi w rejonie Bergamo i Brescii w Lombardii, gdzie szerzy się jego brytyjski wariant i trwa trzecia fala pandemii. Władze chcą tam stworzyć “kordon sanitarny".



Dziennik “Corriere della Sera" podał w czwartek, że szczepienia będą przeprowadzone w trybie pilnym i potrwają pięć - sześć dni w 15 miejscowościach koło Bergamo i w 8 w prowincji Brescia.



Celem tej nowej strategii jest niedopuszczenie, by wirus rozszerzał się na dalsze obszary Lombardii.



Władze regionalne przyznały, że nie wystarczy tam ogłoszenie czerwonych stref w miejscowościach, gdzie są ogniska zakażeń i ich zamknięcie.



Grupa szczepionych zostanie tym samym rozszerzona o osoby młodsze. Dotąd preparat otrzymywali seniorzy powyżej 80 lat.

11:52 Prof. Gut: Obecnie częściej zakażają się młodzi; to pierwszy efekt szczepień

Obecnie częściej zakażają się koronawirusem SARS-CoV-2 młodzi ludzie. To pierwszy efekt szczepień - powiedział PAP w czwartek wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Dodał, że bardzo niekorzystną okolicznością jest zbyt mała dostępność szczepionki.



Wygląda na to, że w tym tygodniu dobowa liczba zakażeń ustabilizowała się na poziomie ok. 12 tysięcy przypadków. Nie sądzę, aby za tydzień było znów o 30 procent więcej, czyli ok. 16 tysięcy. To się w pewnym momencie zatrzyma, a przynajmniej wzrost nie będzie tak szybki - ocenił wirusolog.



Złą sytuację w woj. warmińsko-mazurskim powiązał z przyjazdami rodaków z Wielkiej Brytanii w okresie świąteczno-noworocznym. Mutację brytyjską przywiozło 5 czy 7 osób i wirus działał w środowisku. To nie mutacja jednak odpowiada za wzrost zakażeń, ale nasze zachowania - powiedział prof. Gut.



Jego zdaniem, wprowadzenie ograniczeń nie jest trudne. Znacznie bardziej obawia się o ich respektowanie. Społeczne przyzwolenie na ruchy zaostrzające jest zdaniem eksperta niskie.

11:37 Szczepienia w Polsce

11:20 Euractive: Rozdawane w Belgii maseczki mogą być toksyczne - rząd zaleca, by ich nie używać

Wyprodukowane w Azji materiałowe maseczki na twarz, rozdawane za darmo od czerwca ub.r. przez belgijskich farmaceutów mogą zawierać szkodliwe substancje. Rząd Belgii zalecił, by ich nie używać - podaje w czwartek brukselski portal Euractiv.



Belgijskie media powołują się na poufny raport belgijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Sciensano, w którym stwierdzono, że maseczki produkowane w Azji przez luksemburską firmę Avrox mogą zawierać nanocząsteczki srebra i dwutlenku tytanu, które wdychane mogą uszkadzać drogi oddechowe.



Sciensano w komunikacie prasowym stwierdził, że jest zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków oraz, że rozpoczęto dogłębną analizę składników.



Jak podaje agencja prasowa Belga, z 15 milionów maseczek tekstylnych, które belgijski resort obrony zamówił w ub.r. w firmie Avrox, 10 milionów nie zostało jeszcze rozdanych.

11:02 Regionalny lockdown. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

10:50 Rzecznik MZ o obostrzeniach: Dwa tygodnie temu daliśmy marchewkę, teraz musimy mieć kij

Dwa tygodnie temu daliśmy marchewkę, ale teraz musimy mieć kij - odniósł się do kwestii wprowadzania regionalnych obostrzeń w Polsat News rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz.



Ludzie przekombinowali z tą marchewką. Teraz musimy mieć kij, nie marchewkę. Teraz musimy wskazywać, że w każdym województwie może zdarzyć się to, co zdarzyło się w woj. warmińsko-mazurskim. To jaskrawy przypadek, co się będzie działo w kraju, jeżeli z tą marchewką, którą daliśmy dwa tygodnie temu, będziemy się źle obchodzić - dodał.



Równocześnie zaznaczył, że obostrzenia będą wprowadzone regionalnie. "Widzimy, że w niektórych regionach, powiatach dzienne przyrosty wynoszą nawet 50 proc. Nie wykluczamy, że te wzrosty (w innych województwach - PAP) mogą być porównywalne do woj. warmińsko-mazurskiego" - dodał.

10:42 Niedzielski w RMF FM o powrocie dzieci do szkół

Bardzo chciałbym, żeby po Wielkanocy dzieci poszły do szkoły - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. "To jest taki mój cel i moja orientacja, moje oczekiwania" - deklarował minister zdrowia. Zastrzegł jednocześnie, że może się to nie udać.



"Bardzo chciałbym, żeby po Wielkanocy dzieci już poszły do szkoły. To jest taki mój cel" Piotr Szydłowski / RMF FM

10:00 Koronawirus w Polsce

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 818 osób, czyli o 341 osób więcej niż w środę. Pod respiratory podłączono 1375 pacjentów, o 54 więcej niż dzień wcześniej.



Resort poinformował też, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 25 966 łóżek i 2576 respiratorów.

09:30 Wielkanoc w pandemii

09:10 W Afryce do końca roku przeciwko Covid-19 zaszczepi się jedynie 27 proc. populacji

W ramach globalnego programu szczepionkowego COVAX przewiduje się, że do końca roku do najbiedniejszych afrykańskich państw trafi 690 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19 - co może zapewnić zastrzyki jedynie 27 proc. populacji tego kontynentu.



Oprócz pomocy w ramach COVAX istnieje również plan Unii Afrykańskiej na dostarczenie szczepionek. Unia chce bezpośrednio rozmawiać z ich producentami w imieniu wszystkich 55 krajów kontynentu. Jej plan to zakup 270 milionów szczepionek.

08:58 Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce

Dziś mamy 12 142 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem - poinformował podczas Porannej rozmowy w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. "Liczba praktycznie identyczna jak wczoraj. To oznacza przyrost o 3 tysiące przypadków w porównaniu do zeszłego tygodnia" - skomentował Niedzielski.



Prognozy, którymi ja się posługuje pokazują, że ten szczyt zachorowań w trzeciej fali ma być na poziomie 10-12 tys. Tu nie chodzi o jednorazowy wynik, ale o średnią tygodniową - mówił minister zdrowia w RMF FM, dodając, że obecnie średnia tygodniowa jest na poziomie 8 tysięcy. Co oznacza, że spodziewamy się wzrostu tygodniowej średniej zachorowań, nawet o połowę.

Cytat Dzienne liczby zakażeń mogą być rzędu powyżej 15-16 tys. tłumaczył Niedzielski.

Jak ujawnił minister zdrowia z prognoz, którymi posługuje się rząd w planowaniu walki z epidemią wynika, że szczyt zachorowań będzie mniej więcej pod koniec marca.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:25 "Rz": Ognisko koronawirusa w więzieniu w Garbalinie

W Garbalinie wybuchła największa w służbie więziennej epidemia. Pracownik, który miał zbadać drogę zakażeń, został ukarany i odsunięty od kontroli - donosi "Rzeczpospolita".



W ciągu kilku dni koronawirusem zakaziło się aż 82 skazanych.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:10 Niedzielski: Dziś mamy 12 142 nowe zarażenia koronawirusem

Dzisiaj mamy 12 142 nowe przypadki zakażenia koronawirsuem - ujawnił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. "Patrząc na tydzień wstecz oznacza to przyrost o ok. 3 tys. - czyli 1/3 więcej" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.





/ Grafika RMF FM

07:45 Tanzania: Kłamstwo władz o braku koronawirusa ujawnione w telewizji na żywo

Konferencja prasowa zorganizowana przed kamerami w celu uspokojenia Tanzańczyków, że koronawirus nie zabija ich obywateli, okazała się niewypałem. Minister finansów, który miał zdementować pogłoski, że jest chory dusił się na wizji od kaszlu - pisze australijski portal News.com.



Pomimo pandemii koronawirusa, która zabiła prawie 2,5 miliona ludzi na całym świecie, w Tanzanii, zamieszkanej przez ok. 60 mln ludzi, zdiagnozowano dotąd zaledwie 509 przypadków wirusa i 21 zgonów.



"Jest to niezwykłe osiągnięcie" - ironizuje portal - "zwłaszcza, że sąsiednia Kenia, która ma podobną populację, odnotowała ok. 104 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 2000 zgonów podczas kilku fal tej choroby".



Podczas pandemii rząd Tanzanii nie wprowadził ani razu kwarantanny, stawiając na siłę modlitwy, tradycyjne techniki leczenia, takie jak inhalacje parą wodną, oraz naturalne "lekarstwa", takie jak imbir czy lemoniada.



"Jednak w ostatnim tygodniu ta iluzja zniknęła, gdy kilku polityków niespodziewanie zmarło" - zauważa portal.



Seif Sharif Hamad, jeden z najbardziej wpływowych polityków Tanzanii, zmarł w zeszłym tygodniu, a jego partia polityczna przyznała, że zaraził się koronawirusem. W ostatnich dniach zmarł również główny sekretarz Magufuli'ego, choć nie ujawniono przyczyny zgonu. W tym tygodniu zaczęły krążyć pogłoski, że minister finansów Philip Mpango zmarł na Covid-19.

07:21 Szczepienia w Polsce

07:00 W czwartek początek dwudniowego wideoszczytu UE na temat pandemii i bezpieczeństwa

W czwartek po południu rozpocznie się dwudniowy wideoszczyt UE, poświęcony pandemii Covid-19 i kwestiom bezpieczeństwa. Przywódcy mają rozmawiać o tym, jak poprawić koordynację w walce z koronawirusem i przyspieszyć dostarczanie szczepionek do państw członkowskich.



Priorytetowym tematem wideoszczytu będzie przyspieszenie szczepień i zwiększenie produkcji szczepionek przeciwko Covid-19.



Cytat Nasza walka z pandemią Covid-19 trwa. Wciąż jest to trudne wyzwanie ze względu na pojawianie się nowych wariantów i konieczność znalezienia właściwej równowagi między ograniczeniami a płynnym przepływem towarów i usług na wspólnym rynku. napisał szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście do szefów unijnych państw i rządów.

Przyspieszanie szczepień w całej Unii oznacza konieczność przyspieszenia procesu autoryzacji szczepionek, a także ich produkcji i dystrybucji. Zdaniem Michela będzie to wymagało na przykład poszukiwania rozwiązań, które pozwolą zbliżyć producentów w celu zwiększenia produkcji w UE.



Liderzy mają też dyskutować, jak zapewnić przewidywalności dostaw szczepionek i zmusić firmy farmaceutyczne do wywiązania się ze swoich zobowiązań.

06:46 Sutkowski: Obostrzenia są właściwe i trzeba je regionalizować

Obostrzenia trzeba regionalizować ze względu na duże różnice w liczbach zakażeń między poszczególnymi częściami kraju - powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Jego zdaniem wszystkie rygory są właściwe.



W woj. warmińsko-mazurskim rzeczywiście jest problem ze zwiększoną liczbą zakażeń. W związku z tym sądzę, że powrót do tych zaleceń jest co najmniej konieczny - podkreślił.



Zaznaczył również, że szybki przyrost zakażeń w tym regionie może wskazywać na to, że rozprzestrzenia się tam brytyjska, łatwiej transmitowana odmiana wirusa.



Czynnikiem wpływającym na sytuację na Mazurach może być nieprzestrzeganie obostrzeń, co mogliśmy obserwować już w czasie wakacji - zauważył Sutkowski.



Ocenił, że obostrzenia trzeba regionalizować ze względu na duże różnice w liczbach zakażeń między np. Podlasiem a Dolnym Śląskiem.

06:25 Zaskakująca historia seniorki z Włoch

06:12 Ekspert: Po szczepionce AstryZeneki objawy niepożądane występują częściej po pierwszej dawce

Osoby szczepione preparatem AstryZeneki objawy niepożądane mają częściej po pierwszej dawce - mówił PAP dr hab. Piotr Rzymski. Wskazał, że szkoły powinny być na to przygotowane. Dzięki temu zamiast sensacji podgrzewanej przez media będziemy mieć zrozumienie sytuacji - dodał.



Ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski podkreślił w rozmowie z PAP, że stosunek Polaków do szczepionek przeciw COVID-19 zmienia się, zasadniczo na korzyść.



Ale obserwujemy też zmiany nastawienia w zależności od typu preparatu, na co niewątpliwy wpływ mają media. Gdy do Polski zmierzały pierwsze dawki szczepionki BioNTechu/Pfizera to podejście do nich było mało optymistyczne. Wystarczyło nazywać je szczepionkami genetycznymi, by ludziom automatycznie kojarzyły się z modyfikacjami naszego DNA - strach ten zresztą starały się podsycać niektóre środowiska - mówił.



Ekspert podkreślił, że w przypadku preparatu firmy AstraZeneca więcej objawów ubocznych i z większym nasileniem występuje właśnie po podaniu pierwszej dawki, a nie drugiej.



Cytat Wystarczy po prostu zerknąć w charakterystykę produktu leczniczego - tam jest to wprost napisane. Zacytujmy: "W porównaniu z pierwszą dawką, działania niepożądane zgłaszane po podaniu drugiej dawki były łagodniejsze i zgłaszane z mniejszą częstością". O jakich objawach mowa? Poza bólem w miejscu wstrzyknięcia, przede wszystkim spodziewać należy się bólu głowy, zmęczenia, bólu mięśni, złego samopoczucia, gorączki, bólu stawów i nudności. Objawy te mijają na ogół w przeciągu kilku dni. wskazał dr Rzymski.

Dodał, że także gorączka po podaniu preparatu AstryZeneki zdarza się stosunkowo częściej niż po szczepionkach wykorzystujących technologię mRNA - i nie jest to żadna sensacja, tylko kwestią zastosowanej technologii w produkcji. Ekspert wskazał, że w przypadku wystąpienia gorączki po szczepionce AstryZeneki można wziąć lek zawierający paracetamol.



Rzymski zaznaczył, że to, iż prawdopodobieństwo wystąpienia działań ubocznych po pierwszej dawce preparatu AstryZeneki jest większe niż w przypadku preparatów mRNA - dla których działania uboczne zdarzają się częściej i z większym nasileniem na ogół po drugiej dawce - powinno być przekazywane osobom szczepionym tym preparatem już w punkcie szczepień.

05:48 Moderna chce testować kolejne warianty szczepionki - skuteczniejsze na mutacje

Szczepionka firmy Moderna została zmodyfikowana pod kątem skuteczności przeciw południowoafrykańskiemu wariant wirusa. Koncern deklaruje gotowość do tstów na ludziach. Amerykańska Agencja Leków obiecuje, że wprowadzanie modyfikacji do preparatów nie będzie wiązało się z powtarzaniem całego procesu autoryzacji.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:25 Izrael: Naukowcy potwierdzają 94-procentową skuteczność szczepionki Pfizera

Szczepionka firm Pfizer/BioNTech jest skuteczna w 94 procentach przeciwko objawom Covid-19 - wynika z obszernych badań, przeprowadzonych w Izraelu, których efekty zostały opublikowane w środę. Badanie potwierdza wyniki testów klinicznych i kluczową rolę kampanii szczepień w walce z pandemią.



To pierwszy recenzowany dowód na skuteczność szczepionki w rzeczywistych warunkach - powiedział w prestiżowym "New England Journal of Medicine" Ben Reis, jeden ze współautorów badania.



Reis podkreśla, że do tej pory skuteczność szczepionki została udowodniona w badaniach klinicznych, przeprowadzonych na tysiącach osób, ale nie w rzeczywistych warunkach, które obejmują większą różnorodność ludzi i zachowań, a nawet wyzwania logistyczne, takie jak utrzymanie łańcucha chłodniczego.



Badanie przeprowadzono na podstawie danych, zebranych od około 1,2 miliona osób, leczonych przez jedną z największych izraelskich organizacji zdrowotnych (Clalit) w okresie od 20 grudnia 2020 r. do 1 lutego 2021 r. W publikacji podkreśla się, że w tym czasie w Izraelu krążył już wariant brytyjski, co czyni te wyniki jeszcze bardziej przekonującymi.



Szczepionka była również skuteczna w 72 proc. w zapobieganiu zgonom, spowodowanym przez Covid-19 po pierwszej dawce, ale zbadanie małej liczby przypadków śmiertelnych sprawia, że wynik ten jest mniej wiarygodny.





05:21 Koronawirus w Polsce i na świecie