Rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 59-laktów. W kolejnych dniach rejestrować mają się kolejne roczniki. Kampania szczepień przyspiesza, do Polski tylko w tym tygodniu ma zostać dostarczonych 1,3 mln dawek preparatów. Kolejne restrykcje zostają zniesione w Wielkiej Brytanii – już dziś będzie można wypić pintę w ogródku piwnym, pójść do fryzjera czy na siłownię.

Właściciele pubów już czekają na klientów

- Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 703 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 245 osób.

- Dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 59 lat (rocznik 1962), które na początku roku nie wypełniły formularza zgłoszeniowego woli zaszczepienia.

- Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, przedszkolach i żłobkach zostało przedłużone do 18 kwietnia.

- W tym tygodniu do Polski trafi 88 tys. dawek szczepionek firmy AstraZeneca, 870 tys. firmy Pfizer, 120 tys. firmy Johnson & Johnson i 204 tys. firmy Moderna, czyli w sumie blisko 1,3 mln dawek.



- W ramach drugiego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii otwarte zostaną wszystkie sklepy, salony fryzjerskie i siłownie, a puby i restauracje będą mogły obsługiwać klientów na zewnątrz.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 135,6 mln ludzi na świecie, a ponad 2,93 mln zakażonych zmarło.

10:20 Luzowanie obostrzeń coraz bliżej?

Rząd szykuje pierwsze w obecnej fali koronawirusa trwałe luzowania obostrzeń - ustalili dziennikarze RMF FM. Ma nastąpić od przyszłego tygodnia.





10:08 Szpital szuka wolontariuszy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu szuka wolontariuszy do pomocy przy organizacji pracy punktów szczepień przeciwko Covid-19. W punktach prowadzonych przez ten szpital szczepionych jest najwięcej osób w regionie - do tej pory szczepionkę podano tam ponad 75 tys. pacjentów.



Szpital zaprasza do pomocy wszystkich, którzy mogą wesprzeć pracę punktów szczepień. "Zapraszamy zarówno studentów Uniwersytetu Medycznego, jak i osoby, które nie są związane z uczelnią, ani sektorem ochrony zdrowia. W Polsce sukcesywnie zwiększa się dostępność szczepionek, co oznacza że będziemy przyjmowali w punktach jeszcze większą liczbę pacjentów. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne, stąd nasza prośba o pomoc" - powiedziała Patrycja Korolewicz, koordynująca program szczepień przeciwko Covid-19 w USK we Wrocławiu.







10:02 Sportowcy zostaną zaszczepieni przed igrzyskami

Polscy sportowcy zostaną zaszczepieni przeciwko Covid-19 przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio! O szczepieniu kadry olimpijskiej zadecydował rząd - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Kadra ma zostać zaszczepiona do czerwca, by móc bezpiecznie uczestniczyć w imprezie czterolecia. Część sportowców już otrzymała szczepionki.









09:14 Obawy w Japonii

W Japonii rozpoczęły się w poniedziałek szczepienia na Covid-19 osób w wieku 65 lat i starszych, które stanowią 29 proc. ludności kraju. Po zniesieniu stanu wyjątkowego w Japonii narastają tymczasem obawy w związku z możliwym nadejściem czwartej fali pandemii - podała agencja Kyodo.



Zgodnie z planem szczepionki firmy Pfizer dla ok. 36 mln Japończyków w starszym wieku mają zostać dostarczone do lokalnych punktów szczepień przed końcem czerwca. Preparat Pfizera jest obecnie jedynym dopuszczonym do użycia w Japonii.





08:27 Czy możesz już zapisać się na szczepienie?

Na rządowych stronach łatwo można sprawdzić, czy możemy już zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19. Nowa metoda została uruchomiona w nocy.









08:20 Dostawa szczepionki firmy AstraZeneca dotarła do Polski

Do Polski dotarło 88 tys. dawek szczepionki od firmy AstraZeneca - przekazał w poniedziałek PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że około godz. 10 spodziewana jest też dostawa 870 tys. szczepionek od firmy Pfizer.



W tym tygodniu do Polski trafić ma blisko 1,3 mln szczepionek przeciwko Covid-19.





08:15 Kiedy powrót do normalności? Adam Niedzielski komentuje

"Myślę, że w wakacje będziemy wracali do normalnego funkcjonowania. Nowy rok szkolny powinien się rozpocząć normalnie od września" - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o walkę z koronawirusem i luzowanie obostrzeń. "Czwarta fala, jeżeli się pojawi, to ze względu na zbudowaną odporność oraz dzięki programowi szczepień nie będzie już miała takich rozmiarów jak fale poprzednie. Wojna trwa, ale jesteśmy już po lądowaniu w Normandii" - dodał.









07:27 Indie drugim krajem pod względem liczby zakażeń

W Indiach poinformowano w poniedziałek o wykryciu w ciągu ostatniej doby ponad 168 tys. infekcji koronawirusem. Od początku pandemii zdiagnozowano tam 13,53 mln zakażeń, przez co Indie stały się drugim po USA krajem świata pod względem całkowitej liczby infekcji, wyprzedzając Brazylię.



Według zestawienia agencji Reutera w Brazylii potwierdzono 13,45 mln zakażeń, a w USA - 31,2 mln.



Najwięcej ofiar pandemia pochłonęła w USA - 562 tys., później w Brazylii - 351 tys. i w Rosji - 242 tys. W Indiach z powodu Covid-19 zmarło 169 tys. osób

07:22 KE chce korekt w polskim Krajowym Planie Odbudowy

Projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nie spotkał się z entuzjastycznym odbiorem brukselskich urzędników - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Z jej informacji wynika, że Komisja Europejska chce od Polski korekt, a główny zarzut to zbyt mały nacisk położony na reformy.



"To ma być instrument, który da napęd europejskiej gospodarce przy wychodzeniu z pandemii, a nie będzie drugą polityką spójności" ‒ przekonuje cytowany przez gazetę informator.





07:15 Zmiany w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii można dziś w końcu pójść do fryzjera. Listę zmian w obostrzeniach opublikował brytyjski rząd.





07:10 Łatwiejsze podróżowanie dla osób zaszczepionych i ozdrowieńcow

O "paszportach covidowych" przeczytanie na naszej stronie:









07:09 Szczepienia w Polsce

Infolinia NFZ, Internetowe Konto Pacjenta, SMS albo telefon do punktu szczepień. To cztery sposoby, dzięki którym od dziś na szczepienie przeciwko koronawirusowi mogą zapisać się 59-latkowie. Takich osób w Polsce jest ponad 450 tysięcy.









06:47 Paszporty cyfrowe w Polsce

UE chce do 25 czerwca wprowadzić tzw. paszport covidowy. Ułatwiłby podróże, ale i korzystanie z kin czy stadionów - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita" i informuje, że Polska uczestniczy w procesie, który ma doprowadzić do wprowadzania w tym terminie zaświadczeń cyfrowych.





05:50 Problem amerykańskich restauratorów - niedobory keczupu



Od środków do dezynfekcji rąk po papier toaletowy - rok temu pandemia Covid-19 doprowadziła w Stanach Zjednoczonych do punktowych niedoborów wielu produktów. Chociaż sklepowe półki szybko ponownie się zapełniły, to obecnie restauracje w USA stoją w obliczu nowego i wyjątkowego w Ameryce niedoboru - brakuje keczupu.



Chodzi głównie o małe jednorazowe saszetki z keczupem podawane do posiłku. Przy otwierających się restauracjach ich podaż nie nadążyła za popytem. Dla branży gastronomicznej problemem jest też wzrost cen keczupu. Dlatego też część restauratorów kupuje w sklepach większe opakowania i później dzieli je na mniejsze.





05:30 Dostawa szczepionek do Polski

W tym tygodniu do Polski trafi 88 tys. dawek szczepionek firmy AstraZeneca, 870 tys. firmy Pfizer, 120 tys. firmy Johnson & Johnson i 204 tys. firmy Moderna.



Kuczmierowski poinformował wcześniej, że kolejna dostawa szczepionek firmy AstraZeneka będzie pomniejszona - pierwotnie miało być ich 171 tys. Ostatecznie do Polski w poniedziałek wcześnie rano trafi 88 tys.; ta zmiana nie zaburzy realizacji harmonogramu szczepień - zapewnił prezes RARS. Ta dostawa była wcześniej spodziewana w niedzielę.



Właśnie z uwagi na takie nieprzewidziane sytuacje w magazynach mamy zabezpieczone 390 tys. szczepionek, w szczególności AstraZeneca, na drugie dawki. Byliśmy przygotowani na taką ewentualność - powiedział wcześniej Kuczmierowski. W tym tygodniu trafi do Polski też 204 tys. dawek szczepionek firmy Moderna - dodał.