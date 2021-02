Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19, ale jedynie szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE - to jedna ze zmian, które wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek rozporządzenie. Decyzji ws. zaostrzenia restrykcji w Polsce spodziewamy się jutro. Według ustaleń dziennikarzy RMF FM, najczęściej rozpatrywanym przez rząd wariantem jest regionalizacja obostrzeń. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

O 6 310 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 247 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Aktualny bilans epidemii w naszym kraju to 1 648 962 wykryte zakażenia i 42 436 ofiar śmiertelnych.

Jutro, jak ustalili dziennikarze RMF FM, rząd chce ogłosić decyzje ws. obostrzeń koronawirusowych. Najbardziej prawdopodobne zmiany, jakich możemy się spodziewać, dotyczą masek ochronnych i granic.

Innym rozpatrywanym przez rząd wariantem jest regionalizacja obostrzeń: nowe restrykcje miałyby być wprowadzone tam, gdzie zakażeń jest teraz najwięcej.

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19, ale jedynie szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE - to jedna ze zmian, które wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek rozporządzenie.

Najwięcej, bo 33,7 procent, Polaków oczekuje od rządu utrzymania obostrzeń pandemicznych na obecnym poziomie. Tylko minimalnie mniej liczna - 33,2 procent - jest jednak grupa zwolenników luzowania restrykcji - to jeden z wniosków płynących z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

15:49 Alarmujące dane z Warmińsko-Mazurskiego: 70 procent próbek przesiewowych zakażonych brytyjską mutacją

70 procent przypadków koronawirusa - przebadanych przez warmińsko-mazurski sanepid pod kątem wariantu wirusa, a wybranych do badania losowo - okazało się brytyjską, a więc bardziej zaraźliwą, odmianą SARS-CoV-2.

Jak poinformował warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko, sanepid zbadał wariant wirusa z 24 próbek pobranych od mieszkańców powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego oraz Elbląga.

"W 16 z tych próbek potwierdzono obecność brytyjskiej mutacji wirusa, jedna próbka jest niepewna, co daje 70 procent obecności brytyjskiej odmiany koronawirusa w badanych próbkach" - przekazał Dzisko.

15:11 Rząd rozważa regionalizację obostrzeń

Regionalizacja obostrzeń jest najczęściej rozpatrywanym przez rząd wariantem wprowadzenia nowych restrykcji: jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, postuluje to m.in. Ministerstwo Zdrowia.

Nowe obostrzenia miałyby zostać wprowadzone tam, gdzie zakażeń jest teraz najwięcej.

13:00 Szczepienia nauczycieli

12:42 Bułgaria: Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku roku

Najwyższą od początku roku liczbę nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby - poinformowało ministerstwo zdrowia w Sofii. Nowych infekcji stwierdzono 1925; to prawie 14 proc. testów wykonanych w ciągu ostatnich 24 godzin.



W ostatnich tygodniach odsetek nowych zakażeń nie przekraczał 11 proc. Najwięcej nowych infekcji stwierdzono w Sofii (478), a także w Burgasie, Płowdiwie i Warnie. Zakażenia odnotowano we wszystkich 28 regionach kraju.



Aktywnych infekcji w Bułgarii jest obecnie 27 629, a od początku pandemii wykryto ich 238 591.

12:25 Czeski wiceminister zdrowia: Szpitale są na granicy swoich możliwości

Możliwości intensywnej opieki medycznej są bliskie wyczerpania w związku z pandemią Covid-19 - poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Czech Vladimir Czerny. Podkreślił, że system czeskiej opieki zdrowotnej jeszcze nigdy nie był w takiej sytuacji, a liczba pacjentów w szpitalach stale rośnie.



Liczba pacjentów w szpitalach stale rośnie, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii - powiedział Czerny i zaznaczył, że brakuje również wykwalifikowanego personelu medycznego. Wiceminister dodał, że obecna sytuacja nie jest niczyją winą, "ani koalicji, ani opozycji, ani lekarzy, ani ministra".

12:10 Szczepienia w Polsce

12:08 Koronawirus powodem śmierci byłego motocyklowego mistrza świata Gresiniego

W wieku 60 lat zmarł dwukrotny mistrz świata w motocyklowej klasie 125 ccm (1985, 1987) Włoch Fausto Gresini. Powodem śmierci był koronawirus, którym zaraził się przed dwoma miesiącami.



Gresini został zainfekowany w grudniu. Kiedy jego stan się pogorszył, trafił do szpitala w Bolonii, gdzie przebywał w śpiączce farmakologicznej. W styczniu lekarze ocenili, że jest poprawa, ale jednak wciąż utrzymywały się poważne problemy z oddychaniem. Powikłania sprawiły, że ponownie zdecydowano o wprowadzeniu pacjenta w śpiączkę. W ostatnich godzinach informowano, że jego stan jest krytyczny.



12:01 Szpital polowy na terenie targów w Madrycie kosztował blisko 3 mln euro

Budowa i obsługa szpitala polowego na terenie międzynarodowych targów IFEMA w Madrycie, który podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa przyjmował pacjentów ze stołecznej aglomeracji, kosztowały łącznie prawie 3 mln euro - wynika z opublikowanych we wtorek danych służb medycznych Hiszpanii. Szpital przyjął ponad 4000 pacjentów.



Działająca pomiędzy 22 marca a 1 maja 2020 r. placówka medyczna na targach w Madrycie była największym dotychczas otwartym w Hiszpanii szpitalem polowym podczas epidemii.



W placówce zatrudnionych było ok. 1000 osób - poza personelem medycznym, pracownikami pralni i sprzątaczkami pracowali tam także żołnierze.

11:48 Niemiecki minister: Restrykcje na granicach są konieczne i nie naruszają układu z Schengen

Restrykcje na granicach Niemiec z Austrią i Czechami są konieczne, by powstrzymać rozprzestrzenianie się bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa - powiedział we wtorek niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth. Dodał, że regulacje nie naruszają układu z Schengen.



Te środki w oczywisty sposób stanowią duże obciążenie dla regionów przygranicznych, osób dojeżdżających do pracy, transportu towarów na jednolitym rynku, ale ochrona naszych obywateli jest najważniejsza - przekonywał Roth zaznaczając, że celem jest zniesienie dodatkowych restrykcji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

11:35 Afganistan: Rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19

W Afganistanie rozpoczęto we wtorek kampanię szczepień przeciwko Covid-19. W sytuacji narastającej przemocy w kraju w pierwszej kolejności szczepieni są członkowie sił bezpieczeństwa, pracownicy medyczni i dziennikarze.



Zniszczony wojną kraj otrzymał na początku lutego pół miliona dawek preparatu opracowanego przez brytyjsko-szwedzką firmę AstraZeneca i wyprodukowanego przez indyjski koncern farmaceutyczny i biotechnologiczny Serum Institute of India (SII).

11:22 MON: Modułowy szpital dla chorych na COVID-19 został uruchomiany w Warszawie

"Dziś na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie uruchomiony został szpital modułowy, w którym będą leczeni pacjenci zakażeni COVID-19. Dzięki czemu zostaną zwolnione miejsca na oddziałach specjalistycznych w WIM" - podał we wtorek rano resort obrony na swoim profilu na Twitterze.





Szef resortu obrony podczas konferencji prasowej w WIM podkreślił, że żołnierze Wojska Polskiego "są na pierwszej linii walki z koronawirusem". Mówiąc o nowo otwartym szpitalu modułowym Błaszczak podkreślił: "jesteśmy gotowi, żeby pomagać najciężej chorym, tu właśnie w Wojskowym Instytucie Medycznym. Jesteśmy gotowi, bo mamy wdrożone rozwiązania, które zapewnią pomoc, tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują".

11:10 Rząd zapowiada zmiany w obostrzeniach. Czego się spodziewać?

11:02 Ukraina: Dotarła pierwsza partia wyprodukowanej w Indiach szczepionki przeciw Covid-19

Do Kijowa dostarczono we wtorek samolotem 500 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi Oxford/AstraZeneca produkcji indyjskiej (Covishield) - poinformowała ukraińska telewizja, powołując się na biuro prasowe lotniska Boryspol.



Minister ochrony zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow powiedział w zeszłym tygodniu, że na Ukrainie szczepienia rozpoczną się z użyciem preparatu firmy AstraZeneca, produkowanego przez Serum Institute of India.



Zapewnił, że szczepienia "na pewno" zaczną się w lutym. Wcześniej władze zapowiadały, że szczepienia ruszą w połowie lutego.



Na Ukrainie - jak poinformowano we wtorek - w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 4182 zakażenia koronawirusem, zmarły 153 osoby, u których zdiagnozowano Covid-19.

Łączna liczba infekcji koronawirusowych na Ukrainie to 1 311 844, a liczba zgonów - 25 309.

10:50 Raport PZH: Epidemia rozsiała się po kraju w okresie letnim

We wtorek w Warszawie odbyła się prezentacja raportu "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Publikacja w szeroki sposób porusza różne aspekty zdrowia Polaków.



Część raportu dotyczy również epidemii COVID-19. Prof. Magdalena Rosińska z NIZP-PZH zwróciła uwagę w czasie prezentacji raportu, że epidemia przed wakacjami była skoncentrowana jeśli chodzi o rozkład geograficzny, ale w okresie letnim rozsiała się po całym kraju. "W sezon jesienny weszliśmy w takiej sytuacji, gdzie zakażenia w zasadzie zdarzały się w całym kraju, bardzo szeroko geograficznie, nieskoncentrowane, i nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie się szerzą" - mówiła.



W raporcie zauważono m.in., że niski wskaźnik liczby testów na 100 tysięcy mieszkańców, jak również wysoki wskaźnik hospitalizacji z powodu COVID-19 wskazują, że zapadalność rejestrowana może być znacznie niższa od rzeczywistej, a zatem - jak wskazują autorzy raportu - działania przeciwepidemiczne w naszym kraju oparte na szybkim wykrywaniu zachorowań i kwarantannowaniu osób ze styczności mogą być bardzo ograniczone i nieadekwatne do rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

10:40 Najnowsze dane o zachorowaniach w Polsce

10:28 Raport o koronawirusie w Polsce

10:01 Wojsko w walce z pandemią

09:46 Węgry: Parlament przedłużył stan zagrożenia epidemicznego

Parlament Węgier przedłużył na kolejne 90 dni stan zagrożenia epidemicznego, obowiązujący od 4 listopada. Umożliwiło to rządowi wydłużenie terminu obowiązywania dekretów wydanych w związku z pandemią koronawirusa.



Stan zagrożenia przedłużono w poniedziałek 133 głosami koalicji rządowej przy 55 przeciwnych i jednym wstrzymującym się. We wtorek rano został już opublikowany w Monitorze Węgierskim dekret rządu dotyczący dalszego obowiązywania restrykcji.



W uzasadnieniu podkreślono, że ostatnie miesiące dowiodły, iż przyjęte dotąd posunięcia dobrze służą swoim celom. Naszym najważniejszym dążeniem jest jak najszybsze wyjście kraju z okresu pandemii - zaznaczono.

08:04 Ekspert: Połowa chińskich maseczek FFP2 nie chroni

Połowa dostępnych we Włoszech maseczek FFP2 importowanych z Chin nie spełnia wymaganych norm i nie chroni - twierdzi metrolog Marco Zangirolami, który testuje je na masową skalę. Dodaje, że chińskie maseczki nie są też dostosowane do europejskich rysów twarzy.



PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT BADAŃ>>>

07:45 Druga dawka szczepionki AstraZeneca - skuteczniejsza po 3 miesiącach przerwy

Naukowcy z Oxfordu przeprowadzili badania skuteczność szczepionki, która powstała dzięki współpracy ich placówki z firmą AstraZeneca. Połączyli dane z randomizowanych badań kontrolowanych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Afryce Południowej, obejmujących odpowiednio 8948, 6753 i 1477 osób (łącznie 17 178 osób). Uczestnicy byli w wieku co najmniej 18 lat.

Jak się okazało, większą skuteczność szczepionki uzyskuje się przy dłuższym odstępie pomiędzy pierwszą a drugą standardową dawką (81 proc. skuteczności dla 3-miesięcznego odstępu w porównaniu do 55 proc. dla maksymalnie 6-tygodniowego odstępu). Ponadto - twierdzą autorzy badania - pojedyncza dawka szczepionki jest wysoce skuteczna w ciągu pierwszych 3 miesięcy (76 proc. skuteczności od 22 dni po szczepieniu).

W ocenie skuteczności brano pod uwagę liczbę objawowych przypadków COVID-19, potwierdzonych dodatnim wynikiem testu COVID-19 oraz gorączką, kaszlem, dusznością, utratą węchu lub utratą smaku.



Oceny skuteczności zostały poparte wynikami odpowiedzi immunologicznej u osób w wieku 18-55 lat: poziom przeciwciał wiążących wirusa był ponad dwukrotnie wyższy w grupie otrzymującej drugą dawkę szczepionki z większym opóźnieniem.



Wyniki sugerują, że odstęp między dawkami można bezpiecznie wydłużyć do 3 miesięcy, biorąc pod uwagę ochronę, jaką zapewnia pojedyncza dawka, co może umożliwić stosującym tę szczepionkę krajom szybsze uodpornienie większego odsetka populacji.



Zdaniem autorów uzyskane wyniki stanowią dalsze wsparcie dla obecnej polityki wydłużonych odstępów między dawkami w Wielkiej Brytanii i są zgodne z nowymi zaleceniami WHO.





07:16 Powikłania po Covid-19. Wyniki najnowszych badań

07:10 Badanie: Co trzecia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną

Co trzecia mała i średnia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną - wynika z badania "KoronaBilans MŚP" na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Poprawy sytuacji ekonomicznej w najbliższych trzech miesiącach spodziewa się niecałe 15 proc. przedsiębiorstw.





06:53 "Jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali koronawirusa w Polsce"

"Obraz niebezpieczeństwa, przed jakim stoi Polska, daje sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów, zmniejszenie restrykcji w Polsce i pojawienie się w kraju brytyjskiej mutacji koronawirusa. Jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali" - ocenił prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

06:40 Pfizer: Zapewnimy 13 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 tygodniowo

Z szacunków przedstawionych przez dyrektora wykonawczego Pfizer Inc. Johna Younga wynika, że firma będzie mogła dostarczać do połowy marca tygodniowo prawdopodobnie ponad 13 milionów dawek swojej szczepionki. Byłoby to ponad dwukrotne zwiększenie dostaw w porównaniu z początkiem lutego. Young ma we wtorek powiadomić o tym w trakcie przesłuchań w Kongresie USA.



Jak podała agencja Reutera powołując się na szefa koncernu Pfizer, dotychczas firma przekazała około 40 milionów dawek do różnych miejsc w całych Stanach Zjednoczonych. Jest też na dobrej drodze do dostarczenia 120 milionów dawek do końca marca.



Young zapowiadał, że firma jest przygotowana na wyprodukowanie do końca lipca łącznie 300 milionów dawek dla Amerykanów. Jej globalne możliwości produkcyjne na rok 2021 ocenił na co najmniej dwa miliardy dawek.

06:34 Polacy o luzowaniu obostrzeń. Sondaż dla RMF FM i "DGP"

06:20 Strefa Gazy: Ruszyły szczepienia przeciw Covid-19; dostępne tylko 22 tys. dawek

Rządzona przez radykalne ugrupowanie Hamas i zamieszkana przez 2 miliony osób Strefa Gazy rozpoczęła w poniedziałek kampanię szczepień przeciwko Covid-19. Do palestyńskiej półenklawy dostarczono na razie zaledwie 22 tys. dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V.



Gaza otrzymała pierwszą dostawę szczepionek w zeszłym tygodniu kiedy Izrael zatwierdził transfer 2 tys. dawek przekazanych przez Rosję skonfliktowanemu z Hamasem rządowi Autonomii Palestyńskiej.



Oddzielnie 20 tys. dawek przysłano ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i są one przeznaczone dla pracowników służby zdrowia, osób z chorobami przewlekłymi i powyżej 60 roku życia.



Według władz Strefy Gazy, w której zarejestrowano ponad 54 tys. zakażeń koronawirusem i 543 zgonów, terytorium to potrzebuje 2,6 miliona dawek, by zaszczepić wszystkich mieszkańców powyżej 16 roku życia.



W ocenie organizacji humanitarnych niedobór szczepionek odczuwalny zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu kontrastuje z sytuacją w Izraelu, który w nadchodzących tygodniach zaszczepi prawdopodobnie niemal całą dorosłą populację. Już około jedna trzecia spośród 9,3 miliona Izraelczyków otrzymała dwie dawki szczepionki Pfizer i BioNTech.



06:02 Zmiany w rozporządzeniu: Zwolnienia z kwarantanny, poszerzono pierwszą grupę do szczepień przeciwko Covid-19

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19, ale jedynie szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE - to jedna ze zmian, które wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek rozporządzenie. Kolejną ważną zmianą jest poszerzenie grupy pierwszej do szczepienia przeciwko Covid-19 - włączono do niej osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach.





05:46 Meksyk: Apel Kościoła katolickiego o współdziałanie w walce z epidemią

Na sześć dni przed rocznicą wykrycia pierwszego zakażenia w Meksyku Kościół katolicki skierował w ostatnią niedzielę w liście pasterskim do wiernych wezwanie do rządu, mediów, przedsiębiorców i społeczeństwa o "współdziałanie wszystkich w walce z epidemią".



Biskupi wezwali uczestników życia publicznego, by zważyli swój wkład i rolę, jaką odegrali i odgrywają w zwalczaniu epidemii koronawirusa.



Liczący 126 milionów mieszkańców Meksyk jest trzynastym na światowej liście najciężej dotkniętych przez Covid-19 krajów i trzecim pod względem liczby po Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Do niedzieli włącznie oficjalne statystyki rządowe odnotowały 2 mln 041 389 zakażeń koronawirusem i aż 180 107 zgonów z powodu Covid-19.



Meksykańscy biskupi w swym liście pasterskim przestrzegli przed "egoizmem oraz indywidualizmem" w obliczu tak wielkiego zagrożenia dla społeczeństwa, jakie stworzyła epidemia. Wobec bezmiaru bólu, którego wszyscy jesteśmy świadkami, kierowanie się prywatnym interesem jest czymś niewłaściwym - zaznaczyli.

05:40 Czechy: Obowiązek noszenia masek FFP2 od północy ze środy na czwartek

Minister zdrowia Czech Jan Blatny poinformował w poniedziałek wieczorem, że zapowiadany nakaz noszenia masek FFP2 wejdzie w życie nie we wtorek, a o północy ze środy na czwartek. Maseczki z innych materiałów nie będą akceptowane w sklepach i w komunikacji.



Termin obowiązywania masek typu FFP2, ewentualnie - dwóch maseczek chirurgicznych jednocześnie, został przełożony z uwagi na trwające prawie osiem godzin posiedzenie rządu, na którym podejmowano decyzję w tej sprawie.



Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że chociaż zapowiedź obowiązku noszenia masek FFP2 pojawiła się dużo wcześniej, to jednak uznano, że oficjalna decyzja w tej sprawie nie powinna była być ogłaszana zaledwie parę godzin przed jej wejściem w życie.



Rząd zdecydował w poniedziałek o przekazaniu za pośrednictwem banków żywności ok. 7,5 mln masek FFP2 dla najuboższych.

05:23 USA: Pół miliona ofiar śmiertelnych koronawirusa

Stany Zjednoczone przekroczyły w poniedziałek próg pół miliona ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa. Amerykanie są wstrząśnięci tak wysokim bilansem. Co piąty udokumentowany na świecie zgon na Covid-19 przypada na USA.



W poniedziałkowy wieczór czasu miejscowego prezydent Joe Biden wraz z wiceprezydent Kamalą Harris upamiętnili w Waszyngtonie pół miliona ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 zapalając świece. Przed budynkami federalnymi w USA przez pięć dni flagi będą opuszczone do połowy masztu.





Pół miliona zgonów - granica, którą przekroczono według wyliczeń Reutersa w poniedziałek - przewyższa łączną liczbę Amerykanów, którzy zmarli w 2019 roku z powodu przewlekłych chorób dróg oddechowych, udaru, choroby Alzheimera, grypy oraz zapalenia płuc.



To najbardziej tragiczny bilans epidemii spośród wszystkich państw świata. Druga pod tym względem jest Brazylia z blisko 250 tys. ofiar śmiertelnych. W styczniu odnotowano najbardziej tragiczne statystyki - średnio z powodu Covid-19 umierało 3 tys. osób każdego dnia.

5:15 Koronawirus w Polsce i na świecie

Przez cały dzień zbieramy dla Was najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie. Śledź naszą relację!



Przez cały dzień zbieramy dla Was najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie. Śledź naszą relację!