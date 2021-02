Rząd rozważa wprowadzenie koronawirusowych obostrzeń ostrzejszych nawet niż te znane z ostatnich miesięcy. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, oprócz zamykania hoteli, stoków narciarskich czy kin na stole pojawiło się również ponowne zamknięcie galerii handlowych i szkół. Na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że "trzecia fala pandemii jest już w Polsce", poinformował również o wykryciu w naszym kraju pierwszego przypadku zakażenia południowoafrykańską mutacją koronawirusa. Najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Oddział intensywnej terapii dla pacjentów z koronawirusem w jednoimiennym szpitalu zakaźnym CSK MSWiA w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

* O 8 777 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 241 chorych na Covid-19 poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach raportu przeczytacie TUTAJ >>>>

* Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej o wykryciu pierwszego w Polsce przypadku zakażenia południowoafrykańską mutacją koronawirusa. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ >>>>

* Rząd rozważa wprowadzenie nawet ostrzejszych koronawirusowych obostrzeń niż te znane z ostatnich miesięcy. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, oprócz zamykania hoteli, stoków narciarskich, basenów, kin i teatrów na stole pojawiło się również ponowne zamknięcie galerii handlowych i szkół. Więcej przeczytacie TUTAJ >>>>

* Potwierdziły się nieoficjalne ustalenia RMF FM: rząd szykuje zakaz zakrywania ust i nosa wyłącznie przyłbicą. Więcej piszemy TUTAJ >>>>

* Szerokim echem odbiła się wypowiedź głównego doradcy premiera ds. Covid-19 prof. Andrzeja Horbana, który stwierdził, że planowane jest wprowadzenie obowiązku noszenia wyłącznie chirurgicznych maseczek. Do sprawy szybko odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski, który oświadczył, że "dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie, ale zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone". Przeczytajcie WIĘCEJ >>>>

* Ponad 4,1 mln dawek: taka jest dziura w dostawach do Polski szczepionek przeciw Covid-19 od trzech producentów. To rozbieżność między obiecywanym harmonogramem a tym, co faktycznie do naszego kraju dociera i dotrze do końca pierwszego kwartału. Więcej piszemy TUTAJ >>>>

* Japońskie władze poinformowały o wykryciu nowego wariantu koronawirusa, który "może być bardziej zaraźliwy niż konwencjonalne szczepy". To już trzeci nowy wariant SARS-CoV-2 wykryty w tym tygodniu: po nigeryjskim i odkrytym w Finlandii.

Wideo youtube

16:17 Sama przyłbica to za mało: Będzie zakaz

Będzie zakaz zakrywania ust i nosa jedynie przyłbicami: minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy w tej sprawie.

16:01 Harmonogram szczepień do końca marca:

15:58 Mutacja z RPA już w Polsce

Mamy pierwszy przypadek południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa: wykryli go badacze z laboratorium w Białymstoku.

15:47 Minister potwierdza ustalenia RMF FM ws. zakazu przyłbic

Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził wcześniejsze nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy: rząd szykuje zakaz noszenia w miejscach publicznych samych przyłbic.

15:31 Mutacja południowoafrykańska koronawirusa dotarła do Polski

Minister zdrowia Adam Niedzielski: Oprócz mutacji brytyjskiej pojawiła się w Polsce mutacja południowoafrykańska koronawirusa. Pierwszy taki przypadek wykryto w okolicach Suwałk.

/RMF FM /





15:18 Minister zdrowia alarmuje:

Cytat Trzecia fala pandemii jest już w Polsce. (…) Widzimy bardzo dynamiczny przyrost nowych zakażeń. Średnia dzienna w ostatnich tygodniach wahała się na poziomie 5300-5500 przypadków, w tym tygodniu osiągnęła czy nawet przekroczyła 6,5 tysiąca, co oznacza ponad 23-procentowy wzrost w tej skali z tygodnia na tydzień – co podkreślam, bo to oznacza, że mamy już do czynienia z trwałą tendencją, mówimy już o trendzie. Minister zdrowia Adam Niedzielski

15:14 Michał Dworczyk o harmonogramie szczepień:

Cytat Chcemy do 7 marca – lub wkrótce po 7 marca – zakończyć szczepienia nauczycieli. Od 7 marca rozpoczniemy szczepienia uzupełniające kadry medycznej. 15 marca rozpoczniemy szczepienia osób przewlekle chorych. Powinniśmy w ciągu tygodnia zaszczepić całą tę grupę. 22 marca rozpoczniemy szczepienia służb mundurowych oraz osób między 60. a 65. rokiem życia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk

15:03 Trwa konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka:

14:35 Grożą nam surowe obostrzenia: Ostrzejsze niż te z ostatnich miesięcy

Rząd Mateusza Morawieckiego rozważa wprowadzenie nawet ostrzejszych koronawirusowych obostrzeń niż te znane z ostatnich miesięcy. Może się tak stać, jeśli znacznie - ponad dwukrotnie - wzrosną dzienne bilanse nowych zakażeń.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, oprócz zamykania hoteli, stoków narciarskich, basenów, kin i teatrów na stole pojawiło się również ponowne zamknięcie sklepów w galeriach handlowych i szkół.

14:09 Lockdown w Nidzicy: Gmina zamknęła przedszkola i szkoły

W związku z najwyższym w Polsce wskaźnikiem zachorowań - wynoszącym 15,27 na 10 tysięcy mieszkańców - gmina Nidzica w województwie warmińsko-mazurskim podjęła decyzję o tymczasowym zamknięciu wszystkich gminnych szkół i przedszkoli.

Obostrzenia wprowadzono na razie na tydzień.

12:56 Zagraniczni pracownicy w portugalskich szpitalach

Rząd Portugalii opublikował w piątek przepisy, zgodnie z którymi w okresie epidemii Covid-19 szpitale mogą uzupełniać brakujący personel medyczny pielęgniarkami i pielęgniarzami pochodzącymi z zagranicy.



Jak wyjaśniła rzeczniczka rządu Mariana Vieira da Silva, nowe prawo wynika z dramatycznej sytuacji w portugalskich szpitalach, w których w ostatnich tygodniach brakowało personelu z powodu nasilenia się epidemii.

12:52 Będzie poluzowanie obostrzeń w Niemczech?

Spadająca liczba zakażeń koronawirusem i stały wzrost szczepień oznaczają, że zniesienie ogólnokrajowego lockdownu w Niemczech jest możliwe - powiedział w piątek minister zdrowia Jens Spahn. Zaapelował jednak o ostrożność w związku z pojawieniem się bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa.



Pojawia się coraz więcej żądań o zakończenie kwarantanny i jest to możliwe, ale musimy być ostrożni, aby nie narazić na szwank tego, co do tej pory osiągnęliśmy - mówił Spahn na konferencji prasowej.





12:38 Eksplozja epidemii w Nicei

735 przypadki koronawirusa na 100 tys. mieszkańców w Nicei i 577 w departamencie Alpy Nadmorskie to najwyższa średnia zakażeń we Francji. Media nazywają sytuację w tym regionie "eksplozją epidemii". Rada Naukowa jest podzielona w sprawie strategii walki z pandemią.



Minister zdrowia Francji Olivier Veran zapowiedział, że uda się do Nicei w sobotę i podejmie rozmowy z lokalnymi władzami na temat walki z Covid-19.



Od środy lokalne szpitale są bardzo przeciążone. Na regionalnym oddziale intensywnej terapii przebywa 107 chorych, a z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 320 pacjentów.



W Nicei i Alpach Nadmorskich wzrósł również odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa do 10,3 proc. przy średniej krajowej na poziomie około 6 proc.





12:35 Koronawirus w Afryce

Liczba osób, które zmarły w Afryce z powodu koronawirusa, przekroczyła w piątek 100 tys. - informuje agencja Reutera. Blisko połowa ofiar śmiertelnych pandemii przypada na RPA, w Egipcie odnotowano ponad 10 tys. zgonów, w Maroku - 8,5 tys., a w Tunezji - 7,5 tys.



W ciągu ostatniego miesiąca na Covid-19 w Afryce zmarło ponad 22 tys. osób, o 40 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu - informowała w zeszłym tygodniu kierująca lokalnym oddziałem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Matshidiso Moeti.



Ten wzrost wyraźnie pokazuje, że systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach Afryki są niebezpiecznie przeciążone, podobnie jak ich pracownicy - dodała.



Afryka, która stosunkowo łagodnie przeszła pierwszy rok pandemii, teraz zmaga się z niebezpiecznymi wzrostami zakażeń i niedoborami tlenu medycznego - pisze agencja Associated Press. Jak dodaje, nie rozpoczęły się jeszcze na dobre dostawy szczepionek przeciwko Covid-19 na ten kontynent, a tymczasem dominujący w Republice Południowej Afryki wariant koronawirusa jest, zdaniem niektórych naukowców, bardziej odporny na ich działanie.





12:24 W części włoskich regionów pogarsza się sytuacja

Połowie regionów Włoch grozi zaostrzenie restrykcji w związku z pogorszeniem się sytuacji pandemicznej - wskazują na to ogłoszone w piątek wyniki monitoringu krajowego Instytutu Służby Zdrowia. Średni wskaźnik zakażeń koronawirusem wzrósł do 135 na 100 tys. mieszkańców.



W poprzednim analizowanym tygodniu wskaźnik w skali kraju wynosił 133 przypadki na 100 tys.



Obecne wyniki, zaznaczono w najnowszym raporcie, są dalekie od progu 50 infekcji na 100 tys. mieszkańców, który oznaczałby wyjście z kryzysu i umożliwił pełne przywrócenie normalnej działalności wielu sektorów oraz skuteczne śledzenie kontaktów osób zakażonych. Obecnie, po trzech tygodniach spadku zakażeń, warunki wprowadzenia tzw. białej strefy spełnia tylko mały alpejski region Dolina Aosty.



Pogorszenie sytuacji odnotowano między innymi w Abruzji, gdzie już wprowadzono lockdown w prowincjach Pescara i Chieti, a także między innymi w Piemoncie, Friuli-Wenecji Julijskiej, Emilii-Romanii, Kampanii i Molise.





12:04 Niemcy wyrozumiali dla działań rządu

Ponad połowa Niemców wciąż uważa, że obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa są słuszne. Jednak według sondażu wykonanego przez instytut Infratest Dimap dla stacji ARD, rośnie też odsetek osób, które są przeciwne restrykcjom - jest ich już 27 proc.



Liczba krytyków obostrzeń wzrosła od początku lutego, kiedy było ich 22 proc. Jednak także jeśli chodzi o zwolenników restrykcji nastąpił wzrost - z 51 proc. do 54 proc.



Większość Niemców opowiada się za stopniowym otwieraniem szkół - w ankiecie tę opcję wybrało 58 proc. respondentów. 22 proc. Niemców jest za pełnym wznowieniem nauczania w placówkach, zaś 16 proc. uważa, że szkoły powinny wciąż pozostawać całkowicie zamknięte.





11:30 Co z luzowaniem obostrzeń?

Pytany na konferencji prasowej o dalsze luzowanie pandemicznych obostrzeń rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz wskazał, że najwcześniej w przyszłym tygodniu będzie widać jak skutkują luzowania wprowadzone w miniony piątek, gdy warunkowo, na dwa tygodnie, zostały otwarte m.in. hotele.

Na tej bazie podejmowane będą dalsze decyzje - podkreślił.

O obostrzeniach mówił też Adam Niedzielski.

Na tę chwilę absolutnie nie ma przestrzeni do luzowania obostrzeń - powiedział Niedzielski. Jak podkreślił, wzrostowa tendencja przyrostu zakażeń koronawirusem jest trwała i trzecia fala ma już miejsce.

To nasza dyscyplina tylko może spowodować, że ta fala nie będzie przebijała poziomów z listopada, tylko będzie po prostu mniejsza. To jest nasze jedyne narzędzie i stąd absolutnie nie ma przestrzeni do luzowania obostrzeń - wskazał minister. Jak zaznaczył, dziś nie udzieli jeszcze odpowiedzi co do dalszych decyzji. "Chcemy popatrzeć jeszcze przynajmniej przez tydzień, co będzie się działo" - dodał.

11:29 Kiedy powrót do stacjonarnego nauczania?

Kiedy kolejne roczniki wrócą do stacjonarnego nauczania? O tym również piszemy na RMF24.pl











11:10 Używanie wyłącznie przyłbic zostanie zakazane?

Rząd szykuje zakaz noszenia samych przyłbic w miejscach publicznych. Ograniczone ma zostać także używanie chustek i szalików zamiast maseczek.









10:07 Problem z dostawami szczepionek w Polsce

Ponad 4,1 mln dawek - taka jest dziura w dostawach do Polski preparatów trzech producentów szczepionek przeciw Covid-19. To rozbieżność między obiecywanym harmonogramem, a tym co rzeczywiście dociera i dotrze do Polski do końca pierwszego kwartału.









10:00 Jak Malezyjczycy radzą sobie z zakazem spożywania posiłków w restauracjach?









09:53 Na Węgrzech zaczyna się trzecia fala

System opieki zdrowotnej Węgier wytrzyma trzecią falę pandemii koronawirusa, a jak uda się ją pokonać, można będzie łagodzić restrykcje - oświadczył w piątek premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth.



Jesteśmy w niebezpiecznym momencie - zaznaczył, podkreślając, że wprawdzie jest już szczepionka i rząd rozpoczął konsultacje społeczne na temat łagodzenia obostrzeń epidemicznych, ale zaczęła się też trzecia fala zakażeń. Tak więc zaczął się wyścig dwóch krzywych: liczby osób zaszczepionych i nowych infekcji. Która będzie szybsza, ta przesądzi o naszej przyszłości - ocenił.



Zaapelował, by rejestrować się na dobrowolne szczepienia, bo wtedy "ratujemy ludzkie istnienia", a jeśli krzywa trzeciej fali okaże się silniejsza, "będziemy je tracić".



Premier powiedział, że jeśli uda się pokonać trzecią falę epidemii, będzie można ponownie otworzyć kraj.





09:46 Covid-19 zabija polskich medyków

Koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 94 lekarzy, 73 pielęgniarek, 2 diagnostów laboratoryjnych, 13 dentystów, 5 farmaceutów, 7 ratowników medycznych i 5 położnych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.



Udostępnione PAP w piątek zestawienie pokazuje, że od początku epidemii w Polsce zakażenie SARS-CoV-2 wykryto m.in. u 22 149 lekarzy, 1801 diagnostów laboratoryjnych, 56 069 pielęgniarek, 5349 położnych, 3245 ratowników medycznych, 2138 dentystów i 2430 farmaceutów.



Od 4 marca w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1 614 446 osób. Zmarło 41 582 chorych.





09:33 Obowiązek noszenia maseczek medycznych w Polsce?

Duże zamieszanie w mediach wywołała wypowiedź głównego doradcy premiera ds. Covid-19 prof. Andrzeja Horbana. Lekarz stwierdził, że jeszcze dziś ma zostać wydane rozporządzenie dotyczące obowiązku noszenia chirurgicznych maseczek. Do sprawy odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską Adam Niedzielski.











08:35 Dr Sutkowski apeluje o wspólną walkę z koronawirusem

Jeśli Krupówki i Zakopane będą tylko jednym epizodem, to nie mamy się czego bać. Natomiast jeżeli będzie tak, jak w Zakopanem, Zieleńcu, Szczyrku - to może być źle. Jeżeli będziemy powtarzać tego typu zachowania, to będzie bardzo źle - mówił dr Michał Sutkowski w Porannej rozmowie w RMF FM.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dodał, że "III fala Covid-19 nie musi nas dopaść". Ale wszystko zależy od nas. Przeciwko koronawirusowi musimy być zjednoczeni - apelował.





08:26 Szczepienia w Japonii

75 tys. dawek szczepionki Pfizer/BioNTech zostanie dostarczonych w niedzielę do Japonii. Azjatycki kraj rozpoczął szczepienia w tym tygodniu.







08:11 Dr Michał Sutkowski rozmawia z Robertem Mazurkiem

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest dr Michał Sutkowski. Zapraszamy do oglądania programu!









08:00 Badanie dotyczące czynników ryzyka w biznesie

W najnowszym Barometrze Ryzyk Allianz 2021 Covid-19 wyprzedza wszystkie inne ryzyka biznesowe. Respondenci badania najczęściej (41 proc.) jako zagrożenie wymieniali ryzyko związane z przerwami w działalności biznesowej, bądź też sam wybuch pandemii (40 proc.).



Na trzecim miejscu, również z wynikiem 40 proc., znalazły się incydenty cyberbezpieczeństwa.



W badaniu Allianz wybuch pandemii podskoczył o 15 pozycji w Barometrze, na drugie miejsce rankingu. Do tej pory, według poprzednich edycji badania, pandemia nigdy nie zajęła w ciągu ostatnich 10 lat wyższego miejsca niż 16.







07:33 Maraton w Pradze przesunięty

Tradycyjny maraton w Pradze, będący jednocześnie mistrzostwami Czech i kwalifikacją olimpijską, został przełożony z początku na koniec maja - poinformowali organizatorzy z RunCzech, ale nie podali konkretnej daty biegu na dystansie 42 195 m.



Na razie nie podjęto też decyzji, czy na trasie pojawią się amatorzy (nie więcej niż 5000 biegaczy), czy wyłącznie elita, walcząca nie tylko o nagrody finansowe, ale i kwalifikację olimpijską. Wiadomo natomiast, że na pewno nie będzie możliwości startu obcokrajowców.



Zmiana terminu jest spowodowana pandemią Covid-19 i wzrastającą od kilku dni liczbą zakażeń zarówno w skali kraju, jak i w stolicy. Od poniedziałku w Czechach trwa nowy, dwutygodniowy stan wyjątkowy.





07:15 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 2,5 mln szczepień, z czego 862 tys. drugą dawką. Po iniekcjach zgłoszono ponad 2,1 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.



Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek wieczorem, że liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 2,5 mln. Podał też, że tego dnia zaszczepiono ponad 160 tys. osób, co jest największą dotychczasową liczbą dziennych iniekcji.



Resort przekazał w czwartek w ciągu dnia, że podano 2 384 794 dawek - 1 610 734 pierwszej i 774 060 drugiej. Po iniekcjach zgłoszono 2131 niepożądanych odczynów, w tym 1789 łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano 3980 dawek.





06:38 Dr Lidia Stopyra o nowych zakażeniach

Dr Lidia Stopyra jest ordynatorem Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. To tutaj trafiają najmłodsi pacjenci zakażeni koronawirusem.

Lekarz przyznała, że w ostatnich dniach szpital przyjmuje nieco więcej dzieci, ale nie na tyle, by było ryzyko braku wolnych łóżek. "Trafia do nas troszkę więcej pacjentów, ale sytuacja nie jest zła" - zaznaczyła. Stan dzieci jest dobry, wymagają hospitalizacji, ale nie są w stanie zagrożenia życia.

W ostatnich dniach rośnie liczba zakażeń. Minionej doby w kraju odnotowano ponad 9 tys. nowych przypadków, dobę wcześniej - prawie 8,7 tys.

Zdaniem dr Stopyry na takie statystyki wpłynęło zniesienie niektórych obostrzeń, w tym otwarcie galerii handlowych i szkół podstawowych. Otwarcie tych obiektów zakładało reżim sanitarny - noszenie maseczek, dystans. Tymczasem mnóstwo osób wykazało się skrajną ignorancją - i mamy efekt" - powiedziała. Jak dodała, przykład Zakopanego pokazuje, że nie każdy jest w stanie zachować się odpowiedzialnie. Wprowadzanie zasad jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jak te zasady przestrzegamy - oceniła.





06:11 Szczepienia hamują rozwój mutacji wirusa

Przechorowywanie chorób to strategia średniowieczna, lepiej się szczepić. Organizm wie, dzięki temu, jak się bronić - powiedział dr Leszek Borowski, ekspert ds. farmakologii klinicznej. Dodał, że w ten sposób też hamuje się rozwój mutacji wirusa.



Dr Borowski, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaznaczył, że warto się szczepić dlatego, że nasz organizm nie jest zaskoczony, gdy spotyka się z wirusem.



Jest do niego przygotowany, dzięki wytworzeniu przeciwciał i wyedukowaniu komórek pamięci - limfocytów B oraz szykuje wojsko - dwa rodzaje limfocytów T CD4 i CD8 - wyjaśnił.



Poza tym zwrócił uwagę na to, że szczepiąc się hamujemy rozwój mutacji wirusa.





06:04 Leczenie koronawirusa. Nowe badania

Leczenie polegające na równoczesnym podawaniu pacjentowi deksametazonu i tocilizumabu obniża o około 50 proc. ryzyko śmierci z powodu Covid-19, wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół lekarski.



W ramach międzynarodowego projektu badawczego "Recovery" naukowcy chcieli wykazać efekt leczenia tocilizumabem i deksametazonem w przypadku pacjentów z ciężkim i bardzo ciężkim zapaleniem płuc, pojawiającym się wskutek infekcji koronawirusem. Badanie przeprowadzono w brytyjskich szpitalach w drugiej połowie 2020 r. na ponad 4 tys. pacjentów.



Dowiodło ono, że połączenie w terapii antycovidowej obu leków jest szczególnie skuteczne wśród pacjentów, którzy wymagają podłączenia do respiratorów - podsumowują jego autorzy.



Terapię oboma lekami zastosowano wobec dwóch grup pacjentów: nie korzystających - oraz korzystających z respiratorów. Efekt - zmniejszenie liczby przypadków śmiertelnych - był wyraźny w obu grupach. Liczba zgonów w pierwszej grupie zmalała o 33 proc., w grupie drugiej było to aż 50 proc. - relacjonują kierujący projektem naukowcy z uniwersytetu w Oksfordzie.





06:01 Gospodarka w dobie pandemii

Ponad 57 proc. firm z sektora MŚP wystawia faktury z dłuższym nawet o kilkadziesiąt dni terminem płatności niż przed pandemią - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Dotyczy to najczęściej przedsiębiorstw średnich i małych, rzadziej mikrofirm.



Według badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) i firmy faktoringowej NFG "Płynność finansowa MŚP w pandemii", 57,2 proc. firm wystawia obecnie faktury z dłuższymi niż zazwyczaj terminami płatności, bo proszą ich o to kontrahenci. Tak się dzieje najczęściej w firmach średnich i małych (odpowiednio 69,3 proc. i 61,8 proc.), rzadziej w mikrofirmach (41,3 proc.).



Autorzy badania zwrócili uwagę, że wraz z koniecznością wydłużonego czekania na pieniądze, rośnie potrzeba zabezpieczenia własnych interesów. Sięgnięcie "po narzędzia wspierające płynność finansową" rozważa w pandemii 60 proc. przedsiębiorstw, wierząc, że zagwarantują im one zdolność do terminowej spłaty zobowiązań i wywiązywania się z umów. Co druga firma chce w tym celu skorzystać z pomocy rządowej, a 36,2 proc. zamierza "baczniej sprawdzać klientów przed nawiązaniem współpracy".

05:51 Badanie nad szczepionką Pfizera

Pierwsza dawka szczepionki Pfizer/BioNTech jest skuteczna w 85 proc. - wykazało badanie przeprowadzone na 7 tys. medyków w izraelskim szpitalu. Z badania Sheba Medical Center są w dużej mierze zbieżne z informacjami, które podał Pfizer. Firma podaje, że w przypadku podania dwóch dawek w odstępie 21 dni skuteczność szczepionki wynosi 95 proc.





05:35 Nowy wariant w Japonii

Japońskie władze poinformowały o wykryciu nowego wariantu koronawirusa. Ognisko zakażeń pojawiło się w placówce dla imigrantów w Tokio. Wykryto 91 przypadków zakażenia szczepem w regionie Kanto, we wschodniej części Japonii - podaje Reuters.







05:20 Media: Pfizer miał początkowo żądać ponad 50 euro za szczepionkę

Pfizer i BioNTech miały początkowo żądać od Unii Europejskiej ponad 50 euro za jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Jak podał w czwartek niemiecki magazyn "Der Spiegel", strony szybko ustaliły cenę na obecnym poziomie - około 16 euro za dawkę.