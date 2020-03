Rząd ma dziś przedstawić propozycje pomocy dla firm, które stracą w związku z epidemią koronawirusa. Planowane jest uruchomienie "wielomiliardowych środków". Unia Europejska zamyka na 30 dni swoje zewnętrzne granic. Polska uruchamia kolejne przejścia graniczne, by udrożnić ruch. W kraju odnotowano 238 zachorowań z powodu koronawirusa. 5 pacjentów zmarło.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 238 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

>>>MAPA ZAKAŻEŃ W POLSCE Z PODZIAŁEM NA POWIATY<<<

05:35

Obywatele Ukrainy masowo opuszczają Polskę w obawie przed epidemią koronawirusa. Ponadto dla wielu pracujących w Polsce Ukraińców środki zarządzone przez polski rząd oznaczają przynajmniej czasową utratę pracy, a dla studentów - odwołanie zajęć na uczelniach.

Ukraińcy masowo wyjeżdżają z Polski z powodu koronawirusa i braku pracy TVN24/x-news

05:20

Konieczność zahamowania szybkiego rozprzestrzeniania koronawirusa w Nowym Jorku sprawia, że burmistrz Bill de Blasio ostrzegł przed koniecznością wprowadzenia zakazu wychodzenia z domów. W mieście potwierdzono wieczorem 814 przypadków SARS-Cov-2.





05:15

Brytyjska służba zdrowia ogłosiła plan odwołania na okres trzech miesięcy wszystkich rutynowych operacji i wysłania do domu jak największej liczby pacjentów, aby zwolnić personel i łóżka potrzebne do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Tamtejsze władze medyczne spodziewają się, że szczyt zachorowań na Covid-19 zacznie się za trzy-cztery tygodnie.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc (Covid-19), objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. Od 31 grudnia 2019 r. do 17 marca 2020 r. odnotowano na świecie 180 tys. 159 potwierdzonych przypadków Covid-19; ponad 7 tys. osób zmarło, najwięcej w Chinach. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Regionie Europejskim jest już 36 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie zmarło już ponad 2,5 tys. osób.