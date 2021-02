Nie milkną echa weekendowych wydarzeń w Zakopanem. Natychmiast po poluzowaniu koronawirusowych obostrzeń – m.in. otwarciu hoteli i stoków narciarskich – turyści tłumnie zjechali w Tatry, w Zakopanem imprezowali na ulicach, nie dbając o zachowanie dystansu czy zasłanianie ust i nosa. Do sprawy odniósł się dzisiaj szef resortu zdrowia Adam Niedzielski: zachowanie turystów nazwał "głupim i nieodpowiedzialnym" i zaznaczył, że "kwestia przywrócenia obostrzeń jest opcją otwartą". Minister ujawnił również dane nt. brytyjskiej – bardziej zaraźliwej – mutacji koronawirusa w Polsce: może ona generować nawet 5 procent wszystkich zakażeń w naszym kraju. W Niemczech – mimo poprawy sytuacji epidemicznej – politycy przestrzegają przed trzecią falą pandemii. W Czechach rząd ogłosił w niedzielę nowy stan wyjątkowy. Najważniejsze informacje nt. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* O ponad 2 500 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 25 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to niemal 1,6 mln wykrytych zakażeń i 40 832 ofiary śmiertelne.

* Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że od połowy zeszłego tygodnia wzrastają w Polsce dzienne bilanse nowych zakażeń.

* Szef resortu zdrowia przekazał również, że nawet co dwudziesty przypadek zakażenia koronawirusem w naszym kraju może dotyczyć tzw. brytyjskiej - bardziej zaraźliwej - mutacji wirusa.

* Kolejna dostawa szczepionek Pfizera jest już w Polsce: jak potwierdzili dziennikarze RMF FM, to niemal 380 tysięcy dawek. Ta nowa pula miała niemal od razu zostać rozwieziona do punktów szczepień: przez wcześniejsze ograniczenia dostaw zużyty został bowiem bufor szczepionek w magazynach.

14:08 Są dane nt. bardziej zaraźliwej brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce

Nawet co dwudziesty przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce może dotyczyć tzw. brytyjskiej mutacji wirusa - taką informację przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Według dotychczasowych badań, nazywana brytyjską - bo wykryta w Anglii - odmiana koronawirusa jest bardziej zaraźliwa.

12:55 Włochy: Rozpoczęły się szczepienia policjantów, karabinierów i strażaków

We Włoszech rozpoczęły się w poniedziałek szczepienia funkcjonariuszy sił porządkowych i straży pożarnej w wieku do 55 lat. W centrum szczepień na parkingu rzymskiego lotniska Fiumicino i w innych punktach medycznych otrzymują oni preparat firmy AstraZeneca.



Szczepieni są funkcjonariusze policji i Gwardii Finansowej oraz karabinierzy i strażacy ze stołecznego regionu Lacjum. Na poniedziałek zapowiedziano zaszczepienie łącznie 400 osób. Liczba ta będzie stopniowo wzrastać w kolejnych dniach.



Łącznie kampanią tą będzie objętych ponad 40 tysięcy przedstawicieli sił porządkowych.

We Włoszech zaszczepiono dotąd 3 miliony osób, z których 1,2 mln otrzymało dwie dawki.

12:48 Hiszpania: Opóźnienia w dostawie szczepionek; ruszają szczepienia w obiektach publicznych

Władze wspólnoty autonomicznej Kraju Basków, na północy Hiszpanii, ogłosiły w poniedziałek, że spółka Moderna nie zrealizuje zaplanowanej na ten dzień dostawy szczepionek. Tymczasem w kilku regionach rozpoczynają się szczepienia na terenie obiektów użyteczności publicznej, m.in. stadionach i w muzeach.



Odpowiedzialna za baskijskie służby medyczne Gotzone Sagardui wyjaśniła, że z powodu opóźnienia w dostawach szczepionek Moderny rząd wspólnoty autonomicznej będzie musiał wprowadzić korektę do regionalnego programu szczepień przeciw Covid-19. Przewiduje on m.in. masowe szczepienia w obiektach użyteczności publicznej.



Tymczasem jak poinformowały służby medyczne Andaluzji, na południu, do poniedziałkowego wieczora pierwszych szczepień należy się spodziewać na stadionie im. Sanchez Pizjuan w Sewilli. Przypomniały, że w lutym szczepienia powinny ruszyć też na innym sewilskim obiekcie sportowym - im. Benito Villamarin, a od soboty mieszkańcy Huelvy szczepieni są na stadionie Nuevo Colombino.

12:35 Niemcy: Odwołano parady karnawałowe, politycy nie wierzą, że normalność wróci do Wielkanocy

W RFN z powodu epidemii Covid-19 odwołano parady odbywające się tradycyjnie w ostatni poniedziałek karnawału. Mimo poprawy sytuacji epidemicznej politycy przestrzegają przed trzecią falą choroby i nie wierzą, że normalność wróci do Wielkanocy.

Według berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w poniedziałek wykryto w Niemczech 4426 nowych infekcji koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 116 chorych. Według RKI liczba nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 58,9. 17 stycznia współczynnik ten odnotowano na poziomie 136, a 22 grudnia osiągnął najwyższą dotychczas wartość - 197. W większości krajów związkowych RFN ten wskaźnik spada.



W ubiegłym tygodniu podczas spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierami krajów związkowych zdecydowano o przedłużeniu lockdownu do 7 marca. Kolejne spotkanie dotyczące ewentualnego utrzymania lub poluzowania restrykcji zaplanowano na 3 marca. Jednak politycy nie pozostawiają zbyt dużo nadziei na szybki powrót do normalności.

12:23 Saczka: W Polsce stwierdzono 8 przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa

Aktualnie w Polsce zostało stwierdzonych 8 przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa; ta mutacja po prostu krąży w społeczeństwie - poinformował w poniedziałek Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny.



Dotyczą one osób, które nigdzie nie wyjeżdżały z kraju ani nie miały do czynienia z osobami przyjeżdżającymi z zagranicy. Więc jeśli doszło do tego typu zakażenia, ta mutacja po prostu krąży w społeczeństwie - powiedział.

12:19 Niedzielski komentuje weekendowe zachowanie turystów w Zakopanem

"Patrząc na to, co działo się w Zakopanem, przypominam sobie mecz Ligi Mistrzów między Atalantą a Valencią. Nie chciałbym, aby Zakopane było naszym stadionem San Siro, początkiem III fali pandemii w Polsce" - mówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia nazwał zachowanie turystów pod Tatrami "głupim i nieodpowiedzialnym".



12:00 Niedzielski o niepojącym trendzie w danych, dotyczących zachorowań

Wyniki zakażeń pokazują nowy trend; codzienna liczba osób zakażonych o kilkaset większa niż przed tygodniem - mówi w poniedziałek minister zdrowia, Adam Niedzielski. Jak dodał rośnie ryzyko przyspieszenia pandemii. Liczba wykonywanych testów wzrosła o 7 proc; o 4 proc. wzrost zleceń z POZ - wyliczał szef resortu zdrowia.





11:48 Poznań: Szpital tymczasowy w Poznaniu opuściło dotąd 15 pacjentów

15 pacjentów w stanie ogólnym dobrym opuściło dotąd szpital tymczasowy dla chorych z COVID-19 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Obecnie w placówce przebywa ponad 30 osób.



Szpital ruszył na początku lutego. Za tymczasową placówkę odpowiada Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

11:35 Dane o szczepieniach

11:14 Dworczyk o dostawach szczepionek w RMF FM

"Nadal podtrzymuję deklarację, że jesteśmy gotowi szczepić 3 mln osób miesięcznie, ale mając taką pulę szczepionek, jakiej dostawę zadeklarowali producenci, to te 3 mln osób możemy zaszczepić do końca marca" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera odpowiedzialny również za Narodowy Program Szczepień, dopytywany o tempo dostaw szczepionek, przyznał, że "wszyscy jesteśmy wkurzeni".



Dworczyk: Wszyscy jesteśmy wkurzenie sytuacją z dostawami Piotr Szydłowski / RMF FM

10:57 Najnowszy bilans pandemii w kraju

10:11 Koronawirus w Polsce

Z powodu koronawirusa w szpitalach jest 12 026 osób. Pod respiratorami jest 1279 pacjentów - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 27 141 łóżek i 2653 respiratory.

10:01 Kolejne punkty szczepień w Poznaniu

Siedem nowych punktów szczepień przeciw Covid-19 ruszy w tym tygodniu w okolicach Poznania. Pierwszy z nich rozpoczyna działalność dziś - w podpoznańskich Komornikach.

To pomysł stowarzyszenia Metropolia Poznań, które odpowiedziało na sygnały o braku możliwości szczepienia w części gmin powiatu poznańskiego. Punktów szczepień nie było właśnie w Komornikach, ale też w Pobiedziskach, Tarnowie Podgórnym, Buku czy Skokach.

Stowarzyszenie zabiega już kolejne zgody na uruchomienie 10 następnych punktów szczepień. Warunkiem ich sprawnego działania są jednak dostawy szczepionek. Na razie do każdego z punktów przydzielono ich po trzydzieści.

09:28 Analiza: Locdown zmienił zachowania związane z oszczędzaniem

Lockdown spowodowany pandemią zmienił zachowania związane z oszczędzaniem - wskazano w analizie obejmującej Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, Austrię i Stany Zjednoczone Zwrócono uwagę, że więcej dostępnych środków finansowych przekierowano na akcje i fundusze inwestycyjne.





09:15 Rosja: Zarejestrowano test na brytyjski wariant koronawirusa

W Rosji zarejestrowany został test wykrywający brytyjski wariant koronawirusa - poinformował w poniedziałek państwowy urząd Rospotriebnadzor. Rejestrację na swój test uzyskało ośrodek naukowo-badawczy epidemiologii podlegający temu urzędowi.



Rospotriebnadzor, odpowiadający m.in. za kwestie sanitarne, zapewnił, że chodzi o pierwszy na świecie system pozwalający na wykrywanie brytyjskiego wariantu koronawirusa. Nowa technologia może być wykorzystywana do opracowania reagentów w celu wykrywania wszelkich innych mutacji SARS-CoV-2 - oświadczył urząd.



08:47 "Rz": W czasie epidemii przestępstw kryminalnych tylko nieznacznie mniej

W 2020 r. - w czasie epidemii koronawirusa - przestępstw kryminalnych było tylko nieznacznie mniej, a niektórych wręcz przybyło - wskazuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".



"Najbardziej szokuje drastyczny wzrost liczby zabójstw - było ich aż 656, czyli o 125 więcej niż w 2019 r. Jeśli nawet uwzględnić kilka morderstw sprzed lat teraz wykrytych przez policję, to wzrost i tak jest ogromny" - wskazuje dziennik.

08:30 Dworczyk na antenie RMF FM o programie szczepień

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa w Porannej rozmowie w RMF FM o przebieg szczepień. Michał Dworczyk, odpowiedzialny za narodowy program szczepień, podkreślił też, że Polska ma zakupione blisko 100 mln dawek szczepionki, które uzyskamy zgodnie z deklaracjami producentów do końca tego roku. Szczepienia co do zasady odbywają się zgodnie z planem, natomiast bywają opóźnienia ze względu na zmianę dostaw przez producentów - dodał Dworczyk.



08:10 Pandemia koronawirusa tematem Porannej rozmowy w RMF FM. Michał Dworczyk komentuje weekendowe wydarzenia po luzowaniu obostrzeń

08:05 Dostawa szczepionek do Polski

08:00 Nowa Zelandia. Premier: We wtorek decyzja o ewentualnym przedłużeniu lockdownu w Auckland

We wtorek rząd Nowej Zelandii oceni sytuację epidemiczną w kraju i podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu lockdownu w Auckland - poinformowała w poniedziałek premier Jacinda Ardern. Dodała, że do kraju dotarła pierwsza dostawa szczepionek przeciwko Covid-19.



W największym mieście Nowej Zelandii wprowadzono ograniczenia najwyższego, trzeciego stopnia. Wszyscy mieszkańcy muszą pozostać w domach, mogą z nich wychodzić tylko w uzasadnionych sytuacjach, np. po niezbędne zakupy czy do pracy. Zamknięto miejsca publiczne i zakazano spotkań poza prywatnymi domami. Do szkół chodzą tylko dzieci, których rodzice muszą pracować poza domem.



Obowiązujące na razie do środy obostrzenia zostały wprowadzone, gdy w niedzielę wykryto w Auckland trzy nowe infekcje koronawirusem, z których dwie zostały wywołane bardziej zaraźliwym wariantem B.1.1.7, po raz pierwszy zdiagnozowanym w Wielkiej Brytanii. Na pozostałym terenie Nowej Zelandii wprowadzono ograniczenia drugiego stopnia.

07:45 Ekspert: Pod ścisłą lupą naukowców są trzy warianty SARS-CoV-2

Pod lupą badaczy są obecnie przede wszystkim trzy warianty SARS-CoV-2, tzw. brytyjski, południowoafrykański i brazylijski. Największy niepokój związany jest z mutacją E484K, która według wstępnych badań, może nieść większe ryzyko reinfekcji u ozdrowieńców.



Mamy dwie główne linie rodowodowe wariantów koronawirusa - A i B. Od nich z kolei wychodzą kolejne gałęzie, od nich jeszcze kolejne - przypomina to rozwijające się drzewo. Wariantów jest sporo, ale największą uwagę przykuwają obecnie trzy: B1.351 czyli tzw. wariant południowoafrykański, B.1.1.28 czyli tzw. wariant brazylijski, oraz B.1.1.7. czyli wariant brytyjski - podkreślił w rozmowie z PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.



Rzymski zaznaczył, że wspomniane warianty - brytyjski, południowoafrykański i brazylijski - różnią się poszczególnymi mutacjami, natomiast posiadają też kilka wspólnych. Rzymski podkreślił jednak, że co prawda warianty te wskazuje się jako bardziej zakaźne, ale niekoniecznie muszą być one równocześnie bardziej śmiertelne.



07:32 Korea Płd.: Szczepionka AstraZeneca na razie nie dla seniorów

W Korei Płd. program szczepień przeciw Covid-19 rozpocznie się 26 lutego, ale preparat AstraZeneca nie będzie na razie podawany osobom 65-letnim i starszym z powodu obaw o jego skuteczność w tej grupie wiekowej - poinformowały w poniedziałek władze w Seulu.



Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA) ogłosiła tymczasem w poniedziałek, że rozważa zamówienie rosyjskich szczepionek Sputnik V, ale nie rozpoczęła jak dotąd rozmów w sprawie ich zakupu.



W pierwszej kolejności dawki szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca otrzyma w Korei Płd. 272 tys. pracowników i pensjonariuszy domów opieki, sanatoriów i innych ośrodków wysokiego ryzyka, z wyjątkiem osób w wieku 65 i więcej lat.

07:18 Warszawa: Szpital Południowy rozpoczyna przyjmowanie pierwszych pacjentów

Od poniedziałku w Szpitalu Południowym na warszawskim Ursynowie będą przyjmowani pierwsi pacjenci. Stołeczny ratusz zaznacza, że początkowo placówka będzie leczyć pacjentów z COVID-19, ale po zakończeniu pandemii koronawirusa, nowy miejski szpital zacznie służyć mieszkańcom południowych dzielnic Warszawy.



"Ta inwestycja była wyczekiwana przez mieszkańców południowych dzielnic miasta - Ursynowa i Wilanowa - oraz sąsiadujących z Warszawą miejscowości" - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że koncepcja wybudowania szpitala w tym miejscu Warszawy na warszawskim Ursynowie powstała blisko dekadę temu dzięki inicjatywie ówczesnej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, w chwili obecnej trwa rekrutacja kadry do Szpitala Południowego. "Do tej pory zostało już zatrudnionych około stu osób, a rekrutacje nadal trwają" - powiedziała.





07:10 380 tysięcy dawek szczepionki koncernu Pfeizer ma dotrzeć dzisiaj do Polski

06:50 "DGP": 5 proc. chorujących może mieć brytyjską odmianę koronawirusa

5 proc. chorujących może mieć brytyjską odmianę koronawirusa - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na pierwsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.



Jak mówi cytowany w dzienniku nadzorujący badania prof. Krzysztof Pyrć, brytyjski wariant koronawirusa jest w Polsce najprawdopodobniej od jesieni. Zdaniem wirusologa nadal brakuje rzetelnych danych mówiących o tym, czy ta modyfikacja jest bardziej zaraźliwa - podkreśla "DGP".



Wpływ na to mogą mieć także zachowania społeczne. W Wielkiej Brytanii na jej rozprzestrzenienie miały w dużej mierze wpływ nie tyle właściwości wirusa, ile brak obostrzeń - komentuje dla dziennika prof. Pyrć.

06:46 CDC: Noszenie maseczek kluczem do powrotu do normalności

Szefowa Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) przestrzegła, że jest "absolutnie za wcześnie" na zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Uzależniała od zachowania wymogu powrót do normalności. W ciągu ostatniej w USA odnotowano 3313 zgonów z powodu Covid-19.



Niedzielny apel kierującej CDC dr Rochelle Walensky pojawił się w kilka dni po tym, jak gubernatorzy stanów Iowa i Montana znieśli na swoim terenie przepisy o obowiązku noszenia maseczek. Podkreśliła, że w USA, mimo poprawy, liczba codziennych przypadków zakażenia koronawirusem pozostaję ponad dwukrotnie wyższa niż zeszłego lata.



Jej zdaniem, dopóki zbiorowa odporność na Covid-19 nie zostanie osiągnięta poprzez masowe szczepienia, zapobieganie nasileniu infekcji jest kluczem do bezpiecznego ponownego otwierania szkół i odzyskania pewnego poziomu normalności społecznej.



To, czy Amerykanie będą mogli się do końca roku doczekać spaceru ulicą bez maseczki, bardzo zależy od tego, jak się teraz zachowamy - zauważyła szefowa CDC w rozmowie z stacją NBC, dodając, że jest "absolutnie za wcześnie", aby stany mogły wyeliminować przepisy wymagające stosowania maseczek w miejscach publicznych.

06:40 Szczepienie i testowanie nauczycieli

06:25 Ekspert: Przedsiębiorcy znużeni pandemią, oczekują, że 2021 będzie lepszy

Przedsiębiorcy są ekstremalnie znużeni pandemią, część z nich nie planuje nic, minimalizuje ryzyka i czeka na jej koniec, część planuje rozwój - powiedział PAP prof. Krzysztof Obłój z Akademii Leona Koźmińskiego. Dodał, że bez względu na aktualne nastroje dominuje przekonanie, że ten rok będzie lepszy.



Prof. Obłój razem z zespołem badawczym od kwietnia obserwuje adaptację polskich firm do pandemii. Menadżerowie i przedsiębiorcy odpowiadają na pytania otwarte. W pierwszej edycji odpowiedzi udzieliło ponad 120 osób, w ostatniej, przeprowadzonej pod koniec stycznia, połowa z nich.



Ekspert zaznaczył, że choć próba nie jest reprezentatywna (ze względu na liczbę i dobór: w większości prezesi dużych i średnich firm z dużych miast, nie ze wszystkich branż), to jednak wyniki badania pokazują zmianę nastrojów i postrzegania pandemii.



Cytat Na początku była duża adrenalina. W maju widać było oswojenie pandemii i oczekiwanie na jej koniec, natomiast jesienią pojawiła się niepewność i zmęczenie. Teraz znużenie bardzo się nasiliło i panuje przeświadczenie, że pandemia zostanie na dłużej. powiedział prof. Obłój.

Badanie pokazuje też zmianę stosunku do pracy zdalnej. Najpierw był entuzjazm i poczucie nabywania nowych kompetencji, następnie znużenie, frustracja, a w tej chwili praca zdalna przestała budzić emocje. Wiadomo, jakie są jej zalety, a jakie wady. Menadżerowie pogodzili się z tym, że w przyszłości praca będzie hybrydowa, ale z przewagą pracy stacjonarnej - wskazał kierownik badania.

06:13 Spór wokół restrykcji we Włoszech

W nowym rządzie Włoch premiera Mario Draghiego doszło do pierwszego sporu wokół zasad walki z pandemią. Prawicowa Liga Matteo Salviniego, mająca trzech ministrów, domaga się zmiany komitetu doradców i protestuje przeciwko zamknięciu stoków narciarskich.



Całodniową wymianę zdań zapoczątkował w niedzielę konsultant ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi, który stwierdził, że we Włoszech z powodu szerzenia się różnych wariantów koronawirusa potrzebny jest "totalny lockdown", w tym zamknięcie szkół. Zapowiedział, że będzie o tym rozmawiał z szefem resortu Roberto Speranzą, zatwierdzonym na to stanowisko także w nowym rządzie.



Następnie protesty i zdumienie wywołała opinia, wydana przez doradzający Radzie Ministrów komitet techniczno-naukowy. Na dzień przed planowanym otwarciem stoków i wyciągów narciarskich w wielu regionach doradcy rządu stwierdzili, że obecna sytuacja na to nie pozwala. Wieczorem minister zdrowia podpisał rozporządzenie o przedłużeniu zamknięcia stoków i całej infrastruktury narciarskiej do 5 marca. Zapewnił, że branża otrzyma odszkodowania.



W serii wypowiedzi dla mediów, w tym dla telewizji RAI lider Ligi Matteo Salvini skrytykował stanowisko eksperta i doradców rządu. Nie mam słów - oświadczył - nie można już dłużej wytrzymać z ekspertami, którzy rozmawiają z prasą siejąc strach i niepewność. Dodał, że nie można "terroryzować" obywateli.



Zaprotestowała także grupa parlamentarzystów Ligi, którzy w wydanym oświadczeniu napisali: "Potrzebna jest zmiana linii działania i szacunek dla ludzi gór i świata pracy".



Politycy zaapelowali o zmianę składu komitetu doradców, powołanego przez poprzedni rząd Giuseppe Contego.



Wywodzący się z Ligi minister do spraw turystyki Massimo Garavaglia udaje się w poniedziałek w trybie pilnym na rozmowy z przedstawicielami zimowej branży turystycznej.



05:58 Problemy z podawaniem drugiej dawki szczepionki

Kolejne punkty szczepień mają rozpocząć w poniedziałek podawanie drugiej dawki szczepionek przeciwko Covid-19. Jednak niestety - nie ma pewności, czy zapisani na ten tydzień pacjenci dostaną drugą dawkę. Nie wszystkie punkty prowadzące szczepienia dostały potwierdzenie z Agencji Rezerw Materiałowych, że otrzymają zamówiony preparat.



05:40 Premier Bawarii: Zamknięcie granicy z Czechami i Tyrolem jest bezterminowe

Premier Bawarii Markus Soeder powiedział w niedzielę wieczorem, że zamknięcie granicy z Czechami i austriackim Tyrolem, które ma powstrzymać rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa, jest bezterminowe i będzie obowiązywać "tak długo jak to konieczne".



Polityk bawarskiej CSU podkreślił, że "wyzwania (jakie stawia pandemia) stają się coraz większe", a zatem zostanie utrzymany "ścisły reżim dotyczący wjazdu" do jego kraju związkowego.



Zamknięcie granicy z Czechami i austriackim regionem obowiązywać będzie od niedzieli.

