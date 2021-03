Od kilku dni w Polsce liczba wykrywanych zakażeń koronawirusem nie spada poniżej 20 tys. Wobec rozwoju trzeciej fali i niechęci części społeczeństwa do preparatu firmy AstraZeneca, rząd uruchomił rejestrację na szczepienia dla kolejnych roczników. Trudna sytuacja jest też w innych europejskich krajach np. we Francji. Świat patrzy też na Brazylię, gdzie zachorowało już 12 milionów osób.

Tłumy gromadziły się w centrum Miami / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

- W ostatnim raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 849 nowych przypadkach zakażeń i 140 zgonach.

- Dziś ruszają zapisy na terminy dla osób urodzonych w latach 1955-1956, czyli 65- i 66-latków.

- Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że 20 lekarzy z Polski przeprowadzi szczepienia pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli. Dzieje się to, gdy w polskich szpitalach dramatycznie brakuje medyków do pracy [CZYTAJ WIĘCEJ].

- Tylko w sobotę policja wystawiła ponad 2400 mandatów za niezakrywanie ust i nosa. Do sądu trafiło 600 wniosków o ukaranie [CZYTAJ WIĘCEJ].

- Trudna sytuacja we Francji. W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 30 581 osób. W kraju trwa lockdown.

- Miasto Miami Beach na Florydzie wprowadziło w sobotę godzinę policyjną. Stało się to w następstwie lekceważenia obostrzeń koronawirusowych, awanturnictwa i walk ulicznych.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 122,9 mln ludzi na świecie, a ponad 2,71 mln zakażonych zmarło.







05:52 Pandemia niszczy zdrowie psychiczne nastolatków

Wśród włoskiej młodzieży rośnie liczba przypadków zaburzeń emocjonalnych, lęków i ataków paniki - to wyniki badań psychologów, którzy analizowali wpływ pandemii Covid-19 na nastolatków. Monitoring przeprowadzono w 43 szkołach w rejonie miasta Ferrara.



Ponad 12 tysięcy uczniów w wieku od 13 do 19 lat z regionu Emilia-Romania, którzy uczestniczyli w tych badaniach, uznano za reprezentatywną próbę, pozwalającą opisać sytuację włoskiej młodzieży po roku pandemii i miesiącach zdalnego nauczania.



Odnotowany został duży wzrost zaburzeń emocjonalnych, które stwierdzono u 81 procent tej grupy. W skrajnych przypadkach prowadzą one, ostrzegli specjaliści, do samookaleczania się. Prawie dwie trzecie nastolatków zasygnalizowało problemy związane z lękiem i stanami niepokoju. Jedna czwarta cierpi na bezsenność i tyle samo ma ataki paniki.





05:48 Naukowcy z Georgetown o prognozach dotyczących pandemii

Eksperci z Georgetown University przypominają, że nie wiadomo dokładnie, jak szczepienia oddziałują na ryzyko przenoszenia wirusa, a nie jest też do końca poznana jego transmisja przez osoby bez objawów. Z tych powodów - zdaniem badaczy - nie można polegać tylko na szczepionkach, aby powstrzymać pandemię.



Na łamach "Science" naukowcy z Georgetown University Medical Center zwracają uwagę, że kluczem do powstrzymania epidemii jest ograniczenie roznoszenia wirusa przez osoby z infekcją bezobjawową oraz takie, u których objawy jeszcze nie zdążyły się rozwinąć.



"Określenie rzeczywistego potencjału przenoszenia wirusa przez osoby z infekcjami asymptomatycznymi i presymptomatycznymi z zasady jest skomplikowane, ale luki w wiedzy nie powinny stanąć na przeszkodzie do uznania roli tych zakażeń w transmisji SARS-CoV2 - twierdzą naukowcy.



"Nie możemy polegać na samych szczepieniach, aby kontrolować pandemię. Szczepionki są świetne, jeśli chodzi o ochronę ludzi przed chorobą, ale nie wiemy jeszcze, jak dobrze radzą sobie z ochroną przed transmisją" - tłumaczą.





05:28 Zaburzenia psychiczne po Covid-19

"Mgła covidowa", majaczenie, objawy otępienne, zmiany zachowania, zespół stresu pourazowego - to związane z działaniem mózgu problemy, z którym borykać się mogą osoby, które przeszły Covid-19 - mówi prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Dominika Dudek.



Prof. Dominika Dudek z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pytana jak pandemia Covid-19 wpływa na psychikę, zwraca uwagę na dwa aspekty. Pierwszy z nich to przedłużająca się sytuacja pandemii i lęki związane z tą niepewną i nową sytuacją. Drugi - to bezpośredni wpływ infekcji na stan psychiczny.



W Wielkiej Brytanii były na ten temat badania, które objęły ok. 150 osób. Okazało się, że u ponad 30 proc. pacjentów chorujących na Covid-19 i po Covid-19 można zaobserwować bardzo różne zaburzenia psychiczne. To choćby tzw. mgła mózgowa, objawy psychotyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zmiany zachowania, PTSD czy coś, co określa się jako zespół przewlekłego zmęczenia - wymienia psychiatra. Dodaje, że problemy te mogą się utrzymywać jakiś czas po ustąpieniu infekcji. Wśród osób, które mają do czynienia z tymi zmianami, jest nadreprezentacja osób młodych w stosunku do osób starszych.







05:17 Tajwan rozpoczyna szczepienia

Premier Tajwanu Su Tseng-chang został w poniedziałek zaszczepiony przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca, inaugurując tym samym kampanię szczepionkową w kraju. Rozpoczęła się ona równocześnie w 57 szpitalach w całym kraju.







05:10 Nielegalny bal w Marsylii

Około 6,5 tys. osób wzięło udział w niedzielę w nielegalnym karnawale w centrum Marsylii. Policja rozpędziła tłum rozbawionych uczestników zgromadzenia, na które władze nie udzieliły zgody z powodu epidemii Covid-19. Tysiące przebranych uczestników karnawału tańczyło i bawiło się w dzielnicy La Plaine na słynnym zabytkowym placu Jean-Jauresa bez maseczek medycznych, ale w maskach karnawałowych z wizerunkami znanych polityków, celebrytów i lekarzy.