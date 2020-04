Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w naszym kraju zarejestrowano 99 nowych przypadków wirusa COVID-19, zmarły także kolejne cztery osoby. Łącznie w Polsce odnotowano 4201 zarażeń oraz 98 zgonów. Inne kraje również zmagają się z pandemią. W Stanach Zjednoczonych minionej doby z powodu koronawirusa zmarło ponad tysiąc osób. Zdaniem CDC jednak liczba ta może być “niedoszacowana”.

Na całym świecie zanotowano ponad 1,2 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Blisko 70 tys. osób zmarło.





W Polsce wykryto 4201 przypadków. Z powodu zakażenia w naszym kraju zmarło 98 osób.





Ponad 100 tys. przypadków wykryto w kilku krajach: USA (ponad 300 tys. zakażeń), w Hiszpanii (ponad 130 tys.) i we Włoszech (128 tys.).





Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który od 10 dni jest zakażony koronawirusem, trafił w niedzielę do szpitala.

W Korei Południowej zanotowano spory spadek nowych zakażeń, najniższy od miesiąca.









10:45

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało o kolejnych pięciu ofiarach śmiertelnych koronawirusa. W sumie zmarło już 72 pacjentów. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 4591.

W niedzielę przybyło 115 przypadków zakażeń, ale jak wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia, przyprowadzono mniej testów niż w sobotę. W sobotę było ich 6134, a w niedzielę - 4710. Łącznie w Czechach przeprowadzono 85014 testów.

10:42

W Rosji w ciągu ostatniej doby odnotowano 954 przypadki zakażenia koronawirusem; liczba chorych w całym kraju sięgnęła 6343 - poinformował w poniedziałek sztab powołany do walki z epidemią. Na Moskwę przypada 591 - a więc ponad połowa - spośród nowych zakażeń.

Wzrost o blisko tysiąc zachorowań to najwyższy skok zakażeń w Rosji od początku pandemii. W ostatnich dniach codziennie przybywało w Rosji po kilkaset przypadków.

10:35

Agencja Badań Medycznych przeznaczy nawet 50 mln zł na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19. Umożliwi też sfinansowanie 100 proc. kosztów prac badawczo-rozwojowych - wynika z poniedziałkowego komunikatu Agencji.

Jak podkreśliła ABM utworzony na mocy specustawy fundusz znacząco usprawni m.in. proces finansowania projektów badawczych, co ma doprowadzić do szybszego opracowania skutecznych metod diagnostyki leczenia koronawirusa.

10:26

Trzej zarażeni koronawirusem piłkarze Fiorentiny - Patrick Cutrone, Dusan Vlahovic i German Pezzella - są już zdrowi - poinformowała drużyna, której bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski. Włoski klub w marcu przekazał, że zakażeniu uległo 10 osób w nim pracujących.

Obecność koronawirusa stwierdzono u Włocha, Serba i Argentyńczyka 14 marca. Fiorentina zapewnia teraz, że zawodnicy już od tygodnia czuli się dobrze i tylko czekali na badanie potwierdzające wyleczenie.

10:12

Dowódca Generalny Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika, który był zakażony koronawirusem, jest już zdrowy i wraca do służby - poinformował na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

10:00

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 99 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Resort poinformował także o zgonach czterech osób: to 40-latka ze szpitala w Krotoszynie, 87-latek hospitalizowany w Tychach, 61-latek z placówki we Wrocławiu oraz 75-latek przebywający w Łańcucie.



09:59

W ciągu poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych koronawirusa wykryto u kolejnych 117 osób, z czego 78 to przypadki bezobjawowe - przekazała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia. Wśród 39 nowych pacjentów z objawami jeden zakaził się w Chinach.

W odróżnieniu od wielu innych państw, w ChRL osoby z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby, nie są zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19, a ich łącznej liczby nie ujawniono. Badania sugerują, że koronawirus jest bardzo zaraźliwy już przed wystąpieniem objawów.

09:45

Cztery kolejne osoby zarażone koronawirusem zmarły na Węgrzech w ciągu ostatniej doby. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 38 - poinformowano w poniedziałek na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.

Liczba stwierdzonych zakażeń wrosła do 744 - o 11 w ciągu ostatniej doby. Jak dotąd najwięcej przypadków wykryto w Budapeszcie.

09:31

Izba przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku została zamknięta. Testy potwierdziły obecność koronawirusa u jednego z lekarzy pracującego w szpitalu. Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 są kierowani do innych placówek.

W niedzielę wieczorem, z powodu dodatniego wyniku SARS-CoV-2 u jednego z lekarzy Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, podjęto decyzję o zamknięciu Izby Przyjęć i wstrzymaniu przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - przekazała rzeczniczka Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz.

09:22

Rosyjski urząd sanitarny Rospotriebnadzor rozpoczął od poniedziałku płatne testy na obecność koronawirusa dla mieszkańców Moskwy i regionu moskiewskiego. Badanie jest przeprowadzane w domu, ma być dostępne dla wszystkich chętnych.

Do końca marca w Rosji badane na obecność koronawirusa były tylko osoby powracające z zagranicy. Potem usługę testów uruchomiły kliniki prywatne. Jak podał Rospotriebnadzor, nowe testy będą dostępne dla wszystkich chętnych na zasadzie komercyjnej; kosztują 1900 rubli (ok. 104 PLN).

Pacjenci będą się badać samodzielnie - pracownik medyczny, który przyjedzie do domu ma tylko instruować, jak pobrać wymaz, a potem zabrać próbkę do badania. Wynik będzie można otrzymać przez internet po kilku dniach.

09:15

Złożono już ponad 214 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej - poinformowała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że ponad 17 tys. wniosków dotyczy przyznania niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

1 kwietnia ruszyło składanie wniosków do ZUS o umorzenie lub rozłożenie na raty składek, ale także wniosków o dofinansowanie miejsc pracy. Zainteresowanie jest ogromne. Mamy już 214 tys. wniosków - poinformowała minister rodziny w TVP Info.

09:09

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w niedzielę skontrolowano 13 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 7,4 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej - poinformowała Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Obecnie - zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - mają potrwać do 13 kwietnia.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

08:40

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson spędził noc w szpitalu. Jak podaje źródło na Downing Street, Johnson ma uporczywe objawy koronawirusa.

08:05

W związku z nagłym wzrostem zapotrzebowania na wyroby medyczne, spowodowanym pandemią nowego koronawirusa, kraje rywalizują o ich dostawy z Azji. Niektóre państwa uważają, że USA przejmują ich zamówienia i nie postępują uczciwe. Berlin mówi nawet o "współczesnym piractwie".

Niemieckie władze oskarżyły USA o przejęcie transportu zamówionych przez nie 200 tys. maseczek ochronnych, które miały być przeznaczone dla berlińskiej policji. Niemcy kupili środki ochronne od amerykańskiej firmy 3M, która je produkowała w Chinach. Na lotnisku w Tajlandii - jak utrzymuje strona niemiecka - Amerykanie przejęli dostawę.

08:03

Zamknięcie szkół z powodu epidemii COVID-19 nasili epidemię otyłości wśród dzieci - przewidują amerykańscy eksperci ds. zdrowia publicznego na łamach pisma "Obesity".





07:30

Pierwsza w historii sztangistka z Iranu, która wzięła w udział w zawodach międzynarodowych Popupak Basami w dobie pandemii koronawirusa zrezygnowała z treningów i wróciła do pracy w szpitalu. 28-latka jest pielęgniarką.

Zawodniczka wystąpiła w 2018 r. mistrzostwach Azji w podnoszeniu ciężarów. Do tego roku dyscyplinę tę mogli uprawiać w Iranie tylko mężczyźni. Basami była przez siedem lat pielęgniarką, zanim zdecydowała się na rozpoczęcie treningów.

07:04

Nabór do służby wojskowej ciągle trwa, pomimo epidemii. Zainteresowanych nie brakuje, bo spędzając czas w domach przed komputerami, szukają pracy - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".



06:52

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 92 osoby zakażone koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wynosi 1 434. W sumie potwierdzono 95 391 przypadków zakażenia Covid-19.

Po raz pierwszy od kilku dni liczba zgonów spadła poniżej 100.

06:33

Bernard Gonzalez, który od ponad 20 lat był lekarzem występującego we francuskiej ekstraklasie piłkarskiej klubu Reims, popełnił samobójstwo. W liście pożegnalnym poinformował, że zdecydował się na ten krok z powodu zakażenia koronawirusem.



06:17

Zirytowany kaszleniem w autobusach w Detroit kierowca Jason Hargrove opublikował w intrenecie film, w którym apelował do pasażerów o zachowywanie higieny w czasach epidemii. 11 dni po tym nagraniu zmarł z powodu koronawirusa.

Jesteśmy pracownikami publicznymi, wykonujemy swoją pracę, próbując uczciwie zarobić, by zadbać o nasze rodziny - mówił mężczyzna na popularnym w sieci nagraniu. Nie przebierając w słowach krytykował przy tym niektórych pasażerów, zarzucając im, że epidemia "nic ich nie obchodzi" i np. "kilkukrotne kaszlą bez zakrywania swojej twarzy".

W środę 50-letni Hargrove, ojciec szóstki dzieci, zmarł po zakażeniu koronawirusem. "New York Times" pisze, że jego film to "przypomnienie o niebezpieczeństwie na jakie narażeni są pracownicy transportu i inni pracownicy fizyczni".

05:50

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Korei Południowej 47 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; dzień wcześniej było ich 81 - poinformowały w poniedziałek rano władze sanitarne tego kraju.

Jak podają Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC), po raz pierwszy od szczytu epidemii na przełomie lutego i marca dzienna liczba potwierdzonych zakażeń spadła poniżej 50.

05:33

Nadia, tygrysica z ogrodu zoologicznego w Nowym Jorku, jest zakażona koronawirusem. Test na obecność SARS-Cov-2 dał u niej wynik pozytywny. Ministerstwo rolnictwa USA zaleca wszystkim chorym na koronawirusa ograniczenie kontaktów ze zwierzętami.

O ile wiemy, po raz pierwszy (dzikie) zwierzę nabyło Covid-19 od człowieka(...) To jedyne wytłumaczenie, jakie ma sens - powiedział Paul Calle, główny lekarz weterynarii w ogrodzie zoologicznym w nowojorskiej dzielnicy Bronx, które z powodu epidemii koronawirusa jest już od trzech tygodni zamknięte dla zwiedzających.

05:16

Był szef libijskiego rządu Mahmud Dżibril zmarł w stolicy Egiptu, Kairze, z powodu powikłań po zakażeniu się koronawirusem - poinformował w niedzielę wieczorem jego doradca.

Dżibril, który w 2011 roku, podczas wojny domowej w Libii, przez osiem miesięcy był szefem tymczasowego rządu tego kraju, zmarł w prywatnym szpitalu w Kairze. Trafił tam pod koniec marca po zakażeniu się koronawirusem. Miał 67 lat.

05:08

Rządowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w USA jest niedoszacowany; nie obejmuje osób zmarłych z powodu Covid-19, którym nie wykonano testu - przyznaje amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC).

05:05

Co najmniej 1,2 tys. chorych zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Bilans ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 9633 osób.

Niedziela była kolejnym dniem, w którym w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła tysiąc. Szczyt epidemii w USA - jak ostrzegają władze i eksperci - dopiero nadejdzie.

05:00

W niedzielę wieczorem do szpitala trafił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, gdyż gorączka wywołana u niego koronawirusem nie ustępuje.



Za radą swojego lekarza, premier został dziś wieczorem przyjęty do szpitala na badania. Jest to krok zapobiegawczy, ponieważ premier dziesięć dni po pozytywnym wyniku testów nadal ma uporczywe objawy koronawirusa - wyjaśniła rzeczniczka jego biura.