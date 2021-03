Dziś 4 marca - dokładnie rok temu w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. "Pacjent zero" trafił wtedy do szpitala w Zielonej Górze. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych podjęli decyzję o przedłużeniu lockdownu w kraju do 28 marca. "Chiny uwolniły się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za pandemię" – ocenił w rozmowie z "Le Figaro" Francois Heisbourg, francuski politolog i specjalny doradca Fundacji Badań Strategicznych. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

REKLAMA