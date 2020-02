Grupa naukowców opublikowała na łamach czasopisma "Journal of Biological Chemistry" wyniki badań leku, który przechodzi wstępne testy kliniczne i który może okazać się skuteczny przeciwko COVID-19. Autorzy tłumaczą mechanizm, który może sprawić, że preparat o nazwie remdesivir, będzie w stanie powstrzymać koronawirusa.

Wirus 2019-nCoV / NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH / PAP/EPA

Wcześniejsze badania na kulturach komórek i zwierzęcych modelach pokazały, że remdesivir może blokować niektóre koronawirusy, nie wiedziano jednak do tej pory, jak to robi. Badania działania leku na groźniejszego od SARS koronawirusa MERS pokazały, że blokuje on aktywność istotnego dla powielania się wirusa enzymu.



Wszystkie wirusy dysponują cząsteczkowym mechanizmem kopiowania swojego materiału genetycznego, który pozwala im się mnożyć. Koronawirusy używają do tego enzymu zwanego RNA-zależną polimerazą RNA. Do tej pory badania nad tym enzymem, składającym się z wielu białek, przebiegały bardzo opornie. Postęp nastąpił ostatnio dzięki badaczom, pracującym pod kierunkiem prof. Matthiasa Götte z University of Alberta w Edmonton. Naukowcy odkryli, że pochodząca z koronawirusa MERS polimeraza może wbudowywać w strukturę nowych nici RNA remdesvir, który przypomina elementy budulcowe kwasu rybonukleinowego. Po dodaniu remdesviru enzym przestaje dodawać nowe podjednostki RNA i replikacja genomu wirusa ustaje.



Zdaniem autorów pracy, dochodzi do tego, bo nić RNA z dodanym remdesvirem przybiera inny kształt i dłużej do enzymu nie pasuje. By to potwierdzić, trzeba teraz przeprowadzić badania struktury przestrzennej enzymu i tworzonego z jego pomocą, zawierającego remdesvir, łańcucha RNA.

Wyniki takich badań mogą pomóc projektować przyszłe leki, o nawet większej skuteczności. Wydaje się, że wspomniany enzym może być najbardziej obiecującym celem badań zmierzających do stworzenia leku przeciwko koronawirusom.

Przed koronawirusem drży cały świat. Co należy wiedzieć? X-news

W Polsce nie potwierdzono dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Ministerstwo zdrowia uruchomiło całodobową infolinię: pod numerem 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem i informacje o najbliższych placówkach.