Polska przygotowuje się do III etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią koronawirusa: od najbliższego poniedziałku otwarte mogą być m.in. restauracje, bary, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski alarmował jednak w Porannej rozmowie w RMF FM, że Polacy - czując się bezpieczniej - zapominają o zachowywaniu społecznego dystansu, lekceważą obowiązek noszenia maseczek. "To jest złe. (...) My możemy znosić obostrzenia, ale - jak widzimy na przykładzie Seulu - jeżeli nie stosujemy się do zasad dystansowania, to niestety jeden człowiek potrafi zarazić 100 innych" - ostrzegał. Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 17 469 potwierdzonych zakażeniach i 869 ofiarach śmiertelnych. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 265 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i śmierci 8 chorych, ale także o 286 nowych ozdrowieńcach. Aż 79 procent nowych infekcji zanotowano w Śląskiem.

- Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 84 tysiące. Jedna trzecia wszystkich przypadków śmiertelnych w tym kraju przypada na stan Nowy Jork.



- Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji przekroczyła ćwierć miliona: tylko ostatniej doby wykryto tam blisko 10 tysięcy infekcji. Obecnie Rosja jest krajem z drugą najwyższą na świecie - po USA - liczbą potwierdzonych zakażeń.





16:16 Macron o szczepionce na Covid-19

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że szczepionka na Covid-19, jeśli powstanie, nie powinna podlegać "prawom rynkowym". To odpowiedź francuskiego szefa państwa na plan firmy farmaceutycznej Sanofi, która zamierza w tej sprawie uprzywilejować USA.

Wysiłki poczynione w ostatnich miesiącach pokazują, że konieczne jest, aby ta szczepionka była globalnym dobrem publicznym niepodlegającym prawom rynkowym - brzmi komunikat Pałacu Elizejskiego. Dodano, że na początku przyszłego tygodnia Macron zamierza spotkać się z władzami francuskiego koncernu.

15:59 Koronawirus w DPS-ie

Pobrane przed kilkoma dniami próbki od pensjonariuszy bytomskiego Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" potwierdziły, że 17 z nich wciąż jest zakażonych koronawirusem, badania 58 innych mieszkańców dały wynik negatywny. Nie ma jeszcze danych na temat ośmiu osób.

O częściowych wynikach kolejnych badań mieszkańców, przeprowadzonych 6 i 8 maja, a także o ponownym pobraniu próbek od personelu DPS, poinformował w czwartek Urząd Miasta Bytomia.

DPS "Kombatant" od marca zmaga się z ogniskiem koronawirusa. Zakażonych zostało łącznie blisko 80 mieszkańców ośrodka, część z nich trafiła do szpitali. Sześciu z zakażonych podopiecznych zmarło. SARS-CoV-2 potwierdzono też u 20 osób z personelu.

15:57 Obawy restauratorów

Już od poniedziałku od nowa startuje branża gastronomiczna. Restauracje czy bary będą ponownie mogły być otwarte. W wielu miejscach już trwają przygotowania. Żeby lokale mogły funkcjonować zgodnie z nowymi obostrzeniami , muszą wprowadzić wiele zmian.



15:54 Portugalia: Granice zamknięte po połowy czerwca

Decyzją rządu Portugalii dopiero w drugiej połowie czerwca będzie mógł zostać przywrócony kołowy ruch turystyczny pomiędzy Portugalią a Hiszpanią. Władze w Lizbonie potwierdziły w czwartek, że nadal zakazane będą podróże lotnicze i morskie pomiędzy oboma krajami.

Rząd Antonia Costy opublikował w dzienniku ustaw dekret określający termin otwarcia granic kraju, obecnie zamkniętych z powodu epidemii koronawirusa. Z dokumentu wynika, że najwcześniej będą one mogły zostać otwarte po 15 czerwca, jednak w sytuacji zaistnienia ryzyka nasilenia się epidemii rząd będzie mógł wydłużyć termin zamknięcia granic z Hiszpanią do 25 czerwca.

15:51 Japonia pomoże Węgrom w walce z koronawirusem

Japonia nieodpłatnie przekaże Węgrom ponad 12 tys. tabletek leku Avigan (fawipirawir), który okazał się skuteczny w leczeniu koronawirusa - oświadczył w czwartek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto na Facebooku.

Szijjarto napisał, że rozmawiał przez telefon ze swoim japońskim odpowiednikiem Toshimitsu Motegim i podziękował mu, że Węgry znalazły się wśród 30 krajów, którym Japonia podaruje fawipirawir. Dodał, że Węgry otrzymają 12,2 tys. tabletek, co wystarczy na leczenie stu chorych.

15:48 Holandia

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 28 osób, stwierdzono też 270 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5590 ofiar śmiertelnych.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 27 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 457 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 43 481 ludzi.

15:42 Wielka Brytania

O 428 zwiększyła się w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii liczba zmarłych na Covid-19, wskutek czego łączna liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do 33 614 - poinformowało w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie zgony zanotowane w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

15:33 Liga Turecka

Osiem osób związanych z Besiktasem Stambuł uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował występujący w tureckiej ekstraklasie klub. Badanie, któremu poddano wszystkich piłkarzy oraz pracowników, wykonano w środę.

Nie ujawniono tożsamości zakażonych osób. W sobotę klub już poinformował, że koronawirusa wykryto u jednego zawodnika i jednego pracownika klubu.

Rywalizację piłkarską w tym kraju z powodu pandemii wstrzymano do odwołania 19 marca. Wstępnie jako datę wznowienia zmagań podawany jest 12 czerwca. Początkowo mecze mają odbywać się przy pustych trybunach. Sezon ma się zakończyć zgodnie z przewidywaniami 26 lipca.

15:22 Szkoła Główna Straży Pożarnej

W izolacji pozostaje jeszcze tylko trzech podchorążych zakażonych koronawirusem - poinformowała w czwartek PAP Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Jak podało SGSP, izolatoria opuściło kolejnych trzech podchorążych.



Jak przekazała w czwartek SGSP, dwóch podchorążych opuściło Izolatorium w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie oraz jeden podchorąży przebywający w Izolatorium MSWiA w Warszawie.

15:14 Węgry

Minister kierujący kancelarią premiera Węgier Gergely Gulyas wyraził w czwartek nadzieję, że pod koniec czerwca rząd mógłby zrezygnować z nadzwyczajnych pełnomocnictw związanych ze stanem nadzwyczajnym.

"Jak długo będzie to potrzebne? Mamy nadzieję, że jak najkrócej. Jeśli sytuacja nie zmieni się w sposób zasadniczy, to w czerwcu, moim zdaniem raczej pod koniec miesiąca, rząd będzie mógł zrezygnować z nadzwyczajnych pełnomocnictw związanych ze stanem nadzwyczajnym" - oznajmił Gulyas na konferencji prasowej online.

15:08 Sardynia otwiera gospodarkę

Sardynia jako pierwszy region we Włoszech otworzyła w czwartek różne sektory handlu i usług. Czynne są sklepy z ubraniami, obuwiem i biżuterią, zakłady fryzjerskie i salony piękności. Od poniedziałku, jak w wielu częściach kraju otwarte będą bary i restauracje.

Niedostępne na razie pozostają plaże na słynnej wakacyjnej wyspie, przyciągającej co roku setki tysięcy turystów. Wszędzie nakazano zarazem rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Agencja ANSA i telewizja RAI zauważają, że pod względem złagodzenia zakazów i restrykcji Sardynia, gdzie sytuacja epidemiczna cały czas była dość dobra i stale się poprawia, pobiła we Włoszech rekord.

14:57 Białoruś

Ministerstwo zdrowia Białorusi potwierdziło w czwartek 947 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby i pięć kolejnych zgonów. Ogółem zmarło 151 osób z koronawirusem, a łączna liczba osób zainfekowanych od początku epidemii wzrosła do 26 772.



Już dziewiąty dzień z rzędu przyrost dobowy utrzymuje się na poziomie przekraczającym 900 infekcji.

14:48 Francuzi szturmują hiszpańskie sklepy

Nieoczekiwane konsekwencje zniesienia zakazu wychodzenia z domów we Francji. Ci, którzy mieszkają blisko granicy z Hiszpanią jadą tam na gigantyczne zakupy.

Przed sklepami w Hiszpanii zaczęły ustawiać się ogromne kolejki Francuzów, bo alkohol, papierosy i liczne produkty spożywcze są tam dużo tańsze. W czasie dwóch miesięcy obowiązywania we Francji zakazu wychodzenia z domów, nie było możliwości robienia tańszych zakupów po hiszpańskiej stronie granicy. Teraz Francuzi obawiają się ponownego wprowadzenia restrykcji, więc postanowili zrobić olbrzymie zapasy.

14:39 Szkoły zamknięte do 26 czerwca

"W wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego" - poinformował wiceminister edukacji narodowej.



14:32 Testy

Na koronawirusa przebadano dotąd 554 tys. 357 próbek pobranych od 506 tys. 733 osób - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 26,2 tys. testów - przekazał resort.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 17 tys. 469 osób, z których 869 zmarło.









14:21 Górnicy

Do około 1400 wzrosła już liczba górników, u których potwierdzono koronawirusa. Najwięcej zakażonych jest w największej spółce węglowej - w Polskiej Grupie Górniczej gdzie odnotowano 899 przypadków.

W całym województwie śląskim dziś przybyło 209 nowych zakażeń. Największy przyrost jest w kopalni Sośnica w Gliwicach - dziś potwierdzono tam 81 nowych przypadków. W pozostałych kopalniach łącznie zakażenie wykryto u 41 kolejnych górników. Pozostałe przepadki dotyczą mieszkańców różnych miast w województwie śląskim. Są też dobre wiadomości - kolejne pięć osób wyzdrowiało. Najstarsza z nich ma 70 lat, najmłodsza 22 lata . Łącznie w województwie śląskim mamy już 1000 osób, które wyleczyły się z koronawirusa.





14:10 Polacy przestrzegają obostrzeń

Większość osób mówi, że osoby z ich sąsiedztwa przestrzegają ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu i kontaktów międzyludzkich - wynika z opublikowanego w czwartek badania CBOS. Zdania w sprawie kar za łamanie przepisów są podzielone. Dwie trzecie badanych ma wątpliwości co do większych uprawnień policji.

59 proc. badanych ma poczucie, że trwająca pandemia jest czymś bezprecedensowym, według jednej trzeciej zawsze były jakieś choroby sezonowe czy epidemie i ta obecna nie jest niczym wyjątkowym. W opracowaniu badania stwierdzono, że w sondażu z pierwszej połowy maja (przeprowadzonym według innej metodologii) 46 proc. Polaków traktowało epidemię jako coś wyjątkowego, a 48 proc. było przeciwnego zdania.





13:58 Zaskakujące tezy francuskich psychiatrów

Nie jest wykluczone, że to nikotyna i lek psychotropowy uchroniły we Francji wielu psychicznie chorych przed Covid-19. Takiego zdania jest sześciu francuskich psychiatrów, z którymi rozmawiał dziennik "Le Monde".









13:50 Finlandia: Gwałtowny wzrost sprzedaży alkoholu

Pandemia koronawirusa oraz wprowadzone przez fińskie władze ograniczenia epidemiczne przyczyniły się do znaczącego wzrostu sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach monopolowych - w kwietniu br. sprzedano o 23 proc. więcej litrów niż w roku poprzednim.

Mieszkańcy Finlandii kupili w ostatnim miesiącu w sklepach monopolowych ponad 9 mln litrów napojów alkoholowych, czyli o ponad jedną piątą więcej niż w podobnym okresie w roku poprzednim - wynika z cyklicznych raportów państwowego przedsiębiorstwa Alko, które ma wyłączne prawo sprzedawać w kraju wysokoprocentowe trunki (zawierające powyżej 5,5 proc. alkoholu).





13:41 Pandemia destabilizuje Zachód

Rosja i Chiny wykorzystują pandemię, by zdestabilizować Zachód - ostrzegł szef NATO Jens Stoltenberg w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika "La Repubblica". Podkreślił, że kraje te posługują się propagandą i fake newsami.









13:33 Włosi chcą wrócić do barów i restauracji

80 procent Włochów chce wrócić do barów i restauracji - to wyniki sondażu przedstawione w czwartek, na cztery dni przed wznowieniem pracy przez lokale gastronomiczne w kraju w związku z odmrożeniem wielu sektorów biznesu. Włosi zapewnili, że będą ostrożni.

Po ponad dwóch miesiącach Włosi nie mogą doczekać się możliwości normalnego wypicia kawy czy zjedzenia kolacji w ulubionej restauracji i dlatego przedstawiciele tej branży mogą mieć pewność, że nie zabraknie im klientów. Wskazują na to rezultaty ankiety biura badania opinii Tradelab. Ponad trzy czwarte Włochów zadeklarowało, że wróci natychmiast do lokali, do których wcześniej regularnie chodzili. Gwarantują, że będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.





13:24 Brazylia

W Brazylii w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 749 chorych, zwiększając liczbę zgonów spowodowanych koronawirusem do 13 149; stwierdzono też prawie 189 tys. zakażeń - poinformowało w środę wieczorem (czasu lokalnego) ministerstwo zdrowia.



Od czasu opublikowania poprzedniego komunikatu resortu we wtorek wykryto 11 385 nowych infekcji; łącznie od momentu wybuchu epidemii odnotowano ich 188 974. Dodano, że 78 424 pacjentów wyzdrowiało.





13:15 Chiny: Dodatkowe testy mają zapobiec pandemii

Należy zwiększyć liczbę testów na koronawirusa i badań przesiewowych, by zapobiec nawrotowi epidemii - oceniła w czwartek rzeczniczka chińskiej państwowej komisji zdrowia Song Shuli. Szczyt zakażeń w ChRL minął, ale ostatnio wykryto nowe skupiska infekcji.



Nowe lokalne przypadki zakażeń odnotowano w ostatnich dniach w graniczących z Koreą Płn. chińskich prowincjach Liaoning i Jilin. Władze miasta Jilin wprowadziły ograniczenia w ruchu pasażerskim i opóźniły otwarcie szkół.





13:09 Inowrocław

Żłobki i przedszkola w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie) mogą od poniedziałku wznowić działalność opiekuńczą i wychowawczą. Wszystkie placówki zostały dostosowane do wymogów epidemicznych, a pracownicy przeszli szkolenia - poinformował w czwartek w komunikacie ratusz.





13:02 Chciał wręczyć łapówkę, żeby uniknąć mandatu

Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu bielskiego, który chciał im zapłacić, aby nie karali go mandatem za brak maseczki. Usłyszał już zarzuty usiłowania wręczenia łapówki, za co grozi 10 lat więzienia - podała w czwartek bielska policja.

"Policjanci zwrócili mu uwagę, aby zasłonił twarz. Apele funkcjonariuszy nie docierały do 38-latka. Nie chciał zasłonić ust ani nosa. Skracał też celowo sanitarny dystans dzielący go od stróżów prawa. Założył posiadaną przez siebie maseczkę dopiero wtedy, gdy dotarło do niego, że policjanci nie odpuszczą" - zrelacjonował rzecznik bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak.





12:50 Hiszpania

217 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrosła tym samym do 27 321.



Dzień wcześniej odnotowano 184 zgony - sprecyzował resort.



W czwartek ministerstwo zdrowia podało, że dotychczas w Hiszpanii zanotowano 229 540 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. W bilansie opublikowanym w środę resort informował o 228 691 infekcjach.









12:39 NOWE SCHORZENIE u DZIECI

W Wielkiej Brytanii odnotowano wśród dzieci już 100 przypadków nowego schorzenia, które może być powiązane z koronawirusem, symptomami przypomina chorobę Kawasakiego, a określane jest jako wielosystemowy zespół zapalny.

Lekarze nie ignorują tego faktu, ale apelują, by w natłoku informacji nie wpadać w panikę.

12:17 BRAKUJE KRWIODAWCÓW

Mocno rośnie zapotrzebowanie na krew - alarmuje resort zdrowia. W dobie pandemii koronawirusa zmalała liczba krwiodawców, dużo mniej jest również zorganizowanych akcji zachęcających do oddawania krwi.

Jak mówił na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski: "Widzimy, że zapasy, którymi dysponujemy, schodzą do poziomów wakacyjnych" - czyli w każdym roku najniższych.

Resort apeluje więc, byśmy nie bali się oddawać krwi: podkreśla, że centra krwiodawstwa są w pełni przygotowane, a procedura bezpieczna.

11:39 MATEUSZ PONITKA w ROZMOWIE z RMF FM

"Do końca marca mogliśmy swobodnie korzystać z obiektów sportowych klubu. Później wprowadzono obostrzenia. Zenit w całej sytuacji zachowuje się bardzo profesjonalnie. Obecnie czekamy na decyzję Euroligi, czy wrócimy do gry" - powiedział RMF FM koszykarz Mateusz Ponitka.

W rozmowie z naszym dziennikarzem Patrykiem Serwańskim jeden z liderów reprezentacji Polski opowiedział także o swoich wrażeniach po roku spędzonym w Petersburgu, tęsknocie za koszykarską kadrą i o ciągle niespełnionym marzeniu dot. NBA.

11:34 WICEMINISTER o OGRANICZANIU LICZBY SZPITALI JEDNOIMIENNYCH

"Będziemy ograniczali liczbę szpitali jednoimiennych w tych regionach, w których rzeczywiście jest to możliwe, czyli najczęściej w tych, w których występuje więcej niż jeden taki podmiot" - ogłosił na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Jak podał: "Pierwsze decyzje są już podejmowane".

Zaznaczył, że analizowana jest także możliwość wprowadzenia takich zmian organizacyjnych, by w części szpitali jednoimiennych wyodrębnić działalność zakaźną i uruchomić inną działalność szpitalną.

11:17 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła 252 245, z czego 9 974 infekcje potwierdzone zostały w ciągu ostatniej doby.

Od 3 maja liczba wykrywanych codziennie w tym kraju przypadków koronawirusa sięgała co najmniej 10 tysięcy. Obecnie Rosja jest krajem z drugą najwyższą na świecie - po USA - liczbą potwierdzonych zakażeń.

Rosyjski sztab do walki z pandemią poinformował również, że ostatniej doby zmarło w Rosji 93 pacjentów z COVID-19. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 2 305.

11:02 KONFERENCJA PRASOWA w RESORCIE ZDROWIA

W Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa: zobaczcie transmisję!

10:58 FRANCJA vs USA: WOJNA o SZCZEPIONKĘ

"Nie do zaakceptowania" jest plan francuskiego giganta farmaceutycznego Sanofi, by szczepionkę na koronawirusa dostarczyć w pierwszej kolejności do Stanów Zjednoczonych - oświadczyła sekretarz stanu we francuskim resorcie gospodarki Agnes Pannier-Runacher.

Wczoraj dyrektor generalny Sanofi Paul Hudson powiedział w wywiadzie dla Bloomberga, że "rząd USA ma prawo do pierwokupu (szczepionki), ponieważ zainwestował w ryzyko", związane z pracą nad jej wynalezieniem.

10:17 BLISKO 80 PROCENT NOWYCH ZAKAŻEŃ POCHODZI ze ŚLĄSKA

Aż 79 procent spośród 265 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, o których poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia, pochodzi z województwa śląskiego: potwierdzono tam 209 nowych infekcji.

To efekt masowego badania pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 śląskich górników i ich rodzin.

10:04 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 265 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 8 chorych poinformował resort zdrowia.

Oznacza to, że aktualny bilans pandemii w Polsce to: 17 469 zakażeń SARS-CoV-2 i 869 ofiar śmiertelnych.

10:01 SZUMOWSKI w RMF FM o SPRAWIE MASECZEK

"Uważam, że wszystko było transparentne i czyste. Niestety zostaliśmy oszukani" - tak minister zdrowia Łukasz Szumowski skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM głośną sprawę wadliwych maseczek ochronnych, kupionych przez jego resort za ponad 5 mln złotych.

09:57 KORONAWIRUS wśród GÓRNIKÓW

Liczba górników, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, przekroczyła dzisiaj rano 1400 - wynika z informacji służb sanitarnych i górniczych firm. Od wczoraj w dwóch z trzech dotkniętych epidemią spółek węglowych wykryto w sumie ponad 200 nowych przypadków.

Najwięcej przypadków infekcji potwierdzono w zatrudniającej ponad 41 tysięcy ludzi Polskiej Grupie Górniczej: do dzisiejszego poranka stwierdzono tam 899 zakażeń SARS-CoV-2.

Wiodącym ogniskiem zakażeń jest w PGG rybnicka kopalnia Jankowice, gdzie potwierdzono 450 zakażeń. Zarażonych koronawirusem jest również 279 górników z gliwickiej kopalni Sośnica i 155 z katowickiej kopalni Murcki-Staszic.

W kwarantannie jest ponad 1800 pracowników PGG.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono dotąd 245 zakażeń SARS-CoV-2. Większość - aż 233 - w kopalni Pniówek w Pawłowicach.

W kwarantannie jest 376 pracowników JSW.

Piątą kopalnią, w której potwierdzono dużą liczbę infekcji, jest należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek w Bytomiu: do wczoraj wykryto tam 287 zakażeń, a 43 osoby wysłano na kwarantannę.

09:34 MAMY 286 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 286 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia. W sumie od początku epidemii w naszym kraju wyzdrowiało już 6 696 zakażonych SARS-CoV-2.

Z raportu ministerstwa wynika również, że w szpitalach przebywa - w związku z zakażeniem koronawirusem lub jego podejrzeniem - 2 538 pacjentów.

Kwarantanną objętych jest 96 708 ludzi, a nadzorem epidemiologicznym - 18 256.

09:22 WĘGRY

3380 zakażeń i 436 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans epidemii koronawirusa na Węgrzech. Prawie 1200 zakażonych uznano dotąd za wyleczonych.

Ostatniej doby zmarło w tym kraju 6 chorych na COVID-19, potwierdzono również 39 nowych zakażeń.

Niezmiennie większość zakażeń (61 procent) i zgonów (aż 79 procent) przypada na Budapeszt i okalający go komitat Pest.

09:04 NIEMCY

933 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono - jak wynika z najnowszych danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha - w Niemczech. Tym samym całkowita liczba potwierdzonych przypadków infekcji SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 172 239.

W ciągu ostatniej doby za naszą zachodnią granicą zmarło 89 zakażonych koronawirusem - oznacza to spadek dobowego bilansu, który dzień wcześniej mówił o 101 ofiarach śmiertelnych.

W sumie - jak podał Instytut - od początku pandemii zmarło w Niemczech 7 723 zakażonych SARS-CoV-2.

08:25 ŁUKASZ SZUMOWSKI w RMF FM: ZOBACZ ROZMOWĘ!

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był dzisiaj gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Przeczytajcie, posłuchajcie, zobaczcie! >>>>

08:21 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM: W Polsce - to trzeba powiedzieć - jest mało wirusa. Znacznie mniej niż w Wielkiej Brytanii - na milion mieszkańców, nie mieliśmy stosów trumien jak w Lombardii.



08:18 SZUMOWSKI o WAKACYJNYCH PODRÓŻACH

Czy w wakacje do Polski będą mogli przyjechać zagraniczni turyści?

Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM: Nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.

08:14 SZUMOWSKI w RMF FM o WYBORACH PREZYDENCKICH

Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM: Mamy duże ognisko zakażeń na Śląsku. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przeprowadzili tam wybory tradycyjne.



08:09 SZUMOWSKI o WYBORACH HYBRYDOWYCH

Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM: Wybory prezydenckie 2020 w Polsce powinny odbyć się korespondencyjnie. Wprowadziłem do ustawy o wyborach poprawki, dzięki którym Polacy mają realnie możliwość głosowania korespondencyjnie.

08:07 MINISTER ZDROWIA w RMF FM

Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM: Wróciło poczucie bezpieczeństwa. Zapominamy o zachowywaniu społecznego dystansu, widzę ludzi noszących maseczki na brodzie.



08:01 PODRÓŻE w DOBIE PANDEMII

Polska ma czas do 2 czerwca, by dostosować się do unijnych zasad m.in. gwarantujących klientom zwrot w ciągu 14 dni pieniędzy za odwołaną wycieczkę, pobyt w hotelu, podróż pociągiem czy promem.

Jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon: nasz kraj - wraz z kilkunastoma innymi krajami UE - liczył, że Komisja Europejska złagodzi przepisy, by w dobie pandemii koronawirusa ratować branżę turystyczną. Tak się jednak nie stało.

07:53 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie dzisiaj gościem Porannej rozmowy w RMF FM: startujemy tradycyjnie o 08:02!

Zapraszamy do słuchania - w radiu i w sieci: na RMFon.pl - oraz obejrzenia rozmowy: transmisja trwać będzie na RMF24.pl i na naszych profilach w mediach społecznościowych!

07:26 MASECZKI NADAL OBOWIĄZKOWE!

Luzowanie obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią koronawirusa, nie zwalnia nas z obowiązku noszenia maseczek ochronnych i zachowywania dystansu społecznego: przypomina o tym - dzień po ogłoszeniu szczegółów III etapu znoszenia restrykcji - resort zdrowia.

Jak zaznacza rzecznik prasowy resortu Wojciech Andrusiewicz: nadal, aż do odwołania, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.

Cytat Pamiętajmy, że noszenie maseczki na brodzie lub pod nosem to nie jest odwaga i pewien szpan, ale daleko posunięty egoizm i brak odpowiedzialności. Maseczka nie ma nas chronić przed innymi, ale innych przed nami - przed zakażeniem od nas, jeżeli bylibyśmy nosicielem. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy resortu zdrowia

07:11 SOPOCKIE LO SZYKUJE SIĘ na POWRÓT UCZNIÓW

"Czekamy na wytyczne, jak miałoby to wyglądać" - tak o planowanym stopniowym powrocie uczniów do szkół mówi w rozmowie z RMF FM Jacek Gan, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

Przypomnijmy: 25 maja w klasach 1-3 podstawówek uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi, tego dnia w szkołach wystartują również konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, a od 1 czerwca - dla wszystkich uczniów.

"Nie daj Boże, żeby coś niedobrego się zdarzyło - wtedy w grę wchodzi jakiś okres kwarantanny: może on dotyczyć całej szkoły jako instytucji, jako budynku - czy też pojedynczych nauczycieli" - zauważa Jacek Gan.

Zwraca również uwagę na daty.

"Chodzi o czas od 1 czerwca - dla nas do ósmego, bo 8 czerwca zaczyna się matura. To jest tydzień - tydzień możliwości zjawienia się w szkole. Zachowamy wszelkie rygory - ale mimo wszystko osobiście wolałbym, żeby ten tydzień był takim tygodniem, który nadal oczekuje na rozpoczęcie egzaminów maturalnych bez żadnych zagrożeń - bo dla uczniów klas młodszych to nie jest jakaś rewolucja" - podkreśla dyrektor sopockiej "dwójki".

06:49 BROADWAY ZAMKNIĘTY

Nowojorskie teatry Broadwayu pozostaną zamknięte z powodu pandemii koronawirusa co najmniej do 6 września.

Broadway to 41 profesjonalnych teatrów, z których każdy ma co najmniej pół tysiąca miejsc siedzących. Zatrudniają blisko 97 tysięcy ludzi.

06:31 NOWY JORK

Jedna trzecia spośród 84 106 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przypada na stan Nowy Jork.

W środę gubernator stanu Andrew Cuomo poinformował, że w ciągu ostatniej doby zmarło tam 166 zakażonych SARS-CoV-2. Równocześnie zaznaczył: "Przeszliśmy przez najgorsze".

05:39 POLSKA SZYKUJE SIĘ na WIELKIE OTWARCIE

Rząd ogłosił wczoraj szczegóły III etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią SARS-CoV-2. Od 18 maja m.in. otwarte mogą być - w określonym reżimie sanitarnym - restauracje, bary i kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Powoli do szkół zaczną wracać uczniowie. O szczegółach rządowych decyzji przeczytacie TUTAJ! >>>>



05:26 USA

1813 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Oznacz to, że całkowita liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w tym kraju wzrosła do 84 106.

Na ponad 9,9 mln wykonanych do tej pory w Stanach Zjednoczonych testów na obecność koronawirusa około 1,39 mln dało wynik pozytywny - w tym minionej doby: około 21 tysięcy.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 322 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i śmierci 23 chorych.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju mówi więc o 17 204 potwierdzonych zakażeniach i 861 ofiarach śmiertelnych.