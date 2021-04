Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą rejestrować się osoby urodzone w latach 1982-1983, czyli mające 38 i 39 lat, które w I kwartale tego roku nie wypełniły internetowego formularza dotyczącego chęci zaszczepienia. Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie z udziałem publiczności - informuje agencja ANP, powołując się na decyzję holenderskiego rządu. Potwierdzono to również na stronach internetowych festiwalu, na których pojawiły się szczegółowe wytyczne dla widzów. Rząd Irlandii przedstawił plan dalszego znoszenia restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Premier Micheal Martin powiedział, że jest to możliwe dzięki wysiłkom ludzi i programowi szczepień. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Przechodnie w maseczkach w Nowym Jorku / JUSTIN LANE / PAP/EPA

05:45 Rejestracja na szczepienie otwarta dla kolejnych roczników

Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą rejestrować się osoby urodzone w latach 1982-1983, czyli mające 38 i 39 lat, które w I kwartale tego roku nie wypełniły internetowego formularza dotyczącego chęci zaszczepienia. Zarejstrować można się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień





05:32 Irlandzki rząd przedstawił plan znoszenia restrykcji

Rząd Irlandii przedstawił plan dalszego znoszenia restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Premier Micheal Martin powiedział, że jest to możliwe dzięki wysiłkom ludzi i programowi szczepień.

Od 10 maja będzie możliwe przemieszczanie się po całym kraju, a nie jak to jest obecnie, tylko w granicach własnego hrabstwa. Tego samego dnia działalność będą mogły wznowić muzea, galerie i biblioteki, a także - po wcześniejszej rezerwacji wizyty - fryzjerzy i salony piękności. Sklepy sprzedające towary inne niż pierwszej potrzeby będą mogły działać w systemie "kliknij i odbierz". Wznowione zostaną nabożeństwa z udziałem maksymalnie 50 wiernych.



Możliwe będą zgromadzenia na otwartym powietrzu liczące maksymalnie 15 osób. Podniesiony zostanie też limit osób, które mogą się spotykać na otwartym powietrzu - do trzech gospodarstw domowych lub sześciu osób. Dodatkowe przywileje będą miały osoby, które już otrzymały obie dawki szczepionki - w ich przypadku będą możliwe spotkania w zamkniętych pomieszczeniach, bez maseczek na twarzach i bez zachowywania dystansu w gronie maksymalnie trzech gospodarstw domowych lub z niezaszczepionymi członkami jednego gospodarstwa domowego.

W następnym etapie, od 17 maja działalność w normalnym trybie będą mogły wznowić wszystkie sklepy, zaś od 2 czerwca - jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli - ponownie otwarte zostaną hotele, hostele, pensjonaty i noclegi z własnym wyżywieniem. Również warunkowy jest następny etap, zaplanowany na 7 czerwca. Tego dnia mogłyby zostać otwarte lokale gastronomiczne, ale tylko na zewnątrz i obsługując grupy maksymalnie sześciu osób, a także baseny, siłownie i centra rekreacji. Możliwe byłyby też wizyty w domach, choć na razie ograniczone do członków jednego gospodarstwa domowego.





05:30 Eurowizja 2021 z udziałem publiczności

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie z udziałem publiczności - informuje agencja ANP, powołując się na decyzję holenderskiego rządu. Potwierdzono to również na stronach internetowych festiwalu. Półfinały zaplanowano na 18 i 20 maja, a finał - na 22 maja.