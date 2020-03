Nowe przypadki koronawirusa w Polsce: jak poinformował resort zdrowia, tylko dzisiaj przybyło w sumie 27 zakażeń. Oznacza to, że od początku epidemii zanotowano w naszym kraju 452 przypadki koronawirusa. 5 chorych niestety zmarło. Dobre wieści docierają natomiast z Chin, skąd pochodzi nowy wirus: tam już trzecią dobę z rzędu nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków Covid-19. Chińczycy obawiają się jednak drugiej fali epidemii, która może nastąpić wraz z powrotem m.in. studentów z wymian zagranicznych.

Po lewej: chorwacki żołnierz pełni wartę przed polowym szpitalem dla chorych na Covid-19 na przedmieściach Zagrzebia (fot. ANTONIO BAT). Po prawej: szycie maseczek ochronnych w fabryce we włoskim Besozzo (fot. ENZO LAIACONA)

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 452 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

17:08

Lekarka z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, który został przemianowany na zakaźny, ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jak zaznaczyła rzeczniczka prasowa placówki Izabela Hirsch-Lewandowska: "Osoba ta nie została zakażona podczas pracy, ale poza nią - podczas prywatnego spotkania".



Lekarka przebywała w kwarantannie domowej od 15 marca, zaś ostatni dyżur w grudziądzkim szpitalu miała 2 dni wcześniej, gdy szpital nie działał jeszcze jako jednoimienna placówka zakaźna.



"Osoby, które miały bezpośredni kontakt z tą osobą do 13 marca, poddane zostały kwarantannie, objęto ich również nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Wykonane zostaną u tych osób badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2" - przekazała w komunikacie Izabela Hirsch-Lewandowska, podkreślając równocześnie, że liczba osób z personelu, które miały kontakt z zakażoną, jest niewielka, a cała sytuacja nie wpływa w żaden sposób na funkcjonowanie placówki.



16:59 ZAPRASZAMY NA DEBATĘ!

Medycyna w czasach pandemii - ta debata rozpoczyna się na RMF24.pl:



W debacie biorą udział:

dr n. med. Joanna Heyman-Salvade - polska kardiolożka pracująca we Włoszech

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Jerzy Friediger - Dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusję moderuje Dyrektor Informacji RMF FM Marek Balawajder.

16:49 POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Rozwiązania pomocowe dla pracodawców i pracowników na czas kryzysu - zwolnienie z ZUS-u i dopłacanie do pensji pracowników - miesięcznie kosztować będą państwo około 13 mld złotych.



16:26

Policja zatrzymała 24-letniego uciekiniera ze szpitala zakaźnego w Gdańsku. Był tam hospitalizowany jako osoba, która może być zarażona koronawirusem.

Mężczyzna wpadł w ręce drogówki 620 kilometrów od Gdańska - w Suchej Beskidzkiej.



16:08

"Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 procent średniego wynagrodzenia" - to jedno z rozwiązań, jakie zapowiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu m.in. z szefem rządu Mateuszem Morawieckim ws. tarczy antykryzysowej.

Inne rozwiązanie mówi o zwolnieniu z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące wszystkich samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, których przychody spadły w stosunku do lutego o więcej niż 50 procent.

15:55

Ewakuacja chorych ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim na Mazowszu. Tam zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych pracowników i pacjentów. W sumie odnotowano 27 przypadków zakażenia.



15:31

Zwolnienie z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące dla wszystkich samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, jeśli w związku z epidemią koronawirusa ich przychody spadły w stosunku do lutego o więcej niż 50 procent - takie rozwiązanie zapowiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim ws. tzw. tarczy antykryzysowej.

14:57

Niechlubny rekord padł we Włoszech: w piątek tamtejsza policja ukarała za złamanie przepisów o walce z epidemią prawie 10 tysięcy ludzi.

Patrole policji i karabinierów kontrolują, czy Włosi przestrzegają zakazu wychodzenia z domów bez uzasadnionej potrzeby - a taką mogą być praca, zakupy czy kwestie dot. zdrowia. Za złamanie przepisów rządowego dekretu w tej sprawie grozi 206 euro kary lub nawet trzy miesiące aresztu.

W piątek kontroli poddano 223 tysiące ludzi, z których 9888 spisano.

14:31

5 mln zł przekaże na walkę z koronawirusem przekaże Grupa Lotos: pieniądze trafią do czterech szpitali w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem, a przeznaczone mają być na zakup niezbędnego sprzętu medycznego - m.in. respiratorów, termometrów i leków.

PKN Orlen z kolei kupił 5 tysięcy maseczek ochronnych, które przekaże Agencji Rezerw Materiałowych, by docelowo mogły trafić do placówek ochrony zdrowia.

"Sfinansowaliśmy zakup maseczek ochronnych dla personelu medycznego, przekazujemy również Agencji Rezerw Materiałowych kolejne partie płynu do dezynfekcji rąk" - podkreśla prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

14:06

Ministerstwo Zdrowia chce szybko otworzyć co najmniej kilkanaście nowych laboratoriów diagnozujących w kierunku SARS-COV-2. Miałyby powstać w szpitalach w różnych miejscach w kraju. Jak ustalili reporterzy RMF FM, pismo w tej sprawie trafiło do dyrektorów wszystkich takich placówek w Polsce.

14:04

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zakończył tygodniową kwarantannę - poinformowała jego rzeczniczka. Samorządowiec został odesłany na izolację 13 marca, po tym, jak się okazało, że uczestniczył w spotkaniu z lekarzem, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem.

13:43

558 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Belgii w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarło 16 kolejnych osób - poinformowały w sobotę belgijskie władze. Jest to najwyższy dobowy wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 odnotowany od poczatku epidemii.

Liczba osób, u których stwierdzono do tej pory występowanie Covid-19, wynosi 2815. Rzeczywista liczba zakażeń jest prawdopodobnie jednak wyższa. W całym kraju z powodu powikłań zmarło 67 osób.

13:41

W związku z zagrożeniem wywołanym przez Covid-19 w Gruzji do 21 kwietnia obowiązywać będzie stan wyjątkowy - ogłosił gruziński premier Giorgi Gacharia. W tym zakaukaskim kraju potwierdzono 48 przypadków zakażenia koronawirusem.

Stan wyjątkowy w kraju ogłosiła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, do której zwrócił się z wnioskiem o jego wprowadzenie premier. Prezydent podkreśliła, że ograniczenia nie będą dotyczyły wolności słowa. Zaznaczyła też, że w kraju nie jest wprowadzana godzina policyjna.

13:30

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.



Wirusa wykryto u 4 osób z Wielkopolski, 3 osób z Dolnego Śląska, 2 osób z Podlasia i po jednego osobie z Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny oraz Kujawsko-Pomorskiego.

Tym samym liczba wszystkich wykrytych przypadków w Polsce wzrosła do 452.



13:05

Trwa ewakuacja chorych ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. U personelu i kolejnych pacjentów placówki potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował PAP starosta grójecki Krzysztof Ambroziak.

Cześć pacjentów jest transportowana do szpitala MSWiA w Warszawie. Ci, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, są przewożeni do domu - powiedział starosta grójecki.

Dodał, że w piątek wieczorem służby epidemiologiczne otrzymały potwierdzenie o siedmiu zarażonych pacjentach. Wcześniej potwierdzono zarażenie kilkunastu osób z personelu.

12:54

Szwedzki selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Norwegii Lars Lagerback zgodził się na obniżenie pensji o 20 procent w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Nowa umowa z norweską federacją, która wejdzie w życie 1 kwietnia, będzie obowiązywać też jego asystenta Pera Joara Hansena, jak również innego szwedzkiego trenera - Martina Sjoegrena, który prowadzi kadrę kobiet Norwegii.

12:46

Sąd aresztował na trzy miesiące 54-latka, który uciekł w czwartek ze szpitala zakaźnego w Zgierzu (Łódzkie), gdzie przebywał z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach. Grozi mu do 8 lat więzienia.



12:36

70 trumien z ciałami zmarłych w Bergamo na północy Włoch wywiozły stamtąd ciężarówki wojskowe do innych rejonów kraju, gdzie zostaną poddane kremacji - podały media. To kolejny transport zwłok z miasta pogrążonego w epidemii koronawirusa.



12:30

Projekt ustawy o ochronie przed SARS-CoV-2 został w piątek złożony w węgierskim parlamencie przez minister sprawiedliwości Judit Vargę - podał tamtejszy resort sprawiedliwości. Projekt przewiduje większe pełnomocnictwa rządu na wypadek, gdyby parlament nie mógł obradować.

12:04

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 56 tys. osób poddanych kwarantannie. Jak informuje rzecznik KGP, w związku z uchybieniami związanymi z nieprzestrzeganiem kwarantanny, funkcjonariusze ukarali 328 osób.



11:55

W Chinach, gdzie od trzech dni jedyne potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą 41 osób, które powróciły ostatnio do Chin z zagranicy, narastają obawy przed drugą falą epidemii, której źródłem mogliby stać się chińscy studenci przyjeżdżający z krajów UE i USA.





11:44

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomniało biskupom diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej w związku z ograniczeniami liczby wiernych mogących wziąć udział w zgromadzeniach religijnych.

We wskazaniach dla biskupów z 21 marca Prezydium KEP przypomniało także, że w związku z epidemią istnieje konieczność ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych.

11:35

W Niemczech w ciągu doby zanotowano 2705 nowych przypadków koronawirusa - informuje Instytut Roberta Kocha. Zanotowano także 16 nowych ofiar.

Łącznie w Niemczech zanotowano 16 662 przypadków zakażenia, a 47 osób zmarło

11:20

Najbardziej znany chiński piłkarz Wu Lei, występujący w zespole ligi hiszpańskiej Espanyolu Barcelona, został zarażony koronawirusem, ale ma "łagodne objawy" - poinformowała futbolowa federacja jego kraju.

Grający drugi sezon w hiszpańskiej ekstraklasie 28-letni Wu Lei został odizolowany w swoim domu w Barcelonie.

11:18

W Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza zarządzono kwarantannę w związku z wykryciem koronawirusa u 38-letniej pacjentki, którą przewieziono do Poznania, a która wcześniej przebywała w tym szpitalu. Pacjentka jest w ciężkim stanie - przekazał PAP dyrektor szpitala Sławomir Wysocki.

W związku z sytuacją wyłączony został oddział A szpitala na pierwszym piętrze, gdzie leczone są przypadki ostre, zapalne i rozrostowe, przebiegające z niewydolnością oddechową.

11:10

SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wznowił w sobotę normalną pracę po czasowym zamknięciu z powodu obecności w nim pacjenta zakażonego koronawirusem - poinformował PAP dyrektor szpitala Zbigniew Bajkowski.

11:04

Na Litwie odnotowano pierwszy przypadek zgonu z powodu Covid-19. W Wiłkomierzu (lit. Ukmerge) zmarła kobieta w starszym wieku - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19 doszło najprawdopodobniej w szpitalu.

10:36

Kaczyński: Nie zabraknie pieniędzy na programy społeczne. Przedsiębiorcy? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo Jakub Rutka /RMF FM

Nie zabraknie (pieniędzy na programy społeczne - red.). Mamy w tej chwili taką sytuację i to jest zasługa rządu, że są pewne zapasy, pewne zasoby - mówił Jarosław Kaczyński w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

10:25

Zawieszenie funkcjonowania uczelni przedłużamy analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach, czyli do 10 kwietnia - poinformował w sobotę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zajęcia online powinny być kontynuowane - zaznaczył .

10:03

Dezynfekcji z powodu koronawirusa poddano pomieszczenia w budynkach urzędu miejskiego w Białymstoku. Każdej nocy dezynfekowane są też miejskie autobusy - podały władze miasta. Dodatkowo miasto podarowało ozonatory m.in. pogotowiu ratunkowemu i policji.

Urząd Miasta Białegostoku od początku tygodnia do odwołania jest zamknięty dla interesantów. Osobiście można jedynie załatwiać sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń.

09:40

Na Podkarpaciu w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 69 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 5911 - poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

09:28

Dziś w działania związane z walką z koronawirusem zaangażowanych będzie 3379 żołnierzy i pracowników wojska oraz 545 jednostek sprzętu. Prawie 1,5 tys. żołnierzy będzie wspierać Straż Graniczną i Policję w ochronie granic - napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

09:23

Policja szuka mężczyzny, który uciekł z izby przyjęć szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu - poinformował Dariusz Świątczak z policji w Opolu.

Według ustaleń policji, mężczyzna w średnim wieku został przywieziony do szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu karetką, którą sam wezwał do domu. Ratownicy uznali, że objawy chorobowe mogą świadczyć o zakażeniu pacjenta koronawirusem.

09:12

Rozłożenie czynszu na raty, odłożenie płatności, umorzenie odsetek i wsparcie łódzkich przedsiębiorców w zakresie doradztwa finansowego i prawnego ma znaleźć się w opracowywanym przez Urząd Miasta Łodzi pakiecie pomocy dla firm. Jego szczegóły poznamy w poniedziałek.

O pierwszych rozwiązaniach wspierających łódzkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnym położeniu z uwagi epidemię koronawirusa poinformowała na Facebooku prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.



08:40

Odnotowano 14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce - informuje Ministerstwo Zdrowia. To 4 osoby z województwa wielkopolskiego, 3 osoby z województwa śląskiego, 3 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie z Pomorskiego, Lubelskiego, Zachodniopomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

Tym samym liczba przypadków zakażeń koronawirusem w naszym kraju wzrosła do 439.



08:36

Stan jest pod kontrolą. Wybory powinny się odbyć. Administracja rządowa i samorządowa mają konstytucyjny obowiązek podjąć działania, żeby wybory się odbyły, bo zbliżają się już pierwsze terminy - mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM prezes PiS Jarosław Kaczyński.



08:28

Od dziś obowiązuje zakaz wstępu do Puszczy Niepołomickiej ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 - podało Nadleśnictwo Niepołomice. Puszcza jest popularnym miejscem spacerów dla mieszkańców Krakowa i powiatu wielickiego.



Obecny zakaz obowiązuje do końca marca. Zgodnie z zarządzeniem nadleśniczego na terenie Puszczy Niepołomickiej mogą przebywać jedynie osoby wykonujące prace w lesie, służby porządkowe i ratunkowe.

08:20

W sobotę rano przywrócono działanie izby przyjęć Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, która była czasowo zamknięta po tym, jak pojawił się tam pacjent zakażony koronawirusem. Informację o ponownym uruchomieniu izby przekazał PAP rzecznik szpitala Kamil Nowak.

07:40

Aż 70 proc. Polaków uważa, że w związku z pandemią koronawirusa majowe wybory prezydenckiego powinny zostać przełożone.



07:17

Przypominamy, że kary za złamanie kwarantanny zostały podniesione. Ukarany będzie musiał zapłacić 30 tys. zł.



07:16

Epidemia koronawirusa nie powstrzymała wysyłki paczek ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Nie zakłóciła ona nasilonej przed Wielkanocą działalności dużego hurtownika Doma Export, drugi pod względem wielkości Polamer pracuje w zmniejszonym składzie.

Jak wyjaśnił PAP były wieloletni właściciel Doma Export Ludwik Wnękowicz, na rynku polonijnym w USA jest kilkaset punktów przekazujących paczki poprzez hurtowników, którzy obsługują lokalne punkty w zakresie transportu oraz zajmują się wysyłką paczek do krajów docelowych. Największym odbiorcą jest Polska.

07:05

Tysiące wyborców, którzy mogą pójść w niedzielę do urn, przywitają komisje wyborcze w maseczkach chirurgicznych - pisze sobotnia "Gazeta Wyborcza".

Jak przypomina "Wyborcza", samorządowy maraton wyborczy rozpocznie się w najbliższy weekend i potrwa przez kolejne dwa tygodnie.

"W tym czasie w 19 gminach zaplanowano wybory przedterminowe i uzupełniające. W najbliższą niedzielę radnych miejskich i wiejskich oraz wójtów będą wybierać mieszkańcy ośmiu gmin w pięciu województwach. Największe wybory odbędą się w Jarosławiu na Podkarpaciu, gdzie po śmierci wójta trzeba wybrać jego następcę. Uprawnionych do głosowania jest 10,5 tys. osób. W pierwszej turze dwa tygodnie temu do urn poszło 5,2 tys." - czytamy w "GW".



06:33

Z powodu pandemii koronawirusa Kuba zamknie od wtorku na miesiąc swoje granice dla obcokrajowców - poinformował w piątek w telewizyjnym wystąpieniu prezydent tego kraju Miguel Diaz-Canel. Wstęp na wyspę będą mieli tylko kubańscy obywatele, chcący powrócić z zagranicy.

Gwarantujemy możliwość powrotu na Kubę naszych obywateli, przebywających za granicą oraz będziemy przestrzegać prawa cudzoziemców, chcących opuścić nasze państwo i wrócić do swoich krajów - powiedział Diaz-Canel. Zapowiedział także zamknięcie dyskotek, teatrów, kin i innych miejsc, świadczących rozrywkę.

06:30

W Singapurze stwierdzono pierwsze dwie ofiary śmiertelne zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Zmarli to 75-letnia obywatelka Singapuru oraz 64-letni mężczyzna z Indonezji.

06:27

1,2 procent z wybranej do analiz grupy kilkuset zmarłych we Włoszech osób zakażonych koronawirusem nie miało żadnej dodatkowej choroby, pozostali cierpieli na współistniejące schorzenia w liczbie od 1 do ponad 3 - podał w raporcie krajowy Instytut Zdrowia.



06:23

W Paragwaju zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Julio Mazzoleni. W Paragwaju do tej pory wykryto 18 przypadków infekcji.



06:18

W Korei Południowej znów wzrosła liczba nowych zakażeń koronawirusem - poinformowały służby sanitarne tego kraju. W ostatniej dobie zanotowano 147 kolejnych przypadków infekcji. Zmarło osiem osób.

Dzień wcześniej służby w Seulu informowały o 87 nowych zakażeniach. W sumie do tej pory w Korei Południowej potwierdzono 8799 przypadków infekcji. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o osiem do 102.

06:14

Cztery osoby zakażone koronawirusem zmarły w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek minister zdrowia tego kraju Luiz Henrique Mandetta. To 11. przypadek śmiertelny w tym kraju. Liczba infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła z 621 do 904.

Brazylijski senat w piątek podpisał ustawę o stanie wyjątkowym na terenie całego kraju. Natomiast ministerstwo gospodarki obniżyło prognozę wzrostu gospodarczego z 2,1 proc. do zera.

06:12

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii. Co to oznacza dla Polaków? Jakie dodatkowe ograniczenia możemy napotkać? Przeczytajcie na RMF24.pl!





06:06

Trzecią z rzędu dobę w Chinach nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach siedem osób zmarło.

Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 41 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy, w tym 14 do Pekinu. Dzień wcześniej takich przypadków było o dwa mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 269.

W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 008 osób, z których ponad 71 tysięcy powróciło do zdrowia.





06:00

Pracownik biura wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała w piątek rzecznik prasowa Pence'a Katie Miller. Nie podano nazwiska zakażonej osoby.

Miller wyjaśniła, że ani prezydent USA Donald Trump, ani Pence nie mieli ostatnio z zakażoną osobą bliskiego kontaktu. Dalsze śledzenie kontaktów tej osoby jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom - oświadczyła rzeczniczka.