129 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce - poinformowało tuż po godz. 10 Ministerstwo Zdrowia. Dziesięć zakażonych osób nie żyje. Potwierdzone przypadki dotyczą województw: śląskiego (81), małopolskiego (15), opolskiego (8), dolnośląskiego (7), podlaskiego (6), pomorskiego (3), wielkopolskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), zachodniopomorskiego (2), lubuskiego (1) i kujawsko-pomorskiego (1).

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz kolejnych 10 zgonach. Aktualny bilans pandemii w Polsce to 25 177 zakażonych i 1 127 ofiar śmiertelnych. Resort poinformował, że z Covid-19 wyzdrowiało 12 410 osób.

09:53 BIAŁYSTOK

Do 9 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem pracowników Białostockiego Centrum Onkologii - poinformował szpital w piątek rano. Zakażona jest też jedna z pacjentek.



Zakażoną osobą jest pracownik administracji, który miał kontakt z personelem zakładu patomorfologii. Od początku tygodnia przebywał on w izolacji domowej.





09:27 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2085 osób. Wyzdrowiało 12 tys. 410 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 19 tys. 274 osoby, a kwarantanną - 81 tys. 244.





09:25 TAKIE INFORMACJE NA DŁUGI WEEKEND

Od czerwca pienińscy flisacy mogą zabierać do 12 turystów na łodzie pływające przełomem Dunajca. Nadal obowiązują za to maseczki - powiedział prezes pienińskich flisaków Jerzy Regiec. Z powodu koronawirusa tegoroczny sezon ruszył z miesięcznym opóźnieniem - w maju. Flisacy mogli zabierać na łodzie sześć osób.



09:00 TO JUŻ JUTRO

Trenerzy personalni w przyłbicach. Pomiar temperatury przed wejściem do strefy ćwiczeń. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdej serii ćwiczeń. Tylko własne butelki i bidony z wodą. To niektóre zasady, jakie od jutra będą obowiązywać w siłowniach i klubach fitness. Te obiekty znów będą przyjmować ćwiczących po ponad ośmiu tygodniach przerwy.

08:45 KOLEJNE KRAJE OTWIERAJĄ GRANICE

Obywatele Austrii, Czech Słowacji i Węgier mogą od piątku jeździć bez ograniczeń między swoimi krajami - oświadczył szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto. "Ustaliliśmy, że dzięki skutecznej obronie przed pandemią od godz. 8 dziś rano umożliwiamy nawzajem swoim obywatelom przebywanie na terytorium innego kraju. Wpuszczamy bez ograniczeń na terytorium Węgier obywateli Austrii, Czech i Słowacji i umożliwiamy Węgrom wyjazd bez ograniczeń do tych krajów" - powiedział.



08:20 MEKSYK

W Meksyku zdiagnozowano kolejne 4442 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 816 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



W sumie do tej pory od wybuchu epidemii Covid-19 zakażonych zostało tam 105680 osób, a 12545 zmarło.



Prezydent Manuel Lopez Obrador wezwał do zachowania spokoju i "niepoddawania się psychozie" w sytuacji, gdy w Meksyku drugi dzień z rzędu odnotowano ponad dwukrotny wzrost liczby ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19 w stosunku do dotychczasowych 200-400 zgonów w ciągu doby.



W środę w Meksyku stwierdzono 1092 zgony, czyli najwięcej od początku epidemii w tym kraju.



Obrador zauważył, że liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w prawie 130-milionowym kraju jest wciąż niższa niż w innych państwach świata.



Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore w USA Meksyk plasuje się na siódmym miejscu - za USA (ponad 108 tys.), Wielką Brytanią (blisko 40 tys.), Brazylią (ponad 34 tys.), Włochami (ponad 33,6 tys.), Francją (ok. 29 tys.) i Hiszpanią (ok. 27 tys.) - pod względem bilansu ofiar śmiertelnych Covid-19.

07:00 HISZPANIA

Zespoły hiszpańskich lekarzy pracujących z pacjentami zakażonymi koronawirusem wskazują, że jest on zdolny zniszczyć płuca zainfekowanych osób, które jednocześnie nie mają żadnych objawów. O tych ustaleniach pisze dziennik "El Mundo".

06:20 WŁOCHY

Ławki z przegrodami z pleksiglasu, uczniowie w maseczkach lub przyłbicach ochronnych - takie propozycje warunków nauczania w nowym roku szkolnym przedstawiło ministerstwo oświaty Włoch. Rozważane jest też skrócenie lekcji z godziny do 40 minut.





06:00 USA

Z powodu koronawirusa zmarło w ciągu minionej doby w USA 1021 osób - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wynosi 108 208.



W żadnym innym kraju bilans ten nie jest tak wysoki. Na Stany Zjednoczone przypada więcej niż co czwarty odnotowany na świecie zgon z powodu koronawirusa.



Najwięcej osób - zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z czwartku - w USA zmarło w stanie Nowy Jork (30 174) oraz w sąsiadującym z nim New Jersey (11 970).



W Stanach Zjednoczonych wykonano też najwięcej testów na świecie, 18 mln 680 tys. Z nich 1 mln 872 tys. dało wynik pozytywny.



Epidemia w USA zwolniła w porównaniu ze szczytem w kwietniu. Wielu pracowników służby zdrowia i ekspertów jest jednak zaniepokojonych, że zakażeń może gwałtownie przybyć z powodu masowych demonstracji przeciwko rasizmowi i brutalności policji, które odbywają się we wszystkich większych amerykańskich miastach.





05:30 NIEMCY

W ciągu ubiegłej doby w Niemczech liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zwiększyła się o 507; 32 osoby zmarły - poinformował w piątek rano Instytut Roberta Kocha (RKI).



Według RKI od początku epidemii w Niemczech potwierdzono 183 271 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zgonów wzrosła do 8613.



Na przełomie marca i kwietnia - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech od ponad 100 do ponad 300 osób z rozpoznanym Covid-19.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.