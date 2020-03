Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 300. Pięciu pacjentów zmarło. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Na świecie jest 194 tys. 909 potwierdzonych przypadków, prawie 8 tysięcy ludzi zmarło. Stąd też apel szefa Światowej Organizacji Zdrowia: "Aby kontrolować i stłumić epidemię, kraje muszą izolować, testować, leczyć i śledzić”. Jednak informacją tego poranka jest fakt, że w Chinach po raz pierwszy od wybuchu epidemii nie odnotowano ani jednego nowego przypadku zarażenia wewnątrzkrajowego. To przełom – mówią specjaliści. Poniżej w naszym raporcie dnia znajdziecie najważniejsze informacje na temat koronawirusa z Polski i ze świata.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 305 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

>>>MAPA ZAKAŻEŃ W POLSCE Z PODZIAŁEM NA POWIATY<<<

08:57

W samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy w ubiegłym tygodniu do szpitali zgłosiło się ponad 600 osób z infekcjami dróg oddechowych, ale nie można stwierdzić, czy doszło do zakażeń koronawirusem, bo nie ma tam testów - oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw człowieka.







08:46

Ministerstwo Zdrowia informuje: Liczba osób, u których potwierdzono koronawirusa przekroczyła 300; jest 18 nowych przypadków. Resort przekazał, że nowe przypadki dotyczą sześciu osób z woj. śląskiego, sześciu z woj. łódzkiego, trzech z woj. lubelskiego i po jednej osobie z woj. opolskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego.





08:42

Władze Meksyku poinformowały o pierwszej ofierze śmiertelnej wśród chorych na Covid-19 w tym kraju. Zmarły chorował na cukrzycę, pierwsze symptomy choroby wystąpiły u niego 9 marca - podał resort zdrowia w komunikacie na Twitterze.



08:39

"W ciągu 10 dni uruchomiliśmy linie, które produkują bardzo duże ilości płynu dezynfekującego (...) Już pod koniec tygodnia pojawią się płyny litrowe, może do dwóch tygodni pojawią się płyny półlitrowe" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. "Orlen ustalił taką cenę, żeby była ona przyzwoita. Dziś jest to najtańsza cena na rynku. Częściowo na tym nie zarabiamy, to co dajemy do Agencji Rezerw Materiałowych - to nie zarabiamy. Przy sprzedaży detalicznej przy bardzo niewielkim zysku" - dodał gość Roberta Mazurka.

08:16

"Firma pracuje, działa obsługuje rynek, co jest bardzo ważne. Wszystkie stacje benzynowe działają, pracują prawidłowo. Jest to nie tylko praca, ale generalnie zabezpieczenie bezpieczeństwa paliwowego" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. "Na naszych stacjach zawsze będzie benzyna, jesteśmy zabezpieczeni, zabezpieczone są pewne źródła dostaw" - dodał szef koncernu paliwowego.





07:16

Tylko niespełna jedna na sto osób objętych w Polsce obowiązkową kwarantanną domową złamała zasady i opuściła miejsce pobytu. To wnioski z policyjnej kontroli, do których dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kwarantanną w Polsce objętych jest 57 000 ludzi. Większość z nich to osoby, które w ostatnich dniach wróciły z zagranicy i teraz muszą przez dwa tygodnie być w domu. Zasięg kwarantanny będzie coraz większy. Dziś do kraju wrócą specjalnymi samolotami nasi rodacy z 18 zagranicznych miast. Między innymi z Chicago, Nowego Jorku, Londynu, Oslo, Paryża i Alicante.





06:52

Po raz pierwszy od wybuchu epidemii koronawirusa w grudniu zeszłego roku, w Chinach nie odnotowano ani jednego nowego przypadku zarażenia wewnątrzkrajowego. W czwartek w Państwie Środka odnotowano 34 przypadki zachorowań, wszystkie zostały, jak to się określa, zaimportowane, czyli potwierdzono je u osób, które wróciły z zagranicy. To - jak mówią naukowcy - przełomowa chwila w walce z morderczym wirusem. Teraz Chiny obawiają się drugiej fali zachorowań.

06:42

Wbrew zapowiedziom w nocy nie zamknięto całkowicie węzła Gorzyce na autostradzie A1 w Śląskiem w pobliżu polsko-czeskiej granicy - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Takie rozwiązanie miało uszczelnić granicę, ale służby uznały, że może spowodować dodatkowe utrudnienia. Na węźle Gorzyce nadal zamknięty jest jedynie zjazd z autostrady od strony granicy - po to, by kierowcy wjeżdżający do Polski nie mogli uniknąć kontroli, która prowadzona jest kilka kilometrów dalej.





06:32

Wstrzymanie przyjęć pacjentów na oddział wewnętrzny Szpitala Świętej Anny w mazowieckim Piasecznie. Powód to zdiagnozowanie koronawirusa u jednej z osób z personelu medycznego. Pacjenci na miejscu są poddani kwarantannie.

Podobna sytuacja na Mazowszu jest w Szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam do 12 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem pracowników lecznicy. Kolejnych 60 pielęgniarek, lekarzy i pracowników obsługi czeka na wyniki badań.





06:29

Brytyjski artysta Luke Jerram stworzył szklaną rzeźbę przedstawiającą koronawirusa. Zlecenie na wykonanie tego dzieła sztuki złożył Uniwersytet w Duke na wiele tygodni zanim epidemia koronawirusa przerodziła się w pandemię. Jak tłumaczył artysta, rzeźba miała symbolizować prace badawcze prowadzone przez uniwersytet nad nowym wirusem. Stworzona przez artystę rzeźba jest 2 miliony raza większa od koronawirusa.





Szklana rzeźba morderczego wirusa. Brytyjski artysta zaprezentował model koronawirusa RUPTLY/x-news





05:52

"Zostańcie w domu"- taki wielki napis świetlny pojawił się w środę wieczorem na słynnym wieżowcu w Mediolane, znanym pod nazwą Pirellone. Tak władze włoskiego regionu Lombardia zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili bez potrzeby w dniach epidemii koronawirusa.

/ MATTEO CORNER / PAP/EPA





05:24

Prezydent USA podpisał pakiet pomocowy na czas epidemii koronawirusa. Przewiduje on m.in. darmowe testy na Covid-19 i płatny 10-dniowy urlop chorobowy dla niektórych zatrudnionych zakażonych.



W USA trwa dyskusja nad kolejnymi krokami. Mowa jest o czekach na 250 dol. dla każdego Amerykanina. W kontekście stymulowania gospodarki mówi się o kwocie przekraczającej bilion USD. Kryzys ekonomiczny to "kwestia tygodni lub miesięcy, a nie lat" - uspokajał w wywiadzie dla telewizji Fox szef Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Larry Kudlow.

05:19

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Regionie Europejskim jest już 37 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Najwięcej przypadków odnotowano dotąd we Włoszech - ponad 31,5 tys.; a także w Hiszpanii 11,2 tys.; we Francji - ponad 7,7 tys.; w Niemczech - ponad 7 tys.; w Szwajcarii - ponad 2,6, tys.; w Wielkiej Brytanii - ponad 1,9 tys.; w Holandii - 1,7 tys.; w Norwegii - 1,3, tys.; w Austrii - 1,3 tys. i w Belgii - ponad 1,2 tys.