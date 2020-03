Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wynosi 325. Pięciu pacjentów zmarło. Na świecie jest 194 tys. 909 potwierdzonych przypadków, prawie 8 tysięcy ludzi zmarło. Stąd też apel szefa Światowej Organizacji Zdrowia: "Aby kontrolować i stłumić epidemię, kraje muszą izolować, testować, leczyć i śledzić”. Informacją dnia jest fakt, że w Chinach po raz pierwszy od wybuchu epidemii nie odnotowano ani jednego nowego przypadku zarażenia wewnątrzkrajowego. To przełom – mówią specjaliści. Tymczasem w Belgii tylko w ciągu jednego dnia zarejestrowano 309 nowych przypadków koronawirusa. To największy skok zakażeń w tym kraju od wybuchu epidemii. Komisja Europejska daje 50 mln euro na wspólne, strategiczne zakupy sprzętu koniecznego do walki z koronawirusem. Poniżej w naszym raporcie dnia znajdziecie najważniejsze informacje na temat koronawirusa z Polski i ze świata.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 325 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

Zamknięta jest izba przyjęć w szpitalu na Banacha w Warszawie - donosi reporter RMF FM Paweł Balinowski. Powód takiej decyzji to podejrzenie koronawirusa u jednego z pracowników.

Ze szpitala odsyłane są wszystkie karetki. Nikt nie może wyjść z izby przyjęć, ani do niej wejść. Obraduje sztab kryzysowy, ostatecznie to wojewoda ma podjąć decyzję, co dalej ze szpitalem i kwarantanną. Z nieoficjalnych informacji wynika, że u żony jednego z pracowników wykryto zarażenie koronawiusem i jest ryzyko, że on również może być chory. Para kilkanaście dni temu wróciła z Włoch.





Trumny ofiar koronawirusa w kościele wszystkich świętych w Bergamo /TIZIANO MANZONI /PAP/EPA

Wojskowe ciężarówki zaczęły wywozić trumny z ciałami zmarłych z Bergamo na północy Włoch, ogniska epidemii koronawirusa, do innych miast w celu poddania ich kremacji.





Kolumna ciężarówek z trumnami / FABIO CONTI / PAP/EPA

Nocne zdjęcia kolumny pojazdów włoskie media określają jako jeden z najbardziej przerażających obrazów.







Czy ofiarą walki z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 padnie nasza prywatność? Czasopismo "Nature" stawia takie pytanie w związku z sytuacją panującą w Korei Południowej. Seul notuje poważne sukcesy w walce z pandemią, zakrojone na szeroka skalę procedury testów i monitorowania kontaktów znacznie zwolniło rozprzestrzenianie się koronawirusa, jednak ujawnianie informacji na temat tego, gdzie i kiedy zakażeni obywatele się przemieszczali i przemieszczają budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

Cztery pociągi z Ukraińcami, którzy w związku z ograniczeniami wdrożonymi w ramach walki z koronawirusem nie mają możliwości samodzielnego przekroczenia granicy, wyjadą w piątek z Przemyśla do Kijowa. Taką informację przekazał ukraiński resort infrastruktury.

Ponad 70 seniorów zmarło w marcu w związku z koronawirusem w domach spokojnej starości w Hiszpanii. Rodziny zmarłych oskarżają władze placówek o zaniedbania i brak prewencji w walce z SARS-CoV-2. Według telewizji TVE, śledztwo wszczęte przez prokuraturę w Madrycie w sprawie zgonów w stołecznym domu seniora Monte Hermoso jest jednym z kilku dochodzeń prowadzonych w sprawie śmierci pensjonariuszy takich placówek w Hiszpanii.

We Włoszech "nie wyjdziemy z epidemii 3 kwietnia"- stwierdził przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Ranieri Guerra, były urzędnik Ministerstwa Zdrowia w Rzymie. Uważa on, że trzeba przedłużyć restrykcyjne kroki wprowadzone na najbliższe tygodnie, w tym zamknięcie granic. "Nie możemy pozwolić sobie na ryzyko importu nowych zakażeń"- stwierdził.

Obecny bilans koronawirusa we Włoszech to prawie 3 tysiące zmarłych i ponad 35 tysięcy przypadków zakażeń.

Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc krajom UE w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. "Jedyne, co możemy teraz robić, to pomagać sobie nawzajem" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Początkowy budżet na te zakupy to 50 mln euro.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa stopniowo ograniczany będzie transport publiczny w Londynie, m.in. zamkniętych zostanie do 40 stacji metra. W brytyjskiej stolicy epidemia rozwija się szybciej niż w innych częściach kraju. Tylko w samym Londynie odnotowano ponad 900 zakażeń koronawirusem, z czego 34 zakończyły się śmiercią.

Czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że od poprzedniego dnia w kraju przybyło 110 przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi największy dotąd przyrost dobowy. Łącznie w Czechach potwierdzono dotąd 572 zakażenia SARS-CoV-2.





Poznański sanepid objął kwarantanną 141 pacjentek ginekologa, u którego wykryto koronawirusa. Ostateczna liczba kobiet, które miały kontakt z chorym, jeszcze nie jest znana. Lekarz od niedzieli jest hospitalizowany w poznańskim szpitalu zakaźnym.





Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy w Polsce kolejne 20 przypadków koronawirusa. Łącznie to 325 chorujących osób, z których pięć zmarło.







"Za chwilę sytuacja będzie dramatyczna. Szukamy lekarzy gdzie się da i prosimy o pomoc" - to apel starosty grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka. W szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą nie ma kto zajmować się pacjentam po tym, jak u 12 pracowników potwierdzono zakażenie koronawirusem.

W całym szpitalu zostało tylko 20 pracowników medycznych. Teraz na oddziale wewnętrznym jest jeden lekarz i jedna pielęgniarka, gdzie leży 19 pacjentów, w tym kilku w stanie ciężkim. Na oddziale chirurgii jeden lekarz z pielęgniarką opiekuje się 11 pacjentami.

Będzie zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań lekarskich pracowniczych - informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda. Po apelu organizacji zrzeszających przedsiębiorców rząd czasowo zniesie obowiązek okresowego badania się przez pracowników. Zmiany w prawie mają wejść w życie z początkiem kwietnia, ale z mocą obowiązywania już od teraz.





Główny negocjator ds. brexitu Michel Barnier ma koronawirusa. Na razie nie wiadomo, z kim miał kontakt w ostatnim czasie. "Czuję się dobrze i jestem w dobrym nastroju" - napisał na Twitterze. Barnier był w Polsce na spotkaniu z premierem Morawieckim. Było to 27 lutego, czyli więcej niż dwa tygodnie temu.





Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą (Mazowieckie), w którym w środę potwierdzono 11 przypadków zarażenia koronowirusem wśród personelu, nadal działa. W czwartek udało się zapewnić obsadę lekarzy i pielęgniarek, ale szpital czeka na wyniki badań 60 osób, więc zarażonych może być więcej.



Specjalne pociągi będą przewoziły obywateli Ukrainy z zachodniej granicy Polski na Ukrainę - poinformował po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego prezydent Duda. Dodał, że w najbliższych godzinach zostanie uruchomiona specjalna aplikacja dla osób znajdujących się w kwarantannie, która będzie mogła być instalowana na smartfonach i będzie pomagała w realizacji kwarantanny.

W Belgii tylko w ciągu jednego dnia zarejestrowano 309 nowych przypadków koronawirusa. To największy skok zakażeń w tym kraju od wybuchu epidemii.





Przed sądem odpowie 59-letni mieszkaniec Grudziądza, który pijany zadzwonił pod numer 112 i groził, że będzie jeździł po mieście i zarażał koronawirusem. Mężczyzna tłumaczył, że telefon był tylko głupim żartem, bo chciał zrobić na złość opiece społecznej. Policjanci przewieźli go do szpitala, gdzie po badaniu lekarz potwierdził, że jest zdrowy i nie ma żadnych objawów zarażenia.

Zabija nas egoizm, nie głupota - mówi Patrycja Wojtysiak. Pochodząca z Lublina Polka mieszkająca od wielu lat pod Neapolem we Włoszech. Przez luki w przepisach i przede wszystkim egoizm - tych, którzy uciekli z północy Włoch - teraz południe zaczyna mieć coraz trudniejszą sytuację. Kwarantanna w wielu przypadkach to czysta fikcja - mówi Patrycja w wideorozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Kotem.



Zabija nas egoizm, nie głupota – mówi Patrycja Wojtysiak Krzysztof Kot /RMF FM

110 nowych przypadków zakażeń koronawirusem wykryto w czwartek w Malezji. Według ministerstwa zdrowia większość chorych to uczestnicy zgromadzenia religijnego w meczecie w Kuala Lumpur. Jak zauważa Reuters, w trwających cztery dni uroczystościach pod koniec lutego w meczecie na przedmieściach stolicy wzięło udział ok. 16 tys. ludzi. Zgromadzenie uważa się za jedno z największych źródeł rozprzestrzeniania się wirusa w Azji Południowo-Wschodniej. Ponad 500 uczestników wydarzenia zachorowało w Malezji, 61 w Brunei, 22 w Kambodży, pięć w Singapurze i dwie w Tajlandii.





Polski złoty bardzo mocno traci na wartości, euro jest najdroższe od kryzysu 2008 roku. Frank zmierza do najwyższego poziomu w historii. Widać, że inwestorzy na rynkach panicznie pozbywają się polskiego złotego. To efekt po pierwsze rozwoju koronawirusa, a po drugie bardzo daleko idących działań antykryzysowych polskiego rządu. Świat finansów uznał, że najwyraźniej rząd wie więcej niż mówi, dlatego uciekają od złotego. To jest fatalna wiadomość dla frankowych kredytobiorców, bo wzrosną im raty.

Lekarz z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, u którego w poniedziałek został rozpoznany COVID-19, miał kontakt z 6 pacjentami. Rzecznik Prasowy Katarzyna Gardzińska poinformowała, że jest to lekarz-naukowiec. "Ze względu na charakter pracy lista osób z bezpośrednim kontaktem dotyczy przede wszystkim personelu, a w dużo mniejszym stopniu pacjentów" - wyjaśniła.

U dwóch pracowników medycznych Szpitala Powiatowego w Opocznie (Łódzkie) wykryto zarażenie koronawirusem. Badane są próbki pobrane od osób, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi. W związku z tym szpital zawiesił do odwołania świadczenie usług zdrowotnych na oddziałach chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz anestezjologia i intensywnej terapii.

39-latka z Trzebini w Małopolskie chciała sprzedawać "domowe testy na koronawirusa". Ogłoszenie dała na Facebooku. Test miał kosztować od 35 do 50 zł. Sprawę wykrył policjant podczas przeglądania stron internetowych. Za usiłowanie oszustwa kobiecie może grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej ruch samochodów osobowych odbywa się na bieżąco. Natomiast są duże kolejki tirów. Kierowcy tych samochodów na wyjazd z Polski muszą czekać ok. 23 godzin. Natomiast na wyjazd jest to ok. 30 godzin.





W Moskwie zmarła 79-letnia pacjentka, u której zdiagnozowano koronawirusa. Jest to pierwszy w Rosji zgon wywołany SARS-CoV-19. Przyczyną zgonu stało się zapalenie płuc. Pacjentka cierpiała na inne poważne schorzenia.

Koronawirus staje się coraz większym problemem dla firm w województwie świętokrzyskim. Wiele zakładów pracy jest zamkniętych, kolejne są niepewne przyszłości. Teraz dwie starachowickie firmy zdecydowały o czasowym zawieszeniu działalności. Jak informuje reporter RMF MAXXX Marcin Różyc, w Starachowicach fabryka autobusów MAN i produkująca wiązki elektryczne do samochodów PKC Group zapowiadają całkowite wstrzymanie produkcji na kilka tygodni. To dlatego, że do pracy brakuje... części. Firmy mają coraz większe problemy z dostawami. To dla lokalnego rynku ogromny problem, bo tylko w tych dwóch firmach pracuje ponad pięć tysięcy osób!







Czas oczekiwania na przekroczenie polsko-niemieckiej granicy w Kołbaskowie rano wynosił osiem godzin, w Krajniku Dolnym natomiast - kilkanaście minut - poinformowała Straż Graniczna. W Świnoujściu ruch odbywa się na bieżąco.

W samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy w ubiegłym tygodniu do szpitali zgłosiło się ponad 600 osób z infekcjami dróg oddechowych, ale nie można stwierdzić, czy doszło do zakażeń koronawirusem, bo nie ma tam testów - oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw człowieka.





Ministerstwo Zdrowia informuje: Liczba osób, u których potwierdzono koronawirusa przekroczyła 300; jest 18 nowych przypadków. Resort przekazał, że nowe przypadki dotyczą sześciu osób z woj. śląskiego, sześciu z woj. łódzkiego, trzech z woj. lubelskiego i po jednej osobie z woj. opolskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Władze Meksyku poinformowały o pierwszej ofierze śmiertelnej wśród chorych na Covid-19 w tym kraju. Zmarły chorował na cukrzycę, pierwsze symptomy choroby wystąpiły u niego 9 marca - podał resort zdrowia w komunikacie na Twitterze.



"W ciągu 10 dni uruchomiliśmy linie, które produkują bardzo duże ilości płynu dezynfekującego (...) Już pod koniec tygodnia pojawią się płyny litrowe, może do dwóch tygodni pojawią się płyny półlitrowe" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. "Orlen ustalił taką cenę, żeby była ona przyzwoita. Dziś jest to najtańsza cena na rynku. Częściowo na tym nie zarabiamy, to co dajemy do Agencji Rezerw Materiałowych - to nie zarabiamy. Przy sprzedaży detalicznej przy bardzo niewielkim zysku" - dodał gość Roberta Mazurka.

"Firma pracuje, działa obsługuje rynek, co jest bardzo ważne. Wszystkie stacje benzynowe działają, pracują prawidłowo. Jest to nie tylko praca, ale generalnie zabezpieczenie bezpieczeństwa paliwowego" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. "Na naszych stacjach zawsze będzie benzyna, jesteśmy zabezpieczeni, zabezpieczone są pewne źródła dostaw" - dodał szef koncernu paliwowego.





Tylko niespełna jedna na sto osób objętych w Polsce obowiązkową kwarantanną domową złamała zasady i opuściła miejsce pobytu. To wnioski z policyjnej kontroli, do których dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kwarantanną w Polsce objętych jest 57 000 ludzi. Większość z nich to osoby, które w ostatnich dniach wróciły z zagranicy i teraz muszą przez dwa tygodnie być w domu. Zasięg kwarantanny będzie coraz większy. Dziś do kraju wrócą specjalnymi samolotami nasi rodacy z 18 zagranicznych miast. Między innymi z Chicago, Nowego Jorku, Londynu, Oslo, Paryża i Alicante.





Po raz pierwszy od wybuchu epidemii koronawirusa w grudniu zeszłego roku, w Chinach nie odnotowano ani jednego nowego przypadku zarażenia wewnątrzkrajowego. W czwartek w Państwie Środka odnotowano 34 przypadki zachorowań, wszystkie zostały, jak to się określa, zaimportowane, czyli potwierdzono je u osób, które wróciły z zagranicy. To - jak mówią naukowcy - przełomowa chwila w walce z morderczym wirusem. Teraz Chiny obawiają się drugiej fali zachorowań.

Wbrew zapowiedziom w nocy nie zamknięto całkowicie węzła Gorzyce na autostradzie A1 w Śląskiem w pobliżu polsko-czeskiej granicy - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Takie rozwiązanie miało uszczelnić granicę, ale służby uznały, że może spowodować dodatkowe utrudnienia. Na węźle Gorzyce nadal zamknięty jest jedynie zjazd z autostrady od strony granicy - po to, by kierowcy wjeżdżający do Polski nie mogli uniknąć kontroli, która prowadzona jest kilka kilometrów dalej.





Wstrzymanie przyjęć pacjentów na oddział wewnętrzny Szpitala Świętej Anny w mazowieckim Piasecznie. Powód to zdiagnozowanie koronawirusa u jednej z osób z personelu medycznego. Pacjenci na miejscu są poddani kwarantannie.

Podobna sytuacja na Mazowszu jest w Szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam do 12 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem pracowników lecznicy. Kolejnych 60 pielęgniarek, lekarzy i pracowników obsługi czeka na wyniki badań.





Brytyjski artysta Luke Jerram stworzył szklaną rzeźbę przedstawiającą koronawirusa. Zlecenie na wykonanie tego dzieła sztuki złożył Uniwersytet w Duke na wiele tygodni zanim epidemia koronawirusa przerodziła się w pandemię. Jak tłumaczył artysta, rzeźba miała symbolizować prace badawcze prowadzone przez uniwersytet nad nowym wirusem. Stworzona przez artystę rzeźba jest 2 miliony raza większa od koronawirusa.





Szklana rzeźba morderczego wirusa. Brytyjski artysta zaprezentował model koronawirusa RUPTLY/x-news





"Zostańcie w domu"- taki wielki napis świetlny pojawił się w środę wieczorem na słynnym wieżowcu w Mediolane, znanym pod nazwą Pirellone. Tak władze włoskiego regionu Lombardia zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili bez potrzeby w dniach epidemii koronawirusa.

/ MATTEO CORNER / PAP/EPA





Prezydent USA podpisał pakiet pomocowy na czas epidemii koronawirusa. Przewiduje on m.in. darmowe testy na Covid-19 i płatny 10-dniowy urlop chorobowy dla niektórych zatrudnionych zakażonych.



W USA trwa dyskusja nad kolejnymi krokami. Mowa jest o czekach na 250 dol. dla każdego Amerykanina. W kontekście stymulowania gospodarki mówi się o kwocie przekraczającej bilion USD. Kryzys ekonomiczny to "kwestia tygodni lub miesięcy, a nie lat" - uspokajał w wywiadzie dla telewizji Fox szef Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Larry Kudlow.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Regionie Europejskim jest już 37 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Najwięcej przypadków odnotowano dotąd we Włoszech - ponad 31,5 tys.; a także w Hiszpanii 11,2 tys.; we Francji - ponad 7,7 tys.; w Niemczech - ponad 7 tys.; w Szwajcarii - ponad 2,6, tys.; w Wielkiej Brytanii - ponad 1,9 tys.; w Holandii - 1,7 tys.; w Norwegii - 1,3, tys.; w Austrii - 1,3 tys. i w Belgii - ponad 1,2 tys.