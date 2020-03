287 zarażonych koronawirusem w Polsce. Pięciu pacjentów zmarło. To dane z środy. Lada chwila spodziewamy się nowego komunikatu Ministerstwa Zdrowia na temat liczny chorych na Covid-19 w Polsce. Na świecie jest 194 tys. 909 potwierdzonych przypadków, prawie 8 tysięcy ludzi zmarło. Stąd też apel szefa Światowej Organizacji Zdrowia: "Aby kontrolować i stłumić epidemię, kraje muszą izolować, testować, leczyć i śledzić”. Jednak informacją tego poranka jest fakt, że w Chinach po raz pierwszy od wybuchu epidemii nie odnotowano ani jednego nowego przypadku zarażenia wewnątrzkrajowego. To przełom – mówią specjaliści. Poniżej w naszym raporcie dnia znajdziecie najważniejsze informacje na temat koronawirusa z Polski i ze świata.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 287 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

07:16

Tylko niespełna jedna na sto osób objętych w Polsce obowiązkową kwarantanną domową złamała zasady i opuściła miejsce pobytu. To wnioski z policyjnej kontroli, do których dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kwarantanną w Polsce objętych jest 57 000 ludzi. Większość z nich to osoby, które w ostatnich dniach wróciły z zagranicy i teraz muszą przez dwa tygodnie być w domu. Zasięg kwarantanny będzie coraz większy. Dziś do kraju wrócą specjalnymi samolotami nasi rodacy z 18 zagranicznych miast. Między innymi z Chicago, Nowego Jorku, Londynu, Oslo, Paryża i Alicante.





06:52

Po raz pierwszy od wybuchu epidemii koronawirusa w grudniu zeszłego roku, w Chinach nie odnotowano ani jednego nowego przypadku zarażenia wewnątrzkrajowego. W czwartek w Państwie Środka odnotowano 34 przypadki zachorowań, wszystkie zostały, jak to się określa, zaimportowane, czyli potwierdzono je u osób, które wróciły z zagranicy. To - jak mówią naukowcy - przełomowa chwila w walce z morderczym wirusem. Teraz Chiny obawiają się drugiej fali zachorowań.

06:42

Wbrew zapowiedziom w nocy nie zamknięto całkowicie węzła Gorzyce na autostradzie A1 w Śląskiem w pobliżu polsko-czeskiej granicy - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Takie rozwiązanie miało uszczelnić granicę, ale służby uznały, że może spowodować dodatkowe utrudnienia. Na węźle Gorzyce nadal zamknięty jest jedynie zjazd z autostrady od strony granicy - po to, by kierowcy wjeżdżający do Polski nie mogli uniknąć kontroli, która prowadzona jest kilka kilometrów dalej.





06:32

Wstrzymanie przyjęć pacjentów na oddział wewnętrzny Szpitala Świętej Anny w mazowieckim Piasecznie. Powód to zdiagnozowanie koronawirusa u jednej z osób z personelu medycznego. Pacjenci na miejscu są poddani kwarantannie.

Podobna sytuacja na Mazowszu jest w Szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam do 12 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem pracowników lecznicy. Kolejnych 60 pielęgniarek, lekarzy i pracowników obsługi czeka na wyniki badań.





06:29

Brytyjski artysta Luke Jerram stworzył szklaną rzeźbę przedstawiającą koronawirusa. Zlecenie na wykonanie tego dzieła sztuki złożył Uniwersytet w Duke na wiele tygodni zanim epidemia koronawirusa przerodziła się w pandemię. Jak tłumaczył artysta, rzeźba miała symbolizować prace badawcze prowadzone przez uniwersytet nad nowym wirusem. Stworzona przez artystę rzeźba jest 2 miliony raza większa od koronawirusa.





Szklana rzeźba morderczego wirusa. Brytyjski artysta zaprezentował model koronawirusa RUPTLY/x-news





05:52

"Zostańcie w domu"- taki wielki napis świetlny pojawił się w środę wieczorem na słynnym wieżowcu w Mediolane, znanym pod nazwą Pirellone. Tak władze włoskiego regionu Lombardia zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili bez potrzeby w dniach epidemii koronawirusa.

/ MATTEO CORNER / PAP/EPA





05:24

Prezydent USA podpisał pakiet pomocowy na czas epidemii koronawirusa. Przewiduje on m.in. darmowe testy na Covid-19 i płatny 10-dniowy urlop chorobowy dla niektórych zatrudnionych zakażonych.



W USA trwa dyskusja nad kolejnymi krokami. Mowa jest o czekach na 250 dol. dla każdego Amerykanina. W kontekście stymulowania gospodarki mówi się o kwocie przekraczającej bilion USD. Kryzys ekonomiczny to "kwestia tygodni lub miesięcy, a nie lat" - uspokajał w wywiadzie dla telewizji Fox szef Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Larry Kudlow.

05:19

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Regionie Europejskim jest już 37 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Najwięcej przypadków odnotowano dotąd we Włoszech - ponad 31,5 tys.; a także w Hiszpanii 11,2 tys.; we Francji - ponad 7,7 tys.; w Niemczech - ponad 7 tys.; w Szwajcarii - ponad 2,6, tys.; w Wielkiej Brytanii - ponad 1,9 tys.; w Holandii - 1,7 tys.; w Norwegii - 1,3, tys.; w Austrii - 1,3 tys. i w Belgii - ponad 1,2 tys.