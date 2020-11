Funkcjonariusze Gwardii Narodowej zostali zmobilizowani do wspierania pracowników kostnic w Teksasie w Stanach Zjednoczonych przeciążonych z powodu nasilenia pandemii koronawirusa. Zastąpili wycofanych więźniów, którym płacono za przenoszenie ciał dwa dolary za godzinę.

(zdjęcie ilustracyjne) / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Teksańską Gwardię Narodową wezwano do zastąpienia więźniów, którzy zostali zaangażowani przez władze El Paso na początku tego tygodnia, aby przenosić ciała ofiar koronawirusa. Miało to tymczasowo odciążyć personel.

Telewizja CBS informowała, że hrabstwo El Paso płaciło więźniom 2 dolary za godzinę za przenoszenie ciał zmarłych z powodu Covid-19.

"Praca więźniów nie jest niczym niezwykłym, ale filmy wideo pokazujące ich w kombinezonach w paski ładujących do chłodni owinięte folią ciała wzbudziły obawy co do możliwości ich leczenia podczas nagłego wzrostu przypadków wirusa. Zwłaszcza że ogniska Covid-19 w więzieniach były powtarzającym się problemem w trakcie pandemii" - podkreślała CBS.

W ubiegłym miesiącu domy pogrzebowe w hrabstwie przygotowały chłodnie do przechowywania zwłok na wypadek przeciążenia. El Paso poprosiło w zeszłym tygodniu o cztery dodatkowe mobilne kostnice. Miało to zwiększyć ich łączną liczbę do 10.

El Paso jest jednym z największych skupisk Covid-19 w Teksasie. W sobotę zarejestrowało 1074 nowych przypadków koronawirusa i osiem zgonów. Łącznie zmarło tam według lokalnego wydziału zdrowia 247 osób.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w sobotę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2015 zgonów z powodu Covid-19. Zdiagnozowano 187 833 nowych przypadków koronawirusa.

Uczelnia z Baltimore szacuje, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano już łącznie 12 mln 085 389 przypadków zakażenia Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 255 823.



Zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu wirusa zmarło do tej pory 1 mln 379 508 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 58 mln 076 075.