Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował o zakażeniach wśród nowojorczyków nową odmianą koronawirusa. Obawia się, że pojawienie się bardziej zaraźliwego patogenu może wywołać kolejną falę zachorowań. Tymczasem w Wielkiej Brytanii zanotowano rekordowy wzrost zgonów na Covid-19 – zmarło 1820 osób. W Polsce najnowszy bilans epidemii koronawirusa, to 1 450 747 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 141 pacjentów.

06:03 Boris Johnson: Liczba zgonów na Covid-19 "przerażająca"

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że rekordowy wzrost zgonów na Covid-19, jaki zanotowano w środę, jest "przerażający". Dodał, że należy liczyć się z dalszym wzrostem ze względu na rozprzestrzenianie się nowej, bardziej zaraźliwej mutacji wirusa.



Rząd brytyjski poinformował w środę po południu, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Wielkiej Brytanii 1820 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju. Wykryto też 38 905 nowych zakażeń koronawirusem.



05:55 23 tys. nowojorczyków nie zostanie zaszczepionych w wyznaczonym terminie

Władze miasta Nowy Jork odwołały termin podania 23 tys. osób pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Gubernator stanu Andrew Cuomo przestrzegł zaś, że już pierwsze osoby zaraziły się nowym, odkrytym w Wielkiej Brytanii wariantem wirusa.



Odwołanie terminu szczepień pierwszą dawką burmistrz Bill de Blasio uzasadniał w środę malejącą podażą preparatu. Przyznał, że miasto wciąż dysponuje zapasami około 65 tys. dawek. Są one jednak zarezerwowane dla osób, które mają otrzymać drugą dawkę szczepionki.



Departament zdrowia wyjaśnił, że przełoży odwołane szczepienia na te same dni i godziny w przyszłym tygodniu. Przewidywana jest bowiem nowa dostawa preparatu.



Terminu dostarczenie 103 400 dawek nie dotrzymał producent Moderna. Miały zostać dostarczone w miniony wtorek w środę i czwartek. Przesyłka była z grubsza podzielona na dwie równe części dawek przeznaczonych do pierwszego i drugiego szczepienia.

