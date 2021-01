Wprowadzenie "ciemnoczerwonych" stref zakażeń w Unii Europejskiej, utrzymanie otwartych granic wewnętrznych i wspólne przekonanie, że koncerny farmaceutyczne muszą respektować zobowiązania dotyczące dostaw szczepionek - to ustalenia czwartkowego wideoszczytu UE. Unijni przywódcy chcą powtrzymać rozprzestrzenianie się pojawiających się nowych mutacji koronawirusa, dlatego prowadza nowe środki ostrożności. Tymczasem w Polsce w ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów 70+., jednak zaraz po uruchomieniu infolinii pojawiły się pierwsze problemy. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 457 755 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 561 pacjentów.

- Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 457 755 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 561 pacjentów. ZOBACZ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>> - O godz. 6:00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw Covid-19. Pojawiły się pierwsze problemy z rejestracją telefoniczną. Słuchacze RMF FM informują, że nikt nie odbiera na infolinii, lub pojawiają się problemy z nawiązaniem połączenia. "Dzwonię na numer 989 i wyskakuje komunikat "nie ma takiego numeru" - alarmują nasi słuchacze dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

- Uruchomiliśmy nowe funkcjonalności rejestracji na szczepienia; apelujemy do seniorów, żeby nie szli do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na potencjalną możliwość zakażenia - mówił Michał Dworczyk podczas piątkowej konferencji prasowej. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

- "Jest poważny powód do niepokoju z powodu nowych wariantów koronawirusa" - powiedziała po wideoszczycie szefów państw i rządów szefowa KE Ursula von der Leyen. UE wprowadza nowe środki ostrożności, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tych wariantów. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

12:47 Brak szczepionek w Afryce. "Czeka na nie 1,3 mld ludzi"

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że na kontynent afrykański nie dotarła jeszcze ani jedna zachodnia szczepionka przeciw Covid-19. "Czeka na nie 1,3 mld ludzi. Świat znajduje się na krawędzi katastrofalnej porażki moralnej" - cytuje Ghebreyesusa portal BBC.



12:35 Premier: Chcemy pomóc w testowaniu Słowaków zgodnie z ich programem

Dzisiaj polscy medycy ruszają na Słowację. Chcemy pomoc w testowaniu Słowaków zgodnie z ich programem, zwłaszcza na terenach przygranicznych - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki przed odlotem na Słowację polskich medyków.



Chcemy na terenach przygranicznych pomóc po to, żeby również od tej strony mieć lepsze zabezpieczenie w związku z pandemią, ale solidarność to także marka eksportowa Polski - podkreślał szef rządu podczas briefingu na lotnisku wojskowym na Okęciu.



Dziękował około 200 medykom, którzy zgłosili się w ramach wolontariatu.

12:24 Suwałki: Przychodnie nie rejestrują na szczepienia seniorów 70+

Przychodnie w Suwałkach (Podlaskie) nie rejestrują w piątek na szczepienia przeciwko COVID-19 seniorów z grupy powyżej 70. roku życia, gdyż nie ma wystarczającej ilości szczepionek.





11:50 Gowin: W moim odczuciu nie ma podstaw utrzymania zamrożenia sklepów po 31 stycznia

W moim odczuciu nie ma podstaw utrzymania zamrożenia sklepów wielkopowierzchniowych po 31 stycznia. Taka jest rekomendacja Ministerstwa Rozwoju, ale dzisiaj deklaracji w tej sprawie nie złożę - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin.



Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w rozmowie z programem "Tłit WP" poinformował, że codziennie w sprawie potencjalnego luzowania obostrzeń trwają konsultacje polityków z naukowcami i lekarzami. "Pora na ogłoszenie decyzji przyjdzie na początku przyszłego tygodnia. Wysyłanie sygnału przedsiębiorcom, który nie jest jeszcze w 100 proc. potwierdzony, byłoby nie fair" - ocenił.

11:32 Francja: Ścisły lockdown, jeśli nie uda się zwalczyć nowych wariantów Covid-19

Francja będzie musiała zastosować ścisły lockdown, podobny do wprowadzonego już w Irlandii i Wielkiej Brytanii, jeśli nie uda się powstrzymać bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa - przekazał w piątek francuski epidemiolog i doradca rządu ds. pandemii prof. Arnaud Fontanet.



Mamy ostatnią szansę, żeby uniknąć ponownej kwarantanny - zaznaczył na antenie rozgłośni France Inter epidemiolog z Instytutu Pasteura.



Według niego, rząd stara się wyważyć między lockdownem a życiem gospodarczym i społecznym. To, co rząd stara się zrobić, to zobaczyć, czy środki, które przypominają lockdown, ale pozwalają na trochę życia gospodarczego i społecznego, zdołają kontrolować postęp (rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnego) wariantu. To jest ostatnia szansa - ocenił.



11:25 Nowe możliwości rejestracji na szczepienie

Uruchomiliśmy nowe funkcjonalności rejestracji na szczepienia; apelujemy do seniorów, żeby nie szli do POZ ze względu na potencjalną możliwość zakażenia - mówił Michał Dworczyk podczas piątkowej konferencji prasowej. Szef Kancelarii Premiera wspomniał, że w ciągu pierwszych trzech godzin za pośrednictwem dostępnych kanałów na szczepienie dla osób powyżej 70. roku życia zapisało się ponad 150 tys. osób.









11:06 ABM: Ogólnopolskie badanie nad nową mutacją koronawirusa

Monitoring zmienności oraz ewolucji wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w najbliższych 18 miesiącach to cel projektu, jaki uruchamia Agencja Badań Medycznych we współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Projekt powstał w odpowiedzi na zgłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia potrzebę realizacji ogólnopolskiego badania geno-epidemiologicznego wariantów genetycznych SARS-CoV-2, jak również potrzebę monitorowania zagrożenia, jakie mogą stwarzać nowe warianty genetyczne wirusa, w szczególności dla efektywności szczepień przeciw COVID-19.



W Polsce wykryto tzw. brytyjska mutację koronawirusa. Fakt wykrycia zgłoszono już do międzynarodowego systemu raportowania sekwencji wirusa (GISAID).



10:55 Rosja: Minister zdrowia: Zawarliśmy umowę z Węgrami o dostawach Sputnika V

Producent rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi Sputnik V podpisał ze stroną węgierską kontrakt dotyczący dostaw tego preparatu na Węgry - poinformował w piątek minister zdrowia Rosji Michaił Muraszko. Węgry będą pierwszym krajem UE, który kupi tę szczepionkę.



"Priorytetem narodowym jest przyspieszenie szczepień. Z powodu powolnych dostaw szczepionki byliśmy zmuszeni szukać nowego źródła, z którego możemy uzyskać szybkie dostawy niezawodnej szczepionki" - powiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, cytowany przez rosyjską agencję Prime. Wyjaśnił, że dostawy będą przebiegać w trzech etapach.



Muraszko poinformował, że eksperci węgierscy odwiedzili moskiewski instytut badawczy - ośrodek im. Nikołaja Gamalei, który opracował szczepionkę. Zapoznali się też z badaniami klinicznymi preparatu przeprowadzanymi na terytorium Rosji, a także odwiedzili miejsca produkcji. Pierwsze dawki Sputnika V, dostarczone na Węgry w grudniu zeszłego roku, przeszły odpowiednie ekspertyzy - relacjonował rosyjski minister.



Zapewnił, że również "wiele innych krajów akceptuje stosowanie" Sputnika V.

10:43 Wałbrzych: Od poniedziałku rusza duży punkt szczepień w Starej Kopalni

Od poniedziałku osoby z grupy 80+, które zarejestrowały się do Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, będą szczepione na terenie Starej Kopalni. W tym zrewitalizowanym obiekcie powstaje punkt, w którym docelowo ma być szczepionych 250 osób dziennie.





10:36 Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych 6 640 przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 346 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 457 755 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 561 pacjentów.



10:29 Koronwirus w Polsce

09:50 Dania wstrzymała loty z Dubaju w związku z podejrzeniem fałszowania koronatestów

Dania wstrzymała na pięć dni wszystkie przyloty z Dubaju w związku z potencjalnymi problemami na tle fałszowania tam zaświadczeń o negatywnym wyniku testu na nosicielstwo koronawirusa - poinformowało w piątek duńskie ministerstwo transportu.



Na początku grudnia rezydujący w Dubaju 21-letni playboy Danyal Sajid ujawnił brytyjskim dziennikarzom, że trudni się dostarczaniem fałszywych certyfikatów negatywnego wyniku badania. Przyznał się do sprzedania obywatelom Wielkiej Brytanii około 50 takich świadectw.



09:29 Müller: Będziemy rozważać kroki prawne wobec Pfizera, jeśli dostawy szczepionek nie będą uzupełnione

Będziemy rozważać kroki prawne wobec firmy Pfizer, jeśli dostawy szczepionek nie będą uzupełnione - podkreślił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, liczy, że Pfizer wywiąże się ze swoich zobowiązań.



08:56 SzczepimySię: Trudności z dodzwonieniem się do Infolinii 989 to wynik dużej liczby połączeń

Trudności z dodzwonieniem się do Infolinii 989 wynikają z bardzo dużej liczby połączeń wykonywanych jednocześnie - nawet 300 tys. prób na minutę - poinformował na Twitterze serwis SzczepimySię. W pierwszej godzinie szczepień zarejestrowało się ponad 66 tys. pacjentów 70+ - dodano.





Zaznaczono też, "że harmonogram szczepień jest całkowicie uzależniony od dostaw producentów. "Najlepiej pokazał to ostatni tydzień i ograniczenie dostaw przez firmę Pfizer. Musimy się mierzyć z redukcją o prawie 400 tys. szczepionek w ciągu najbliższych tygodni" - czytamy.

08:38 Dr Grzesiowski: Im wolniej się szczepimy, tym większą dajemy szansę wirusowi mutować

Im dłużej będą trwały szczepienia, tym większą dajemy szansę wirusowi mutować. Mutacja nie zachodzi w martwym wirusie tylko w rozmnażającym się - powiedział PAP dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw Covid-19.



Dr Paweł Grzesiowski powiedział w rozmowie z PAP, że badania skuteczności szczepionki wobec mutacji wirusa Sars-Cov-2 trwają.



Brytyjski mutant nie wykazuje cech "escape", czyli ucieczki przed szczepionką, bo ma zbyt mało zmian w białku S. Jednak nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności, konieczne są dalsze badania. Poważniejsze zagrożenie stanowią mutacje japońska, brazylijska i południowo-afrykańska, które nie zostały jeszcze zbadane, ale wykazują więcej zmian białka S, co może oznaczać, że szczepionki mogą działać w mniejszym zakresie - wyjaśnił dr Grzesiowski.



Jak dodał, "badanie wrażliwości określonego mutanta na szczepionkę nie jest takie proste".

Cytat Po szczepieniu mamy całą gamę przeciwciał, dlatego trzeba zgromadzić surowice wielu zaszczepionych osób i sprawdzić każdy nowy wariant. Musimy także zbadać surowice ozdrowieńców, aby uzyskać potwierdzenie, czy nowy mutant nie będzie wywoływał ponownych zakażeń. Pierwsze takie badania, które zostały opublikowane, na kilkunastu osobach, wykazały w wariancie brazylijskim i japońskim niższą efektywność surowicy ozdrowieńców. Nie znamy jeszcze wyników badań u osób zaszczepionych. wskazał ekspert.

08:20 Niemcy: Ponad 17,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 859 zgonów

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w RFN wzrosła w ciągu ostatniej doby o 17 862, do 2 106 262 - wynika z danych opublikowanych w piątek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 859 osób z Covid-19, co zwiększyło bilans ofiar do 50 642.



Ok. 18 000 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 1 780 200 - informuje RKI.



Z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w RFN stwierdzono dotychczas 2 108 895 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 50 876 osób zmarło w związku z Covid-19.

07:42 Kolejki przed przychodniami, przytkana infolinia. Ruszyły zapisy na szczepienia dla osób 70 plus

Kolejka przed jedną z warszawskich przychodni / Jakub Rutka / RMF FM

07:18 Włochy: Minimalna liczba zachorowań na grypę w roku koronawirusa

Liczba zachorowań na grypę sezonową we Włoszech jest na minimalnym poziomie; stwierdzono ponad pięć razy mniej przypadków niż w zeszłym roku - podała służba zdrowia. To efekt stosowania środków ochrony z powodu pandemii i "rywalizacji" między wirusami.



Jest to jedyny pozytywny efekt uboczny obecnej sytuacji pandemicznej - podkreślają lekarze.

06:58 W. Brytania: Pandemia bardziej niż brexit skłania Szkotów do niepodległości

W pierwszym sondażu w Szkocji przeprowadzonym po wyjściu Wielkiej Brytanii z okresu przejściowego po brexicie poparcie dla niepodległości minimalnie spadło, ale nadal jej zwolennicy mają wyraźną przewagę nad przeciwnikami. Mimo to, droga do niej jest jeszcze daleka.



Co ciekawe, choć szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon i lider frakcji Szkockiej Partii Narodowej (SNP) w brytyjskiej Izbie Gmin Ian Blackford przy każdej okazji powtarzają, że wynegocjowana przez rząd Borisa Johnsona umowa handlowa z Unią Europejską jest dla Szkocji katastrofą, sami Szkoci niekoniecznie się z tym zgadzają - bo w tym samym sondażu brexit spadł na liście najważniejszych kwestii dla Szkocji z drugiego na trzecie miejsce.



Ale tym, co najbardziej napędza poparcie dla secesji nie jest obecnie ani brexit, ani hipotetyczne wejście niepodległej Szkocji do UE, lecz pandemia koronawirusa i przekonanie, że władze w Edynburgu radzą sobie z nią lepiej niż rząd w Londynie.

06:45 Dworczyk: Infolinia oddzwoni do pacjentów, jeśli zabraknie dla nich wolnych terminów na szczepienia

W piątek o godz. 6.00 ruszyła rejestracja osób powyżej 70 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Seniorzy będą mogli zarejestrować się przez Internetowe Konto Pacjenta, specjalną infolinię (989) lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Siedemdziesięciolatkowie muszą jednak być przygotowani na to, że nie wszyscy zdołają się zarejestrować na szczepienia w pierwszym kwartale. Dla tej grupy pozostało ok. 1,2 mln terminów, a między 70. a 80. rokiem życia jest ok. 2,7 mln osób.



Przewidujemy, że szybko zarezerwowane mogą zostać wszystkie terminy dla seniorów, które mamy przewidziane do końca tego kwartału. Jest jednak szansa, że w ciągu kilku tygodni zarejestrowana zostanie szczepionka firmy AstraZeneca i jej dostawy trafią do Polski. Jeśli tak się stanie, wówczas natychmiast udostępnimy w kalendarzu szczepień kolejne terminy i uruchomimy dalszą rejestrację - powiedział Dworczyk.

06:25 590 tys. zaszczepionych przeciwko Covid-19

Do czwartku zaszczepiono przeciwko COVID-19 ok. 590 tys. osób. W piątek rozpoczynają się zapisy na szczepienia seniorów powyżej 70 lat. Rząd liczy na to, że do końca pierwszego kwartału uda się zaszczepić 3 mln osób.





06:12 USA: Bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczył 410 tysięcy

Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa przekroczył w czwartek w Stanach Zjednoczonych 410 tysięcy. Nowy prezydent Joe Biden, ostrzegając że jeszcze w lutym bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrośnie do pół miliona, podkreślił że na pokonanie koronawirusa potrzeba miesięcy.



Zgodnie z najnowszymi danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore na Covid-19 zmarło dokładnie 410 102 Amerykanów. Liczba wykrytych w USA przypadków SARS-CoV-2 przekracza 24,6 mln.

05:54 UE chce powstrzymać szerzenie się „niepokojących wariantów” koronawirusa

"Jest poważny powód do niepokoju z powodu nowych wariantów koronawirusa" - powiedziała po wideoszczycie szefów państw i rządów szefowa KE Ursula von der Leyen. UE wprowadza nowe środki ostrożności, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tych wariantów.



05:40 Nieoficjalnie: Rozważa się konieczność odwołania igrzysk w Tokio

Rząd japoński nieoficjalnie stwierdza, że zaplanowane na ten rok igrzyska olimpijskie w Tokio być może będą musiały zostać odwołane z powodu koronawirusa - poinformował dziennik "The Times", powołując się na anonimowego członka rządzącej koalicji.



05:35 Koronawirus w Polsce i na świecie