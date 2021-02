Jest za wcześnie, aby Niemcy zniosły lockdown bez narażania się na trzecią falę zakażeń koronawirusem - ocenił premier Bawarii Markus Soeder. Odniósł się w ten sposób do spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z przywódcami krajów związkowych, które ma odbyć się w środę. Wtedy mają zostać podjęte kolejne decyzje dot. obostrzeń w Niemczech. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji. "Pod względem liczby szczepień w przeliczeniu na 100 mieszkańców Polska zdystansowała m.in. Niemcy, Francję, Portugalię, Austrię, Belgię, Finlandię i Hiszpanię. Zdecydowanie przekraczamy średnią dla całej Unii Europejskiej. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w #Narodowy Program Szczepień!" - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Kobieta w maseczce w Zagrzebiu

05:43 Spór ekspertów ws. podawania szczepionek

Eksperci nie są zgodni co do tego, jak postępować w obliczu niedoborów dostaw preparatu i pojawienia się nowych wariantów koronawirusa, które mogą stać się bardziej odporne na obecne szczepionki. Pojawiają się teorie, że można odejść od wcześniej rekomendowanego najwyżej trzytygodniowego odstępu między pierwszą a drugą dawką szczepionki.



Przykładem jest epidemiolog dr Michael Osterholm, który doradzał zespołowi przejściowemu prezydenta Joe Bidena w sprawie pandemii. Opowiadał się on w minionym tygodniu w programie stacji NBC za nadaniem priorytetu większej ilości pierwszych dawek. Jego zdaniem byłoby to lepszym sposobem przeciwdziałanie wzrostowi zakażeń, który porównywał do "huraganu".



Dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta Joe Bidena, argumentował jednak w NBC w niedzielę, że nie sądzi, aby wiedza była do końca jasna w tej sprawie. Dociekanie zaś w badaniach, która metoda może być lepsza, zajęłoby zbyt dużo czasu.



To, o czym wiemy teraz i to, co mamy do dyspozycji, opiera się na zgromadzonych przez nas danych naukowych. Są one naprawdę solidne - przekonywał Fauci.

05:10 Dworczyk o szczepieniach: Polska zdystansowała m.in. Niemcy

"Pod względem liczby szczepień w przeliczeniu na 100 mieszkańców Polska zdystansowała m.in. Niemcy, Francję, Portugalię, Austrię, Belgię, Finlandię i Hiszpanię. Zdecydowanie przekraczamy średnią dla całej Unii Europejskiej. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w #Narodowy Program Szczepień!" - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.





Na potwierdzenie tej informacji szef KPRM połączył dane statystyczne międzynarodowej witryny internetowej "The Spectator Index". Wśród uwzględnionych tam państw, Polska zajmuje piąte miejsce ze współczynnikiem 4,3 (zaszczepionych przeciwko koronawirusowi na 100 mieszkańców).



Na pierszym miejscu w zestawieniu "The Spectator Index" jest Izrael (62), na drugim Zjednoczone Emiraty Arabskie (40), na trzecim Wielka Brytania (17,6), a na czwartym USA (11,7). Natomiast miejsca za Polską zajmują kolejno: Hiszpania (4,2), Włochy (4,1), Niemcy (3,7). Średnia dla Unii Europejskiej jest na poziomie 3,7/100 mieszkańców.

05:05 Premier Bawarii chce przedłużenia lockdownu

Jest za wcześnie, aby Niemcy zniosły lockdown bez narażania się na trzecią falę zakażeń koronawirusem - ocenił premier Bawarii Markus Soeder. Odniósł się w ten sposób do spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z przywódcami krajów związkowych, które ma odbyć się w środę. Wtedy mają zostać podjęte kolejne decyzje dot. obostrzeń w Niemczech.



Myślę, że w zasadzie trzeba będzie przedłużyć obecną sytuację - powiedział Soeder w rozmowie z ARD. Nie ma sensu po prostu przerywać tego teraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację: otwieramy wszystko za jednym zamachem, a potem w ciągu dwóch, trzech tygodni będziemy w sytuacji być może jeszcze gorszej niż obecnie - dodał.



Jeśli teraz popełnimy błąd, będziemy mieli trzecią falę zakażeń - podkreślił bawarski przywódca. Zastrzegł, że "mimo wszystko na środowym spotkaniu trzeba będzie przedstawić jakąś wizję wyjścia z lockdownu".



Obecny lockdown w Niemczech trwa od połowy grudnia i obowiązuje do 14 lutego. Zamknięte są szkoły i przedszkola, a także restauracje i puby, teatry i opery oraz duża część handlu detalicznego. Wyjątki dotyczą sklepów spożywczych i aptek.



Wszystkie zgromadzenia wiernych w kościołach, synagogach i meczetach, a także w miejscach spotkań innych wspólnot religijnych są dozwolone tylko pod następującymi warunkami: musi być zachowana minimalna odległość 1,5 metra, śpiewy zbiorowe są zabronione, obowiązuje noszenie maseczek medycznych.