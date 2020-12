W USA w ciągu ostatniej doby odnotowano najwięcej zgonów od kwietnia – 2731. W Niemczech zostały przedłużone obostrzenia, które wprowadzono w związku z walką z pandemią koronawirusa – te będą obowiązywać do 10 stycznia. W Polsce przekroczona została granica miliona zachorowań na Covid-19. Najnowszy bilans pandemii w kraju, to 1 028 610 zakażonych. Z pośród tych pacjentów zmarło 18 828 osób. Sprawdź nasz na bieżąco aktualizowany raport na temat sytuacji w związku z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie.

W Polsce w środę przekroczono granicę miliona zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 14838 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. 620 spośród chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby.

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan masowych szczepień Polaków przeciwko Covid-19.

Wielka Brytania, jako pierwsza dopuściła do użytku szczepionkę przeciwko Covid-19.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa informuje, że w USA w ciągu ostatniej doby zanotowano najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od kwietnia.

11:10 Włochy: Rząd wydał zakaz podróży w okresie świątecznym

Rząd Włoch wydał dekret, zakazujący podróżowania między regionami od 21 grudnia do 6 stycznia, a także opuszczania swojej gminy zamieszkania 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. W czwartek dekret podpisał prezydent Sergio Mattarella.



To kolejny pakiet przepisów, wprowadzonych w ramach walki z epidemią koronawirusa.



Na mocy dekretu od 21 grudnia do zakończenia okresu świątecznego 6 stycznia nie można będzie podróżować między regionami z wyjątkiem takich sytuacji, jak powrót do stałego miejsca zamieszkania, praca, zdrowie lub inne pilne potrzeby.



W pierwszy i drugi dzień Świąt oraz w Nowy Rok nie będzie można opuścić swojej gminy, w której się przebywa. Także w tym przypadku wyjątek stanowią pilne potrzeby.



W noc sylwestrową godzina policyjna zostanie przedłużona; będzie obowiązywać od 22.00 do 7.00, a nie jak obecnie do 5.00.

11:04 Rosja: Po raz pierwszy wykryto ponad 28 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu doby

W Rosji po raz pierwszy wykryto ponad 28 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu jednej doby; od środy zarejestrowano 28 145 przypadków, o 11 proc. więcej niż dzień wcześniej - podał w czwartek sztab ds. walki z pandemią. Zmarło w ciągu doby 554 pacjentów.



Ogólna liczba zachorowań wynosi teraz 2 375 546. Liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 41 607.



Za wyleczonych po zakażeniu uznano 1 859 851 pacjentów, z których 29 502 opuściło szpitale w ciągu minionej doby.

10:59 W ciągu doby wykonano ponad 38,4 tys. testów

10:38 Raport Ministerstwa Zdrowia

10:34 Koronawirus w Polsce. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

W czwartek Ministesrtwo Zdrowia poinformowało o 14838 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 620 pacjentów zmarło z powodu Covid-19.





09:55 Węgry: Drugi dzień z rzędu rekord zgonów na Covid-19 – 182

Drugi dzień z rzędu Węgry zanotowały rekordowo dużo zgonów na Covid-19; w ciągu ostatniej doby zmarły 182 osoby, cierpiące na tę chorobę - wynika z danych opublikowanych w czwartek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Od początku pandemii zmarło już 5324 chorych na Covid-19, a wyzdrowiała ponad 67 tys. osób.



W ciągu ostatniej doby wykryto 6635 nowych infekcji koronawirusem, a od początku pandemii prawie 232 tys.



Lekarz naczelna kraju Cecilia Mueller powiedziała w środę, że 9 proc. wszystkich wykrytych przypadków stanowiły dotąd dzieci, tj. osoby do 18. roku życia. Poinformowała też, że 4 proc. zmarłych na Covid-19 nie cierpiało na żadną chorobę przewlekłą.

09:32 USA: Lockdown w Los Angeles z powodu koronawirusa

Burmistrz Los Angeles Eric Garcetti wydał w środę rozporządzenie nakazujące mieszkańcom pozostanie w domach z powodu zagrożenia przeciążenia miejskiego systemu ochrony zdrowia. Zamknięta została większość sklepów.



Nasze miasto jest teraz blisko katastrofalnego punktu załamania, za którym liczba hospitalizowanych pacjentów przeciąży nasz system szpitali, co wiąże się z ryzykiem niepotrzebnego cierpienia i śmierci - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia burmistrza.



Według nowych przepisów, mieszkańcy metropolii są zobowiązani do pozostania w domach za wyjątkiem wykonywania niezbędnych czynności, zamknięte zostają wszystkie miejsca pracy, wymagające fizycznej obecności pracowników na miejscu. Wyjątkiem są kluczowe usługi takie jak np. sklepy, ale również kościoły i inne świątynie. Wprowadzony został również zakaz spotykania się osób spoza domostwa.

09:17 Biolog: Osiągnięcie poziomu odporności zbiorowiskowej przed jesienią 2021 mało prawdopodobne

Osiągnięcie poziomu odporności zbiorowiskowej przed jesienią 2021 r. wydaje się mało prawdopodobne - ocenia dr Rafał Mostowy z UJ. W optymistycznym wariancie, aby osiągnąć go do końca września, trzeba by przez 270 dni zaszczepić ponad 19 mln Polaków. To niebagatelne wyzwanie logistyczne - dodaje.



Strategią wyjścia z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 stosowaną obecnie przez większość krajów jest przeczekanie do czasu uzyskania skutecznej szczepionki - ocenia biolog chorób zakaźnych, dr Rafał Mostowy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.



Cytat Do niedawna szczepionka wydawała się odległą wizją, ponieważ tworzenie nowych szczepionek jest procesem czasochłonnym i nie zawsze zwieńczonym sukcesem. Okazało się jednak, że niespełna rok od wybuchu pandemii mamy nie jedną, a przynajmniej trzy szczepionki, które zapowiadają się na skuteczne (ostateczne wyniki nie są jeszcze opublikowane w periodykach naukowych). Kiedy w takim razie możemy spodziewać się powrotu do normalności? Odpowiedź brzmi: wtedy, kiedy dzięki szczepionce osiągniemy odporność zbiorowiskową. zauważa dr Mostowy.

Wiąże się z tym jednak kilka niewiadomych. Po pierwsze - wylicza badacz - żeby osiągnąć odporność zbiorowiskową, szczepionka musi chronić przed zakażeniami, a nie tylko przed objawami choroby - inaczej wirus może wciąż zarażać innych i potencjalnie ewoluować. Po drugie, nie wiadomo, jaka w praktyce będzie skuteczność szczepionki. Skuteczność na poziomie mniejszym niż 100 proc. oznacza, że trzeba będzie zaszczepić odpowiednio więcej osób. Po trzecie, bezprecedensowe tempo, w jakim wyprodukowano szczepionkę, budzi wątpliwości u wielu osób, nawet u tych, które popierają szczepienia. Trzeba będzie więc poczekać na więcej danych, żeby przekonać ich, że szczepionka jest bezpieczna - zauważa biolog.

08:30 Wiceminister Niedużak: Przewozy autokarowe, catering, piloci zostaną uwzględnieni w tarczy branżowej

Pozytywnie ustosunkujemy się do rozszerzenia tarczy branżowej m.in. o przewozy autokarowe, catering, pilotów i przewodników oraz usługi pralnicze - powiedział PAP wiceszef MRPiT Marek Niedużak. Oszacował, że miesięczny koszt pomocy przyznanej z tarczy branżowej wyniesie ponad 4 mld zł.



Jak podkreślił wiceminister rozwoju, pracy i technologii, ostatecznie około 40 branż zostanie objętych rządowym wsparciem w ramach tarczy branżowej. To oznacza, że liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z pomocy, została rozszerzona względem pierwotnej propozycji, która przewidywała wsparcie około 30 branż. Na dziś szacowałbym, że koszt tarczy wyniesie miesięcznie ponad 4 mld złotych - wskazał Niedużak.

08:13 Francja: Władze obciążone w raporcie parlamentarnym na temat kryzysu koronawirusowego

Komisja śledcza Zgromadzenia Narodowego w sprawie zarządzania przez władze kryzysem, spowodowanym przez pandemię koronawirusa, wytyka im w raporcie nieprawidłowości i nieumiejętność antycypacji.



Po pół roku przesłuchań Komisja Zgromadzenia Narodowego (niższa izba parlamentu francuskiego) zakończyła swe prace. Sprawozdawca komisji, deputowany partii Republikanie (LR) Eric Ciotti zorganizował w środę konferencję prasową na temat raportu, który choć oficjalnie nieogłoszony, spowodował burzę we francuskich mediach.



Raport zatwierdzony został głosami deputowanych opozycji, członkowie komisji należący do większości parlamentarnej - Republiko Naprzód! (LREM) i Ruch Demokratyczny (MoDem) - wstrzymali się od głosu.

07:58 Koronawirus w Polsce. Droga do odporności stadnej wciąż daleka

Jeszcze daleka droga zanim wytworzymy odporność stadną na koronawirusa - przyznają w rozmowie z RMF FM epidemiolodzy.



Przypomnijmy: oficjalnie, poprzedniej doby liczba wszystkich zakażeń Covid-19 w Polsce od początku epidemii przekroczyła milion. Wirusolodzy przekonują, że liczba faktycznych przypadków - bez wykonania testu - może być kilka razy większa, a kontakt z koronawirusem mogło mieć nawet 9 milionów populacji.

Aby wystąpiła odporność stadna, zazwyczaj z wirusem musi zetknąć się 60 proc. populacji, czy w Polsce ponad 22 miliony osób. To byłoby z jednej strony bardzo groźne, a w przypadku tak specyficznego patogenu jak koronawirus - według epidemiologa profesora Roberta Flisiaka - nawet to mogłoby nie wystarczyć.

Cytat Zapewnienie odporności stadnej może wymagać uodpornienia nawet 70-80 procent populacji. Najwyższy okres zakaźności przypada przed wystąpieniem objawów i to warunkuje trudność z zapanowaniem nad epidemią. podkreśla w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Robert Flisiak.

07:41 SONDAŻ DLA "DGP" I RMF FM

Rząd zdecydował, że wszystkie dzieci będą miały ferie zimowe w jednym terminie - od 4 do 17 stycznia. Zamknięte wówczas będą także hotele i pensjonaty oraz będzie obowiązywał zakaz organizacji wyjazdów na ferie.



Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewniał, że decyzja o skumulowaniu ferii zimowych była podyktowana względami bezpieczeństwa. Jeżeli ferii nie spędzimy w domu, to niestety zwiększamy prawdopodobieństwo tzw. trzeciej fali, o której już się mówi w Europie - podkreślał.



Według najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że ponad połowa pytanych Polaków źle ocenia tę decyzję rządu.





07:25 Szef ARM dla Rz: Mamy respiratory, będą szczepienia

Kuczmierowski mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że to Agencja Rezerw Materiałowych wyposażyła w sprzęt Szpital Narodowy, podobnie jak w tej chwili wyposaża 30 innych szpitali tymczasowych w całym kraju. Każdorazowo dostarczamy do nich niezbędne wyposażenie - respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, całe specjalistyczne wyposażenie medyczne wspierające leczenie Covid-19 - wylicza.



Jak mówi szef ARM, w szpitalu na Stadionie Narodowym jest około 40 respiratorów i 160 kardiomonitorów, łóżka specjalistyczne i cały sprzęt do diagnostyki, tomograf komputerowy, aparaty USG, rentgeny. Oprócz tego środki ochrony osobistej. To wszystko przechodziło przez agencję, to my robiliśmy zakupy - dodaje.



Na pytanie, skąd zatem wzięły się problemy Ministerstwa Zdrowia z zakupem respiratorów wiosną, szef ARM stwierdził, że "wiosna i to, co mamy dzisiaj, to dwie różne historie". To był bardzo trudny czas, jeśli chodzi o rynek materiałów i sprzętu medycznego. Wszystkie kraje były zaskoczone pandemią. Nikt nie był na tyle dobrze przygotowany, żeby móc spać spokojnie. Wszyscy na gwałt próbowali kupić sprzęt medyczny i materiały ochronne. Myśmy też zbudowali cały system zakupowy. Włączyły się w to spółki Skarbu Państwa, KGHM, ARP, Orlen, Lotos. One wspierały te zakupy. Stanęliśmy na wysokości zadania, bo ten sprzęt i środki ochrony szybko do Polski trafiły. Było to jednak związane z często bezpardonową walką na rynkach międzynarodowych - podkreśla Kuczmierowski.



Kuczmierowski zwraca także uwagę, że to Agencja Rezerw Materiałowych została wyznaczona przez premiera jako koordynator procesu logistycznego związanego z magazynowaniem i dystrybucją szczepionki. Przygotowujemy scenariusze, jak ta szczepionka powinna być dystrybuowana zgodnie z wymogami producentów i służby zdrowia, która będzie zarządzać szczepieniami. ARM w swoich rezerwach ma od dawna leki i środki medyczne. Mamy dwie własne hurtownie medyczne, które wspierają nas w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy więc przygotowani, by profesjonalnie przeprowadzić proces obsługi dystrybucji szczepionki antycovidowej - mówi.



07:13 W szpitalach w całej Polsce prawie tyle samo wolnych łóżek covidowych, co zajętych

We wszystkich regionach kraju wolnych jest średnio połowa miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. W całej Polsce pozostaje także zapas wolnych respiratorów - wynika z danych zebranych przez PAP.



Informacje zebrane przez korespondentów PAP pokazują, że w każdym województwie średnio połowa miejsc w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 jest zajęta. Podobna sytuacja wygląda w przypadku dostępności do respiratorów. W regionach zajęty ch jest od 50 do 80 proc. urządzeń.

07:01 NFZ: 665 mobilnych punktów pobierania materiału do badań na koronawirusa

W kraju jest 665 mobilnych punktów pobrań materiału do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 - poinformowała PAP rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk.



Mapa, na której zaznaczono lokalizację miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów i z godzinami przyjęć jest na stronie

06:53 Plan szczepień w Brazylii

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.



Brazylijski urząd regulacji rynku farmaceutycznego Anvisa poinformował w środę, że jest gotów zaaprobować szczepionki na Covid-19 do stosowania w trybie nadzwyczajnym i określił warunki, jakie producenci musieliby spełnić aby otrzymać odpowiednie zezwolenie.



Podkreślono, że każdy wniosek będzie rozpatrywany oddzielnie oraz, że szczepionka musi być na końcowym etapie prób w Brazylii.



Obecnie w fazie III prób znajdują się w tym kraju szczepionki koncernów AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer i Sinovac.



We wtorek ministerstwo zdrowia przestawiło zarys 4-etapowego planu szczepień, jakie będą prowadzone w ramach walki z koronawirusem. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną ludzie starsi, pracownicy służby zdrowia oraz przedstawiciele rdzennej ludności tj. Indianie z terenów Amazonii. Ostateczny scenariusz kampanii szczepień będzie zależny od tego, ile szczepionek znajdzie się ostatecznie w dyspozycji brazylijskiej służby zdrowia.

06:40 102-latka po raz drugi wyzdrowiała po Covid-19

06:28 Brazylia: Pandemia nie ustępuje

W ciągu ostatniej doby w Brazylii przybyło 49 863 nowych zakażeń i 697 zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało w środę brazylijskie ministerstwo zdrowia. Podkreślono, że utrzymuje się najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku września.



Dane ze środy są prawie takie same jak z wtorku (odpowiednio 50 909 nowych zakażonych i 697 zgonów).



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 436 650 a zgonów do 174 515.



Statystycznie w Brazylii odnotowuje się ponad 82 zgony i ponad 3 tys. zakażonych osób na każde 100 000 mieszkańców.

06:15 USA z największą liczbą zgonów na Covid-19 od kwietnia

Cytat Liczby malują ponury obraz tego, jak może wyglądać sytuacja za kilka tygodni. Niektóre szpitale są prawie pełne, a jeśli stany nie będą w stanie powstrzymać fali nowych przypadków, tak jak wiosną w Nowym Jorku, mogą wkrótce zostać przepełnkione. napisał w środę w internetowym wydaniu dziennik "New York Times" powołując się na ekspertów.

Gazeta cytuje m.in. szefa programu zdrowia publicznego w Boston College Philipa Landrigana. Wyraził on zaniepokojenie nasileniem pandemii.



Fakt, że mamy teraz tak wiele hospitalizacji, świadczy o tym, że wykonaliśmy bardzo kiepską robotę w kontrolowaniu tej pandemii. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i w wielu miejscach w zasadzie wymyka się spod kontroli - ocenił badacz.



Jak wynika ze statystyk coraz więcej ludzi z wirusem trafia do szpitali, ale jeszcze bardziej rośnie liczba przypadków Covid-19. Świadczyłoby to, że w istocie wskaźnik hospitalizacji się kurczy. Specjaliści interpretują to w różny sposób.



Obecnie o wiele więcej osób poddaje się testom niż na początku pandemii, a to powoduje wykrywanie znacznie więcej łagodnych przypadków nie wymagających hospitalizacji - cytuje gazeta opinię dr Caitlin Rivers, epidemiolog z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, której zdaniem odsetek ludzi, którzy są na tyle chorzy, że wymagają hospitalizacji, bardzo się nie zmienił.



Innego zdania jest dr Michael Osterholm, ekspert chorób zakaźnych z University of Minnesota, który zasiada w panelu doradczym ds. pandemii prezydenta elekta Josepha Bidena. Argumentował, że w obawie przed przytłoczeniem szpitali nie wszyscy chorzy są przyjmowani.



Pacjenci są wysyłani do domu i uważnie obserwowani. W pewnym sensie przeprowadzana jest selekcja i zatrzymywanie tylko najciężej chorych - wyjaśnił Osterholm zwracając uwagę także na niedobór personelu medycznego.



Marvin O'Quinn, prezes i dyrektor ds. operacyjnych organizacji CommonSpirit Health, prowadzącej szpitale w 21 stanach, wyliczył w rozmowie z "NYT", że jego system szpitali leczy teraz 2056 pacjentów z Covid-19, najwięcej jak dotąd i około 65 procent więcej niż miesiąc temu. Dziennie przyjmuje się około 100 nowych chorych.

06:03 Meksyk jednym z krajów z największą liczbą zgonów

Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa ocenia, że Meksyk jest 11. krajem na świecie z największą liczbą przypadków zakażeń i 4. z największą liczbą zgonów, po USA, Brazylii i Indiach.





05:48 Szczepionka przeciwko Covid-19. Jakie są działania niepożądane?

05:34 Niemcy: Ponad 22 tys. nowych zakażonych koronawirusem

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w czwartek o 22 046 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech. Łączna liczba zainfekowanych wzrosła do 1 106 789. Zmarło 479 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych epidemii do 17 602.



W środę kanclerz Angela Merkel poinformowała, po spotkaniu z szefami rządów krajowych, przedłużenie do 10 stycznia obostrzeń związanych z pandemią.

05:22 Meksyk: Ponad 11 tys. nowych przypadków koronawirusa, 800 kolejnych zgonów

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 11 251 nowych przypadkach koronawirusa w ciągu ub. 24 godzin i 800 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 1 133 613 a zgonów od 107 565.



Liczba zakażonych ze środy jest jedną z najwyższych od początku pandemii.



Władze zastrzegają, że faktyczna liczba zakażonych i zgonów może być znacznie wyższa.

05:13 USA: Ponad 2700 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatniej doby

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w środę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Ameryce 2731 ofiar śmiertelnych Covid-19, czyli najwięcej od kwietnia. Obecność koronawirusa wykryto u 195 121 kolejnych osób.



Placówka naukowa w Baltimore podaje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 13 915 286 przypadków wirusa. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 273 300.



Według zajmującego się tropieniem kontaktów osób zakażonych wirusem, Covid Tracking Project, liczba pacjentów w amerykańskich szpitalach po raz pierwszy przekroczyła w środę 100 000. Wyniosła 100 226, czyli niemal dwukrotnie więcej niż podczas wiosennego szczytu pandemii.

