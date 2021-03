Gwałtowny wzrost zachorowań na Covid-19 w Chile. Mimo kampanii masowych szczepień, tamtejszy rząd zadecydował o wprowadzeniu powszechnej kwarantanny. Tymczasem polski rząd planuje zaostrzyć obowiązujące obostrzenia na Wielkanoc. Od kilku dni informowali o tym dziennikarze RMF FM, wczoraj tę informację potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Kolejne ograniczenia zostaną przedstawione "najpóźniej w czwartek". 16 741 nowych zakażeń i 396 przypadków śmierci po zachorowaniu na Covid-19 - to wtorkowy bilans pandemii w Polsce. Śledźcie naszą relację!

05:38 Ukraina: Zmarla kobieta po przyjęciu indyjskiej szczepionki na koronawirusa

Rzecznik ukraińskiej armii poinformował we wtorek, że zmarła kobieta odbywająca służbę w ukraińskich siłach zbrojnych po dwóch dniach od przyjęcia indyjskiej szczepionki CoviShield będącej wersją szczepionki AstraZeneca.



W opublikowanym oświadczeniu podano, że żołnierka nagle straciła przytomność, chociaż przedtem nie miała żadnych symptomów chorobowych.



Podkreślono, że dokładna przyczyna śmierci kobiety nie jest jeszcze ustalona i nie wiadomo czy ma związek z przyjęciem szczepionki.



Jest to pierwszy przypadek zgonu na Ukrainie od czasu rozpoczęcia przez ten kraj w lutym programu szczepień przeciwko Covid-19. Program rozpoczęto po otrzymaniu 500 tys. dawek indyjskiej szczepionki CoviShield.

05:15 Od czwartku kwarantanna dla 70 proc. mieszkańców Chile mimo masowych szczepień

Mimo, że 19-milionowe Chile znajdowało się do poł. marca na piątym miejscu na świecie pod względem liczby zaszczepionych przeciwko koronawirusowi mieszkańców, rząd zapowiedział we wtorek, wobec nowego gwałtownego ataku pandemii, wprowadzenie od czwartku ponownej powszechnej kwarantanny.

Kwarantanna będzie obowiązywała w okręgach zamieszkanych przez ok. 7O proc. ludności kraju.



Paradoks polega na tym, że - jak stwierdzają chilijskie media - mimo masowych szczepień dzięki którym 2,9 miliona mieszkańców kraju - otrzymało już obie dawki szczepionki, kraj przeżywa w pełni chilijskiego lata "najgorszy okres pandemii".



W całym kraju nadal będzie obowiązywał m.in. zakaz wychodzenia z domu od godziny 22.00 do 05.00 rano i lokalne lockdowny.



Minister Zdrowia, Enrique Paris, podjął tę decyzję wobec gwałtownego nasilenia się pandemii w okręgach zamieszkanych przez 13 milionów Chilijczyków. Liczba nowych, notowanych dziennie, przypadków choroby wzrosła w ostatnich dwóch tygodniach o 36 procent. W ciągu 24 godzin - do poniedziałku wieczór - wykryto 6155 nowych zachorowań na koronawirusa.



Od początku pandemii do poniedziałku choroba zaatakowała w Chile 938 tys. mieszkańców, a zmarło 22359.

