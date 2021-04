Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton przekazał, że UE może nie przedłużyć ważnej do 30 czerwca umowy z firmą AstraZeneca. Ma być to spowodowane opóźnieniami w dostawach szczepionki. W Polsce ruszają zapisy na szczepienia dla kolejnego rocznika – 1968. Premier zapowiedział, że do 10 maja każdy chętny Polak otrzyma e-skierowanie na szczepienie. W naszym kraju od dziś znów działają przedszkola. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 140 mln ludzi na świecie, a ponad 3 mln zakażonych zmarło.

Gotowy punkt masowych szczepień w Szczecinie / Urząd Miasta Szczecin /

- W poniedziałkowym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7283 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 101 osób.

- Dziś ruszyły zapisy na szczepienia dla rocznika 1968 [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- We wtorek rząd przedstawi szczegółowy harmonogram dla kolejnych poszczególnych roczników, które będą się mogły rejestrować na szczepienia. Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- UE może nie przedłużyć umowy z AstraZeneką - oświadczył w niedzielę komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton [CZYTAJ WIĘCEJ] .

- Pilotaż punktów szczepień powszechnych rozpoczął się od uruchomienia 16 takich placówek, w każdym województwie po jednej. Docelowo ma być ich 471 w całym kraju. Pierwszy punk ruszył w Legnicy.

- W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się badanie, które ma pokazać czy i w jakich przypadkach ozdrowieńcy mogą się ponownie zakazić koronawirusem.

- Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 140 mln ludzi na świecie, a ponad 3 mln zakażonych zmarło.







11:32 Udział strażaków w Narodowym Programie Szczepień

Od początku ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw koronawirusowi strażacy pomogli dotrzeć do punktów szczepień 13 644 osobom - poinformowała w poniedziałek Państwowa Straż Pożarna. Chodzi m.in. o osoby chore czy wykluczone komunikacyjnie.



"W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw #COVID19 w całym kraju strażacy pomagają dotrzeć do punktów szczepień. Od początku akcji przewieźliśmy już 13644 osoby" - czytamy w tweecie opublikowanym na profilu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.



W ramach Narodowego Programu Szczepień strażacy pomagają dotrzeć do punktów szczepień przeciw Covid-19 osobom, które nie mają możliwości dotarcia do nich we własnym zakresie. Przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy wyznaczają zapotrzebowanie na transport i przekazują informację do komend powiatowych i miejskich PSP, które dysponują ochotnicze straże pożarne do wskazanych przez koordynatorów gminnych adresów zamieszkania seniorów.





11:21 Ponad milion szczepień w ubiegłym tygodniu

W ubiegłym tygodniu udało się wykonać ponad milion szczepień.









11:19 Jak wygląda szczepienie w punktach drive-thru?

Nasz reporter Michał Dobrłowicz w Mińsku Mazowieckim obserwuje jak wygląda szczepienie w uruchomionym punkcie drive-thru. Zobaczcie jego nagranie!





Jak działają punkty szczepień drive-thru Michał Dobrołowicz / RMF FM





11:07 Szczepienia drive-thru w Mińsku Mazowieckim

Szczepienia drive-thru bez wysiadania z samochodu, rozpoczęły się dziś w wybranych miastach. Przed godziną taki punkt zaczął działać w Mińsku Mazowieckim.





Punkt szczepień drive-thru ruszył w Mińsku Mazowieckim Michał Dobrołowicz / RMF FM

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM





/Michał Dobrołowicz /RMF FM

11:02 Szczepienia strażaków

Już ponad 1,3 tys. strażaków PSP i OSP z Podkarpacia przyjęło szczepionkę przeciw Covid-19. Kolejne szczepienia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem - poinformował w poniedziałek rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja.



Dbając o zdrowie swoje i swoich najbliższych, a także osób, z którymi na co dzień się spotykamy, powinniśmy się zaszczepić - zaznaczył bryg. Betleja.



Dodał, że podkarpaccy strażacy wyjeżdżają do interwencji średnio co 15 minut.



Żeby ratownicy mogli ratować innych muszą być zdrowi - zauważył bryg. Betleja i zachęcił wszystkich do zaszczepienia się przeciw Covid-19.





10:55 Liczba przeprowadzonych testów

Ostatniej doby wykonano 47 649 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 19 983 testy antygenowe - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 13 616 661 próbek pobranych od 13 284 747 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 645 429 badań.





10:45 Mamy nowe dane o koronawirusie

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy raport dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce.















10:29 Premier o szczepieniach dla wszystkich

Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Słowa te padły podczas konferencji poprzedzającej otwarcie punktu szczepień powszechnych w Legnicy.









10:22 Jaka sytuacja w polskich szpitalach?

W szpitalach przebywa 31 612 chorych z Covid-19, a 3346 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowane jest 45 909 łóżek i 4557 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w niedzielę, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 31 270 chorych z Covid-19, z których 3359 było pod respiratorem. Tydzień wcześniej, 12 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 33 990 pacjentów, w tym - 3483 pod respiratorem.

Ministerstwo przekazało ponadto w poniedziałek, że na kwarantannie jest 265 383 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 334 978 zakażonych.





10:14 Wkrótce skierowania dla wszystkich chętnych

We wtorek przedstawimy szczegółowy harmonogram dla kolejnych poszczególnych roczników, które będą się mogły rejestrować na szczepienia; do 10 maja wszyscy Polacy będą mieli wystawione e-skierowania - powiedział w poniedziałek w Legnicy szef KPRM Michał Dworczyk.



Na konferencji prasowej w Legnicy w uruchomionym w poniedziałek punkcie szczepień powszechnych Michał Dworczyk podkreślił, że punkty tego rodzaju będą uruchamiane w całej Polsce. Te punkty będą miały bardzo dużą wydajność - na przykład dzięki temu punktowi prędkość szczepień w Legnicy wzrośnie ponad dwukrotnie - powiedział szef KPRM.



Podkreślił, że łącznie ma powstać ponad 600 punktów szczepień powszechnych. A więc do 6,7 tysiąca punktów szczepień, które już działają od kilku miesięcy, dołączy jeszcze ponad 600 punktów szczepień powszechnych - powiedział. I zaznaczył, że "wszystko po to, żeby przyspieszyć program szczepień".







10:10 Trudna sytuacja w Indiach

W stolicy Indii Delhi od nocy z poniedziałku na wtorek będzie obowiązywała ścisła kwarantanna - poinformował premier terytorium stołecznego Arvind Kejriwal. Dodał, że z powodu nasilenia się epidemii Covid-19 system opieki zdrowotnej w mieście jest w krytycznej sytuacji.



Jeśli nie wprowadzimy teraz tych ograniczeń, staniemy w obliczu jeszcze większej katastrofy. Kwarantanna zacznie się dziś wieczorem i potrwa do następnego poniedziałku - przekazał Kejriwal.



W Delhi brakuje miejsc w szpitalach, nie ma również wystarczających zapasów tlenu medycznego i najważniejszych lekarstw, w tym używanego w leczeniu Covid-19 remdesiviru - wyliczał szef lokalnego rządu.

10:04 Skandal we Włoszech

Karabinierzy w rejonie Brescii na północy Włoch przyłapali na gorącym uczynku ponad 20 urzędników gminnych, którzy nielegalnie biesiadowali w czasie pandemii Covid-19. Doszło przy tym do podwójnego naruszenia przepisów, bo w menu zabronionego obiadu były pieczone ptaki chronionych gatunków.



Dziennik "Corriere della Sera" podał w poniedziałek, że karabinierzy weszli do siedziby górskiej gminy Valle Trompia. Wbrew obowiązującym w całych Włoszech przepisom zabraniającym wszelkich imprez i przyjęć, trwał tam zbiorowy obiad.



Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciło zachowanie niektórych uczestników przyjęcia, którzy nerwowo chowali patelnie pod stołem. Okazało się, że było na nich mięso dzikiego ptactwa z gatunków pod ochroną.

Do stołu podano między innymi zięby i grubodzioby. Jeden z uczestników spotkania, który jest myśliwym, wziął na siebie całą odpowiedzialność. Został spisany, a pieczyste skonfiskowano.

09:58 Jakie będzie kolejne luzowanie obostrzeń?

Rząd chciałby od przyszłego tygodnia otworzyć szkoły dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Decyzja będzie jednak zależała od zdania lekarzy. Możliwe byłoby też zdjęcie obostrzeń z handlu i usług - to nieoficjalnie informacje dziennikarzy RMF FM.









09:43 W weekend policjanci sprawdzanie przestrzeganie obostrzeń

W ten weekend policjanci ujawnili na Pomorzu 2600 wykroczeń związanych z niestosowaniem się do obowiązku zasłaniania ust i nosa - poinformowała policja.



Karina Kamińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku powiedziała PAP w poniedziałek, że w weekend policjanci przeprowadzali kolejne wzmożone działania, w które zaangażowani byli funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz operatorzy dronów w całym województwie pomorskim.



Policjanci skupiali się szczególnie na miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów, można ich było zobaczyć między innymi na sopockich deptakach oraz gdańskim Śródmieściu. Policjanci w ciągu 3 dni ujawnili blisko 2600 wykroczeń, ponad 1350 osób ukarano mandatami karnymi, wobec prawie 150 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a 866 osób pouczono - dodała Kamińska.



Policja przypomina, że nakaz stosowania zasłony twarzy obowiązuje m.in. na ulicach, placach czy deptakach, jak i w sklepach





08:54 Branża hotelarska martwi się o przyszłość

Decyzja o przedłużeniu obostrzeń na majówkę, choć spodziewana, znacznie pogorszyła nastroje w polskiej branży turystycznej. Zdecydowana większość - aż 90 proc. - właścicieli obiektów noclegowych swoją przyszłość widzi w czarnych barwach, a jeśli zamrożenie turystyki potrwa do wakacji, blisko połowa z nich rozważa zamknięcie biznesu - wynika z ankiety platformy Noclegi.pl.





08:50 Gotowy punkt szczepień masowych w Szczecinie

Punkt szczepień masowych jest już gotowy przy ul. Sowińskiego w Szczecinie.





/ Aneta Łuczkowska / RMF FM





08:45 Ruszył pilotażowy punkt szczepień powszechnych

Pierwszy Punkt Szczepień Powszechnych (PSP) na Podkarpaciu został uruchomiony w poniedziałek rano w Jarosławiu. Jest to pilotażowy punkt,. Szczepienia będą tam wykonywane przez cały tydzień - poinformował Konrad Sawiński ze starostwa powiatowego w Jarosławiu.



Podmiotem prowadzącym punkt jest Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.



Jak poinformował rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk, takie same pilotażowe punkty szczepień są uruchamiane we wszystkich województwach. To kolejny etap realizacji Narodowego Programu Szczepień.



Na Podkarpaciu takim miejscem jest punkt zlokalizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Łącznie w województwie takich punktów szczepień powszechnych będzie kilkadziesiąt, będą one otwierane w kolejnych terminach - zapowiedział Mielniczuk.



Sawiński dodał, że rejestracja chętnych do zaszczepienia w jarosławskim punkcie szczepień powszechnych ruszyła już w sobotę i jest prowadzona zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Szczepień.





08:24 We Włoszech zapowiada się łagodzenie restrykcji

26 kwietnia we Włoszech planowane jest kolejne łagodzenie obostrzeń. Rząd utrzymuje jednak, że Włosi muszą pozostać ostrożni, by uniknąć kolejnego lockdownu.





07:33 W Indiach rekordowy przyrost zakażeń

W Indiach w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 278 tys. nowych infekcji koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii w tym państwie - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia w Delhi. Liczba zgonów na Covid-19 wzrosła o 1619, do ponad 178 tys.



W sumie w Indiach zdiagnozowano ponad 15 mln zakażeń i kraj jest na drugim miejscu pod tym względem na świecie. Najwięcej infekcji, ponad 31,5 mln, odnotowano dotychczas w USA. W Brazylii liczba zakażeń wynosi ponad 13,9 mln.







07:07 Jak będzie wyglądała opieka w przedszkolach?

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie epidemii COVID-19, dotycząca m.in. działania przedszkoli i szkół. Przestało też obowiązywać rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej zwieszające stacjonarne funkcjonowanie żłobków.









07:04 Co zrobi Unia w sprawie kontraktu na szczepionki AstryZeneki?

Francuska minister ds. przemysłu Agnes Pannier-Runacher oznajmiła w piątek, że UE prawdopodobnie nie odnowi umowy z AstraZeneką w 2022 roku , po tym gdy Dania w środę jako pierwszy kraj europejski ogłosiła zaprzestanie stosowania tej szczepionki. Więcej na ten temat piszemy w naszym artykule.









06:55 Dworczyk o przyspieszeniu programu szczepień



Na pytanie "Rzeczpospolitej" czy to, że do Polski dotarła właśnie zwiększona dostawa szczepionek firmy Pfizer zmienia harmonogram szczepień Michał Dworczyk odpowiedział: "Przyspiesza go. Chcemy, by te szczepionki były od razu dzielone w Agencji Rezerw Strategicznych i przekazywane do punktów szczepień, tak jak to było do tej pory. I wykorzystywane do szczepienia w ciągu pięciu dni od momentu przylotu do Polski. Jeśli będzie ich więcej, to wzrośnie liczba osób szczepionych, bo, jak wielokrotnie podkreślałem, możliwości szczepienia, które zabezpiecza obecnie działająca sieć punktów w całej Polsce, są o wiele większe, niż do tej pory mieliśmy szczepionek. Tempo szczepień uzależnione jest wyłącznie od dostaw".



Dopytywany, czy do rejestracji będą dopuszczane kolejne roczniki Dworczyk przekazał, że "na razie harmonogram ustalony jest do najbliższej soboty". "Dalszy plan rejestracji przedstawimy w najbliższych dniach" - powiedział.



06:48 Nauka zdalna w szkołach przedłużona

Do 25 kwietnia przedłużona została nauka zdalna w szkołach. Będzie jednak możliwość prowadzenia zajęć sportowych na podstawie programów szkolenia sportowego, a także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy, którzy będą zdawać egzaminy w czerwcu.





06:38 Wielka akcja szczepień na Sycylii

Ponad 25 tysięcy osób w wieku od 60 do 79 lat zaszczepiono w weekend na Sycylii w ramach otwartych dni dla wszystkich chętnych bez konieczności rejestracji. Przed punktami szczepień stały długie kolejki. Niektórzy przybyli na wyspę nawet z Rzymu.



W 66 ośrodkach szczepień preparat AstraZeneca podawano osobom zdrowym. Celem tej inicjatywy władz regionu było wykorzystanie dawek, zgromadzonych w lodówkach oraz przyspieszenie kampanii szczepień- podkreśliły włoskie media.



W Palermo, Agrigento, Katanii, Mesynie, Trapani i w innych miastach do punktów przychodziły codziennie setki osób. Szczepienie poprzedzał wnikliwy wywiad medyczny, by ustalić, czy istnieją przeciwskazania.



Na Sycylię przyjechali też mieszkańcy innych regionów. 64-letni rzymianin stawił się centrum szczepień w Palermo tłumacząc, że przyleciał na wyspę, bo nie miał pewności, ile będzie musiał czekać jeszcze na swoją kolej w Wiecznym Mieście.

05:56 Wraca funkcjonowanie przedszkoli

Od dziś przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego znów działają stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha. W związku z otwarciem tych placówek zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko do 18 kwietnia.





05:55 W UE będzie więcej szczepionek Johnson & Johnson?



Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton wyraził nadzieję , że UE otrzyma 55 milionów dawek szczepionki Johnson&Johnson. W niedzielę w wywiadzie dla telewizji RAI zastrzegł, że nie wie, kiedy znane będzie stanowisko Unii wobec tego preparatu.



Wcześniej w USA wstrzymano szczepienia J&J w związku z 6 przypadkami zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.



Koncern farmaceutyczny zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki jako powód podając amerykańskie zalecenie.



Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że korzyści płynące ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu Covid-19 przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych.





05:30 Australijczycy i Nowozelandczycy znów mogą się odwiedzać bez kwarantanny

Setki pasażerów z Australii zaczęły przybywać na lotniska w Nowej Zelandii w poniedziałek po tym, jak władze ponownie otworzyły granice i podróżowanie między krajami bez kwarantanny stało się możliwe po raz pierwszy od ponad roku. / MICK TSIKAS / PAP/EPA



granice i podróżowanie między krajami bez kwarantanny stało się możliwe po raz pierwszy od ponad roku.



Nagrania telewizyjne pokazywały emocjonujące sceny na lotniskach, w których rodziny ponownie się spotykały, a dziesiątki pasażerów tłoczyły w międzynarodowych terminalach odlotów na australijskich lotniskach.



To pierwszy raz od 400 dni, kiedy ludzie mogą podróżować bez kwarantanny, a my dodajemy dziennie 16 lotów powrotnych do Nowej Zelandii i są one pełne - powiedział w poniedziałek dyrektor generalny Qantas Alan Joyce dla Australian Broadcasting Corp. Qantas zwiększy loty między krajami do około 200 tygodniowo, podczas gdy Air New Zealand podał, że czterokrotnie zwiększył liczbę lotów, do 30 w poniedziałek.



Otwarta granica pomoże napędzać ożywienie gospodarcze obu krajów i zjednoczyć tysiące ludzi z rodzinami i przyjaciółmi - powiedzieli premier Australii Scott Morrison i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern we wspólnym oświadczeniu.







05:20 Unia zastanawia się czy przedłużyć umowę z firmą AstraZeneca



UE może nie przedłużyć umowy z AstraZeneką - oświadczył w niedzielę komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Podkreślił narastające od początku roku opóźnienia w dostawach szczepionki przeciwko Covid-19.



Jesteśmy pragmatyczni. Moim priorytetem jako menedżera ds. szczepionek jest to, aby ci, z którymi podpisujemy umowę, dostarczali szczepionki na czas"- powiedział Breton w wywiadzie dla stacji BFMTV.



Zamówiliśmy 120 mln dawek w pierwszym kwartale i 180 mln w drugim kwartale. Okazuje się, że w pierwszym kwartale AstraZeneca wysłała tylko 30 mln, co stworzyło problemy, które wszyscy widzieli, a w drugim kwartale dostarczyli tylko 70 mln - wyjaśnił komisarz.



Kontrakt szwedzko-brytyjskiego laboratorium z UE kończy się 30 czerwca.