296 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował także o zgonach czterech kolejnych osób. Tym samym liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła osiem tysięcy. Oprócz tego premier Mateusz Morawiecki polecił zarządowi Poczty Polskiej rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzeniu w maju korespondencyjnych wyborów prezydenckich, mimo braku uchwalonej ustawy w tej sprawie. Kolejne kraje przygotowują się z kolei na odmrażanie swoich gospodarek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w USA plan ten będzie miał trzy fazy. Na świecie zanotowano blisko 2,2 mln zakażeń Covid-19.

Aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce: 8214 zakażeń, 318 ofiar śmiertelnych.

Minister infrastruktury zdecydował o tymczasowym wydłużeniu limitów czasu pracy kierowców przewożących towary:





Donald Trump ogłosił 3-stopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki.





Od początku pandemii w Europie stwierdzono ponad milion zakażeń koronawirusem, na całym świecie - ponad 2,2 miliona.







13:38

Premier Japonii Shinzo Abe ocenił w piątek, że obecne ograniczenie kontaktów międzyludzkich nie jest wystarczające do powstrzymania epidemii koronawirusa. Zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w domach. Liczba wykrytych zakażeń w kraju przekroczyła 10 tys.

Abe przekazał ten apel na konferencji prasowej dzień po rozszerzeniu stanu wyjątkowego związanego z epidemią na całą Japonię - przekazała agencja prasowa Kyodo.

13:34 PROJEKT RESORTU

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek na swoich stronach projekt dotyczący częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Uwagi do niego można zgłaszać do soboty do godz. 13:00.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest - jak wskazało MZ - w konsultacjach roboczych.

13:22 BELGIA

Liczba zgonów przypisanych koronawirusowi przekroczyła w piątek w Belgii 5 tys. Kraj ten wysunął się na pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę śmiertelnych przypadków na milion mieszkańców. W statystyce są jednak osoby, którym nie przeprowadzono testów.

W odróżnieniu do wielu innych państw Belgia zalicza bowiem do osób, które uznaje za ofiary Covid-19 również zmarłych z objawami wskazującymi na chorobę, ale nieprzebadanych. Dotyczy to domów opieki, gdzie notuje się 50 proc. ofiar śmiertelnych.

12:58 SZWAJCARIA

W Szwajcarii na COVID-19 zmarły w ciągu ostatniej doby 42 osoby, a w sumie epidemia pochłonęła w tym kraju już 1059 ofiar śmiertelnych.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono ostatniej doby u 346 osób, od początku epidemii zakażonych zaś zostało 27 078 ludzi.

12:55 BOLESŁAWIEC

Zamknięty został oddział chirurgiczny szpitala zakaźnego w Bolesławcu: u 7 pielęgniarek, 2 lekarzy i 2 pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Od kilkudziesięciu pracowników i pacjentów zostaną teraz pobrane wymazy do badań.

12:53 PAPIEŻ o KOŚCIELE w CZASACH EPIDEMII

Kościół jest w trudnej sytuacji, nie można przenieść sakramentów do wirtualnego świata - mówił papież Franciszek podczas mszy w Domu św. Marty w Watykanie.

Podkreślił, że obecne specjalne kroki podejmowane w związku z epidemią koronawirusa są po to, by "wyjść z tunelu".

12:49 DRAMAT DPS w KALISZU

Jedyna pielęgniarka, która zajmowała się pacjentami w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, opuściła ośrodek ze względu na skrajne wyczerpanie. Na miejscu zostali już tylko opiekunowie, którzy formalnie nie mogą np. podawać podopiecznym leków.

12:46 KOSZYKÓWKA

Polski Związek Koszykówki podjął decyzję o obniżeniu kontraktów wszystkich pracowników, od najwyższego do najniższego szczebla, o 50 procent od 1 maja. "Decyzja jest bezterminowa, bo sytuacja zmienia się dynamicznie" - przekazał wiceprezes federacji Grzegorz Bachański.

Cytat Podjęliśmy decyzję o obniżeniu kontraktów solidarnie, choć rozmowy takie nigdy nie są przyjemne. Wszyscy podeszli do tego ze zrozumieniem. Teraz jesteśmy na etapie weryfikacji budżetu, bo wiadomo, że nie będziemy mieć latem głównych imprez, czyli meczów międzynarodowych. Wiceprezes PZKosz Grzegorz Bachański

We wtorek odbędzie się posiedzenie zarządu związku - pierwszy raz w formie wideokonferencji - na którym omówione zostaną m.in. harmonogram zgłoszeń do rozgrywek w przyszłym sezonie i kwestie szkoleniowe, szczególnie w odniesieniu do kadr młodzieżowych i koszykówki 3x3.

12:41 BIAŁORUŚ

575 nowych przypadków koronawirusa odnotowano w ciągu ostatniej doby na Białorusi, zmarły dwie osoby - wynika z komunikatu opublikowanego przez ministerstwo zdrowia Mińsku.

Od początku epidemii zarejestrowano w tym kraju 4779 przypadków infekcji koronawirusem, zmarło 42 pacjentów, a 342 osoby wyzdrowiały.

12:31 EURODEPUTOWANI o PROJEKCIE "ZATRZYMAJ ABORCJĘ"

Ostra wymiana listów eurodeputowanych ws. procedowanej w Sejmie ustawy zaostrzającej przepisy aborcyjne. Szefowa europejskich socjaldemokratów (S&D) Iratxe Garcia-Perez odpowiedziała na list prof. Ryszarda Legutko, lidera europejskich konserwatystów (ECR), który nazwała "osobistym atakiem".

Garcia-Perez skrytykowała procedowanie projektu "Zatrzymaj aborcję" w dobie pandemii. "Polska dyskusja parlamentarna odbywa się w czasie, gdy obywatele - z powodu pandemii koronawirusa - nie mogą się łatwo zorganizować lub zgromadzić publicznie. (...) Uważam, że cyniczne i okrutne jest wykorzystywanie obecnej sytuacji kwarantanny" - napisała.

12:25 HISZPANIA

O 348 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Ogólna liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w Hiszpanii wynosi obecnie 19 478.

W sumie od początku epidemii infekcję wykryto u 188 068 ludzi, w tym w ciągu ostatnich 24 godzin: u 5252 osób.

12:23 APEL do LEKARZY i PIELĘGNIAREK na PODKARPACIU

Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart zwróciła się do lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów z prośbą o zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii COVID-19.

Na zgłoszenia wojewoda będzie czekać do najbliższego poniedziałku, choć będą przyjmowane również w kolejnych dniach.

Jak zaznaczyła rzecznik prasowa wojewody Małgorzata Waksmundzka-Szarek: do tej pory na Podkarpaciu nie został wydany żaden nakaz pracy dla lekarzy czy pielęgniarek.

12:19 WRACAJĄ OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA

Od jutra wznawiamy obowiązkowe szczepienia - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podał, że chodzi m.in. o szczepienie dzieci do 24. miesiąca życia, także po porodzie.

12:15 SŁYNNE TENISISTKI PRZECIW MECZOM BEZ PUBLICZNOŚCI

Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Rumunka Simona Halep jest przeciwniczką rozgrywania turniejów bez udziału publiczności. Takiego rozwiązania, które ma być sposobem radzenia sobie w czasie pandemii koronawirusa, nie popiera także słynna Czeszka Petra Kvitova.

Cytat Nie uważam, by pomysł tenisa bez kibiców wypalił. Atmosfera podczas takiej imprezy byłaby zupełnie inna. Ta niesamowita pasja, którą przynoszą ze sobą fani, jest jedną z przyczyn, że wszyscy kochamy wielkie korty. Bez tego tenis byłby innym sportem. Simona Halep w rozmowie z agencją dpa

Cytat Myślę, że kibice są zbyt ważni w tym sporcie. To indywidualna rywalizacja i oni naprawdę mają na nas wpływ podczas gry. Petra Kvitova w rozmowie z agencją dpa

12:11 CHINY

Z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych przez władze środków zapobiegawczych chińska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale o 6,8 procent - po raz pierwszy, odkąd w 1992 roku zaczęto ogłaszać kwartalne dane.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku chińskie PKB wzrosło o 6 procent.

12:04 WOŁÓW

Zamknięta została Komenda Powiatowa Policji w Wołowie na Dolnym Śląsku. Zakażenie koronawirusem potwierdzono tam u 6 policjantów, a prawie 60 zostało skierowanych na kwarantannę.

Powiat zabezpieczany będzie przez jednostki z Wrocławia.

12:01 WYBORY KOPERTOWE w CZASIE EPIDEMII

Nie będzie dzisiaj rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla ministra zdrowia ws. wyborów korespondencyjnych w maju. Jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski: szef sanepidu Jarosław Pinkas chce obudować swoją opinię licznymi ekspertyzami.

11:50 WROCŁAW

Dwa wrocławskie hotele przygotowały miejsca dla pracowników służby zdrowia z dwóch wrocławskich szpitali.

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego - to jednoimienny szpital zakaźny - mogą znaleźć zakwaterowanie w Hotelu Tumskim. Z kolei dla pracowników służb medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego przygotowano pokoje w hotelu Campanille.

11:47 ROSJA

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 4069 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował przedstawiciel centrum informacyjnego ds. infekcji Aleksandr Miasnikow. To najwyższy dotąd dobowy przyrost zakażeń. Łączna liczba infekcji sięgnęła zaś w Rosji 32 007.

W ciągu ostatniej doby zmarło w tym kraju 41 zakażonych koronawirusem, a od początku pandemii - 273.

11:44 BILANS EPIDEMII w EUROPIE i na ŚWIECIE

W Europie stwierdzono dotąd ponad milion zakażeń koronawirusem - to niemal połowa wszystkich przypadków na świecie. W sumie od wybuchu pandemii na świecie zaraziło się ponad 2,2 miliona ludzi - takie są najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia.

11:31 DEKALOG BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ w CZASIE EPIDEMII

Często myj ręce, płać kartą - nie gotówką, unikaj dotykania twarzy, dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego przy jedzeniu - to niektóre zalecenia z opublikowanego przez GIS "Dekalogu bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa".

Jak mówią naukowcy: koronawirus może być wszędzie, a 80 procent zakażonych może nie wykazywać żadnych objawów. Dlatego warto znać najważniejsze zasady - jak zachować się, żeby obniżyć ryzyko zakażenia.

11:26 DŁUŻSZE LIMITY CZASU PRACY KIEROWCÓW

W związku z epidemią koronawirusa minister infrastruktury zdecydował o tymczasowym wydłużeniu limitów czasu pracy kierowców przewożących towary z 9 do 11 godzin dziennie.

Wydłużono również tygodniowy limit czasu prowadzenia pojazdu z 56 do 60 godzin. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może natomiast przekroczyć 96 godzin, co oznacza jego podniesienie o 6 godzin.

11:13 WYBORY KOPERTOWE

Poczta Polska może oficjalnie rozpocząć przygotowania do przeprowadzenia w maju powszechnych korespondencyjnych wyborów prezydenckich - mimo braku uchwalonej ustawy w tej sprawie. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, premier Mateusz Morawiecki polecił to zarządowi Poczty Polskiej oficjalnym pismem.

11:01 POLACY RUSZYLI po GOTÓWKĘ

W marcu Polacy masowo ruszyli do banków i bankomatów wypłacać pieniądze: wyciągnęliśmy w ten sposób 30 mld zł - informuje Narodowy Bank Polski. To niespotykane zjawisko - w najgorszym okresie kryzysu 2008 roku wyciągnęliśmy w ten sposób 11 mld zł.

10:44 WODZISŁAW ŚLĄSKI i RYDUŁTOWY

Izby przyjęć i niektóre oddziały działających pod wspólnym szyldem szpitali w Wodzisławiu Śląskim i w Rydułtowach wznawiają przyjęcia pacjentów. Przerwa w działaniu szpitali w ostatnich tygodniach wynikała z potwierdzenia koronawirusa u 75 pracowników i pacjentów wodzisławskiej placówki.

Pracę wznowiły izby przyjęć, a także oddziały chorób wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim i w Rydułtowach oraz oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym w Wodzisławiu.

Jak podało wodzisławskie starostwo powiatowe, w ramach tamtejszej izby przyjęć działać będzie również laboratorium urazowo-ortopedyczne, jednak bez możliwości hospitalizacji pacjentów na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej.

10:42 GRUZJA

W Gruzji obowiązuje od dzisiaj całkowity zakaz ruchu samochodów osobowych. Ograniczenia nie dotyczą jedynie przewozów towarowych.

W kraju tym potwierdzono dotychczas 370 przypadków zakażenia koronawirusem.

10:34 RZĄD OTWORZY PARKI NARODOWE i KRAJOBRAZOWE. ALE...

Parki narodowe i krajobrazowe od poniedziałku nie będą objęte zakazem wstępu - ustalił reporter RMF FM Paweł Balinowski. To element łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce.

Nie możemy jednak być pewni, że od poniedziałku wszystkie takie parki będą dla odwiedzających otwarte: decyzja o tym, czy zostanie wydany zakaz wstępu, czy nie, należeć będzie bowiem do zarządu konkretnego parku, który może zamknąć park z wielu różnych przyczyn - np. ze względu na zagrożenie pożarowe, co z uwagi na coraz poważniejszą suszę nie jest wykluczone.

Pewne jest jednak - potwierdził to w rozmowie z naszym dziennikarzem rzecznik rządu - że w rozporządzeniu znoszącym część obostrzeń parki narodowe i krajobrazowe będą wyłączone z odgórnego zakazu wstępu.

10:31 WOŁÓW

W Wołowie na Dolnym Śląsku uruchomiono pierwszy mobilny punkt wymazowy dla przebywających na kwarantannie: ma to skrócić kolejki i przyśpieszyć wykonywanie testów.

Próbka - jak donosi reporter RMF FM Mateusz Czmiel - pobierana jest w specjalnym namiocie bez wychodzenia z samochodu.

To odpowiedź na gigantyczną kolejkę prawie 1000 oczekujących na Dolnym Śląsku na wymaz - oczekiwanie trwa nawet dwa tygodnie. Powodem jest m.in zbyt mała liczba karetek wymazowych.

10:21 FORMUŁA 1

Sezon mistrzostw świata Formuły 1 rozpocznie się wyścigiem o Grand Prix Austrii 5 lipca. Nie zostaną na niego wpuszczeni kibice - poinformowała BBC.

Później mają się odbyć m.in. dwie rundy na Silverstone w Wielkiej Brytanii.

10:19 WROCŁAW

Na wojskowej części wrocławskiego lotniska wylądował samolot, który przetransportował z Chin ponad 70 ton środków ochrony osobistej.

To druga dostawa sprzętu medycznego realizowana na wrocławskie lotnisko przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Na początku kwietnia NATO-wski samolot An-124 Rusłan przetransportował z Chin do Wrocławia pierwszą partię sprzętu medycznego zamówionego przez ARP: jak wówczas podano, wartość zamówienia to około 25 mln zł.

10:11 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE:

Najwięcej spośród 296 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, o których poinformował resort zdrowia, stwierdzono w Śląskiem (133), a także w województwach dolnośląskim (43) i wielkopolskim (37).

10:03 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE:

O 296 nowych zakażeniach koronawirusem i 4 nowych ofiarach śmiertelnych informuje resort zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce: 8214 zakażeń i 318 przypadków śmiertelnych.

09:58 EMILEWICZ o SZKOŁACH

W tym roku szkolnym szkoły najprawdopodobniej nie wrócą do swojej działalności w pełnym rytmie. W dalszych etapach łagodzenia obostrzeń jest mowa o zorganizowaniu w szkołach opieki dla dzieci w momencie, gdy ich rodzice wrócą do pracy - mówiła w rozmowie z Onetem wicepremier Jadwiga Emilewicz.

09:54 GOWIN o SZYBSZYM ODMRAŻANIU GOSPODARKI

Jarosław Gowin na Twitterze: "Ogłoszony przez Premiera i Ministra Zdrowia plan 3 I (izolacja, identyfikacja, informatyzacja) to dobry wstęp do realizacji planu Sośnierza. Będę jednak namawiał liderów Zjednoczonej Prawicy do szybszego odmrażania gospodarki".

09:52 UKRAINA

Na Ukrainie potwierdzono w ciągu ostatniej doby 501 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 9 chorych zmarło. To dotychczas największa liczba infekcji wykrytych jednego dnia w tym kraju.

Aktualny bilans epidemii mówi o 4662 zakażonych i 125 ofiarach śmiertelnych. 246 osób uznano za wyzdrowiałe.

09:49 BIELSKO-BIAŁA

Bielski Szpital Wojewódzki wznowił działalność oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej. Zakończyła się trwająca tam od 24 marca kwarantanna, wprowadzona po potwierdzeniu u jednego z pacjentów zakażenia koronawirusem.

09:39 NOWE DANE nt. EPIDEMII

92 osoby pokonały koronawirusa w Polsce - takie dane opublikował resort zdrowia. Tym samym liczba polskich ozdrowieńców wzrosła do 866.

Z dziennego raportu ministerstwa wynika ponadto, że w czwartek w szpitalach przebywało 2673 osób zakażonych lub z podejrzeniem koronawirusa, ponad 138 tysięcy objętych było kwarantanną, a blisko 26 tysięcy nadzorem epidemiologicznym.

09:34 MISTRZ OLIMPIJSKI vs KORONAWIRUS

Brytyjczyk Alistair Brownlee - dwukrotny mistrz olimpijski (2012 i 2016) i świata (2009 i 2011) w triathlonie - nie rezygnuje z treningów podczas pandemii koronawirusa. W garażu domu w Leeds skonstruował pięciometrowy "basen" i trenuje w nim codziennie przez 45 minut.

09:29 WICESZEF PSL POKONAŁ KORONAWIRUSA

Wiceprezes PSL Adam Jarubas pokonał koronawirusa. "Jestem w domu z rodziną i czuję się bardzo dobrze" - napisał na Facebooku polityk, który przez miesiąc przebywał w szpitalu w Kielcach w związku z zakażeniem. "Dostałem kolejną szansę" - podkreślił.

09:25 PRAWO WYMIERZONE w KU KLUX KLAN ZAWIESZONE

Z powodu epidemii koronawirusa gubernator amerykańskiej Georgii Brian Kemp zawiesił wprowadzone przed blisko 70 laty prawo wymierzone w Ku Klux Klan, które zabraniało zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Teraz można to robić w tym południowym stanie USA bez obaw o popełnienie wykroczenia.

Prawo i Sprawiedliwość zawiesza wprowadzanie podatku cukrowo-małpkowego. Sejm zrezygnował wczoraj z podejmowania decyzji ws. uchwalania tej ustawy.

Chodzi o nowy podatek, który miał zostać nałożony na alkohol w małych buteleczkach i na słodzone napoje.

Jak jednak donosi reporter RMF FM Krzysztof Berenda: w obliczu kłopotów gospodarczych, związanych z epidemią koronawirusa, niektórzy ministrowie najchętniej odłożyliby ten projekt na kilka lat.

08:52 JAKIE SĄ OBJAWY COVID-19?

Naukowcy alarmują, że koronawirus może być wszędzie, a 80 procent zakażonych nie ma żadnych objawów. Co powinno nas jednak zaniepokoić? Jakie są pierwsze oznaki COVID-19?

08:44 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało w Niemczech około 4 700 zainfekowanych koronawirusem. Oznacza to, że od początku epidemii w tym kraju wyzdrowiało około 81 800 zakażonych - czyli 61 procent.

08:38 CHINY

Chińskie władze podniosły oficjalny bilans przypadków śmiertelnych spowodowanych COVID-19 w mieście Wuhan o 1290 - do 3869, czyli o mniej więcej 50 procent - przekazała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Korektę uzasadniono m.in. trudnościami wynikającymi z przeciążenia służby zdrowia.

08:34 WĘGRY

14 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, podnosząc bilans ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju do 156 - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej COVID-19.

Liczba osób zakażonych wzrosła o 111 - do 1763.

08:31 TARCZA 2.0 KONTRA WYBORY

Przepisy tarczy antykryzysowej 2.0, która trafi dziś na biurko prezydenta, uniemożliwią przeprowadzenie tradycyjnych wyborów prezydenckich 10 maja w lokalach wyborczych.

Art. 100 przyjętej ustawy uniemożliwia Państwowej Komisji Wyborczej wydrukowanie kart do głosowania, wstrzymuje wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania i wstrzymuje podawanie informacji o obwodach do głosowania.

08:25 DANIA

W najbliższy poniedziałek, 20 kwietnia, duński rząd pozwoli otworzyć niektóre małe firmy jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne, zamknięte dotąd ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Wolno też będzie odwozić dzieci do szkoły samochodem.

08:07 USA

Władze hrabstwa Calvert w amerykańskim stanie Maryland zarekomendowały, by to pierwsze litery nazwiska decydowały o tym, czy w danym dniu można wejść do sklepu. I tak np. osoby z nazwiskami zaczynającymi się na A, B i C mogłyby to zrobić, jeśli data kończy się na cyfrę 0 lub 5.

08:05 Walczmy z koronawirusem, nie z ludźmi

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował spot propagujący solidarność z zakażonymi koronawirusem i przebywającymi w kwarantannie. "Bądźmy solidarni, nie stygmatyzujmy, pomagajmy" - apeluje w filmie psycholog i psychoterapeuta Dorota Minta.

08:01 JEDYNACY i OSOBY NIERELIGIJNE NAJTRUDNIEJ ZNOSZĄ SYTUACJĘ EPIDEMII

80 procent młodzieży przebywającej w kwarantannie ocenia swoje samopoczucie podczas epidemii jako raczej dobre lub zdecydowanie dobre. Jak wynika z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, jedynacy i osoby niereligijne najtrudniej przeżywają sytuację epidemii.

07:39 PANDEMIA UDERZA w CZYNSZE

Zarządcy nieruchomości ostrzegają, że bez wsparcia rządu opłaty za mieszkanie mogą wkrótce poszybować w górę - donosi "Rzeczpospolita". W związku z pandemią koronawirusa spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą własnej tarczy antykryzysowej.

07:22 NIEMCY

299 osób zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju to już 3868.

Wirusa wykryto w ciągu ostatniej doby u 3380 nowych osób, łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła więc do 133 830.

07:17 EGIPSKIE CIEMNOŚCI w KRAKOWIE

Od północy do 4 nad ranem Kraków pogrąża się w ciemnościach: Zarząd Dróg Miasta zdecydował o wyłączaniu ulicznego oświetlenia z powodu znacznego spadku przemieszczania się mieszkańców po mieście w tym czasie. Według szacunków, rozwiązanie takie przyniesie każdej nocy około 20 tysięcy złotych oszczędności.

Kraków po zgaszeniu oświetlenia miejskiego Jacek Skóra /RMF FM

07:01 BUŁGARIA

Bułgarskie władze podjęły decyzję o zamknięciu Sofii dla ruchu kołowego. Z miasta nie można wyjeżdżać ani do niego wjeżdżać. To obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

06:57 MORAWIECKI w "El Mundo"

Powolność działania i partykularyzmy państw członkowskich to główne problemy UE - ocenił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie opublikowanym w dzienniku "El Mundo". Wskazał na potrzebę stworzenia unijnego pakietu, który ożywiłby gospodarkę po epidemii koronawirusa.

06:52 FRANCJA

Były reprezentant Francji, 43-letni Patrick Vieira przekazał mieszkańcom czterech domów opieki w Nicei 250 iPadów. Mistrz świata z 1998 roku i Europy z 2000 jest trenerem piłkarzy OGC Nice.

Podziękowania złożył menedżerowi mer Nicei Christian Estrosi: "Razem jesteśmy silniejsi. Dziękuję Patrickowi Vieirze i drużynie Nicei za ich hojność".

Estrosi podkreślił, że tablety pomogą starszym osobom w utrzymaniu kontaktu z ich rodzinami. Dodał, że łatwiej będzie im również znieść izolację w okresie pandemii koronawirusa.

06:43 CHINY

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach stwierdzono 26 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 15 u osób, które niedawno powróciły z zagranicy. Nie zarejestrowano żadnych zgonów - poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wynosi w Chinach obecnie - według oficjalnych danych - 3342, a zakażonych: 82 367.

06:39 USA

Ponad 32 800 chorych na COVID-19 zmarło dotąd w USA - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 667 tysięcy przypadków zakażenia.

06:26 KSIĘŻNICZKA BEATRYCZE ODWOŁAŁA ŚLUB

Wnuczka brytyjskiej królowej Elżbiety II Beatrycze odwołała z powodu epidemii koronawirusa zaplanowany na koniec maja ślub z Edoardo Mapelli Mozzim.

Nie po raz pierwszy... Termin ślubu był już przesunięty - w związku ze skandalem pedofilskim wokół jej ojca księcia Andrzeja.

06:11 BĘDZIN

Tacy sąsiedzi to skarb! W czasie pandemii koronawirusa para muzyków Filharmonii Śląskiej koncertuje na własnym balkonie. Skrzypka Jakuba Łysika i wiolonczelistkę Paulinę Grondys można usłyszeć w Będzinie przy ul. Topolowej.

05:49 USA

Prezydent USA Donald Trump przedstawił trzystopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki. O ewentualnym odmrażaniu gospodarek poszczególnych stanów decydować mają - jak wynika z wytycznych Białego Domu - gubernatorzy.

"Zaczynamy znów nasze życie" - oświadczył Trump na konferencji prasowej w Białym Domu, zastrzegając, że "nie otwieramy wszystkiego na raz, ale ostrożnymi małymi krokami".

05:26 EKSPRESOWE NOCNE GŁOSOWANIA w SEJMIE

W nocy Sejm w błyskawicznym tempie przegłosował 95 senackich poprawek do tarczy antykryzysowej 2.0: poparł 45 z nich, wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Finansów Publicznych, pozostałe 40 odrzucił.

05:25 RZĄD LUZUJE RESTRYKCJE

7918 zakażeń koronawirusem i 314 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans epidemii w Polsce.

Rząd tymczasem ogłasza powolne luzowanie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią.

Od poniedziałku: w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych będzie mogło przebywać czterech klientów na jedną kasę, w większych: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ta ostatnia zasada dotyczyć będzie również kościołów.

Otwarte zostaną parki i lasy.