Ponad 8,5 tys. zakażeń koronawirusem w Polsce. 150 tys. zgonów na świecie [NA ŻYWO]

Aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce: 8563 zakażeń, 339 ofiar śmiertelnych.

Minister zdrowia poinformował, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie możliwe będzie nie wcześniej niż za dwa lata. Jakie są inne możliwości?

We Włoszech spodziewana jest druga fala epidemii. Ekspert WHO mówi o jesieni - "to więcej niż hipoteza, to pewność".

Od początku pandemii w Europie stwierdzono ponad milion zakażeń koronawirusem, na całym świecie - blisko 2,2 miliona.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w piątek, że nadciągająca globalna recesja, związana z pandemią koronawirusa, może doprowadzić do śmierci setek tysięcy dzieci. Apelował o działania, aby temu zapobiec w obliczu powszechnego kryzysu.

Niemal 3 tys. strażaków było zaangażowanych minionej doby w walkę z SARS-CoV-2 - wynika z informacji przekazanych w sobotę rano przez rzecznika prasowego Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztofa Batorskiego.





Coraz więcej dziennikarzy pracuje z domu. Jednym z efektów tej zmiany jest to, że w telewizji można zobaczyć domowe zwierzęta pracowników mediów. W Stanach Zjednoczonych prezenter zdecydował się przedstawić prognozę dla swojego regionu z kotem na rękach. Betty po tym występie stała się popularna w internecie.









Mamy 184 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażenia dotyczą województw: olnośląskiego (43), śląskiego (35), pomorskiego (21), podlaskiego (21), wielkopolskiego (18), opolskiego (13), małopolskiego (11), kujawsko-pomorskiego (8), zachodniopomorskiego (7), podkarpackiego (4), lubelskiego (2), świętokrzyskiego (1).

Jednocześnie resort zdrowia poinformował o śmierci 7 osób, u których wykryto patogen. To: 83-letni mężczyzna ze Zgierza, 70-letni mężczyzna z Kalisza, 84-letni mężczyzna z Bydgoszczy, 74-letnia kobieta z Grudziądza, 80-letnia kobieta z Drzewicy, 84-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla, 86-letni mężczyzna z Bytomia.

Przed weekendem był większy ruch na granicach. Straż Graniczna skontrolowała w piątek pond 9 tys. osób przyjeżdżających do kraju - poinformowała SG na twitterze w sobotę. Przeciętnie w ciągu tygodnia odnotowywano od 6 do 7 tys. osób.







W prawosławną Wielkanoc, która przypada w Rosji w niedzielę, policja w Moskwie będzie uznawać obecność ludzi w pobliżu cerkwi za łamanie wymogu samoizolacji - podała w sobotę, dzień przed świętem, agencja TASS, powołując się na źródło w służbach ochrony prawa.



Źródło to powiedziało, że osoby naruszające wymogi samoizolacji mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. "Jednak policja przede wszystkim nastawia się na rozmowy wyjaśniające, prewencyjne" - zapewnił rozmówca TASS.

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 444 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 8 osób - poinformowało w sobotę ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych SARS-CoV-2 wzrósł do 5106, a zmarłych do 133.







Dwukrotny wicemistrz świata w biegu na 800 m Adam Kszczot próbuje podtrzymywać sportową dyspozycję w domu, ale teraz bardziej niż na treningu koncentruje się na... pracy w swojej firmie elektroenergetycznej. Zamawiam, dzwonię, ofertuję - przyznał.



Trochę czasu spędziłem na wsi u mamy, teraz wróciłem do Łodzi. Mam duże problemy z treningiem, skoro legalnie nie można było wejść nawet do lasu, a wszystkie stadiony zamknięte. Teraz tak naprawdę to trenuję i pracuję, bo skoro nie mam do czego trenować, bo raczej mistrzostw Europy też nie będzie, to pracuję w swojej firmie elektroenergetycznej. Zamawiam, dzwonię, ofertuję - powiedział.





Ministerstwo Zdrowia podało dane dotyczące hospitalizacji osób chorych na COVID-19. Mamy też informacje o kolejnych osobach, które wyzdrowiały.

Według danych przekazanych w sobotę rano przez resort zdrowia, na kwarantannie przebywa 118 tys. 361 osób, a kolejne 25 tys. 273 osoby są objęte nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.



W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 2 725 osób. Wyzdrowiało 981 chorych.



Zakażenie koronawirusem od 4 marca br., kiedy poinformowano o pierwszym przypadku, potwierdzono dotąd u 8379 osób, z których 332 zmarło.





Mamy najświeższe dane z Niemiec. W ciągu doby z powodu koronawirusa zmarły tam 242 osoby.





Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła na Węgrzech w ciągu ostatnich 24 godzin do 172. Od początku epidemii zakażenie koronawirusem stwierdzono już u 1834 osób - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii SARS-CoV-2.





W Korei Południowej naukowcy starają się rozwikłać zagadkę: dlaczego u 163 osób, które wyzdrowiały z COVID-19, ponownie wykryto zakażenie koronawirusem? Do podobnej sytuacji dochodzi z Chinach.

Ponowne zakażenia to duże zmartwienie w krajach, w których wydawało się, że epidemia jest pod kontrolą - podaje CNN.





Warianty genów decydujące o działaniu naszego układu odpornościowego mogą mieć wpływ na ryzyko powikłań choroby wywołanej zakażeniem koronawirusem - piszą na łamach czasopisma "Journal of Virology" naukowcy Oregon Health & Science University w Portland.









28 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w wielkopolskim Kaliszu, u których potwierdzono COVID-19, trafiło do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu.

Taką decyzję podjął wojewoda wielkopolski po dramatycznych doniesieniach o pogarszającym się stanie pacjentów placówki i pracujących resztą sił opiekunach

Operacja przemieszkania chorych zakończona - informuje nasz reporter Mateusz Chłystun.







Wspólna zabawa ale przede wszystkim ....zero nudy! Organizatorzy krakowskiego Festiwalu Kwarantanny do jutra czekają na filmy ....pokazujące jak uczniowie spedzają czas bez lekcji w szkołach, i spotkań z rówieśnikami. Nagrody czekają - mówi Marta Hernik z Fundacji Poland Business Run.









Faza paniki na rynkach skończyła się - przekonuje prezes Pekao SA Marek Lusztyn w sobotnim wywiadzie dla "Business Insider". Jego zdaniem, niskie stopy procentowe zostaną z nami na dłużej, dlatego, po krótkim spadku popytu na nieruchomości wartość mieszkań jako inwestycji wzrośnie.







W ostatnich dniach w Japonii wszystko wzrasta liczba zakażonych koronawirusem. Wczoraj bilans wynosił 9787 chorych, 190 zgonów. Dziś to już 10 000 chorych,.Dla porównania, 1 marca w Japonii było tylko 243 przypadków koronawirusa. Wielu Japończyków uważa, że odpowiedź państwa na kryzys okazała się niewłaściwa - podaje CNN. Ayako Kajiwara, pielęgniarka ze szpitala w prefekturze Saitama obawia się, że służba zdrowia nie wytrzyma lawinowego wzrostu przyjęć pacjentów w krytycznym stanie.







Pamiętacie 99-letniego weterana, który postanowił przejść 100 okrążeń w swoim ogródku, żeby zebrać pieniądze na brytyjską służbę zdrowia? Senior zebrał już 20 milionów funtów!





Powiatowe urzędy pracy mają już pieniądze na pomoc dla przedsiębiorców i NGO-sów wz. z epidemią; do dyspozycji jest dodatkowo 71 mln zł, o które wnioskował do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.





W stanie Wiktoria w Australii obowiązują restrykcje dotyczące poruszania się. Dozwolone jest przemieszczanie się wyłącznie w niezbędnych sytuacjach. Jak widać, Australijczycy z Melbourne nie wyobrażają sobie życia bez aktywności fizycznej.





Po wprowadzeniu społecznej kwarantanny do 20 kwietnia mieszkańcy miasta Soacha wyszli protestować na ulicę. Domagają się pomocy finansowej i dostaw żywności.





W sobotę w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 9045 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1292 jednostek sprzętu - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



Minister w sobotnim wpisie na Twitterze podkreślił, że Wojsko Polskie wspiera w czasie pandemii prawie 40 domów opieki społecznej. "Wczoraj terytorialsi ewakuowali pensjonariuszy DPS w Kaliszu" - zaznaczył.





Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w piątek, że nadciągająca globalna recesja, związana z pandemią koronawirusa, może doprowadzić do śmierci setek tysięcy dzieci. Apelował o działania, aby temu zapobiec w obliczu powszechnego kryzysu.

Na szczęście dzieciom choroba w dużej mierze oszczędziła najcięższych objawów. Ale ich życie jest wytrącone z równowagi. (...) Apeluję do rodzin na całym świecie i do liderów na wszystkich szczeblach: chrońcie nasze dzieci - nawoływał Guterres.

Raport sekretarza generalnego stwierdza, że społeczno-gospodarczy wpływ pandemii, wraz ze środkami podjętymi dla zahamowania rozprzestrzeniania koronawirusa, może potencjalnie mieć katastrofalne skutki dla milionów dzieci na całym świecie. Kryzys zagraża im w sferze edukacji, wyżywienia, bezpieczeństwa i zdrowia.







Rusza kontrola w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. U 51 studentów uczelni wykryto koronawirusa. Przez weekend kontrolerzy mają sprawdzić warunki w jakich przebywają zarażeni podchorąży. To 51 osób, które przebywają w izolatorium oraz ci, którzy są objęci kwarantanną - chodzi o 340 studentów odizolowanych w budynku szkoły. W miarę możliwości inspektorzy będą z nimi rozmawiać i pytać jak wyglądała sytuacja jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa w placówce.

Zabezpieczono też dokumenty, które będą analizowane w poszukiwaniu uchybień proceduralnych. W poniedziałek powinny też ruszyć ponowne badania pod kątem koronawirusa u wszystkich podchorążych: chorych i objętych kwarantanną. Chodzi o potwierdzenie wcześniejszych diagnoz.





Nasz reporter Grzegorz Kwolek zebrał dane dotyczące zakażeń w placówkach zajmujących się osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Według Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami nawet co ósma osoba zakażona w Polsce może być pensjonariuszem domu pomocy, zakładu opiekuńczo-leczniczego i innej tego typu placówki. Według Forum śmiertelność w takich miejscach może być nawet czterdzieści razy wyższa.







Ponad 3600 nowych przypadków infekcji koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Niemczech. Dane podał właśnie berliński Instytut imienia Roberta Kocha.

Już czwarty dzień z rzędu wzrasta liczba zakażonych. Z powodu COVID-19 zmarły w ciągu doby 242 osoby.





Motocykliści Marc i Alex Marquezowie przygotowali samodzielnie żel do dezynfekcji i za pomocą filmu w sieci uczą tego innych. Broniący barw Repsolu Honda Hiszpanie postępowali zgodnie ze wskazówkami udzielanymi zdalnie przez pracownika laboratorium sponsora ich zespołu.







W świecie prawosławnym trwa wielkie oczekiwanie na Wielkanoc. W Rosji sklepy spożywcze odnotowały większy popyt na składniki niezbędne do przygotowania w domu kuliczy (bab wielkanocnych). Jak oceniają handlowcy, podczas samoizolacji Rosjanie kupią mniej gotowych ciast.







Kolejne zakażenia koronawirusem w jednym z gdańskich DPS-ów. To osiem osób przebywających obecnie na kwarantannie w placówce.







W ramach akcji społecznych, zamówień lub darowizn wiele podlaskich samorządów włączyło się organizacyjnie lub finansowo w dystrybucję maseczek dla mieszkańców. Niektóre skupiają się na najbardziej zagrożonych grupach, inne starają się dotrzeć do wszystkich, którzy powinni taką ochronę stosować.





W ramach programu "Cargo dla Polski" przyleciało ponad 40 transportów sprzętu i środków ochronnych z Chin, Korei Płd. i Turcji; planowanych jest jeszcze 20 transportów - poinformował w wywiadzie dla PAP szef MSZ Jacek Czaputowicz. Dodał, że jeszcze ok. 650 Polaków chce wrócić do kraju.







Niepokój, stres, depresja i bezsenność - to objawy, jakie zanotowano wśród Włochów, którzy drugi miesiąc żyją w zamkniętym kraju z ograniczonym prawem do wychodzenia z domu z powodu pandemii koronawirusa. Takie są wyniki sondażu wśród 18 tysięcy osób, w większości kobiet.







Narodowa Komisja Chin poinformowała w sobotę o 27 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 17 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu. Raport z poprzedniego dnia mówił o 26 przypadkach nowych zakażeń, z których 15 zostało "zaimportowanych". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 719.





Wzrasta liczba zgonów spowodowanych COVID-19 w Meksyku. Wczoraj poinformowano o śmierci 60 osób, u których wykryto patogen. Całkowita liczba zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju wynosi obecnie 546.



Resort poinformował także o 578 nowych przypadkach zakażenia. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Meksyku to 6875.





Najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawirusa krajem w Azji Południowo-Wschodniej, poza Chinami, jest Indonezja. W piątek poinformowano tam o 407 nowych przypadkach zakażenia, tym samym ilość osób zainfekowanych wzrosła do 5923.



Mimo rozprzestrzeniającej się w tym kraju epidemii duża cześć jego mieszkańców zamierza wkrótce świętować Id al-Fitr, czyli święto dziękczynienia, obchodzone w islamie na zakończenie ramadanu. Ostatnie badania sondażowe wykazały, że ok. 11 procent Indonezyjczyków, czyli ok. 20 mln ludzi, zamierza odwiedzić w tym czasie swoje rodziny.







Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zdecydował o dymisji ministra zdrowia. Luiz Mandetta stracił pracę ze względu na konflikt z brazylijskim prezydentem. Bolsonaro oskarżał Mandettę o "zabijanie złotej kury, jaką jest brazylijska gospodarka" poprzez wprowadzanie w związku z Covid-19 "nadmiernych ograniczeń".







40 podopiecznych DPS "Kombatant" w Bytomiu, u których testy na koronawirusa dały wynik negatywny, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zostało przewiezionych do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach (GCR). Pozostali oni w bytomskiej placówce.







36 773 osób zmarło do tej pory na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W piątek w USA przekroczono 700 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.



To dane do piątku wieczór czasu EST (Eastern Standard Time). W czwartek wieczorem - według ekspertów z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosiła nieco ponad 32,8 tys. osób. Tak wysoki dobowy przyrost w tym bilansie, o 3856 zgonów, wynika prawdopodobnie z włączania do niego osób, które zmarły z powodu koronawirusa, ale początkowo nie były wliczane do statystyk - pisze agencja AFP.



W Kalifornii miniona doba była dotąd najtragiczniejsza od wybuchu epidemii w USA. W ciągu 24 godzin odnotowano tam 95 zgonów z powodu Covid-19.

Jak podkreślił przedstawiciel Włoch w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi, póki nie dojdzie do zjawiska "odporności stada", długo będzie trwała faza "życia z wirusem". Oby były to miesiące, a nie lata - dodał.



Jako podsumowanie piątkowych wydarzeń polecamy posłuchać podcastu Bogdana Zalewskiego - Podsumowanie Dnia!





