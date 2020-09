1350 nowych zakażeń i 8 kolejnych zgonów pacjentów z Covid-19 - oto najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W Meksyku wykryto 5573 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 399 zgonów w związku z Covid-19. Tym samym ogólna liczba zakażonych zwięszyła się do 726 431, a ofiar śmiertelnych do 76 243. Na Covid-19 zmarło do tej pory 204 486 Amerykanów, a bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w sobotę w USA o 871 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 1411 nowych zakażeń koronawirusem i pięć kolejnych zgonów. W naszym raporcie dnia zbieramy najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie.

Kobieta w maseczce na Starym Mieście w Pradze /Martin Divisek /PAP/EPA

