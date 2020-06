29 392 przypadków i 1 247 zgonów – to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Na świecie wykryto ponad 7,8 mln zakażeń koronawirusem. Ponad 430 tys. osób zmarło. We Włoszech trwają przygotowania do zniesienia kolejnych restrykcji i do tzw. nowej normalności wraz z otwarciem kin i teatrów, a także dyskotek w części kraju.

- W niedzielę resort zdrowia podał informację o 375 nowych zakażeniach w Polsce. 10 pacjentów zmarło.

- Odkryto nowe ogniska koronawirusa na Podkarpaciu: w Centrum Opieki Medycznej oraz w Nadleśnictwie Bircza.



- Na świecie wykryto ponad 7,9 mln zakażeń koronawirusem. Ponad 430 tys. osób zmarło.



15:34 Ekspert: Za wcześnie, by mówić o tendencji spadkowej zachorowań

W ciągu ostatniej doby potwierdzono 75 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało bułgarskie ministerstwo zdrowia w niedzielę rano. To mniej niż w poprzednich 24 godzinach, kiedy zarejestrowano 105 przypadków, lecz zdaniem ekspertów o tendencji spadkowej na razie nie można mówić.

Nowych ofiar śmiertelnych Covid-19 nie odnotowano, ich liczba nadal wynosi 172. Łącznie potwierdzono 3 266 zakażeń przy ok. 100 tys. przeprowadzonych testów od początku epidemii.

Większość zainfekowanych spędza kwarantannę w domu i nie ma ciężkich objawów. Do szpitali trafiło 247 osób, a na oddziałach intensywnej terapii przebywa 16 chorych.

14:45 Przejście w Szeginiach

Rośnie liczba osób przekraczających piesze przejście graniczne w Szeginiach, prowadzące do Medyki w Polsce - podała ukraińska straż graniczna. W kolejce czeka kilkaset osób. Ludzie skarżą się na brak warunków do przestrzegania dystansu społecznego.





14:45 Jarosław

22 przypadki osób zakażonych koronawirusem potwierdzono w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (Podkarpackie). Zmarli dwaj starsi mężczyźni - poinformowała rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Rzeszowie Dorota Gibała.



Wśród zakażonych COVID-19 w jarosławskim szpitalu 17 to pacjenci z różnych powiatów i 3 osoby z personelu medycznego.

Oddział chorób wewnętrznych i jarosławski SOR zostały zamknięte w piątek.

14:25 Toruń

W niewielkim zakładzie odzieżowym w Toruniu wykryto ognisko koronawirusa. Zakażonych jest troje pracowników i trzy osoby z kontaktu - poinformował doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Jarosław Jakubowski. Kwarantanną objęto 8 osób.



To pierwsze większe ognisko koronawirusa w regionie od kilku tygodni. W niedzielę poinformowano o 12 przypadkach zakażenia w województwie. To 4 osoby z Torunia, 6 z powiatu toruńskiego i po jednej z powiatów bydgoskiego i żnińskiego.



Od początku epidemii w regionie potwierdzono 626 zakażeń. 515 osób wyzdrowiało, a 49 zmarło. Dotychczas przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ponad 52,5 tys. testów.

14:23 Iran

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 107 osób zakażonych koronawirusem. To najwięcej od dwóch miesięcy - poinformowała rzecznika ministerstwa zdrowia. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju od wybuchu epidemii wzrosła do 8837.

Ogłaszanie tego trzycyfrowego bilansu jest dla nas bardzo bolesne - przyznała na konferencji prasowej rzeczniczka resortu Sima Sadat Lari.

Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych koronawirusem w Iranie spadła poniżej stu 14 kwietnia. Jeszcze dzień wcześniej informowano o 111 zgonach z powodu Covid-19.

Jak przekazała w niedzielę rzeczniczka ministerstwa zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin w Iranie potwierdzono 2472 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło łączną liczbę zainfekowanych do 187 427.

Iran został najbardziej dotknięty epidemią Covid-19 spośród krajów na Bliskim Wschodzie.





13:49 Hiszpania otwiera granice

13:15 Poznańskie zoo otwiera się dla zwiedzających

12:44 Kwarantanna księży w Kiełkowie

Sanepid nałożył też kwarantannę na księży z parafii w Kiełkowie w gminie Przecław.

Jak czytamy na stronie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kiełkowie, w związku z kwarantanną księży msze w kościele nie będą odbywać się do odwołania, zamknięta będzie również kancelaria parafialna. Odwołano także, zaplanowaną na 21 czerwca, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.





12:12 Koronawirus na Śląsku

190 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników dwóch spółek węglowych. Łącznie od początku epidemii zaraziło się ponad 5,6 tys. pracowników kopalń. Najwięcej zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przybyło w kopalniach Borynia, Bolesław Śmiały i Jastrzębie-Bzie.



Nowe przypadki m.in. w kopalniach Borynia, Bolesław Śmiały i Jastrzębie-Bzie>>>





11:11 Diagnostyka koronawirusa w Polsce

10:56 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 648 przypadków zakażenia koronawirusem, 9 chorych na Covid-19 zmarło, a 106 wyzdrowiało - przekazało w niedzielę ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Najwięcej infekcji potwierdzono minionego dnia w obwodzie lwowskim i w Kijowie.



Bilans zakażonych wzrósł do 31 154, zmarłych - do 889, a osób, które wyzdrowiały - do 14 082.

10:32 Nowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 375 osób, w tym 160 z województwa śląskiego - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło 10 kolejnych osób.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 29 392 osób, a 1247 zmarło.





10:03 Ponad 93 tys. osób na kwarantannie w Polsce

09:09 Większa swoboda w podróżowaniu

Polska zniosła w sobotę obowiązek kwarantanny dla wjeżdżających do kraju oraz kontrole na wewnętrznych granicach UE. Od poniedziałku Polacy będą mogli swobodnie podróżować m.in. do Grecji i Francji. Już teraz otwarte pozostają granice m.in. Włoch, Chorwacji i Bułgarii.



08:32 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 247 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, sześć zarażonych osób zmarło - poinformował w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 186 269 osób. Łącznie zmarło 8787 zainfekowanych osób. Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 18 zgonach i 348 zakażeniach.

08:02 Grecja gotowa na przyjęcie turystów

Grecja jest gotowa na powitanie turystów - zapowiedział premier Kyriakos Micotakis, podczas wizyty na popularnej wśród urlopowiczów wyspie Santorini. Jutro zostaną wznowione loty międzynarodowe do i z głównych lotnisk w kraju.



Służby będą badać na obecność koronawirusa wszystkich gości przybywających z lotnisk, uznanych za miejsca wysokiego ryzyka. Odwiedzający będą poddani kwarantannie do 14 dni, w zależności od wyniku testu.



Pasażerowie przybywający ze wszystkich innych portów lotniczych będą badani losowo.

07:39 Egzamin ósmoklasistów w specjalnym reżimie sanitarnym

W związku z sytuacją epidemiczną egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Są one takie same jak podczas egzaminów maturalnych.



W wytycznych zapisano, że na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.



W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.



Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

07:27 Brazylia

892 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Brazylii - poinformowało w sobotę po południu czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. To drugi dzień z rzędu, gdy liczba nowych przypadków śmiertelnych nie przekroczyła 1000.



W sumie na Covid-19 w Brazylii zmarło do tej pory 42 720 osób. Resort poinformował też o 21 704 nowych przypadkach zakażenia, tym samym liczba osób zainfekowanych wzrosła do 850 514.



Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych.

07:10 Koronawirus w USA

734 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 115 347 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W sumie w USA od początku pandemii zdiagnozowano 2 071 782 przypadki zakażenia koronawirusem. Jak pisze agencja AFP w rzeczywistości liczba ta prawdopodobnie jest znacznie wyższa z uwagi na trudności z dostępem do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na początku epidemii. Obecnie dobowy przyrost przypadków zakażeń wciąż oscyluje wokół 20 tys.

06:42 Nowe zakażenia w Meksyku

424 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało w sobotę wieczorem czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii w Meksyku na Covid-19 zmarły 16 872 osoby.



Resort podał też, iż zdiagnozowano 3494 nowe przypadki zakażenia, tym samym całkowita liczba infekcji w Meksyku wzrosła do 142 690.

06:31 Chiny: Najwyższy od kwietnia przyrost nowych zakażeń koronawirusem

06:16 Koronawirus we Francji

24 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii we Francji zmarło 29 398 osób zakażonych koronawirusem.

Resort zaznaczył, że sobotni bilans dotyczy zmarłych na Covid-19 w szpitalach. Nie obejmuje natomiast zgonów w domach opieki społecznej, których liczba zostanie zaktualizowana we wtorek.

06:06 w Nowym Jorku najmniej ofiar od wybuchu pandemii

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo powiadomił w sobotę, że w ciągu ostatniej doby w stanie zarejestrowano najmniej ofiar śmiertelnych Covid-19, odkąd wybuchła epidemia. Mówił też o konieczności wprowadzenia lokalnych reform działania policji.



Na codziennej konferencji prasowej Cuomo powiedział, że w ostatnich 24 godzinach zmarły 32 osoby (w tym osiem w domach seniorów), w porównaniu z 43 w ciągu poprzedniej doby. Liczba hospitalizacji - 1 734 - jest także najniższa od 20 marca.



Zrobiliśmy to, oswoiliśmy bestię, jesteśmy teraz 180 stopni po drugiej stronie - wyjaśnił.

06:00 Zmiana ministra zdrowia w Chile

Lekarz Oscar Enrique Paris został w sobotę ministrem zdrowia Chile. Zastąpił na tym stanowisku Jaime Manalicha. Do zmiany doszło, gdy pojawiły się kontrowersje dotyczące liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 - poinformowała agencja Reutera.



Prezydent Sebastian Pinera powiedział, że Manalich nie szczędził wysiłków w wypełnianiu swojego "trudnego i szlachetnego obowiązku" ochrony zdrowia Chilijczyków.