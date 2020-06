29 017 przypadków i 1 237 zgonów – to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Na świecie wykryto ponad 7,8 mln zakażeń koronawirusem. Ponad 430 tys. osób zmarło. We Włoszech trwają przygotowania do zniesienia kolejnych restrykcji i do tzw. nowej normalności wraz z otwarciem kin i teatrów, a także dyskotek w części kraju.

Zdjęcie ilustracyjne /Carlos Herrera /PAP/EPA

REKLAMA