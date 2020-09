W Polsce wykryto 1584 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Odnotowano też 32 nowe zgony. W ciągu minionej doby w Niemczech potwierdzono 2 507 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha. Zmarło 9 osób. Z kolei w Brazylii w ciągu ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 31 911 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 729 pacjentów. Niektóre greckie sklepy detaliczne muszą zostać zamknięte wcześniej. Ograniczenie wejdzie w życie od soboty do 4 października. To efekt wzrostu liczby przypadków koronawirusa w aglomeracji Aten i innych częściach kraju. W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 7523 zakażenia koronawirusem, zmarło 169 osób. W naszym raporcie dnia zbieramy najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie.

15:22 Polska

Dysponujemy około 6,3 tys. łóżek szpitalnych oraz ponad 800 respiratorami dla osób chorych na COVID-19, ale liczbę tego sprzętu możemy jeszcze zwiększyć - zapewnił rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz komentując sobotnie statystyki dotyczące epidemii.







15:15 Słowacja

552 nowe zakażenia SARS-CoV-2 wykryto na Słowacji. To najwyższy dotąd dzienny bilans infekcji - podało ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy odnotowano ponad 500 infekcji w ciągu doby. Premier Igor Matovicz oświadczył, że "przejmuje walkę" z epidemią.



14:30 Koronawirus u podopiecznej DPS-u w Płocku

U jednej z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Płocku (Mazowieckie) potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dwóch innych mieszkańców skierowano do izolacji. Jeszcze dziś testy w kierunku koronawirusa wykonane zostaną u wszystkich pensjonariuszy i pracowników placówki.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Cezary Dusio poinformował, że pozytywny wynik testu w kierunku koronawirusa u mieszkanki tamtejszego DPS-u dotarł w piątek. Chodzi o podopieczną, która kilka dni temu przebywała w jednej z placówek medycznych.

Gdy mieszkanka ta wróciła do DPS, po jakimś czasie okazało się, że gorączkuje. Została w piątek przewieziona do szpitala, po czym otrzymaliśmy pozytywny wynik jej testu. Na dziś to jedyny taki przypadek w tej placówce. Jeszcze w sobotę mają być pobrane wymazy do badań od wszystkich mieszkańców DPS i od personelu - powiedział Dusio. Wyjaśnił, że placówka, która aktualnie opiekuje się 80 pensjonariuszami, zatrudnia w sumie ok. 80 osób, które pracują w systemie zmianowym.

Jak przekazał dyrektor płockiego MOPS, w związku z zakażeniem koronawirusem potwierdzonym u jednej z podopiecznych tamtejszego DPS, wszystkich pozostałych pensjonariuszy placówki podzielono na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu. Dwóch mieszkańców, u których stwierdzono stan podgorączkowy, skierowano prewencyjnie do izolacji w wyznaczonym pomieszczeniu.

Mieliśmy przygotowaną procedurę, która jest teraz sukcesywnie wdrażana. Będziemy czekali na wyniki testów mieszkańców i personelu - podkreślił Dusio.

14:22



W związku z ujemnymi wynikami testów w kierunku koronawirusa wśród personelu wznowiono przyjęcia pacjentów na oddział płucny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (Mazowieckie). Nadal pacjentów nie przyjmuje oddział internistyczny - przekazał dyrektor placówki Stanisław Kwiatkowski.

Wszystkie wyniki są ujemne. W związku z tym decyzja jest już podjęta, że przyjmujemy na oddział płucny - powiedział PAP dyrektor płockiego WSzZ. Zaznaczył, iż w przypadku oddziału internistycznego placówka czeka wciąż na część wyników testów w kierunku koronawirusa, które wcześniej przeprowadzono wśród personelu.

Dwie trzecie wyników spłynęła już kilka dni temu. Czekamy wciąż na pozostałe. W związku z tym nie przyjmujemy nadal nowych pacjentów na oddział internistyczny - oświadczył Kwiatkowski. Dodał, iż część testów trzeba będzie zapewne powtórzyć.

14:17 Walka Talarka odwołana z powodu koronawirusa

Nie odbędzie się walka Roberta Talarka (24-13-3, 16 KO) z Denisem Radovanem (13-0-1, 6 KO) o pas IBF European wagi średniej. Jak poinformował współpromotor polskiego pięściarza Irosław Butowicz, jedna z osób w jego teamie miała pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Do pojedynku Talarka z Niemcem Radovanem miało dojść wieczorem na gali w Monachium. Jej głównym wydarzeniem będzie finał turnieju World Boxing Super Series w kategorii junior ciężkiej, w którym zmierzą się Kubańczyk Yuniel Dorticos (24-1, 22 KO) i Łotysz Mairis Briedis (26-1, 19 KO).



Robert pojechał do Niemiec z dwoma trenerami i jeszcze jednym zawodnikiem. W piątek mieli przeprowadzone testy na obecność koronawirusa i u jednej z osób wynik okazał się pozytywny. Talarek czuje się dobrze, nic mu nie dolega, ale przepisy są takie, że nie może walczyć. Niemcy obiecali jednak, że szybko doprowadzą do tego pojedynku, w ciągu zaledwie kilku tygodni - powiedział PAP Butowicz (Silesia Boxing), który prowadzi karierę Talarka z Tomaszem Babilońskim (Babilon Promotion).



13:37 Wiceszef MON zakażony koronawirusem

Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz jest zakażony koronawirusem - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Tę informację potwierdził MON.

12:58



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu prosi o kontakt osoby, które 25 września o godzinie 8.00 uczestniczyły we Mszy w Bazylice Konkatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. Jak ustalono, uczestniczyła w niej osoba z potwierdzonym wynikiem dodatnim na COVID-19.

12:51

Potwierdzono zakażenie koronawirusem u 41 osób z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie (woj. wielkopolskie). Kolejnych 48 pacjentów i członków personelu placówki poddano kwarantannie - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki.





12:49 Koronawirus w prywatnym domu opieki w Poznaniu

U 25 podopiecznych i 9 pracowników prywatnego domu opieki nad seniorami przy ul. Lechickiej w Poznaniu zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2. W związku z pojawieniem się ogniska koronawirusa w placówce kwarantannie poddano 27 osób.



12:33 950 nowych zakażeń na Węgrzech

950 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. 12 chorych na Covid-19 zmarło - to najwięcej od 9 maja - wynika z danych opublikowanych na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Łączna liczba zakażeń stwierdzonych na Węgrzech od początku pandemii przekroczyła 23 tysiące, zaś liczba zgonów na Covid-19 wyniosła 730. Prawie 5100 osób już wyzdrowiało.

Rośnie liczba aktywnych zakażeń, których jest obecnie 17 248. Opieki szpitalnej wymaga prawie 600 osób, z czego 36 oddycha przy pomocy respiratora.

12:00 255 nowych zakażeń w Bułgarii

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii potwierdzono 255 nowych zakażeń koronawirusem. Łącznia liczba zarażonych od wybuchu pandemii zbliża się do 20 tys.

W ciągu minionych 24 godzin w związku z Covid-19 zmarły w Bułgarii cztery osoby, zwiększając ogólny bilans ofiar śmiertelnych epidemii do 789. Wyleczonych zostało 119 osób.

Najwięcej nowych przypadków odnotowano w Sofii (47), południowo-zachodnim Błagojewgradzie (31) oraz po ponad 20 w Burgasie nad Morzem Czarnym i Starej Zagorze w środkowej części kraju.

Koronawirusa stwierdzono w sumie u 1111 pracowników medycznych, w tym u 16 w ciągu ostatniej doby.

11:43 Nowe dane z Rosji

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 7523 zakażenia koronawirusem, zmarło 169 osób.



Ogólna liczba zakażeń w tym kraju sięgnęła teraz 1 143 571, a liczba przypadków śmiertelnych - 20 225. Od początku pandemii wyzdrowiało 940 150 osób. 6004 opuściło szpitale w ciągu minionej doby.

10:35 Znów ponad 1500 nowych zakażeń w Polsce

W Polsce wykryto 1584 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Odnotowano też 32 nowe zgony osób zakażonych.

09:26 Prezydent Gliwic i jego współpracownicy na kwarantannie

Prezydent Gliwic i członkowie kierownictwa miasta zostali skierowani na domową kwarantannę w związku z kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem - poinformował gliwicki magistrat. Władze miasta mają wykonywać swe obowiązki zdalnie.



Informację, że prezydent Gliwic Adam Neumann oraz członkowie kierownictwa miasta mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, biuro prasowe gliwickiego urzędu miasta przekazało na swoim facebookowym profilu.



"O sprawie zawiadomiony został gliwicki sanepid, który nałożył kwarantannę domową na prezydenta oraz jego najbliższych współpracowników. Wszystkie osoby czują się dobrze i nie mają objawów choroby" - zapewnił gliwicki magistrat.

09:21 Rekordowa liczba nowych zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie poprzedniej doby potwierdzono 3833 zakażenia koronawirusem, 76 osób zmarło, a 1740 wyzdrowiało - wynika z sobotnich danych Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii.



Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 195 504 osób, zmarło 3903 chorych, a wyzdrowiało 86 873 pacjentów. W tym kraju jest obecnie 104 728 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.





08:07 Koronawirus w Indiach

W Indiach w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 85 362 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zwiększając ogólną liczbę infekcji do ponad 5,9 miliona.

Zmarło kolejne 1089 osób, przez co bilans ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 od wybuchu pandemii wzrósł do 93 379.

Krzywa infekcji SARS-CoV-2 w Indiach wykazuje systematyczny spadek od 16 września, kiedy odnotowano rekordową liczbę przypadków w ciągu jednego dnia - ponad 97,8 tys. Do tej pory potwierdzono w sumie 5 903 932 przypadki zakażenia, ale wyzdrowiało 4 849 584 osób - podaje dziennik "Times of India". Obecnie w Indiach jest 960 969 przypadków aktywnych.

07:36 Koronawirus we włoskich szkołach

W ponad 400 szkołach we Włoszech wykryto przypadki zakażeń koronawirusem. Według ekspertów, o realnym wpływie otwarcia szkół na przebieg epidemii można będzie przekonać się za dwa-trzy tygodnie.



Najwięcej szkół, w których potwierdzony został przynajmniej jeden przypadek zakażenia , znajduje się w Lombardii; jest ich 84. Na drugim miejscu są placówki oświatowe w regionie Emilia-Romania; jest ich 60. W Toskanii takich szkół jest 50, a w stołecznym regionie Lacjum 38.



W Rzymie przypadki zakażeń wykryto w 19 szkołach różnych szczebli, w Bolonii w 14, zaś w Mediolanie w 13.



Rok szkolny rozpoczął się, ale trudności nie brakuje, bo droga jest wciąż długa i pełna pułapek - przyznała minister oświaty Lucia Azzolina. Podkreśliła, że "po to, aby chronić szkołę potrzebna jest wielka odpowiedzialność ze strony wszystkich"; "wewnątrz, ale przede wszystkim na zewnątrz naszych szkół".



Ministerstwo Zdrowia wydało okólnik dotyczący zasad postępowania w przypadku stwierdzenia w szkole zakażenia wirusem. Zgodnie z tym rozporządzeniem, konieczne jest poddanie się testowi przez uczniów i nauczycieli. Gdy wynik badania jest pozytywny, po to, aby uczeń bądź nauczyciel mógli wrócić do szkoły, potrzebne będą potem dwa negatywne rezultaty oraz zaświadczenie lekarskie. Dyrektorzy szkół mają co tydzień składać raporty na temat sytuacji epidemiologicznej.

07:30 Londyn na liście obserwacyjnej

Londyn został dodany na krajową listę obserwacyjną w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Do tej pory niemal wszystkie miasta, które trafiły na tę listę, ostatecznie zostały objęte dodatkowymi restrykcjami.



07:25

O wprowadzenie zakazu spotkań osób z różnych gospodarstw domowych zaapelował burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan.- powiedział Khan dziennikowi "The Guardian".Wprowadzenie dodatkowych restrykcji zapowiedziano tymczasem w kolejnych miastach Anglii i Walii. Od soboty mieszkańcy Leeds, Blackpool, Stockport i Wigan nie będą mogli się spotykać z osobami spoza swoich gospodarstw domowych lub swoją "bańką wsparcia" (które mogą tworzyć osoby mieszkające samotnie). We wszystkich tych miastach liczba nowych zakażeń w ciągu ostatnich siedmiu dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców zbliża się do 100, lub jak w przypadku Wigan, przekracza ten poziom.W Walii natomiast dodatkowe ograniczenia od sobotniego popołudnia zaczną obowiązywać w Llanelli na zachodzie kraju, a od niedzielnego - także w dwóch największych miastach, Cardiff i Swansea. ich mieszkańcy nie będą mogli się spotykać w zamkniętych pomieszczeniach z osobami spoza własnych gospodarstw domowych, a także opuszczać obszaru danego hrabstwa. Ponieważ restrykcje już wcześniej wprowadzono na terenie sześciu hrabstw, oznacza to, że objętych nimi będzie już połowa populacji Walii.

Niektóre greckie sklepy detaliczne muszą zostać zamknięte wcześniej. Ograniczenie wejdzie w życie od soboty do 4 października. To efekt wzrostu liczby przypadków koronawirusa w aglomeracji Aten i innych częściach kraju.



Wiceminister ds. sytuacji nadzwyczajnych Nikos Hardalias powiedział, że kioski, minimarkety i sklepy z winami będą zamknięte od północy do 5 rano w Atenach i na innych obszarach o dużej liczbie zakażeń, w tym na wyspach Lesbos i Mykonos. Nowymi ograniczeniami nie będą objęte apteki i stacje benzynowe.



Grecja w ubiegłym tygodniu wprowadziła górny limit dziewięciu osób dla wszystkich publicznych zgromadzeń na świeżym powietrzu. Zawiesiła też koncerty pod dachem i na świeżym powietrzu w Atenach.



Ministerstwo zdrowia odnotowało w piątek 286 nowych przypadków COVID-19, z czego ponad połowę w aglomeracji Aten, Attyce, gdzie mieszka około jedna trzecia populacji kraju.



Liczba nowych infekcji wzrosła w Grecji do 16 913 przypadków. Były trzy nowe ofiary śmiertelne, zaś całkowita liczba zgonów osiągnęła 369.

07:22



W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 2 507 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 9 osób.



Liczba zakażeń w Niemczech od początku pandemii wynosi 282 730, a liczba zgonów - 9 452.



Według Instytutu im. Kocha, głównymi ogniskami wirusa są obecnie ośrodki opieki nad seniorami, szpitale i ośrodki dla uchodźców.

07:15

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność koronawirusa u 31 911 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 729 pacjentów.



Od początku pandemii w Brazylii odnotowano 4 689 613 przypadków zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już 140 537.



Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA.