W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 20 653 przypadki nowych zakażeń i 627 zgonów wywołanych przez Covid-19. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków cofnęła zezwolenie na stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu ciężkich przypadków Covid-19. Wielkim zwolennikiem używania tego lekarstwa w terapii jest prezydent USA Donald Trump. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

05:55 Lokale wyborcze poza szkołami? Dyskusja we Włoszech

We Włoszech trwa dyskusja na temat sposobu organizacji przełożonych na jesień wyborów samorządowych i referendum w sprawie zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Pojawił się postulat, by nie urządzać lokali wyborczych w szkołach.

Niepokój szefów władz kilku regionów budzi to, że początek nowego roku szkolnego, przewidziany na 14 września zbiegnie się w czasie z wyborami, które odbędą się według planów 20 września. To oznaczałoby konieczność zamknięcia szkół na kilka dni, by przygotować lokale wyborcze, przeprowadzić wybory, policzyć głosy, a potem zdezynfekować szkolne pomieszczenia.

Do takiego przerwania pracy szkół doszłoby w szczególnym momencie, czyli tuż po ich ponownym otwarciu po epidemii koronawirusa, w wyniku której przez trzy miesiące uczniowie we Włoszech uczyli się w domach.

Rząd proponuje otworzyć szkoły 14 września, a trzy dni później znów je zamknąć w związku z wyborami w dniu 20 września i następnie otworzyć je znów po dwóch dniach pracy komisji wyborczych i nie wiadomo, ilu dniach dezynfekcji - powiedział krytykując ten pomysł szef władz regionu Liguria Giovanni Toti. Jeszcze gorzej będzie w przypadku tych gmin, w których odbędzie się też druga tura wyborów - dodał.

Szef współrządzącej centrolewicowej Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti zaproponował, by nie urządzać głosowania w szkołach.

Znajdźmy inne rozwiązanie - zaapelował Zingaretti, który jest przewodniczącym stołecznego regionu Lacjum. Jego zdaniem, lokale powinny być umiejscowione na przykład w salach sportowych. Chodzi o to, by nie doszło do przerywania nauki. Zdaniem szefa centrolewicy możliwe jest zawarcie porozumienia w tej sprawie z burmistrzami i administracją rządową.

Także inni politycy Partii Demokratycznej podkreślają, że po zamknięciu szkół na trzy miesiące konieczne jest znalezienie innych miejsc na przeprowadzenie głosowania.

Premier Giuseppe Conte komentując apel o wyprowadzenie wyborów z budynków szkolnych, stwierdził, że to "dobry pomysł".





05:45 Dr Grzesiowski o ryzyku nawrotu epidemii i unikaniu "czterech zet"

"Czynniki ryzyka nawrotu epidemii: iluzja pokonania wirusa, propaganda sukcesu, duże skupiska ludzi bez zabezpieczeń i dystansu w kościołach, na wiecach wyborczych, na stadionach, w salach konferencyjnych, na weselach i imprezach masowych. Nie bądźmy naiwni. Natura zwycięży" - napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego.







Grzesiowski zalecił też unikanie "czterech zet". "1) zbyt bliskiego kontaktu (mniej niz 2 m), 2) zamknietych pomieszczeń (bez dopływu świeżego powietrza), 3) miejsc źle wentylowanych 4) miejsc zatłoczonych. Jeśli nie chcesz dać się zarazić noś maskę w tłumie, zachowuj bezpieczny dystans i często myj ręce" - radził ekspert.









05:20 Decyzja USA ws. hydroksychlorochiny

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków cofnęła zezwolenie na stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu ciężkich przypadków Covid-19. Wielkim zwolennikiem używania tego lekarstwa w terapii jest prezydent USA Donald Trump.



Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków stwierdziła, że w oparciu o nowe dowody nie można dłużej utrzymywać, iż doustne preparaty hydroksychlorochiny i pokrewnego leku chlorochiny mogą być skuteczne w leczeniu chorób układu oddechowego, wywołanych przez wirus SARS-CoV-2.



"Nie ma dalej sensu wierzyć, że doustne podawanie hydroksychlorochiny i chlorochiny jest skuteczne w leczeniu Covid-19" - zaznaczyła w komunikacie szefowa pionu naukowego FDA Denise Hinton. "Nie ma również sensu sądzić, że znane i potencjalne korzyści z leczenia tą metodą przewyższają znane i potencjalne ryzyko wystąpienia groźnych skutków ubocznych" - dodała.



28 marca agencja FDA wydała zezwolenie na stosowanie w leczeniu chorych na Covid-19 hydroksychlorochiny, leku przeznaczonego dla chorych na malarię. W maju do stosowania tego lekarstwa przyznał się Trump, który oświadczył, iż "ewentualna korzyść z leczenia przewyższa względne ryzyko".



05:15 Ponad 600 nowych ofiar koronawirusa w Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 20 653 przypadki nowych zakażeń i 627 zgonów wywołanych przez Covid-19.

Całkowita liczba zakażeń sięga w Brazylii obecnie 888 277. Łącznie z powodu Covid-19 w kraju tym zmarło już 43 959 osób. Brazylia wysunęła się na drugą pozycję po Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i zgonów. W ocenie ekspertów, na świecie zarejestrowano dotąd ponad 8 mln zakażeń - 25 proc. z nich dotyczy zaś Stanów Zjednoczonych.

Według wielu specjalistów, rzeczywista liczba infekcji w Brazylii jest znacznie wyższa. W kraju przeprowadzanych jest zbyt mało testów, aby możliwe było oszacowanie realnej skali epidemii - podkreślają eksperci.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wciąż bagatelizuje zagrożenie stwarzane przez koronawirusa, atakując m.in. gubernatorów stanów, których oskarża o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".