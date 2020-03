W Polsce do tej pory odnotowano 68 przypadki koronawirusa - jedna z chorych osób zmarła. Narodowy Bank Polski uspokaja, że gotówka do banków wydawana jest na bieżąco, bez opóźnień i ograniczeń. Prezydent Andrzej Duda dementuje pogłoski dot. rzekomych planów wprowadzenia stanu wyjątkowego. Zapewnia też, że w Polsce nie zabraknie żywności. Rząd Francji wprowadza zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż 100 osób. Pierwszą ofiarę śmiertelną koronawirusa odnotowano na Ukrainie. Oto nasza relacja zbierająca najważniejsze informacje z Polski i świata!

Służby medyczne mierzą temperaturę podróżnych na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Jędrzychowicach /Aleksander Koźmiński /PAP

17:07



Wyścig kolarski Giro d’Italia, który miał się rozpocząć 9 maja w Budapeszcie, został przełożony z powodu pandemii koronawirusa - poinformował organizator zawodów





17:03



Z powodu koronawirusa władze piłkarskich rozgrywek ekstraklasy i 2. ligi niemieckiej zdecydowały o odwołaniu wszystkich spotkań zaplanowanych na ten weekend. Mecze nie będą odbywać się przynajmniej do 2 kwietnia.





16:59

4 nowe przypadki koronawirusa z woj. mazowieckiego (Warszawa) - podaje resort zdrowia. W sumie w Polsce zachorowało 68 osób - jedna zmarła.









16:47

Z 590 do 798 zwiększyła się w ciągu ostatnich 24 godzin liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Nie zanotowano żadnej nowej ofiary śmiertelnej.





16:35

Mieliśmy dzisiaj spotkanie z przedstawicielami firm pogrzebowych działających na terenie Poznania. Myślę, że problem jest rozwiązany, jeśli chodzi o przekazywanie zwłok tych osób, które umrą w naszym szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej. Może być natomiast problem jeżeli chodzi o osoby, które umrą na koronawirusa w domu. Wystosowaliśmy pismo do wojewody, żeby zaopatrzyć te firmy w maski i stroje ochronne, bo to może być problem - wiemy że problem zaistniał we Włoszech - powiedział wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak przyznał, że przedstawiciele firm pogrzebowych zgłaszają obawy o swoich pracowników, związane z ewentualnością większej liczby zgonów.





16:31



Czeski rząd zadecydował, że ze względu na koronawirusa od poniedziałku obywatele Czech i mieszkający w tym państwie cudzoziemcy z prawem stałego pobytu nie będą mogli wyjeżdżać za granicę. Zakaz ten nie dotyczy osób pracujących w strefie przygranicznej.



Również od poniedziałku cudzoziemcom nie będzie wolno odwiedzać Czech z wyjątkiem obcokrajowców, którzy mają tam prawo stałego pobytu lub ich przyjazd leży w interesie państwa. Cudzoziemcy mogą swobodnie opuszczać Czechy.





16:15



Na stacjach paliw PKN Orlen wdrożono zalecenia prewencyjne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w związku z możliwością rozprzestrzeniania się koronawirusa. Placówki są m.in. dodatkowo dezynfekowane - podała rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska.



"Przy dystrybutorach paliw dostępne są jednorazowe foliowe rękawiczki, z których mogą korzystać pracownicy i klienci podczas tankowania pojazdów" - podkreślono w komunikacie PKN Orlen. Klienci stacji paliwowych płockiego koncernu mogą płacić bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą funkcjonalności Orlen Pay.





16:05



Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił w piątek, że na sobotnim posiedzeniu rady ministrów zatwierdzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego w całym kraju. Wyjaśnił, że decyzja ta ma związek z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Hiszpanii.



Zagrożenie sanitarne i społeczne, jakiego obecnie doświadczamy, skłania nas do podjęcia nadzwyczajnych środków w celu zahamowania tej pandemii - powiedział w telewizyjnym przemówieniu Sanchez. Podkreślił, że Hiszpania "wkroczyła dopiero w pierwszą fazę" walki z koronawirusem. Wierzę, że wspólnie, przestrzegając wytycznych sanitarnych (...), uda nam się wspólnie pokonać tę chorobę - stwierdził.





16:04



Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w związku zagrożeniem koronawirusem zaapelował o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi. Polecił przesunięcie na inne terminy udzielania sakramentu bierzmowania i odwołanie rekolekcji diecezjalnych.



Do 29 marca w archidiecezji krakowskiej nie będzie też katechez dla narzeczonych i możliwości konsultacji w Poradniach Rodzinnych. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizacji innych spotkań parafialnych metropolita krakowski pozostawił rozeznaniu proboszczów.

15:50

32 tys. połączeń ws. koronawirusa odebrali dotąd konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta - infolinii, gdzie pod numerem 800 190 590 można uzyskać informacje m.in. o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. NFZ podało odpowiedzi na najczęstsze pytania.

15:48

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Andrzej Zieliński. Z byłym krajowym konsultantem ds. epidemiologii porozmawiamy o koronawirusie, który stał się tematem numer jeden.





15:36



"Pandemia" to w ostatnim tygodniu najczęściej wyszukiwane hasło przez polskich użytkowników Google - poinformowało Google Polska. Dodano, że na drugim miejscu znalazło się hasło "zamknięcie szkół".





15:29



Szanse na zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzeci powyżej 8 roku życia bliskie zeru. Analizy trwają, ale wiceszef KPRM mówi, że będzie to bardzo trudne ze względu na inne wydatki - informuje reporter RMF FM Patryk Michalski.





15:27

Rossmann wprowadził ograniczenia w ilości kupowanych produktów. Obostrzenia spowodowane są masowym kupowaniem towarów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Informacje o ograniczeniach w zakupach niektórych towarów pojawiły się na drzwiach sklepów. Informację potwierdziła w rozmowie z Onetem rzeczniczka Rossmanna Agata Nowakowska.





15:26

"Gotówka do banków komercyjnych jest wydawana przez NBP na bieżąco, w całym kraju" - informuje Narodowy Bank Polski. Jak podkreśla, nie ma żadnych opóźnień i ograniczeń.





15:13

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa metropolita warmiński abp Józef Górzyński udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy do 29 marca osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz osobom z objawami infekcji. Wskazał, że rekolekcje wielkopostne będą prowadzone w środkach społecznego przekazu.





15:10



Lekarz - pracownik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest dwunastym pacjentem z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w woj. śląskim.



Pełniąca obowiązki rzeczniczki szpitala Joanna Chłądzyńska poinformowała, że w związku z tym szpital wstrzymuje planowe przyjęcia w obu swoich lokalizacjach - przy ulicach Ceglanej i Medyków.



Lekarz - mężczyzna w sile wieku - trafił na oddział zakaźny Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Jego stan jest dobry. Jak poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, ustalana jest obecnie lista jego kontaktów. Nie podała na razie, w jaki sposób mógł się zarazić.







15:09

W najbliższych kilku dniach będziemy proponowali coś w rodzaju rozkładu zajęć, w którym wspólnie z ministrem cyfryzacji postaramy się zasugerować nauczycielom przy realizacji poszczególnych tematów z jakich materiałów edukacyjnych mogliby skorzystać - mówił szef MEN Dariusz Piontkowski.





14:55

Rząd Francji wprowadził obowiązujący w całym kraju zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż 100 osób - ogłosił premier Edouard Philippe na konferencji prasowej. Ograniczenie ma powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.



Zakaz zaczął obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

14:05

Od piątku na Litwie odwołane są wszystkie imprezy kulturalne i sportowe; zamknięte są też szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe. Ministerstwo zdrowia poinformowało tego dnia o trzech nowych przypadkach koronawirusa. Liczba zakażonych w kraju wzrosła tym samym do sześciu.





14:53

Od poniedziałku w Poznaniu rzadziej niż do tej pory kursować będą autobusy i tramwaje. Władze miasta wyjaśniają, że ma to związek z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.





14:47

Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa na Ukrainie . Zmarła 71-letnia Ukrainka, która 1 marca przyjechała z Polski.





14:42

Z powodu epidemii koronawirusa odwołano trzy pierwsze etapy wyścigu Giro d'Italia, które miały się odbyć na Węgrzech. Z Budapesztu kolarze mieli ruszyć 9 maja. Nowa data startu nie zostanie podana przed 3 kwietnia.





14:04

Samorządowcy z Pomorza mają wątpliwości w sprawie przekształcenia szpitala specjalistycznego w Wejherowie w placówkę zakaźną. To jedna z dwóch pomorskich lecznic, które znalazły się na specjalnej, ministerialnej liście do przekształcenia. Od poniedziałku mają być gotowe na przyjmowanie chorych zakażonych koronawirusem.



Samorządowcy proponują, żeby specjalny szpital stworzono w Kościerzynie. Swoje uwagi przekazali za pośrednictwem wojewody na szczebel rządowy. W okolicy Kościerzyny mieszka mniej ludzi, więc będzie tam mniej pilnych innych przypadków.

13:44



Lekarze są wykończeni, mają bardzo długie dyżury. Są także zmęczeni fizycznie z powodu noszenia masek i kombinezonów. Oczywiście wszelkie urlopy zostały anulowane, wszyscy muszą chodzić do szpitala - powiedziała PAP lekarz kardiolog Joanna Heyman Salvade ze stolicy Lombardii.



W szpitalach jest rewolucja. Te oddziały, które tylko można, przekształcane są z przeznaczeniem dla pacjentów z potencjalnym zakażeniem wirusem. W szpitalu, w którym wcześniej pracowałam, oddział intensywnej terapii kardiologicznej został przekształcony dla pacjentów, którzy mogą być zakażeni wirusem Covid-19 i mogą być intubowani - opowiada Polka. Kardiolodzy są kierowani głównie do pełnienia dyżurów na izbie przyjęć, a ich pacjenci są przenoszeni tymczasowo na inne oddziały, na przykład na okulistykę, gdzie są prowadzeni przez kardiologów. Izba przyjęć podzielona jest na dwie części; w jednej są potencjalni zarażeni wirusem, a w drugiej - inne przypadki - relacjonuje.





13:40



Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą oświadczył, że na polecenie głowy państwa ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resort rolnictwa doprecyzowały i rozszerzyły program operacyjny pomocy żywnościowej, który od kilku lat jest realizowany jako pomoc dla ludzi ubogich.

W tym roku z tego programu dedykowanego ludziom ubogim korzysta ok. 1,5 mln osób. Rozszerzyliśmy to, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację związaną z osobami, które będą musiały na jakiś czas ograniczyć swoją aktywność, tych którzy będą na kwarantannie, o te osoby, które będą wskazywane przez ośrodki pomocy społecznej - mówił Ardanowski. Jak dodał, magazyny żywności są dobrze zaopatrzone . Zapewnił ponadto, że polskie rolnictwo ma wysoką produktywność. Jesteśmy krajem nadwyżek, których nie są w stanie sami Polacy zjeść - tłumaczył minister. Podkreślił, że chwilowe niedobory w sklepach niektórych produktów są naturalną reakcją ludzi, którzy boją się różnych plotek i sugestii, że handel przestanie działać.





13:30

Duda: Nie ma wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego TVN24/x-news





Ważne oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Między innymi dzisiaj słyszę plotkę o tym, że ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Proszę państwa, nie ma takiego wniosku w tej chwili ze strony Rady Ministrów, nie ma takiego wniosku, nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie - zapewnił. Oczywiście, że sytuacja się zmienia i ona być może za kilka dni będzie już zupełnie inna. Ale dzisiaj nie ma w ogóle takiej dyskusji - dodał.



Prezydent Andrzej Duda i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski / Paweł Supernak / PAP

13:26

Trzy kolejne przypadki koronawirusa w Polsce - "Potwierdzone wyniki dotyczą: osoby z woj. śląskiego (Zawiercie), z woj. podkarpackiego (Nisko) i woj. wielkopolskiego (Poznań)" - informuje ministerstwo zdrowia.









13:20



Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz poinformował, że po powrocie ze służbowej wizyty w Norwegii zdecydował się na "dobrowolną kwarantannę" i pozostanie w domu. Swoje obowiązki wykonuję zdalnie - podkreślił.



Służby sanitarne nie zaleciły mi kwarantanny, a wyłącznie samokontrolę oraz regularne mierzenie temperatury. Choć nie mam żadnych objawów, to jednak w poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców, moich współpracowników i moją rodzinę, zdecydowałem się na dobrowolną kwarantannę i pozostanie w domu - poinformował Tomasz Andrukiewicz.







13:19

Rzeczywista liczba osób zakażonych koronawirusem jest "wyższa od tej oficjalnej" - ocenił profesor Massimo Galli z oddziału chorób zakaźnych szpitala Sacco w Mediolanie. Oficjalnie potwierdzonych przypadków we Włoszech jest około 15 tysięcy.





13:13



Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie, jest jej bardzo dużo, pod dostatkiem. Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i mamy to szczęście, to jest faktem, i dzisiaj to się pokazuje, że nie brakuje żadnych produktów - powiedział prezydent Andrzej Duda po wizycie w Banku Żywności w Ciechanowie. Wszystko, co jest potrzebne, jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale i normalnego funkcjonowania - dodał.

Duda: Żywności nie zabraknie TVN24/x-news

13:11

Chciałem zdementować fake newsy o tym, że Wojsko Polskie będzie wyprowadzane na ulice. To jest typowy fake news - podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zaznaczył też, że dezinformacją są doniesienia o zamykaniu miast. Apeluję, aby czerpać informację z wiarygodnych źródeł, takie źródła to strony internetowe polskiego rządu - podkreślił





13:05

Piłkarska ekstraklasa zawiesza rozgrywki z powodu koronawirusa. Nie wiadomo, kiedy piłkarze wrócą na boiska. W wydanym oświadczaniu spółka zaznacza, że wszystko zależy od wtorkowych ustaleń UEFA. Sytuacja jest o tyle dziwna, że wczoraj przedstawiciele klubów Ekstraklasy na spotkaniu z PZPN-em zaznaczali, że chcą normalnie rozgrywać spotkania. Wcześniej w osobnym komunikacie Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o odwołaniu najbliższych kolejek pierwszej i drugiej Ligi. O taką decyzję związku od wczoraj starały się kluby drugoligowe. Dziś zapadła również decyzja, że do 4 kwietnia swoje rozgrywki zamiesza angielska liga, do odwołania wstrzymane są rozgrywki we Francji.

12:57

W Belgii stwierdzono od czwartku 153 nowe infekcje koronawirusem. Liczba osób, u których stwierdzono zakażenie w tym kraju, wynosi obecnie 556.

W czwartek stwierdzono 85 nowych przypadków. Dzień wcześniej trzy osoby zmarły w Belgii z powodu Covid-19.

Cytowany przez belgijskie media Steven Van Gucht, przewodniczący komitetu naukowego ds. koronawirusa przy rządzie belgijskim, ocenił, że to początek epidemii i liczba zakażonych rośnie. Ocenił, że dane w sprawie liczby infekcji są niedoszacowane.

12:55

Od poniedziałku do odwołania Urząd Miasta Łodzi ogranicza przyjęcia interesantów. Nie będzie można m.in. zarejestrować samochodu i odebrać prawa jazdy. Dla interesantów chcących załatwić pilne sprawy wyznaczono trzy punkty obsługi, ale urzędnicy zalecają skorzystanie z usług dostępnych w sieci.

12:43

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie w woj. zachodniopomorskim ceremonie zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się przy ograniczonej liczbie osób - młodzi, świadkowie, ewentualnie rodzice oraz jedna osoba, która będzie wykonywać fotorelację. Nie będzie możliwości wypicia tradycyjnej lampki szampana.

12:39

Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Artur Boruc został - podobnie jak czterech innych pracowników klubu angielskiej ekstraklasy AFC Bournemouth - został objęty kwarantanną. Został już poddany testowi na obecność koronawirusa - wynik był negatywny.

Boruc - jak podaje oficjalna strona klubu - miał objawy typowe dla koronawirusa.

12:37

W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostaje zakończona - głosi rozporządzenie szefów MSWiA i MON. Osoby, wezwane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia nie mają już tego obowiązku.

12:35

Rząd Portugalii ogłosił stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzając w kraju ograniczenia m.in. w funkcjonowaniu handlu, gastronomii oraz miejsc rozrywki.

Od dziś Portugalia nie będzie przyjmować na swoje terytorium osób przypływających na pokładach wycieczkowców. Już wczoraj zdecydowano o zamknięciu od poniedziałku szkół.

Jak wynika z danych resortu zdrowia, łączna liczba zakażonych wynosi w Portugalii 78 osób, ale szybko rośnie grupa osób znajdujących się na obserwacji z powodu Covid-19. Łącznie w czwartek po południu ich liczba sięgała już prawie 6 tys., czyli o ponad 2 tys. więcej niż w środę.

12:20

Troje pacjentów w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, u których stwierdzono koronawirusa, czuje się dobrze - powiedziała w piątek rzecznik placówki Ewa Herman.



Ewa Herman dodała, że po dwóch tygodniach pobytu w szpitalu zakażonym pacjentom ponownie pobrane zostaną próbki do badań.



Jako pierwszy trafił do cieszyńskiego szpitala mężczyzna, który wrócił z Niemiec. Miał po powrocie kontakt różnymi osobami. We wtorek nadeszły wyniki jego oraz żony. W obu przypadkach potwierdzono obecność wirusa SARS-Cov-2. W środę potwierdzono zakażenie u 8-letniego dziecka, spokrewnionego z parą.

12:16

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odradza uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej w kościołach i przypomniał o dyspensie udzielanej przez biskupów. "Transmitowane msze święte, to pełnoprawna forma uczestnictwa" - powiedział szef MZ w rozmowie z portalem Onet.pl.





12:13

Rozgrywki Premier League zostały zawieszone. Działalność tymczasowo zawiesił klub FC Barcelona.











12:11

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronowirusa, od piątku 13 marca do 27 marca br. urzędy skarbowe będą zamknięte - poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek. Kontakt z fiskusem będzie możliwy przez telefon bądź internet.







12:08



Parlament Bułgarii poparł w piątek wprowadzenie stanu wyjątkowego na miesiąc w związku z pandemią koronawirusa. Za propozycją rządową głosowali wszyscy obecni na sali posłowie.





12:01

České Dráhy i GWTrain wstrzymują pasażerski ruch transgraniczny. To oznacza, że od soboty zawieszone zostają niektóre połączenia kolejowe z Czechami. Koleje Dolnośląskie przekazały, że przewoźnik České Dráhy nie będzie realizować połączenia na odcinku Harrachov - Szklarska Poręba Górna, będącego częścią linii Liberec - Szklarska Poręba Górna.







11:58

Po ogłoszeniu przez WHO pandemii koronawirusa na portalach społecznościowych ruszyła akcja "Zostań w domu". W jej ramach internauci dzielą się doświadczeniami z domowej kwaranatanny, polecają filmy czy książki do przeczytania. W akcję zaangażowali się też sportowcy - m.in. Andrzej Bargiel - czy politycy.







11:55



Polska Poczta poinformowała, że listonosze mający kontakt z klientami do poniedziałku otrzymają płyny dezynfekcyjne. Firma kupiła pracownikom też rękawiczki ochronne i środki do dezynfekcji powierzchni kontaktowych. W placówkach powstaną strefy bezpieczeństwa.





11:54

W Kazachstanie dwoje obywateli Kazachstanu przeszło pozytywnie test na obecność koronawirusa; zdiagnozowani pacjenci niedawno wrócili z Niemiec. Są to pierwsze przypadki infekcji koronawirusem w tym kraju.





11:41

Rząd Estonii ogłosił stan wyjątkowy do 1 maja. Jak mówił premier Juri Ratas, "życie toczy się dalej, autobusy jeżdżą, a ludzie chodzą do pracy". Zastrzegł przy tym, że pandemia koronawirusa ma już wpływ na gospodarkę, ale rząd pracuje nad przygotowaniem pakietu wsparcia.

11:36

Dalszy spadek zachorowań odnotowano w Wuhan w Chinach. Z kolei w Korei Południowej po raz pierwszy więcej pacjentów wyzdrowiało, niż zachorowało. Na całym świecie do piątku rano odnotowano ponad 135 tys. zakażeń oraz prawie 5 tys. zgonów - wynika z danych WHO.

Do zdecydowanej większości infekcji doszło jak dotąd w Chinach, gdzie zostało zakażonych 81 tys. osób. Na drugim miejscu są Włochy, tam zarejestrowano ponad 15,1 tys. zakażeń i ponad 1 tys. zgonów. Zdaniem ekspertów, niepokojąca jest duża dynamika rozwoju epidemii we Włoszech. Żadna epidemia grypy, z wyjątkiem "hiszpanki" po pierwszej wojnie światowej, nie rozprzestrzeniała się tak szybko i nie miała tak wysokiego współczynnika śmiertelności. Wirus trafił do Włoch zaledwie 21 lutego 2020 roku.

Poważna sytuacja jest w Iranie, gdzie odnotowano ponad 10 tys. zakażeń oraz 429 zgonów. Pozostałe kraje o największej liczbie infekcji to Korea Południowa (około 8 tys.), Hiszpania (3,1 tys.), Francja (ponad 2,8 tys.), Niemcy (ponad 2,7 tys.) oraz USA (ponad 1,7 tys.).

11:32

UEFA z powodu koronawirusa odwołała przyszłotygodniowe mecze w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. W konsekwencji nie odbędzie się też zaplanowane na 20 marca losowanie kolejnej fazy tych rozgrywek.





11:32

Rumunia zamknęła kilkanaście przejść granicznych z Bułgarią, Węgrami, Mołdawią i Ukrainą.

11:20

Dwa nowe potwierdzone zakażenia koronawirusem w Szczecinie to mąż pacjentki, u której wcześniej rozpoznano zakażenie, a także kobieta, która wróciła z Irlandii.

Wiadomo, że małżeństwo z powiatu polickiego przebywało wcześniej we włoskiej Lombardii podróżując własnym samochodem. Pacjent jest w średnim wieku.

Drugi przypadek to kobieta w średnim wieku z powiatu stargardzkiego, która wróciła z Irlandii. Do szpitala dotarła własnym transportem.

W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie przebywa obecnie pięć osób zakażonych koronawirusem. Dwoje pozostałych pacjentów, kobieta i mężczyzna w średnim wieku trafili na oddział zakaźny szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej.

11:18

Amerykańskie dowództwo - z powodu zagrożenia koronawirusem - modyfikuje program manewrów DEFENDER-Europe 20. Te jedne z największych ćwiczeń wojskowych od 25 lat prowadzone są w kilku europejskich krajach, głównie w Polsce. Chodzi przede wszystkim - jak informuje amerykańskie dowództwo w niemieckim Wiesbaden - o zmniejszenie liczebności żołnierzy USA, biorących udział w manewrach DEFENDER. Jak poinformowały dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę służby prasowe dowództwa, trwają właśnie negocjacje z sojusznikami, po których będzie szczegółowo wiadomo, jak duża będzie ta redukcja. Zgodnie z pierwotnymi planami w ćwiczeniach miału wziąć udział 37 tysięcy wojskowych - 20 tysięcy z nich to żołnierze amerykańscy.

11:10

Cały rząd Rumunii zostanie umieszczony na domowej kwarantannie, ponieważ u jednego z senatorów rządzącej Partii Narodowo-Liberalnej stwierdzono zakażenie koronawirusem - podała w piątek agencja MTI.

Kwarantannie podda się także całe kierownictwo tej partii.

11:02

Pacjenci zakażeni koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, będą leczeni od piątku m.in. lekami na HIV i malarię - zapowiedział ordynator oddziału zakaźnego tego szpitala prof. Krzysztof Simon.

Podkreślił, że każdy wirus ma swój specyficzny lek. Analizując dane japońskie i chińskie - oni wprowadzili, ze skutkiem umiarkowanym, ale ze skutkiem zmniejszającym śmiertelność - niektóre leki z grupy leków przeciwko HIV, niektóre z grupy przeciwko malarii i jeszcze kilka - powiedział lekarz.

Dodał, że po analizie tych danych podjął decyzję, aby spróbować wprowadzić na terenie województwa dolnośląskiego leczenie takim lekami. Prof. Simon podkreślił, że uzyskał już zgodę komisji bioetycznej, a leki będą podawane za zgodą pacjenta. Pierwszy pacjent hospitalizowany we wrocławskim szpitalu już je otrzymał.

Wskazał, że podawane leki są zarejestrowane i dostępne w szpitalu.

Jest tam leczonych sześciu pacjentów. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna.

10:45

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3 nowe przypadki zarażenia koronawirusem: dwa w Szczecinie i jeden w Warszawie.

Łącznie w Polsce zarażonych jest 61 osób.

Zmarła jedna osoba - 57-letnia pacjentka w Poznaniu.

10:40

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne ośrodki narciarskie na Podhalu kończą tegoroczny sezon narciarski. Największa stacja narciarska w Białce Tatrzańskiej zamknie wyciągi w niedzielę. Polskie Koleje Linowe swoje ośrodki zamknęły w piątek. Słowacy wstrzymują funkcjonowanie ośrodków narciarskich do 26 marca.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zamykane są też baseny termalne na Podhalu. Od czwartku nieczynny jest zakopiański Aqua Park, a od poniedziałku nieczynne będą: Terma Bania w Białce Tatrzańskiej i Termy Szaflary w Bańskiej Niżnej. Kolejne kąpieliska termalne na Podhalu na razie nie ogłosiły zamknięcia.

Nieczynne są także słowackie baseny termalne: Meander Park w Orawicach i park wodny Bešeňová niedaleko grani z Polską.

10:10

Kobieta zakażona koronawirusem, przebywająca w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie nadal jest w stanie ciężkim, stabilnym - poinformował w piątek p.o. rzecznika placówki Mateusz Iżakowski. Dwie pozostałe osoby, u których wykryto nowego wirusa, są w dobrym stanie. W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie w czwartek przebadano 40 próbek na obecność koronawirusa.





10:08

W przypadku dużej liczby zachorowań i niewystarczającej liczby personelu do pracy w szpitalu mogą zostać oddelegowani studenci medycyny - to zapowiedź władz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szpital Uniwersytecki w Krakowie odwołał zaplanowane wizyty u specjalistów oraz zabiegi i operacje nie zagrażające życiu.

W przypadku zwiększenia liczby zachorowań przede wszystkim do tego szpitala mają być kierowane najcięższe przypadki. Oddział zakaźny dysponuje 40 łóżkami, można tę liczbę zwiększyć do 200. Najpoważniejsze scenariusze zakładają etapowe przekształcacie kolejnych oddziałów szpitala w jeden oddział zakaźny.

Władze Collegium Medicum UJ: personelu do pracy w szpitalu mogą zostać oddelegowani studenci medycyny Józef Polewka /RMF FM





10:01

Decyzje o zakończeniu sezonu narciarskiego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne podjęły dwa największe ośrodki w Szczyrku - Szczyrk Mountain Resort oraz Centralny Ośrodek Sportu. Zamknięta została też kolej linowa na Szyndzielnię w Bielsku-Białej, a także wyciąg kanapowy na Dębowiec.

09:57

W Indiach odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną koronawirusa. Zmarły to 76-latek ze stanu Karnataka na południowym zachodzie kraju. W styczniu odwiedził Arabię Saudyjską, po czym 29 lutego powrócił do Hajdarabadu w środkowych Indiach. Początkowo nie miał żadnych objawów koronawirusa, dopiero 6 marca dostał gorączki i zaczął kaszleć - podaje portal Deutsche Welle.

W sumie do tej pory w Indiach stwierdzono 74 przypadki zakażenia koronawirusem.

09:51

W Bawarii, największym pod względem powierzchni niemieckim landzie, od poniedziałku zostaną zamknięte wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki. Będą zamknięte do 6 kwietnia, do rozpoczęcia przerwy świątecznej.

Władze Kraju Saary również poinformowały w piątek, że zamkną szkoły.

Trzy inne landy, w tym największa pod względem ludności Nadrenia Północna-Westfalia, mają zdecydować o zamknięciu placówek oświaty jeszcze w piątek.





09:44

Władze Nepalu postanowiły zamknąć dostęp do swoich wszystkich himalajskich szczytów, w tym Mount Everestu. W Nepalu jest osiem z 14 najwyższych gór świata. Kraj rocznie zarabia ponad cztery miliony dolarów, wydając pozwolenia na wspinaczkę. Minister turystyki poinformował, że wszystkie trasy od strony nepalskiej będą zamknięte do maja.

To drugi przypadek w ciągu pięciu lat, kiedy odwołano sezon wspinaczkowy w Nepalu. Stało się tak też w 2015 roku po potężnym trzęsieniu ziemi, które zabiło 9000 osób.

09:43

Dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem potwierdzono na Podkarpaciu. Jak poinformowała rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek, to dwie kobiety w sile wieku z powiatu leżajskiego. Są w stanie dobrym. Do tej pory przebywały w kwarantannie.

Aktualnie w woj. podkarpackim jest pięć osób ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19. Pierwszy przypadek zanotowano w środę, a dwa kolejne w czwartek. Zakażenie dotyczy trzech kobiet i dwóch mężczyzn.

09:24

71-letnia mieszkanka Ukrainy, u której wykryto koronawirusa, wróciła 1 marca z Polski - poinformowały ukraińskie portale informacyjne. Kobieta mieszka w Radomyślu w obwodzie żytomierskim. Po drodze z Polski zatrzymała się we Lwowie.

Na Ukrainie zarejestrowano dotąd trzy przypadki koronawirusa.

09:21

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do resortu zdrowia o radykalne zwiększenie dostępu do badań na wykrycie obecności koronawirusa SARS-Cov-2. Przedstawiciele środowiska lekarskiego uważają, że "testy nie mogą obejmować tylko osób hospitalizowanych". Podkreślono, że wywiad epidemiologiczny i występujące objawy powinny być bezwzględnym wskazaniem do wykonania testu. Autorzy apelu uznali, że dostępność do testów nie tylko uspokoi społeczeństwo, ale osłabi zauważalne już przejawy paniki.





09:17

Napastnik Chelsea Londyn Callum Hudson-Odoi jest zarażony koronawirusem - poinformował klub. To pierwszy piłkarz pozytywnie zdiagnozowany w angielskiej Premier League. On, jak i cała drużyna zostali poddani kwarantannie.

Wcześniej koronawirus stwierdzono u trenera Arsenalu Londyn Mikela Artety. Centrum treningowe drużyny zostało zamknięte, a osobom mającym ostatnio kontakt ze szkoleniowcem zalecono kwarantannę.

09:15

Na terenie woj. lubelskiego potwierdzono jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem. To osoba, która miała kontakt z pacjentem z Janowa Lubelskiego. Stan tej osoby jest dobry. Przebywa na oddziale zakaźnym szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie.

W sumie dotychczas w Lubelskiem stwierdzono siedem zachorowań na koronawirusa.

09:13

Stan czterech pacjentów hospitalizowanych z zakażeniem koronawirusem w Wielkopolsce pozostaje bez zmian. Lekarze określają go jako dobry.

Na terenie Wielkopolski dotychczas potwierdzono 5 przypadków zakażenia. Jedna osoba zmarła. 57-letnia kobieta jest pierwszą ofiarą śmiertelną SARS-Cov-2 w Polsce.

Na obserwacji w szpitalu w związku z koronawirusem przebywa obecnie w całym regionie 28 osób, kwarantanną objęto 120, zaś 831 osób - nadzorem epidemiologicznym.

09:10

Kolejny pacjent zakażony koronawirusem jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. To mężczyzna w średnim wieku, który wrócił z Austrii. Jest w dobrym stanie.

Łącznie z nowym pacjentem w szpitalu tym leczonych jest sześć osób. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna. Stan tego pacjenta od przyjęcia do szpitala była ciężki. Jego stan się pogorszył - powiedziała rzeczniczka placówki Urszula Małecka.

Oprócz tego w kwarantannie domowej we Wrocławiu przebywają dwie osoby, u których potwierdzono zakażenie nowym patogenem.

09:07

Minister spraw wewnętrznych Australii Peter Dutton oznajmił, że został zainfekowany Covid-19. Polityk trafił do szpitala. Zapewnił, że czuje się dobrze.

Jak podał brytyjski "Guardian", Dutton niedawno wrócił z wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie wziął udział w spotkaniu z urzędnikami z krajów Sojuszu Pięciorga Oczu (USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia).

09:06

Na terenie województwa łódzkiego potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W sumie dotychczas w Łódzkiem stwierdzono pięć zachorowań na koronawirusa.

Wcześniej służby sanitarne ujawniły dwa przypadki nosicielstwa koronawirusa - pierwszy u młodej kobiety, która dzień wcześniej wróciła z Norwegii i tam miała kontakt z patogenem oraz młodego mężczyzny, który wrócił z Niemiec.

W czwartek wieczorem w nadzorze epidemiologicznym w woj. łódzkim było 990 osób, w kwarantannie 19, hospitalizowanych kolejne 43 osoby.

09:02

Śląskie: W regionie jest 11 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ich stan jest dobry. Poprawia się stan kobiety leczonej w Raciborzu i mężczyzny w Zawierciu, wcześniej określany jako poważny.

Ogółem pacjenci przebywają w Raciborzu (5 osób), Cieszynie (3), Zawierciu (2) i Chorzowie (1). Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 58 przypadków zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła

08:52

Wodociągi warszawskie zapewniają, że woda jest i będzie dostarczana do mieszkańców stolicy w takiej ilości, jaka będzie potrzebna, a ścieki są i będą odbierane.

08:36

Dziś rząd będzie na sztabie kryzysowym rozważał zamknięcie dużych centrów handlowych. To są decyzje, które może podejmować minister zdrowia - podkreśla minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z TVN24.

Dodała, że rząd nie chciałby sytuacji, w której młodzież, która pozostała w domach i "będzie przez najbliższe dwa tygodnie się umawiać w centrach handlowych w tzw. food cornerach, w miejscach z restauracjami i tam będzie spędzać czas, bo to nie będzie zgodne z tym, co chcielibyśmy osiągnąć" - stwierdziła Emilewicz.

Minister rozwoju zapewniła jednocześnie, że rząd nie planuje zamykać miast i sklepów spożywczych. Na pewno sklepy spożywcze nie zostaną zamknięte - zapewniła.





08:08

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Tym samym liczba zarażonych w naszym kraju wzrosła do 58. Do tej pory z powodu wywołanej przez wirusa choroby Covid-19 zmarła jedna osoba - 57-letnia pacjentka z Poznania.



Kolejne zarażone osoby to dwie osoby z Podkarpacia. Ministerstwo informuje, że mieszkają w Leżajsku. Mamy też kolejny przypadek z Lublina i z Wrocławia. Podano też, że 3 nowe zakażenia potwierdzono w Łodzi.

08:01

Z rządowego dokumentu, do którego dotarli dziennikarze gazety "South China Morning Post" wynika, że w Chinach pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono już 17 listopada. Pacjentem zero był 55-letni mieszkaniec prowincji Hubei. Do tej pory informowano, że koronawirus zaczął rozprzestrzeniać się w tym kraju w grudniu.

07:42

Już dziś wchodzi w życie zakaz lotów pasażerów z państw Strefy Schengen do Stanów Zjednoczonych. Po decyzji Donalda Trumpa pojawiło się wiele pytań od ludzi, którzy dziś jeszcze mieli zaplanowany lot do USA. Ważna informacja jest taka, że jeżeli samolot będzie znajdował się w powietrzu już w momencie wejścia w życie zarządzenia, to pasażerowie zostaną wpuszczeni do USA. Także jeżeli maszyna wystartuje z jakiegoś europejskiego lotniska o 23:59 - patrząc na czas wschodni USA.

Zakaz teoretycznie będzie obowiązywać przez 30 dni, jednak jak informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, w podpisanej przez niego proklamacji tak precyzyjnego zapisu nie ma. W dokumencie napisano, że zakaz obowiązuje do odwołania.

Polecamy specjalny odcinek podcastu „Ameryka z Bliska”, w którym nasz dziennikarz odpowiada na wiele pytań dotyczących zarządzenia prezydenta Trumpa.





07:38

Od poniedziałku do Singapuru nie będą mogły wjeżdżać osoby, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni były we Włoszech, Francji, Niemczech lub Hiszpanii. Zakaz obejmuje również tranzyt przez Singapur.

07:36

W Turcji stwierdzono drugi przypadek zakażenia koronawirusem. To osoba z bliskiego otoczenia pierwszego zainfekowanego. Pierwszy przypadek koronawirusa w Turcji potwierdzono w środę. To mężczyzna, który niedawno podróżował do Europy.

07:23

Ameryka Południowa odcina się od Europy. Wzorem Stanów Zjednoczonych kilka krajów Ameryki Południowej: Argentyna, Boliwia, Paragwaj, Peru i Wenezuela wstrzymują przyjmowanie lotów z Europy.

07:14

Piłkarze Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak oraz piosenkarki Kayah i Cleo apelują do Polaków w mediach społecznościowych o przestrzeganie zaleceń służb w związku z epidemią koronawirusa, a także pozostanie w domach, jeśli to możliwe. Redakcja RMF 24 dołącza się do tego apelu!





07:01

Ministerstwo Zdrowia podało listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Te szpitale będą od poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych, zarażonych koronawirusem.

Placówkami przekształcanymi są:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Koszarowa 5, Wrocław;

2. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;

3. SPZOZ Puławy, ul. Bema 1, Puławy;

4. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42;

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu;

6. Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie (NSSU);

7. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu;

9. Centrum Medyczne w Łańcucie;

10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

11. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ;

12. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy-Wejherowo, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10;

13. Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. ul. Bialska, Częstochowa;

14. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, Racibórz;

15. Szpital w Starachowicach, ul. Radomska 70;

16. Szpital w Ostródzie 17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UW im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

18. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w z siedzibą w Poznaniu ul. Szwajcarska 3;

19. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4.

06:49

Piątek jest ostatnim dniem, w którym przedszkola i szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi. Od poniedziałku wszystkie placówki oświatowe w kraju będą zamknięte. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. Za ten czas będzie im się należeć wynagrodzenie.

W związku z zamknięciem placówek opiekuńczych i oświatowych rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Na dwa tygodnie zostało zawieszone także funkcjonowanie instytucji kultury.

06:32

Wyniki wstępnych badań wskazują na to, że kobiety w ciąży, u których rozwinęły się objawy choroby COVID-19, nie przekazują koronawirusa swojemu dziecku. Piszą o tym w komentarzu na łamach czasopisma "The Lancet" naukowcy z Pekinu. Ich badania były oparte na przypadkach zaledwie dziewięciu kobiet, ale dają pewne podstawy do optymizmu. Dzieci przyszły na świat z pomocą cesarskiego cięcia i były w bardzo dobrym stanie. Matki przechodziły zapalenie płuc podobnie jak kobiety, które nie były w ciąży.





06:26

Mycie rąk i unikanie kontaktu z osobami, które mogą być zakażone pozostaje najlepszym sposobem ochrony przed koronawirusem. Potwierdzają to wyniki badań trwałości wirusa poza organizmem człowieka, opublikowane przez międzynarodowy zespół naukowców na portalu medRxiv.org. Wskazują one, że wirus może przetrwać w powietrzu długo, nawet kilka godzin, a na niektórych powierzchniach jeszcze dłużej, nawet do kilku dni. Badania wykonane przez naukowców z National Institutes of Health, Princeton University i University of California w Los Angeles wskazują, że higiena ma znaczenie kluczowe, by uniknąć zakażenia przez kontakt lub drogą kropelkową.







05:35

Żona premiera Kanady Justina Trudeau, Sophie jest zarażona koronawirusem. On sam nie ma oznak zarażenia, ale pozostanie przez 14 dni w izolacji. Jak informują media, premier spędził czwartek na zdalnych briefingach, rozmowach telefonicznych i wirtualnych spotkaniach, w tym z przywódcami światowymi, m. in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem i brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Uczestniczył też zdalnie w specjalnym posiedzeniu gabinetu poświęconym walce z koronawirusem.

05:32

Rząd Bułgarii zalecił parlamentowi ogłoszenie stanu wyjątkowego. Propozycja zostanie wysłana do Zgromadzenia Narodowego w piątek. Wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoli władzom na użycie policji i wojska do ścigania osób, które nie przestrzegają obowiązku pozostawania pod kwarantanną. Zdaniem premiera tego kraju należy w takich wypadkach stosować grzywny w wysokości co najmniej 2 - 2,5 tys. euro.





05:29

Z ponad 3 tys. zarażonych koronowirusem w Hiszpanii, prawie połowa znajduje się w rejonie Madrytu, około 1400 osób. Z 84 zmarłych, najwięcej, bo 38 osób, pochodzi również z tego rejonu.

Próbie na obecność koronowirusa poddali się w czwartek król Hiszpanii, Felipe VI oraz jego żona, królowa Letizia, która w zeszły piątek uczestniczyła w spotkaniu z minister ds. równouprawnienia, Irene Montero. U minister stwierdzono wirus. Wyniki testu pary królewskiej zostaną podane do wiadomości publicznej - ogłosił w komunikacie Dom Królewski.

W Madrycie dla pacjentów o lżejszych symptomach Covid -19 zostaną zaadaptowane hotele i domy spokojnej starości, przekształcone w ośrodki paramedyczne. Di szpitali mają trafiać tylko pacjenci z najcięższymi przypadkami.

Według dziennika "20minutos.es", ośrodki zdrowia w Madrycie przestały robić testy na Covid -19, a wszystkie osoby z symptomami uważane są za zainfekowane.

05:25

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił stan wyjątkowy z powodu koronawirusa przewidując, że liczba zachorowań może wzrosnąć w przyszłym tygodniu do 1000. Ostrzegł m.in. przed możliwością zamykania firm i brakami żywności.

05:20

Trener piłkarzy Arsenalu Londyn Mikel Arteta jest zarażony koronawirusem. Centrum treningowe drużyny zostało zamknięte, a osobom mającym ostatnio kontakt ze szkoleniowcem zalecono kwarantannę.

Już wcześniej odwołano mecz Arsenalu z Manchesterem City, który miał odbyć się 11 marca. Okazało się, bowiem że niektórzy z zawodników "Kanonierów" mieli kontakt - przy okazji rozegranego 27 lutego spotkania Ligi Europy z Olympiakosem Pireus - z właścicielem tego klubu Evangelosem Marinakisem. Grek poinformował we wtorek, że stwierdzono u niego koronawirusa, ale jest pod opieką lekarzy i czuje się dobrze.

Na sobotę Arsenal ma zaplanowany mecz z Brighton, ale prawdopodobnie także zostanie odwołany. Ewentualne przełożenie pozostałych spotkań zbliżającej się kolejki lub nawet zawieszenie rozgrywek będzie omawiane przez władze Premier League podczas piątkowego, nadzwyczajnego posiedzenia.

05:19

PLL LOT od soboty 14 marca do 13 kwietnia zawiesza połączenia z Warszawy do Miami, Newark, Los Angeles oraz z Budapesztu do Nowego Jorku na lotnisko JFK. Rejsy z Warszawy do Nowego Jorku oraz z Warszawy i Krakowa do Chicago mają się odbywać zgodnie z rozkładem.

Ma to związek z ogłoszeniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii

05:16

Francuski kanał telewizyjny RMC Sport poinformował, że z powodu epidemii koronawirusa zaplanowane na najbliższy weekend mecze w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych w tym kraju zostaną odwołane. Decyzja oficjalnie ma zapaść w piątek.

Podczas zaplanowanego na godzinę 10.00 spotkania władze ligi mają też zdecydować o zawieszeniu rozgrywek na dłuższy czas.

05:09

Belgia zdecydowała o zawieszeniu do 3 kwietnia zajęć w szkołach. Zamknięte mają być także restauracje, kawiarnie i bary. Anulowane zostają wszystkie imprezy sportowe czy kulturalne bez względu na liczbę uczestników. Sklepy będą zamknięte w weekendy. Nie będzie to dotyczyło aptek i sklepów spożywczych.

05:07

Niedzielny wyścig o Grand Prix Australii w Melbourne inaugurujący sezon Formuły 1 został odwołany. "Decyzję podjęto po spotkaniu z przedstawicielami ekip, którzy w większości byli przeciwni przeprowadzeniu rywalizacji" - poinformowano w komunikacie

Już w czwartek branżowe portale internetowe twierdziły, że wyścig zostanie odwołany. Wpływ na to miał przypadek wykrycia koronawirusa w ekipie McLarena (zespół od razu wycofał się ze startu) oraz wypowiedzi kilku kierowców, m.in. sześciokrotnego mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedes) i najbardziej doświadczonego obecnie w stawce Fina Kimiego Raikkonena (Alfa Romeo), którzy sugerowali, że ze względu na pandemię wirusa, rywalizacja nie powinna się odbyć.

05:01

W Chinach kontynentalnych eksperci zauważają spadkową tendencję nowych zachorowań i zgonów. To zdaje się potwierdzać opinie, że szczyt epidemii mija. W położonej w środkowej części Chin prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się pandemia, zmarło w czwartek 6 kolejnych osób w porównaniu z 8 dzień wcześniej. Wszystkie zgony stwierdzono w stolicy prowincji - Wuhan.