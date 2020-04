9856 przypadków zarażeń koronawirusem, 401 zgonów spowodowanych COVID-19 – to aktualny bilans pandemii w Polsce. Na świecie niechlubnym liderem statystyk są Stany Zjednoczone. W USA zachorowały ponad 774 tysiące osób, a 42 094 zmarły. To o około 18 tys. więcej niż we Włoszech. Do ponad 2,5 mln zwiększyła się liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, jakie zarejestrowano od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r. - wynika z najnowszych danych WHO. Liczba zgonów przekroczyła 170 tys., ale odnotowano też ponad 655 tys. wyzdrowień. Polski rząd zapowiedział przedstawienie do piątku kolejnych rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej, z których mają skorzystać przedsiębiorcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraksa przyznał, że w Polsce wykonuje się "zdecydowanie za mało" testów na koronawirusa. W naszej relacji na żywo śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa z Polski i świata.

W Polsce u 9856 osób wykryto koronawirusa. 401 z nich zmarło.

Do ponad 2,5 mln zwiększyła się liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, jakie zarejestrowano od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r . - wynika z najnowszych danych WHO. Liczba zgonów przekroczyła 170 tys., ale odnotowano też ponad 655 tys. wyzdrowień.

. - Najbardziej dotknięte pandemią są Stany Zjednoczone, gdzie patogen wykryto u 774 tys. osób, z powodu COVID-19 zmarły ponad 42 tys. amerykańskich obywateli. .

Wszyscy członkowie ONZ opowiedzieli się za powszechną dostępnością szczepionki na koronawirusa

Indie dołączają do krajów, w którym powoli rozluźnia się ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią.

Wciąż nie wiadomo w jaki sposób zostaną przeprowadzone wybory prezydencie. Na ten temat toczą się dyskusję m.in. Platformy Obywatelskiej z Porozumieniem Jarosława Gowina. W Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Zybertowicz stwierdził, że plan PO zakładający m.in. przeniesienie wyborów na maj 2021 roku "nie daje gwarancji terminu przeprowadzenia wyborów.

Rząd szykuje nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej. Pomysły zostaną przedstawione do piątku.

Rządzący chcą zaoferować listonoszom premię za udział w przeprowadzeniu korespondencyjnych wyborów prezydenckich - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał, że w Polsce wykonuje się "zdecydowanie za mało" testów na koronawirusa. Dodał, że resort wiąże duże nadzieje z z szybkimi testami antygenowymi.

Co dalej ze szkołami? "Wydaje się, że na chwilę obecną raczej będzie decyzja o kolejnym przedłużeniu zamknięcia szkół działających w formie tradycyjnej" - stwierdził w rozmowie z TVP minister edukacji Dariusz Piontkowski.

17:40 POLSKA:

Nowe 119 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczy województw: mazowieckiego (29), małopolskiego (23), dolnośląskiego (19), łódzkiego (13), wielkopolskiego (13), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), podkarpackiego (4), opolskiego (2), podlaskiego (1), śląskiego (1) i lubuskiego (1).



Ministerstwo poinformowało o śmierci kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem. Są to: dwie osoby z Raciborza (79-letni i 65-letni mężczyzna), siedem osób z Radomia (kobiety w wieku 71, 80, 65 i 81 lat oraz mężczyźni w wieku 74 i 64 lata), trzy osoby z Warszawy (kobiety w wieku 87, 85 i 75 lat), trzy osoby z Poznania (mężczyźni w wieku 69, 88 i 35 lat) oraz 90-letnia pacjentka z Kędzierzyna-Koźla.



"Większość osób miała choroby współistniejące" - podało MZ.



17:32 Z OSTATNIEJ CHWILI:

MZ: 119 nowych przypadków koronawirusa; 16 kolejnych zgonów; łącznie w Polsce zakażonych 9856, zmarłych 401.





17:19 PORTUGALIA:

Podczas minionej doby liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła w Portugalii o 27. W sumie wskutek zakażenia koronawirusem zmarły w tym kraju 762 osoby - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia.





17:15 WIELKA BRYTANIA:

O 823 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 17 337 - poinformowało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia.



Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek. To wyraźnie więcej niż w poprzednich dwóch dniach, a zwłaszcza w poniedziałek, gdy po raz pierwszy od dwóch tygodni dobowa liczba zgonów spadła poniżej 500.

17:11 WIELKA BRYTANIA:

Koronawirus odpowiadał za ponad jedną trzecią wszystkich zgonów zanotowanych w Anglii i Walii w pierwszym tygodniu kwietnia i za ponad trzy czwarte rekordowego wzrostu liczby zgonów w stosunku do średniej pięcioletniej - podał brytyjski urząd statystyczny ONS.





16:53 TURCJA:

Epidemia koronawirusa w Turcji "zaczyna osiągać płaskowyż", a kraj zamierza wrócić do normalnego życia po zakończeniu ramadanu pod koniec maja - oświadczył turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.





16:30 BELGIA:

Belgia zrekrutuje 2 tys. "detektywów", którzy będą śledzić kontakty osób zakażonych koronawirusem, docierać do potencjalnych chorych i w ten sposób przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się Covid-19 - podaje dziennik "De Tijd".







16:11 RADOM:

Do 17 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem pracowników szpitala zakaźnego w Radomiu.



Pozytywny wynik testu ma jeszcze jedna pielęgniarka - poinformowała rzeczniczka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Elżbieta Cieślak.



W piątek szpital poinformował, że zakażonych koronawirusem jest 7 lekarzy i 8 osób z pozostałego personelu szpitala, m.in. pielęgniarki, położna i sekretarka.



W poniedziałek przekazano informację o kolejnym przypadku SARS-CoV-2 wśród personelu; pozytywny wynik miała położna przebywająca w kwarantannie.





15:53 UNIA EUROPEJSKA W WALCE Z PANDEMIĄ

UE powinna walczyć z gospodarczymi skutkami epidemii pozyskując nowe środki, np. z podatku od usług cyfrowych czy transakcji finansowych i walcząc z rajami podatkowymi, a nie przesuwając istniejące - powiedział w rozmowie z "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.



W czwartek przywódcy UE będą dyskutować nad przyszłym budżetem oraz reakcją na wybuch epidemii koronawirusa, w tym nad wspieraną przez Francję propozycją stworzenia pakietu o wartości 500 mld euro, co ma pomóc złagodzić skutki blokad wprowadzonych w celu zatrzymania wirusa.



Minister Kościński powiedział, że Polska popiera takie pomysły jak francuska propozycja, która pomoże państwom strefy euro i tym spoza niej, jednak nalega, by były one finansowane poprzez pozyskiwanie nowych środków, a nie poprzez przesunięcie tych, które zostały już ujęte w planach wydatków przedstawionych przez Komisję Europejską. UE będzie potrzebowała dużo nowych pieniędzy do następnego budżetu i miejmy nadzieję, że dużo pieniędzy może (zostać pozyskanych ze źródeł innych niż) obecne budżety państw członkowskich - powiedział Kościński.

15:50 UODO BADA SPRAWĘ WYCIEKU DANYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYH NA KWARANTANNIE

15:49 MAZOWASZE

15:47 ZAKAŻENIA W PSP

W poniedziałek pobrano ostatnie próbki od strażaków z JRG nr 4 w celu potwierdzenia, że są zdrowi; niestety na dzisiaj mamy cztery przypadki z wynikiem pozytywnym - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.



Jak informowała 14 kwietnia Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z ratowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 i podejrzeniem zakażenia u pozostałych strażaków cała obsada jednostki została objęta kwarantanną. We wtorek PSP poinformowała o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem wśród osób, które miały kontakt z zakażonym strażakiem.

15:46 #ZOSTAŃWDOMU

15:43 BILANS EPIDEMII W HOLANDII

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 165 osób - poinformował we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła już w tym kraju 3916 ofiar śmiertelnych.



Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 118 chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 9897 osób.

15:42 SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trafiła we wtorek pierwsza transza środków ochrony osobistej kupiona w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W tym tygodniu do tej lecznicy dwoma tirami dotrze jeszcze druga dostawa. Łączna wartość pierwszej transzy pomocy to 3,5 mln zł.



Wśród przekazanych środków dla Szpitala Uniwersyteckiego jest m.in. 20 tys. fartuchów chirurgicznych, pół miliona masek chirurgicznych, 10 tys. przyłbic ochronnych i 100 tys. czepków medycznych. Szpital Uniwersytecki może te środki rozdysponować dla innych potrzebujących szpitali w Małopolsce.

15:58 SPORT W CZASACH PANDEMII

15:41 WOŚP W WALCE Z EPIDEMIĄ W POLSCE

15:38 SPORT W CZASACH PANDEMII

Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się prawie połowa zaplanowanych na 2020 rok imprez - podała amerykańska agencja marketingu sportowego Two Circles. Jak wyliczyli jej pracownicy, środowisko sportowe straci na tym 61,6 miliarda dolarów.



15:37 IRAN

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 88 osób zakażonych koronawirusem, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju do 5 297 - poinformowało we wtorek irańskie ministerstwo zdrowia.



W sumie od początku pandemii w Iranie zakażone zostały 84 802 osoby.

15:32 CZĘSTOCHOWA

Częstochowscy strażnicy miejscy zauważyli, że osoby bezdomne wbrew nakazowi nie zasłaniają ust i nosa, ponieważ nie mają czym. We współpracy z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej rozpoczęli rozdawanie im maseczek.







15:30 AUSTRIA

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz poinformował we wtorek o kolejnej fazie znoszenia restrykcji. Od 15 maja na nowo mają zostać otwarte lokale gastronimiczne, a kościoły i świątynie będą mogły ponownie sprawować nabożeństwa.



15:26 LITWA

W Wilnie kobieta zakażona koronawirusem urodziła we wtorek dziecko. Minister zdrowia Aurelijus Veryga poinformował, że stan zdrowia matki i noworodka jest dobry.



Jak dotąd, wszystko jest dobrze - powiedział podczas konferencji prasowej minister. Matka i dziecko przebywają w osobnych salach. Test na obecność koronawirusa u dziecka zostanie wykonany po upływie doby od porodu.



15:25 POLSKA SPÓŁKA MA MOŻŁIWOŚĆ TRANSPORTOWANIA ŻYWNOŚCI Z POLSKI DO CHIN

PKP Cargo Connect, spółka zależna PKP Cargo, uzyskało możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Transporty będą organizowane w taki sposób, aby zachować rosyjskie restrykcje dotyczące embarga na import żywności z Polski i innych państw UE - poinformowało PKP Cargo we wtorkowym komunikacie.



Dodano, że transport żywności może się zaczynać w dowolnym miejscu w Polsce dzięki sieci terminali Grupy PKP Cargo. Ładunki będą przewożone do Małaszewicz - bramy kolejowej na Nowym Jedwabnym Szlaku. Stamtąd bezpośrednimi pociągami żywność trafi do Chin.

15:19 PODLASKIE: TETSY DLA PACJENTÓW DO PLANOWYCH PRZYJĘĆ W SZPITALACH

Pacjenci w czterech szpitalach samorządu województwa podlaskiego będą poddawani testom na koronawirusa przed planowymi przyjęciami do tych placówek. 850 tys. zł na ten cel przeznaczy zarząd województwa. Pozwoli to na wykonanie 1,4 tys. testów.



Pieniądze na testy dla pacjentów dostaną cztery placówki podległe samorządowi województwa: Białostockie Centrum Onkologii (BCO), szpitale wojewódzkie w Białymstoku i Suwałkach oraz szpital psychiatryczny w Choroszczy - poinformował we wtorek na konferencji prasowej on-line marszałek Artur Kosicki.



BCO ma otrzymać 333 tys. zł, szpital wojewódzki w Białymstoku - 240 tys., szpital wojewódzki w Suwałkach - ok. 80 tys., a szpital psychiatryczny w Choroszczy ok. 200 tys. zł - poinformował marszałek. 1,4 tys. testów ma wystarczyć na około miesiąc działania tych placówek - dodał Kosicki.

15:18 BIAŁYSTOK

Zamknięto izbę przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku po tym, jak u jednego z lekarzy potwierdzono koronawirusa - podał we wtorek szpital. Informuje też, że pacjenci tam przebywający są nadal hospitalizowani.



Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk, koronawirus u lekarza potwierdzono podczas badań przesiewowych, które wykonuje szpital. "Okazało się, że jeden z lekarzy, przyjmujący w Klinice Chorób Zakaźnych przy ul. Żurawiej, ma pozytywny wynik i jest zarażony koronawirusem" - dodała.

15:15 POLSCY MEDYCY W SŁOWENII

Polscy medycy od środy do piątku będą przebywać w Słowenii w ramach misji szkoleniowo-medycznej - poinformował we wtorek Wojskowy Instytut Medyczny. Celem misji jest m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów i warunków udzielania pomocy ofiarom epidemii SARS-CoV-2.

Instytut podkreślił we wtorkowym komunikacie, że priorytetem misji jest wymiana informacji nt. sprawnej organizacji i zarządzania zasobami służby zdrowia przekładającymi się na ograniczenie ilości zachorowań i wygaszanie epidemii.

Zaznaczono, że Słowenia jest jednym z wielu krajów dotkniętych epidemią, który wyraził oczekiwanie wsparcia eksperckiego, a na udzielenie takiej pomocy pozwalają doświadczenia zebrane przez polskich medyków w kraju oraz podczas pobytu na podobnej misji we Włoszech.

15:11 PANDEMIA W EUROPIE

15:00 DOLNOŚLĄSKIE

14:55 UNIA EUROPEJSKA PO PANDEMII

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell uważa, że po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa pozycja Niemiec w Europie wzrośnie. Zdaniem hiszpańskiego polityka niemiecka gospodarka skorzysta najbardziej na kłopotach innych państw UE.



Deklaracje Borrella opublikowała we wtorek na swojej stronie internetowej hiszpańska organizacja gospodarcza Nueva Economia Forum, organizująca debaty dotyczące ekonomii. Szef unijnej dyplomacji wziął udział w rozmowie w formie wideokonferencji.

14:52 TARCZA ANTYKRYZYSOWA

14:48 LITWA

Pandemia Covid-19 nie utrudnia realizacji projektu budowy Rail Baltica, transeuropejskiego korytarza kolejowego łączącego Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki - poinformował we wtorek litewski resort transportu. Przebieg prac omówili podczas telekonferencji ministrowie Litwy, Łotwy i Estonii.

14:45 POLITECHNIKA KRAKOWSKA W WALCE Z PANDEMIĄ

300 litrów płynu do dezynfekcji rąk wyprodukowanych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w laboratoriach Politechniki Krakowskiej zostało przekazanych do placówek medycznych i domów pomocy społecznej w Krakowie i okolicach.





14:40 POLSKA NA CZWARTYM MIEJSCU OD KOŃCA W WYKONYWANIU TESTÓW

14:30 BELGIA

973 nowe infekcje koronawirusem w kraju ogłosiły we wtorek władze Belgii. Od początku pandemii na COVID-19 zachorowało tam blisko 41 tysięcy osób. Prawie 6 tys. zakażonych zmarło.



W poniedziałek belgijskie centrum kryzysowe poinformowało o kolejnych 170 osobach, które zmarły na COVID-19. 89 pacjentów zmarło w szpitalu, 80 osób w domach opieki, a jedna osoba w innej lokalizacji. Jak dotąd z powodu infekcji koronawirusem śmierć poniosło 5998 osób. Nieco ponad połowa wszystkich zgonów miała miejsce w domach opieki dla osób starszych.

14:25 WROCŁAW. MĘŻCZYZNA OKRADŁ LABOLATORIUM

38-letni mężczyzna ukradł z laboratorium we Wrocławiu m.in. fartuchy, rękawice, maseczki i okulary ochronne. Policja zatrzymała sprawcę włamania i odzyskała większość sprzętu ochronnego. Sprawcy grozi do 10 lat więzienia.



14:20 WŁOCHY

Przypadająca we wtorek 75. rocznica wyzwolenia Bolonii z powodu epidemii obchodzona jest tam w internecie. Na stronie muzeum historii miasta można obejrzeć film przedstawiający sceny z 21 kwietnia 1945 roku, a w mediach przypomina się o udziale Polaków.

Muzeum historii Bolonii na stronie internetowej udostępniło z okazji rocznicy wyzwolenia noty biograficzne uczestników walk o miasto, a także informacje przedstawiające ich kolejne etapy.

14:15 PANDEMIA NA ŚWIECIE. KOREA PŁD

W Korei Płd. zgłoszono we wtorek zaledwie dziewięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym pięć przywleczonych i cztery lokalne. To trzeci dzień z rzędu, gdy liczba infekcji utrzymuje się poniżej 15 - poinformowała agencja prasowa Yonhap.



Łączna liczba przypadków wykrytych w Korei Płd. wzrosła do 10 683, z czego 237 osób zmarło. Oznacza to odsetek zgonów na poziomie 2,22 proc., przy czym wśród osób powyżej 80. roku życia wynosi on aż 23,4 proc.

14:00 TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

13:55 SZPITAL W JASTRZĘBIU-ZDROJU

W żadnej z przebadanych dotychczas próbek pobranych od pacjentów i pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 Jastrzębiu-Zdroju nie potwierdzono koronawirusa - poinformowała we wtorek placówka po otrzymaniu wyników testów weryfikacyjnych.



Według wcześniejszych informacji z zabrzańskiego laboratorium, zakażanie SARS-CoV-2 wykryto w próbkach pobranych od 22 pacjentów i pracowników szpitala. Szpital poinformował w niedzielę o wstrzymaniu w związku z tym przyjęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego i wdrożeniu innych procedur bezpieczeństwa. Wkrótce okazało się jednak, że wyniki badań laboratoryjnych były nieprawidłowe, trzeba je było powtórzyć.

13:36 DIAGNOSTYKA W POLSCE

13:30 KORONAWIRUS W SGSP

Obecność koronawirusa potwierdzono u 58 podchorążych z SGSP - poinformował we wtorek PAP Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP. Dwóch podchorążych, u których wykryto zakażenia odbywało kwarantannę w ośrodku szkolenia w Olsztynie.



Obaj zakażeni zostali odizolowani od innych osób i oczekują na decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA o ewentualnym przewiezieniu do izolatorium.

13:24 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ WPROWADZA NOWE REGULACJE

W związku z epidemią koronawirusa do Prawa pocztowego wprowadzone zostały istotne zmiany, m.in. listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku - podał UKE w komunikacie.



13:21 ZACHODNIOPOMORSKIE

13:15 NAJNOWSZE DANE O PANDEMII NA ŚWIECIE

Do ponad 2,5 mln zwiększyła się liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, jakie zarejestrowano od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r. - wynika z najnowszych danych WHO. Liczba zgonów przekroczyła 170 tys., ale odnotowano też ponad 655 tys. wyzdrowień.



Najwięcej zakażeń jest w Europie (około 1,2 mln), ale w przeliczeniu na poszczególne kraje pierwsze miejsce zajmują Stany Zjednoczone, gdzie jest już prawie 800 tys. infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Na naszym kontynencie najwięcej przypadków jest w Hiszpanii (ponad 204 tys.), Włoszech (ponad 181 tys.), Francji (ponad 155 tys.), Niemczech (ponad 147 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (125 tys.).



Nowym epicentrum zakażeń stała się Turcja, gdzie zarejestrowano ponad 91 tys. przypadków. Na kolejnym miejscu jest Iran z 84 tys. zakażeń. Szybko rośnie również liczba zakażeń w Rosji (53 tys.), jest ich tam najwięcej w Europie Wschodniej. W tym regionie Polska jest na drugim miejscu, mamy już prawie 10 tys. infekcji.





13:10 W POLSCE TRWA PIERWSZY ETAP ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ

W pierwszym dniu otwarcia lasów nie odnotowano tłumów, ale odwiedzający się pojawili, co można było zauważyć m.in. po liczbie aut na parkingach - powiedziała PAP rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Dodała, że Straż Leśna nałożyła kilkanaście mandatów za rozpalanie ognisk.

Od poniedziałku 20 kwietnia br. znów można swobodnie odwiedzać lasy, także te znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych . Rada Ministrów zniosła bowiem obowiązujący wcześniej zakaz korzystania z terenów leśnych pełniących funkcje publiczne, w tym państwowych lasów i parków narodowych.



W lesie nie ma obowiązku używania maseczki lub zakrywania ust i nosa w inny sposób.

13:05 #ZOSTAŃWDOMU

12:59 UKRAINA



W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęto decyzję o zamknięciu wjazdu i wyjazdu z kilku miejscowości na Ukrainie. Władze Iwano-Frankiwska informują o przepełnionych szpitalach, a w obwodzie odeskim na południu kraju zamknięto szpital na kwarantannę.





12:58 WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dwóch strażaków ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przebywających w Olsztynie jest zarażonych koronawirusem - podał we wtorek rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.





12:57 ZACHODNIOPOMORSKIE

Testy na koronawirusa dały wynik pozytywny u 22 osób z objętych kwarantanną oddziałów chorób wewnętrznych i kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Wyników na COVID-19 nie ma jeszcze z będącego w kwarantannie oddziału chirurgii ogólnej - poinformował rzecznik szpitala Cezary Sołowij.





12:55 ŚLĄSKIE



Samorząd Katowic kupił nowoczesne urządzenie do badań próbek pod kątem koronawirusa - umożliwi ono wykonywanie 96 testów równocześnie. Sprzęt, który zostanie przywieziony ze Szwajcarii, trafi do miasta na początku maja.







12:53 USA

W Stanach Zjednoczonych zmarła 5-letnia córka pracowników służb, które walczą z koronawirusem. Dziewczynka zmarła z powodu komplikacji spowodowanych COVID-19.





12:41 POLSKA

Spora część przemysłu pozostaje wciąż na plusach, co nie będzie jednak trwałym zjawiskiem - ocenił we wtorkowym komentarzu do danych GUS Piotr Piękoś z Pekao. Jego zdaniem epidemia ciągnie w dół krajowy przemysł.



Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,3 proc. w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6 proc., natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 2,4 proc. W okresie styczeń - marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,1 proc.

12:41 GRECJA

Grecka policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć grupę około 200 kibiców PAOK-u Saloniki. Fani - mimo obowiązującego z powodu pandemii koronawirusa zakazu zgromadzeń - zebrali się, by świętować 94. rocznicę powstania klubu, którego piłkarzem jest obecnie Karol Świderski.





12:25 ŁÓDZKIE

W Teatrze Powszechnym w Łodzi, zamkniętym z powodu epidemii rozpoczęły się prace nad współczesną komedią i spektaklem dla młodzieży, które zamiast na scenie prezentowane będą w internecie. Premiery online zaplanowano na jesień.

12:22 ŚLĄSKIE



Zamknięty komisariat policji w Woźnikach niedaleko Lublińca w Ślaskiem. U trzech policjnatów stwierdzono tam zakażenie koronawirusem.





12:20 POLSKA

Kończą się prace nad dopuszczeniem do użytkowania nowych szybkich testów białkowych na koronawirusa - zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polsce jest już kilkadziesiąt tysięcy takich testów kupionych w Azji.









12:16 BIRMA



Pojazd Światowej Organizacji Zdrowia, przewożący wymazy pacjentów testowanych na obecność koronawirusa, został zaatakowany w Birmie. Zginął kierowca. Nie wiadomo, kto przeprowadził atak.





12:15 ŚLĄSKIE

Koronawirus w ośrodku dla niepełnosprawnych w Borowej Wsi na Śląsku. Zakażonych jest 6 osób. Cały ośrodek poddano kwarantannie.





12:00 POLSKA

Chcemy, żeby testów potwierdzających zakażenie koronawirusem było jak najwięcej, ale wykonujemy ich w tej chwili zdecydowanie za mało - przyznał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.Wyjaśnił jakie działania podejmuje w tej sprawie resort: Jeżeli chodzi o logistykę, chcemy usprawnić przepływ próbek do laboratoriów, które mają duże moce przerobowe.







11:58 HISZPANIA

Bank centralny Hiszpanii (BdE) spodziewa się, że kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa może obniżyć PKB tego kraju nawet o 13,6 proc.



Z raportu opublikowanego w poniedziałek na stronie banku, w którym przedstawiono możliwe scenariusze makroekonomiczne dla gospodarki Hiszpanii po ustaniu zachorowań na Covid-19, wynika, że ostateczna wysokość strat jest uzależniona m.in. od długości stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym ograniczeń dla ludności. Trwająca od połowy marca obowiązkowa kwarantanna ma potrwać co najmniej do 9 maja.





11:49 WŁOCHY

Trenowanie ukochanego sportu w czasie pandemii może być utrudnione, ale nie niemożliwe - udowodniły to dwie dziewczyny z Włoch. W Ligurii juniorki postanowiły zagrać w tenisa na dachach swoich domów. Filmik, na którym widać jak dziewczęta odbijają piłkę między budynkami szybko stał się popularny w internecie. Pod wrażeniem był nawet znany grecki tenisista Stefanos Tsitsipas.







11:40 POLSKA

Podczas konferencji o wielu ważnych sprawach dla przedsiębiorców mówiła Jadwiga Emilewicz. Przeczytajcie na jaką pomoc państwa będą mogli liczyć właściciele firm.









11:38 POLSKA

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o walce UE z pandemią. Przeczytajcie o najważniejszych wątkach wystąpienia premiera.









11:24 HISZPANIA



430 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w tym kraju do 21 282 - poinformowało we wtorek hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



W czasie ostatnich 24 godzin odnotowano 3968 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Od początku pandemii zakażonych zostało 204 178 osób.





11:11 POLSKA

Mamy 824 Domy Pomocy Społecznej; w kwarantannie mamy 26 domów, które są objęte całkowicie wsparciem - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że rząd przeznaczył na pomoc DPS 20 mln zł.



Minister Maląg pytana na wtorkowym briefingu prasowym o sytuację w Domach Pomocy Społecznej podkreśliła, że w prowadzeniu DPS samorządy wspiera rząd. Jesteśmy pierwsi na froncie tam, gdzie samorządy tego wsparcia potrzebują - zapewniła. Minister zaznaczyła jednocześnie, że prowadzenie DPS jest zadaniem własnym samorządów.



Na chwilę obecną mamy 824 Domy Pomocy Społecznej. W kwarantannie mamy 26 domów, które są objęte całkowicie wsparciem - poinformowała Maląg. Zaznaczyła, że do DPS został dostarczony sprzęt ochrony osobistej. Przekazaliśmy do tej pory ponad 50 tys. litrów płynów do dezynfekcji, 1,5 mln rękawiczek, 1,5 mln maseczek, a także zostały przekazane przyłbice - poinformowała.





11:09 POMORSKIE

Prokuratura rozpoczęła czynności sprawdzające ws. nieprzyjęcia do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki zarażonych Covid-19. Pułkownik Dariusz Wiśniewski z wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku potwierdził że prokuratura rozpoczęła czynności sprawdzające ws. nieprzyjęcia do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki zarażonych Covid-19.









11:08 POLSKA

"Godziny dla seniorów" nie będą obowiązywać w weekendy - poinformował we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Również tutaj dla handlowców i pozostałej części ludności nastąpiła pewna zmiana zasad w kierunku zwiększenia możliwości robienia zakupów - dodał.







11:07 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła we wtorek 52 763 po wykryciu w ciągu ostatniej doby 5642 nowych przypadków w 78 regionach kraju. Zmarło w ciągu ostatniej doby 51 osób, w tym 29 - w Moskwie. Liczba przypadków śmiertelnych wynosi teraz 456.







10:58 DANIA



Duńskie władze zapowiedziały we wtorek, że zakaz zgromadzeń większych niż 500 osób zostanie utrzymany co najmniej do 1 września. Zdementowały przy tym doniesienia, że od 10 maja przepisy dotyczące zgromadzeń zostaną poluzowane.





10:46 POLSKA

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała na konferencji prasowej, że do piątku przedstwione zostaną kolejne propozycje rozwiązań tarczy antykryzysowej. Wskazała, że chodzi m.in. o 270 milionów na fundusz dopłat do BGK, zmianę prawa zamówień publicznych, luzowania reguły fianansowej w samorządach. "Co druga, a nie czwarta zotówka będzie trafiać do budżetów samorządów" - stwierdziła.







10:41 POLSKA

Rozmawiałem z szefową KE, będę rozmawiał z szefem Rady Europejskiej; Europie potrzebny jest nowy plan Marshalla, który pozwoli ocalić miejsca pracy - stwierdził podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.







10:39 ŚLĄSKIE

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, który wcześniej wstrzymał przyjęcia w związku z podejrzeniem u jednego z hospitalizowanych pacjentów zakażenia koronawirusem, wraca do pracy - podała we wtorek placówka.



Weryfikacja wcześniejszego wyniku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie potwierdziła zakażenia koronawirusem. W związku z tym inspektor sanitarny cofnął nałożony na ok. 40 pracowników i pacjentów obowiązek kwarantanny. Szpital wraca do normalnej pracy w warunkach ostrego dyżuru.

10:37 WIELKOPOLSKIE

Jest śledztwo w sprawie sytucji w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - dowiedział się reporter RMF FM.



Tamtejsza prokuratura rejonowa sprawdzi, czy w ośrodku, w którym pojawił się koronawirus spowodowano zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.







10:35 POLSKA

Siana i owsa wystarczy na miesiąc. Co dalej? Nie wiadomo. Stajnie i ośrodki jeździeckie stoją nad przepaścią. Z powodu epidemii nie mogą prowadzić jazd rekreacyjnych, a co za tym idzie - zarabiać na utrzymanie.



Związek Jeździecki apeluje do rządu o umożliwienie prowadzenia chociażby treningów indywidualnych - mówi Robert Palacz, prezes Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego.

10:34 WYBORY 2020

Rząd chce zaoferować listonoszom premię za udział w przeprowadzeniu korespondencyjnych wyborów prezydenckich - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.









10:32 MAZOWIECKIE

Mimo kwarantanny w pogotowiu, jesteśmy w stanie zabezpieczyc mieszkańców województwa - zapewnia dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Karol Bielski.



Jak wiecie z Faktów RMF FM, po wykryciu trzech przypadków koronawirusa u pracowników pogotowia na kwarantannę trafiło już 58 osób, a decyzja w sprawie kolejnych 23 zapadnie niebawem.

10:29 MAZOWIECKIE

Na warszawskich ulicach cztery duże murale niosą pozytywny przekaz na czas epidemii koronawirusa. "Warszawo, będzie dobrze"; "Jeszcze będzie przepięknie!"; "Głowa do góry" - to niektóre hasła, które autorzy z Good Looking Studio umieścili na budynkach w centrum miasta.



Murale z pokrzepiającym hasłem "Będzie dobrze. :)" zagościły na ścianach Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 oraz przy Rondzie ONZ.



Przy stacji metra Centrum, na tzw. patelni, przechodniów pocieszać mają bijące z murów słowa "Warszawo, będzie dobrze" oraz "Jeszcze będzie przepięknie!", przywołujące na myśl znaną piosenkę zespołu Tilt.



Czwarty mural mieści się przy ul. Waryńskiego 3 przy metrze Politechnika, gdzie hasło brzmi: "Głowa do góry! :)".









10:24 WYBORY 2020



Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wydał opinię w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku. Lekarze zwracają w niej uwagę na fakt, że członkom obwodowej komisji wyborczej powinno się wykonać testy na koronawirusa przed rozpoczęciem pracy. Podkreślają, że członkowie komisji powinni "zostać przeszkoleni ze sposobu zakładania i zdejmowania strojów ochronnych" oraz, że "ustawa nie przedstawiła rozwiązań technicznych pozwalających na wyeliminowanie ryzyka zakaźności materiałów zawartych w pakietach wyborczych".



TREŚĆ OPINII DO PRZECZYTANIA TUTAJ





10:10 POLSKA BILANS

Więcej o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce przeczytanie w naszym artykule.









10:05 DOLNOŚLĄSKIE







10:03 POLSKA BILANS

Ministerstwo poinformowało też o śmierci 5 osób, którzy chorowali na COVID-19. To: 87-letni mężczyzna z Tych, 65-letni mężczyzny z Tych, 79-letnia kobieta Raciborza, 65-letnia kobieta z Poznania, 73-letnia kobieta z Krakowa.







10:02 NOWY BILANS

Mamy 144 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Patogen wykryto u osób z województw: śląskiego (53), dolnośląskiego (22), wielkopolskiego (18), lubelskiego (14), kujawsko-pomorskiego (12), małopolskiego (5), opolskiego (4), pomorskiego (4), podlaskiego (4),świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2), zachodniopomorskiego (2) i lubuskiego (1).







10:00 WĘGRY

23 zakażenia koronawirusem wykryto wśród mieszkańców schroniska dla bezdomnych w Budapeszcie, prowadzonym przez Czerwony Krzyż - poinformował we wtorek portal hvg.hu. Dziewięcioro zakażonych przetransportowano w niedzielę do szpitala, zaś pozostałe 14 osób odizolowano w jednym skrzydle schroniska, które znajduje się w XIII dzielnicy.







09:57 BIAŁORUŚ

W wielu szkołach na Białorusi w poniedziałek na zajęciach było niewielu uczniów. Według portalu Nasza Niwa w pierwszym dniu po feriach wiosennych w szkołach panował "kompletny chaos". Władze nie zamknęły placówek, ale dały rodzicom możliwość pozostawienia dzieci w domu.



W miastach do szkół przyszła mniej niż połowa dzieci. Nauczanie zdalne jest przy tym zorganizowane tylko w nielicznych szkołach - napisała gazeta, uściślając, że "jest to zresztą bardziej nauka samodzielna niż nauka zdalna".





09:53 WŁOCHY

Powrót do treningów nie będzie oznaczał szybkiego wznowienia rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy - uważa minister sportu Włoch Vincenzo Spadafora. W środę odbędzie się spotkanie z władzami federacji. Rządowe restrykcje i ograniczenia w Italii w ramach walki z koronawirusem obowiązują na razie do 3 maja. Dlatego ewentualne treningi byłyby możliwe od 4 maja.







09:52 MAZOWIECKIE



Na kanale YouTube będzie transmitowana w czwartek pierwsza zdalna sesja Rady Warszawy. Próbne posiedzenie już się odbyło - poinformował we wtorek radny Wiktor Klimiuk.





09:51 WIELKOPOLSKIE



65 policjantów z Krotoszyna wraca do pracy w komendzie. 26 nadal przebywa na kawarantannie - poinformował we wtorek rzecznik prasowy wojewódzkiej policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.





09:42 POLSKA

Kiedy dzieci wrócą do szkół? To pytanie dziś zadaje sobie wielu Polaków. Głos w sprawie zabrał minister edukacji Dariusz Piontkowski.









09:41 MAZOWSZE

Żadna z izb lekarskich i pielęgniarskich na Mazowszu nie przekazała wojewodzie list z nazwiskami medyków gotowych do dodatkowej pracy w miejscach, gdzie brakuje personelu medycznego. Wczoraj upłynął termin na wskazanie takich osób. Wcześniej wojewodowie sami delegowali lekarzy i pracowników np. do pracy w DPS-ach. Większość się nie stawiła.









09:30 POLSKA

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2 tys. 914 osób - podało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiało 1 tys. 297 zakażonych osób.



Według danych MZ kwarantanną objęto 105 tys. 602 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 21 tys. 364 osoby.



09:27 UKRAINA

Na Ukrainie minionej doby potwierdzono 415 zakażeń koronawirusem, a 10 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał we wtorek ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 6125, a zgonów do 161. Ogółem w kraju 367 zakażonych osób wyzdrowiało.



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował podczas wtorkowego briefingu, że łącznie zakażenie wykryto u 1138 pracowników medycznych i 399 dzieci.





09:22 INDONEZJA

Pod koniec muzułmańskiego miesiąca postu ramadanu w maju Indonezja zabroni tradycji masowych powrotów do rodzinnych miast i wsi, znanych jako "mudik", aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa - zapowiedział we wtorek prezydent tego kraju Joko Widodo.



Podjąłem decyzję, że wprowadzimy zakaz "mudik" - powiedział prezydent na posiedzeniu rządu. Dodał, że "dlatego należy poczynić odpowiednie przygotowania". Joko Widodo przytoczył ankietę ministerstwa transportu, z której wynika, że 24 proc. Indonezyjczyków nalega na przystąpienie do mudik po ramadanie w tym największym na świecie kraju muzułmańskim.





09:17 PORANNA ROZMOWA W RMF FM

Tematem dzisiejszej Porannej rozmowy w RMF FM były wybory prezydenckie i sytuacja polityczna w kraju. Plan Borysa Budki nie daje gwarancji terminu przeprowadzenia wyborów. On zakłada, że epidemia się skończy do lutego 2021. Wystarczy przejrzeć wypowiedzi ośrodków eksperckich z całego świata. Nikt odpowiedzialny nie powie, że potrafi scenariusz wygaszania wszystkich kolejnych fal epidemii przedstawić. Nie ma gwarancji, że do tej pory będzie opracowana szczepionka, która by radykalnie zmniejszyła poziom zagrożenia - mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem doradca prezydenta Andrzeja Dudy - prof. Andrzej Zybertowicz.



Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM pytał też swojego gościa o to, czy w związku pandemią powinny się zmienić plany zakupowe Ministerstwa Obrony Narodowej. Sprawdźcie co o tym sądzi prof. Zybertowicz.





09:13 USA



W środę polscy lekarze wylecą w ramach misji do Chicago - poinformował we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zapowiedział, że medyczne misje będą kontynuowane, ponieważ lekarze oprócz niesienia pomocy zdobywają również wiedzę niezbędną do radzenia sobie z pandemią koronawirusa.





09:09 ROSJA



Władze Rosji do połowy maja chcą przedłużyć domową kwarantanę obywateli. Prezydent Władimir Putin ostrzega, że szczyt zachorowań nie został jeszcze osiągnięty. Jak donosi korespondent RMF FM w Moskwie Przemysław Marzec, w związku z ograniczeniami pojawiają się już społeczne niepokoje.



Do protestów doszło min. w Osetii Północnej, czy Rostowie nad Donem. Ludzie są coraz bardziej niezadowoleni z ograniczeń, wielu osobom brakuje środków do życia.





09:07 POLSKA

Ministerstwo Zdrowia przygotowało i rozesłało do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący pracy lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych wyłącznie w placówkach zajmujących się leczeniem COVID-19. Medycy za pracę w tych placówkach mają dostać dodatkowe świadczenie.









08:54 HOLANDIA

W niektórych biurach w Amsterdamie postawiono ścianki z pleksi, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa między pracownikami. Czy podobnie zabiegi zostaną zastosowane w Polsce?





08:44 INDIE

Rząd Indii w obawie przed wykupieniem rodzimych firm przez chińskich inwestorów wprowadził ograniczenia inwestycyjne dla sąsiadów. Według Reutersa nowe regulacje dotyczą także inwestycji z Hongkongu. Zdaniem Chin działania Indii naruszają zasady wolnego handlu.



W ocenie rzecznika chińskiej ambasady w Delhi Ji Ronga nowe regulacje dla inwestycji zagranicznych w Indiach naruszają zasadę Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczącą niedyskryminowania w handlu oraz są sprzeczne z wolnym handlem - donosi agencja Reutera. W wypowiedzi cytowanej przez dziennik "Hindustan Times" rzecznik wezwał Indie do "zrewidowania dyskryminujących praktyk" i "równego traktowania inwestycji z różnych krajów".





08:40 POLSKA

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 88 tys. osób poddanych kwarantannie; w ok. 180 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował we wtorek rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



Jak przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku akcji kontrolowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali już ponad 3,8 mln sprawdzeń.





08:38 WĘGRY



Liczba zmarłych osób chorych na Covid-19 wzrosła w ciągu ostatniej doby o 14 do 213; łączna liczba zakażeń wyniosła zaś 2098 - poinformowano we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



W ciągu ostatniej doby wykryto 114 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory 287 osób uznano za wyleczone.





08:20 NIEMCY

Dobre wieści z Niemiec. U naszych sąsiadów 66 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem wyzdrowiało.









08:08 INDIE



W Bombaju wykryto koronawirusa u ponad 50 dziennikarzy relacjonujących walkę z pandemią.





08:02 ŚWIAT



Precyzyjne określenie pochodzenia nowego koronawirusa nie jest na razie możliwe - powiedział we wtorek Takeshi Kasai, rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w regionie zachodniego Pacyfiku. Dostępne informacje wskazują na pochodzenie zwierzęce patogenu - dodał.





07:48 AUSTRALIA



Australijski Urząd Statystyczny poinformował, że od 14 marca do 4 kwietnia w kraju pracę straciło ok. 780 000 osób.





07:41 USA



Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw drożeje po spadku notowań podczas poprzedniej sesji poniżej 0 - po raz pierwszy w historii - aż do minus 40,32 USD za baryłkę. We wtorek WTI jest wyceniana po 1,6 USD za baryłkę - podają maklerzy.





07:38 WŁOCHY

Jedna z najbardziej znanych i lubianych sportsmenek we Włoszech, 31-letnia pływaczka Federica Pellegrini, zebrała w dwie godziny 66 100 euro, wystawiając na aukcji internetowej swoje trofea i stroje. Pieniądze trafią do szpitala w Bergamo.







07:14 USA

Donald Trump podpisał zarządzenie, zgodnie z którym czasowo zostanie zawieszona imigracja do Stanów Zjednoczonych. We wpisie na Twitterze prezydent USA stwierdził, że zdecydował się na taki krok, by chronić miejsca pracy w Ameryce.

Szczegóły nie są znane.





07:09 PORTUGALIA

W marcu br. na seanse filmowe w Portugalii wybrało się o 76 proc. mniej widzów niż w marcu 2019 r., a obroty kin spadły w związku z epidemią koronawirusa o ok.77 proc. - wynika z danych ministerstwa kultury, opublikowanych przez telewizję TVI.







07:04 POLSKA



Ponad 100 mln zł miesięcznie kosztuje Covid w służbie zdrowia - mówi w rozmowie na łamach wtorkowego "Dziennika Gazety Prawnej" prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.

Szef Funduszu wskazał, że odmrożenie w medycynie będzie się odbywało głównie przez poszerzenie teleporad i zmiany w onkologii. Podał, że w każdym województwie powstanie kierujące ruchem chorych na raka centrum koordynacyjne.





07:00 NIEMCY

Mamy najnowsze dane z Niemiec.





06:55 KRAKÓW

Bez wysiadania z auta można wykonać test na obecność koronawirusa przy Tauron Arenie w Krakowie. Badania są płatne. Za darmo mogą je wykonać jedynie pracownicy personelu medycznego.







06:53 WŁOCHY

W weneckich kanałach pojawiły się za to... meduzy.









06:48 KOLUMBIA

Efekty społecznej kwarantanny widać w Kolumbii. W Kartaginie na ulicach i plażach pojawiły się zwierzęta, których zazwyczaj nie widać.





06:44 WŁOCHY

Właściciele hotelu w górskim kurorcie Cortina d'Ampezzo na północy Włoch pozwali ministerstwo zdrowia Chin za straty poniesione z powodu epidemii koronawirusa. Chińskiemu resortowi zarzucają, że z opóźnieniem zawiadomił Światową Organizację Zdrowia o wirusie.









06:28 POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

Pandemia koronowirusa raptownie zwiększyła publiczne poparcie dla współpracy międzynarodowej. Od początku marca problemy zdrowotne zaliczono do najpoważniejszych wyzwań przed którymi stoi świat. Potwierdza to akcja UN75 nazwana największym przedsięwzięciem ONZ zmierzającym do poznania poglądów opinii publicznej i znalezienia rozwiązań dla globalnych wyzwań. Jak powiadomiła w poniedziałek Organizacja Narodów Zjednoczonych, odkąd COVID-19 zaczął rozprzestrzeniać się na całym świecie dane z 186 krajów wskazują na zdecydowane poparcie publiczne dla współpracy międzynarodowej.





06:23 POLSKA

Wyjazd na wakacje lub wycieczkę w ciągu 6 miesięcy od zakończenia pandemii i wygaśnięcia zagrożenia epidemiologicznego planuje 40 proc. Polaków - wynika z badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Jak podano, 66 proc. rodaków chce spędzić urlop w Polsce, najchętniej na prywatnych kwaterach.



Jak wynika z badania IMAS International przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów, będziemy ostrożnie podchodzić do wydatków związanych z wyjazdem, wybierając mniejsze i bardziej kameralne miejsca noclegowe. Największą popularnością będą cieszyć się kwatery prywatne (39 proc.), pensjonaty (25 proc.) i agroturystyka (18 proc.). Najliczniejsza grupa planujących wyjazd w ciągu 6 miesięcy po wygaśnięciu epidemii (34 proc.) szacuje, że wyda na niego przeciętnie od ponad 1 tys. do 3 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę. Blisko 1/4 sądzi, że przeznaczy na ten cel od ponad 500 do 1 tys. zł na osobę.





06:20 POLSKA

Głównie ze względu na obawy o zarażenie się koronawirusem pełny lub częściowy home office ma co trzeci Polak - wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Wśród pracujących zdalnie przeważają kobiety i mieszkańcy Mazowsza.



Jak wskazali autorzy badania 4P dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, 82 proc. respondentów wykonujących pracę zdalnie, ocenia, że rozwiązanie w ich przypadku się sprawdziło - mimo że w wielu domach wypełnianie zawodowych obowiązków odbywa się w utrudnionych warunkach, bo razem z dziećmi, małżonkiem czy partnerem, którzy też pracują zdalnie.





05:59 INDIE

Władze Indii zaczęły od poniedziałku stopniowe łagodzenie ogólnokrajowej kwarantanny. Fabryki i drobne biznesy, znajdujące się przede wszystkim na wsiach i poza ogniskami koronawirusa, mogą wznowić działalność. Liczba zachorowań jednak wciąż rośnie.









05:50 WIELKA BRYTANIA

34-letnia Polka pracująca w szpitalu w Northampton w środowej Anglii zmarła z powodu koronawirusa - poinformował w poniedziałek portal miejscowej gazety "Northampton Chronicle & Echo".









05:45 USA



Twórca Facebooka Mark Zuckerberg uważa, że media społecznościowe mogą okazać się kluczowe w walce z pandemią koronawirusa. Zbieranie danych ma ułatwić wcześniejsze reagowanie przy jednoczesnym braku ingerencji w prywatność użytkowników.



W swoim artykule na łamach "Washington Post" Zuckerberg zauważa, że wobec perspektywy znoszenia ograniczeń rządy będą musiały wiedzieć znacznie więcej szczegółów na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Twórca Facebooka przyznaje, że śledzenie kolejnych przypadków jest niewątpliwie trudne, ale możliwości jakie dają media społecznościowe z miliardami użytkowników mogą okazać się znacznym ułatwieniem. Podał kilka przykładów jak jego firma pomaga w walce z epidemią.







05:40 USA, KANADA

Ceny baryłki kanadyjskiej i amerykańskiej ropy spadły poniżej zera. Analitycy mówią, że wielu producentów dopłaci, byle tylko ktoś odebrał od nich ropę, a ceny mogą pozostać na tym poziomie przez trudny do określenia czas.



Premier Alberty Jason Kenney poinformował w poniedziałek na Twitterze, że cena baryłki kanadyjskiej ropy spadła poniżej zera i zamieścił zrzut z ekranu z ceną minus 0,01 USD. W ciągu dnia ceny jeszcze bardziej spadły i - jak podawał po południu w poniedziałek portal Huffingtonpost.ca - niektóre blogi donosiły o spadku cen kanadyjskiej ropy do minus 4,68 USD za baryłkę.

05:37 AUSTRALIA

Wobec znacznego spadku nowych przypadków infekcji koronawirusem, władze australijskiego stanu Nowa Południowa Walia zamierzają w przyszłym miesiącu rozpoczać stopniowe otwieranie szkół.

Jak oświadczyła gubernator stanu Gladys Berejiklian uczniowie zaczną etapami powracać do szkół 11 maja a w lipcu ma nastąpić powrót do nauczania w pełnym wymiarze.







05:25

To już, niestety, pewne - w polskich firmach ruszyła fala zwolnień. Jak pokazują ogłoszone dane Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu w zakładach - i to tylko tych większych - liczba etatów spadła o ponad 34 tysiące.







05:20

W poniedziałek w Chinach kontynentalnych wykryto 11 nowych przypadków koroanwirusa, w porównaniu z 12 poprzedniego dnia. 4 przypadki wkryto u osób, które powróciły z zagranicy - poinformowała we wtorek Narodowa Komisja Zdrowia.





05:15

Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednomyślnie poparły w poniedziałek rezolucję wzywającą do zapewnienia powszechnej dostępności przyszłej szczepionki na koronawirusa, a także innych środków ochrony i zapobieżenia spekulacji nimi.



W rezolucji wezwano wszystkie państwa członkowskie ONZ, a także inne zainteresowane strony, do "niezwłocznego podjęcia kroków zapewniających zapobieżenie ewentualnej spekulacji i nieuzasadnionego gromadzenia zapasów mogących utrudnić powszechny dostęp do skutecznych leków, szczepionek, środków ochrony osobistej i aparatury medycznej, koniecznych w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19".





05:10



W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły w USA 1433 osoby, to spadek o ponad jedną czwartą w porównaniu z poprzednim bilansem (1997) - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W Stanach Zjednoczonych wykryto ok. 24 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2.