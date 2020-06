32 227 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 1 359 zgonów z powodu Covid-19 - to aktualny bilans epidemii w Polsce. Według Agencji Reutera na całym świecie zdiagnozowano już 9 mln przypadków COVID-19. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro - jednego z najbardziej dotkniętych przez pandemię krajów - zapowiedział obniżenie co najmniej o połowę dodatku nadzwyczajnego dla najbardziej potrzebujących z powodu pandemii Covid-19. Nowy Jork wkroczył w drugą fazę reaktywowania gospodarki. W poniedziałek według wstępnych szacunków w mieście Nowy Jork ok. 300 tys. osób wróciło do pracy. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tylko 10 ofiar śmiertelnych koronowirusa. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

- W Polsce do tej pory mamy 32 227 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 359 osób, a wyzdrowiało 16 683

- Agencja Reutera zwraca uwagę, że liczba infekcji na całym świecie przekroczyła w poniedziałek 9 milionów, gdyż Brazylia i Indie zmagają się z gwałtownym wzrostem zakażeń, a w Stanach Zjednoczonych, Chinach i innych dotkniętych pandemią krajach zgłoszono nowe ogniska choroby.

05:51 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 503 do 190 862 - poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI) zajmujący się chorobami zakaźnymi.



Kolejnych 10 osób zmarło - co zwiększyło liczbę zgonów z powodu pandemii do 8 895.



Jak wcześniej informował RKI współczynnik reprodukcji koronawirusa, zwany "R", wzrósł w Niemczech do 2,88 .



Współczynnik wynoszący 2,88 oznacza, że 100 osób zainfekowanych koronawirusem zakaża średnio 288 ludzi. Aby epidemia zaczęła stopniowo wygasać współczynnik ten musi wynosić mniej niż jeden.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

05:45 Nowy Jork

Nowy Jork / Peter Foley / PAP/EPA

W poniedziałek według wstępnych szacunków w mieście Nowy Jork ok. 300 tys. osób wróciło do pracy. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tylko 10 ofiar śmiertelnych koronowirusa.



Miasto wkroczyło w drugą fazę reaktywowania gospodarki. Faza pierwsza była bardzo ważna. Ale faza druga to naprawdę ogromny krok naprzód dla tego miasta. To właśnie teraz ruszy większość naszej gospodarki - przekonywał burmistrz Bill de Blasio na konferencji prasowej.



Rozluźnienie restrykcji pozwala na otwarcie po raz pierwszy od trzech miesięcy biur i restauracji na wolnym powietrzu. Udostępniono też klientom sklepy ze sprzedażą detaliczną. Pośród innych usług można korzystać z zakładów fryzjerskich, ale nie z kosmetycznych czy masaży.



Otwarto place zabaw. Jednak amatorzy grania w koszykówkę, piłkę nożną oraz innych zbiorowych dyscyplin sportu muszą jeszcze poczekać.



05:40 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 4 577 nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 i 759 kolejnych zgonach.



Łączna liczba zachorowań wzrosła do 185 122 a zgonów do 22 584.



Rząd przyznaje, że liczby te najprawdopodobniej nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w dziedzinie pandemii. W kraju przeprowadza się zbyt małą liczbę testów.



Meksyk jest drugim po Brazylii krajem w Ameryce Łacińskiej i siódmym na świecie pod względem śmiertelności i liczby zakażeń.



05:25 Brazylia

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiedział obniżenie co najmniej o połowę dodatku nadzwyczajnego dla najbardziej potrzebujących z powodu pandemii Covid-19. Brazylia się zadłuża, nie można ryzykować zaciągania długów nie do spłacenia - oświadczył Bolsonaro w programie telewizyjnym.



Nie możemy utrzymać wypłat z tytułu pomocy nadzwyczajnej na dotychczasowym poziomie 600 reali. Kosztuje nas ona co miesiąc 50 miliardów. Jeśli nasz kraj zadłuży się jeszcze bardziej, będziemy mieli problemy - dodał.



Przy obecnym kursie 1 dolar USA - 5,27 brazylijskich reali, miesięczna pomoc dla najbardziej potrzebujących Brazylijczyków miałaby się zmniejszyć - według zapowiedzi szefa brazylijskiego państwa - o połowę do równowartości ok. 60 dolarów USA.



Według przewidywań największych brazylijskich dzienników, odrzucenie przez parlament zapowiedzi prezydenta jest jednak całkowicie możliwe.



Od początku pandemii bezrobocie w Brazylii, które w kwietniu tego roku wynosiło 12,6 proc., wzrosło na początku czerwca wskutek wyhamowania gospodarki do 16 proc.

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało o wzroście w ciągu ubiegłych 24 godzin potwierdzonych przypadków koronawirusa o 21 432 oraz o 654 kolejnych zgonach. Łączna liczba zachorowań przekroczyła już 1,1 mln a ofiar śmiertelnych osiągnęła 51 271.



Tak w ten weekend wyglądały plaże w Rio / Antonio Lacerda / PAP/EPA

Dzień wcześniej miłośnicy opalania się i kąpieli zapełnili słynne plaże Rio de Janeiro, w tym opiewane w piosenkach i filmach Copacabanę i Ipanemę. Większość nie miała masek ani nie przestrzegała zaleconego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dystansu co najmniej 1 metra między sobą.