32 227 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 1 359 zgonów z powodu Covid-19 - to aktualny bilans epidemii w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o rekordowym dobowym wzroście zakażeń koronawirusem - 183 020 przypadków. Jak dotychczas największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem na świecie był 18 czerwca- 181 232 przypadków. Według dobowego raportu największy wzrost zakażeń odnotowano w niedzielę w Ameryce Północnej i Południowej - ponad 116 000 nowych przypadków. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

10:48 Ognisko koronawirusa w Pekinie

Pekińska komisja zdrowia ogłosiła w niedzielę, że miasto jest w stanie badać pod kątem koronawirusa milion osób dziennie. Początkowo testom poddawano osoby związane z targiem Xinfadi, ale później kampanię rozszerzono również na mieszkańców innych części miasta.



Chińskie władze twierdziły, powołując się na wstępne wyniki badań genetycznych i epidemiologicznych, że wirus wykryty w Pekinie "przybył z Europy". Wciąż nie jest jednak jasne, w jaki sposób znalazł się na pekińskim targu rolno-spożywczym.

10:33 Koronawirus w Polsce. 296 nowych zakażeń koronawirusem, 3 osoby zmarły

10:06 Ekonomiczne skutki pandemii

Przez ostanie dwadzieścia lat tempo wzrostu zamożności było wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne. Kryzys ekonomiczny spowodowany wystąpieniem pandemii oraz zmienna sytuacja na rynkach niemal na pewno doprowadzi do zmniejszenia się światowego bogactwa - szacują eksperci Boston Consulting Group.



Jedną z charakterystycznych cech wzrostu bogactwa w ciągu ostatnich dwóch dekad była niezwykła odporność tego procesu na czynniki zewnętrzne. Pomimo wielu kryzysów, wzrost zamożności okazał się wyjątkowo silny, wychodząc obronną ręką nawet z najcięższych testów. W ciągu ostatnich 20 lat osobiste bogactwo finansowe prawie się potroiło, z 80 bilionów dolarów w 1999 roku do 226 bilionów dolarów na koniec 2019 roku. Tym razem światowe bogactwo może zmniejszyć się o nawet 16 bilionów dolarów.

09:45 Koronawirus na Śląsku. Nowe zakażenia wśród górników

09:21 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 681 zakażeń koronawirusem, 10 chorych na Covid-19 zmarło, a 133 pacjentów wyzdrowiało - podał w poniedziałek resort ochrony zdrowia. Prawie co trzeci przypadek infekcji wykryto ostatniej doby w obwodzie lwowskim (200).



To najniższa dobowa liczba zakażeń SARS-CoV-2 na Ukrainie od 16 czerwca.



Ogółem w kraju wykryto 37 241 zakażeń koronawirusem, wyzdrowiało ponad 16,6 tys. osób, a zmarło 1 012 chorych.

08:50 Nowe przypadki zachorowań w Chinach

Chiny zgłosiły w poniedziałek 18 nowych przypadków Covid-19, w tym dziewięć w Pekinie, gdzie rośnie liczba zakażeń wiązanych z nowym ogniskiem na targu rolno-spożywczym. Władze prowadzą kampanię masowych testów i zwiększyły nadzór nad importowaną żywnością.



Oprócz dziewięciu przypadków w Pekinie dwie infekcje lokalne potwierdzono poprzedniej doby w sąsiedniej prowincji Hebei. W kraju wykryto również siedem nowych zakażeń bezobjawowych, które nie są w Chinach zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19 - wynika ze sprawozdania państwowej komisji zdrowia.

07:43 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 537 nowych infekcji SARS-CoV-2, a trzy zakażone osoby zmarły - poinformował Instytut im. Roberta Kocha. Całkowita liczba wykrytych infekcji przekroczyła tym samym 190 tys.



Łącznie w Niemczech stwierdzono dotychczas 190 359 przypadków zakażenia koronawirusem. 8 885 zakończyło się śmiercią pacjentów.

07:05 Branża turystyczna domaga się rekompensat za zawieszenie związane z koronawirusem

Branża turystyczna domaga się w związku z COVID-19 odszkodowania. Straty i utracone korzyści szacuje na 141 mln zł. Kwotę pomniejszono o otrzymaną w międzyczasie pomoc od rządu - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".



Jak podaje dziennik, 84 przedsiębiorców zrzeszonych w Turystycznej Organizacji Otwartej skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty. Powód: wprowadzenie - ich zdaniem - niezgodnych z prawem zakazów i ograniczeń w związku z COVID-19, co ograniczyło wolność gospodarczą.



Nasze biznesy zostały bezprawnie zawieszone. Rząd nie ogłosił ani stanu wyjątkowego, ani stanu klęski żywiołowej. To zablokowało nam drogę do rekompensaty - tłumaczy Alina Dybaś, prezes TOO. Dodaje, że teraz branża przez 14 dni czeka na odpowiedź. Jeśli jej roszczenia nie zostaną uwzględnione, następnym krokiem będzie skierowanie sprawy do sądu.







06:50 Szumowski nie myśli o dymisji

Nie jestem dzieckiem, jestem osobą odpowiedzialną, która wie, z jakich obowiązków musi się wywiązać - stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany o to, czy rozważa odejście z resortu. Nie będą rzucał kwitami. Jednak mam dość, gdy atakuje się moją rodzinę, współpracowników i bruka moje nazwisko - dodał. Bronią mnie efekty mojej pracy - ocenił Szumowski.

06:27 Pieniądze dla misjonarzy na pomoc w czasach koronawirusa

W odpowiedzi na wiele próśb od misjonarek i misjonarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii koronawirusa, jaka dotknęła terytoria misyjne, Dzieło Pomocy Ad Gentes wraz z Komisją Episkopatu ds. Misji ustanowiły specjalny Fundusz pomocowy dla misji w dobie koronawirusa - powiedział PAP przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur. W duchu chrześcijańskiej solidarności postanowiliśmy podzielić się z najuboższymi przysłowiową kromką chleba, lekarstwami i środkami ochrony przed zarażeniem koronawirusem - dodał. Zebrano już 500 tys. zł, które przekazano do 70 parafii na zakup lekarstw, żywności dla najbardziej potrzebujących oraz środków higieny osobistej.





06:09 Włochy

Nawet o 30 procent wzrósł w tym roku we Włoszech koszt dziennego pobytu nad morzem - informuje organizacja obrony praw konsumentów. To rezultat wprowadzenia na plażach środków ochrony w związku z pandemią, w tym dystansu społecznego i poniesionych wydatków.



Więcej niż przed rokiem, od 10 do 30 procent, trzeba zapłacić za parking, wynajem łóżka do opalania i parasola na płatnych plażach, a także za jedzenie i inne usługi.



Konsumencka organizacja Codacons odnotowała na początku sezonu wakacyjnego przypadki podwyżek w różnych częściach kraju. Podano kilka przykładów: średni koszt wynajmu parasola i dwóch łóżek na cały dzień wzrósł w tym roku do 25-30 euro. Na droższych plażach cena ta sięga nawet 100 euro dziennie. Miesięczny abonament na plażę kosztuje od 500 do 600 euro.

05:47 Brazylia

Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia zarejestrowało w niedzielę 641 nowych zgonów na Covid-19 i 17 495 nowych zakażeń. W Brazylii od początku epidemii zostało zakażonych koronawirusem 1 085 038 osób.



50 617 osób zmarło w Brazylii z powodu koronawirusa od początku epidemii.



W piątek Brazylia przekroczyła barierę miliona potwierdzonych zakażeń koronawirusem odnotowując rekordową za dobę liczbę nowych przypadków zakażeń-54 771. Za wyleczone od początku epidemii uznaje się 549 386 osób.



Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.



Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro od wielu tygodni jest krytykowany przez większość społeczeństwa za bagatelizowanie zagrożenia, stwarzanego przez koronawirusa. Szef państwa wielokrotnie atakował m.in. gubernatorów stanów, których oskarżał o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 oraz "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".



05:40 WHO - rekordowy dobowy wzrost zakażeń koronawirusem

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o rekordowym dobowym wzroście zakażeń koronawirusem - 183 020 przypadków. Jak dotychczas największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem na świecie był 18 czerwca- 181 232 przypadków.

Według dobowego raportu największy wzrost zakażeń odnotowano w niedzielę w Ameryce Północnej i Południowej - ponad 116 000 nowych przypadków.

Według WHO całkowita liczba przypadków zakażeń na Covid-19 na świecie wyniosła w niedzielę 8 708 008 przypadków (przyrost dobowy- 183 020) i 461 715 zgonów (dobowy przyrost zgonów- 4743).

Dane statystyczne w rozbiciu na regiony świata, według klasyfikacji WHO, przedstawiały się następująco:

Afryka- 2 169 999 przypadków zakażeń (przyrost dobowy 8464) i 4874 zgonów ( przyrost dobowy 124)

Ameryka - 4 279 854 przypadków (116 041) i 219 144 zgonów (3224)

Wschodni obszar Morza Śródziemnego - 897 403 przypadki (18 975) 20 075 zgonów (515)

Europa - 2 527 618 przypadków zakażeń (17 922) i 193 086 zgonów (442)