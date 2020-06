32 527 zakażonych, spośród których zmarło 1 375 osób - to aktualny bilans epidemii w Polsce. Według Agencji Reutera na całym świecie zdiagnozowano już 9 mln przypadków COVID-19. W dokumencie izraelskiego Centrum Informacji i Wiedzy do Walki z Koronawirusem stwierdzono, że "w kraju występuje obecnie druga fala choroby wywołanej przez koronawirusa, która różni się cechami od pierwszej fali, ale nie jest mniej poważna". Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

- W Polsce do tej pory mamy 32 527 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 375 osób, a wyzdrowiało 17 573. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 936 osób.

- Liczba aktywnych przypadków w Izraelu w poniedziałek wieczorem wyniosła 4940, czyli jak zwraca uwagę portal Times of Israel, dwukrotnie więcej niż 7 czerwca. W dokumencie Centrum Informacji i Wiedzy do Walki z Koronawirusem, stwierdzono, że "w Izraelu występuje obecnie druga fala choroby wywołanej przez koronawirusa, która różni się cechami od pierwszej fali, ale nie jest mniej poważna"

- Koncern farmaceutyczny Sanofi spodziewa się zatwierdzenia swojej szczepionki na koronawirusa, opracowanej wspólnie z GSK, w pierwszej połowie 2021 r. Początkowo firma przewidywała wejście produktu na rynek w drugiej połowie przyszłego roku.

- Chińskie władze dały zielone światło dla rozpoczęcia prób klinicznych na ludziach kolejnego prototypu szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował koncern Chongqing Zhifei Biological Products, który opracował potencjalną szczepionkę. Prototyp opracowany został we współpracy z Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical i Instytutem Mikrobiologii Chińskiej Akademii Nauk. Będzie to już siódmy prototyp szczepionki testowany na ludziach przez chińskie firmy

10:32 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Jest 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - informuje Ministerstwo Zdrowia. Dotyczą one województw: śląskiego (129), łódzkiego (40), mazowieckiego (40), wielkopolskiego (27), pomorskiego (19), dolnośląskiego (10), podlaskiego (10), podkarpackiego (8), opolskiego (5), lubelskiego (4), małopolskiego (2), świętokrzyskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (2).



Nie żyje kolejne 16 osób zakażonych koronawirusem: 93-letnia kobieta z Łańcuta, 85-letnia kobieta z Legnicy, 68-letni mężczyzna, 74-mężczyzna i 73-letni mężczyzna z Warszawy, 64-letni mężczyzna z Radomia, 89-letni mężczyzna i 90-letni mężczyzna ze Starachowic, 91-letnia kobieta z Łodzi, 4 pacjentki ze Zgierza: 71-, 73-, 86- i 90-letnia, 54-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna z Raciborza oraz 72-letnia kobieta z Cieszyna. Wszystkie chorowały też na inne choroby.



Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 32 527. Lekarzom nie udało się uratować 1 375 chorych.



10:23 Zmarła zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Katowicach

Zmarła jedna z zakażonych koronawirusem zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Katowicach. Łącznie w zgromadzeniu Covid-19 potwierdzono u 30 zakonnic. 4 trafiły do szpitala. Pozostałe są objęte kwarantanną w domu zakonnym. Siostra przełożona powiedziała reporterce RMF FM Annie Kropaczek, że są w dobrym stanie, odizolowane od osób, które miały ujemny wynik testów.









10:18 Węgry

Pięć nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zmarł 100-letni mężczyzna chory na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



W sumie na Węgrzech stwierdzono dotąd 4107 zakażeń koronawirusem i na Covid-19 zmarło 573 chorych, w tym 60 proc. w Budapeszcie. 2600 osób uznano już za wyleczone.



W szpitalach leczonych jest obecnie 183 chorych na Covid-19, z czego 14 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa mniej niż 4200 osób.

10:13 Dane Ministerstwa Zdrowia

Do tej pory wyzdrowiało 17 573 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 936 osób, pod respiratorem jest 68 chorych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał też, że kwarantanną objętych jest 93 890 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 18 025.



10:07 Kopalnie

Minionej doby wśród zakażonych wcześniej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odnotowano blisko 200 ozdrowieńców, a wśród załogi Polskiej Grupy Górniczej - ponad 60. 10 nowych ozdrowień stwierdzono też wśród pracowników Węglokoksu Kraj.



Według zebranych we wtorek przez PAP danych z tych trzech górniczych spółek od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6297 górników z łącznie kilkunastu kopalń.



W JSW, gdzie wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, we wtorek rano liczba takich przypadków wyniosła 3849 (wzrost od poniedziałku o 9).



W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od poniedziałku przybyły dwa nowe przypadki zakażeń i łącznie jest ich 1858. Wyzdrowiało dotąd 1379 osób.



Oprócz zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało też 590 górników z należącej do spółki Węglokoks Kraj bytomskiej kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa ma tam 21 osób (w tym czterech pracowników firm współpracujących z kopalnią); w poniedziałek za chore uznawano tam 31 osób. Wyzdrowiało łącznie 569 górników.

09:14 Szczepionka Sanofi

Koncern farmaceutyczny Sanofi spodziewa się zatwierdzenia swojej szczepionki na koronawirusa, opracowanej wspólnie z GSK, w pierwszej połowie 2021 r. Początkowo firma przewidywała wejście produktu na rynek w drugiej połowie przyszłego roku.



Jak oznajmił dziennikarzom szef działu badań francuskiej firmy John Reed, Sanofi zmieniło swoją prognozę pod wpływem rozmów z przedstawicielami ciał nadzoru farmaceutycznego.



Mimo przyspieszonego harmonogramu prototyp szczepionki Sanofi opracowany we współpracy z brytyjskim koncernem GlaxoSmithKline jest daleko w tyle za konkurencją, jeśli chodzi o zaawansowanie prac. O ile Sanofi planuje rozpoczęcie badań klinicznych z udziałem pacjentów we wrześniu, w drugiej fazie badań są już m.in. trzy potencjalne szczepionki firm z Chin, a także po jednej z USA i Wielkiej Brytanii.



Jak stwierdził jednak szef Sanofi Paul Hudson, bycie liderem w tym wyścigu ma swoje minusy: pierwsze szczepionki mogą być mniej skuteczne, a poza tym firmy je produkujące mogą nie być w stanie zapewnić dostatecznej ich podaży. Sanofi tymczasem planuje wyprodukowanie miliarda dawek szczepionki w ciągu roku.





09:02 Ukraina

833 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie, 23 osoby chore na Covid-19 zmarły, a 314 wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. Znów najwięcej infekcji - 240 - potwierdzono w obwodzie lwowskim.



Bilans zakażonych na Ukrainie wzrósł tym samym do 38 074, a zgonów do 1035. Aktywnych przypadków jest ponad 20 tysięcy.



Najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w Kijowie (4429), w obwodzie czerniowieckim (4419) i w obwodzie lwowskim (4220).



08:37 Szczepionka - Chiny

Chińskie władze dały zielone światło dla rozpoczęcia prób klinicznych na ludziach kolejnego prototypu szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował koncern Chongqing Zhifei Biological Products, który opracował potencjalną szczepionkę.



Prototyp opracowany został we współpracy z Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical i Instytutem Mikrobiologii Chińskiej Akademii Nauk.

Będzie to już siódmy prototyp szczepionki testowany na ludziach przez chińskie firmy. Łącznie na świecie trwają prace nad ponad 100 projektami, z których kilkanaście weszło już w etap prób klinicznych. Żaden z nich nie przeszedł jak dotąd szeroko zakrojonych prób trzeciej fazy, wymaganych przed wprowadzeniem na rynek.

07:17 Badanie: Ponad połowa hospitalizowanych z powodu Covid-19 ma problemy z połykaniem

Ponad 53 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu zachorowania na COVID-19 ma problemy z połykaniem - wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z dwóch placówek medycznych z Katalonii.



07:00 Izrael

Przyjęty przez ministerstwo obrony Izraela i uwzględniający ekstremalny rozwój wypadków, scenariusz dla drugiej fali epidemii koronawirusa przewiduje 125 tys. chorych, 7,5 tys. hospitalizowanych, w tym 2,5 tys. podłączonych do respiratorów i setki zmarłych.



Został przedstawiony przez szefa sztabu kryzysowego pułkownika Nochiego Mendela ministrowi obrony Beniemu Gancowi - informuje dziennik "Israel Hajom".



Liczba aktywnych przypadków w Izraelu w poniedziałek wieczorem wyniosła 4940, czyli jak zwraca uwagę portal Times of Israel, dwukrotnie więcej niż 7 czerwca. Jeśli bilans ten podwoi się ponownie, Izrael przekroczy rekordową liczbę aktywnych zakażeń z 15 kwietnia, 9808.



W dokumencie Centrum Informacji i Wiedzy do Walki z Koronawirusem, który został rozpowszechniony w czasie weekendu, stwierdzono, że "w Izraelu występuje obecnie druga fala choroby wywołanej przez koronawirusa, która różni się cechami od pierwszej fali, ale nie jest mniej poważna" - podaje dziennik "Haarec".



05:51 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 503 do 190 862 - poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI) zajmujący się chorobami zakaźnymi.



Kolejnych 10 osób zmarło - co zwiększyło liczbę zgonów z powodu pandemii do 8 895.



Jak wcześniej informował RKI współczynnik reprodukcji koronawirusa, zwany "R", wzrósł w Niemczech do 2,88 .



Współczynnik wynoszący 2,88 oznacza, że 100 osób zainfekowanych koronawirusem zakaża średnio 288 ludzi. Aby epidemia zaczęła stopniowo wygasać współczynnik ten musi wynosić mniej niż jeden.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

05:45 Nowy Jork

Nowy Jork / Peter Foley / PAP/EPA

W poniedziałek według wstępnych szacunków w mieście Nowy Jork ok. 300 tys. osób wróciło do pracy. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tylko 10 ofiar śmiertelnych koronowirusa.



Miasto wkroczyło w drugą fazę reaktywowania gospodarki. Faza pierwsza była bardzo ważna. Ale faza druga to naprawdę ogromny krok naprzód dla tego miasta. To właśnie teraz ruszy większość naszej gospodarki - przekonywał burmistrz Bill de Blasio na konferencji prasowej.



Rozluźnienie restrykcji pozwala na otwarcie po raz pierwszy od trzech miesięcy biur i restauracji na wolnym powietrzu. Udostępniono też klientom sklepy ze sprzedażą detaliczną. Pośród innych usług można korzystać z zakładów fryzjerskich, ale nie z kosmetycznych czy masaży.



Otwarto place zabaw. Jednak amatorzy grania w koszykówkę, piłkę nożną oraz innych zbiorowych dyscyplin sportu muszą jeszcze poczekać.



05:40 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 4 577 nowych potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 i 759 kolejnych zgonach.



Łączna liczba zachorowań wzrosła do 185 122 a zgonów do 22 584.



Rząd przyznaje, że liczby te najprawdopodobniej nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w dziedzinie pandemii. W kraju przeprowadza się zbyt małą liczbę testów.



Meksyk jest drugim po Brazylii krajem w Ameryce Łacińskiej i siódmym na świecie pod względem śmiertelności i liczby zakażeń.



05:25 Brazylia

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiedział obniżenie co najmniej o połowę dodatku nadzwyczajnego dla najbardziej potrzebujących z powodu pandemii Covid-19. Brazylia się zadłuża, nie można ryzykować zaciągania długów nie do spłacenia - oświadczył Bolsonaro w programie telewizyjnym.



Nie możemy utrzymać wypłat z tytułu pomocy nadzwyczajnej na dotychczasowym poziomie 600 reali. Kosztuje nas ona co miesiąc 50 miliardów. Jeśli nasz kraj zadłuży się jeszcze bardziej, będziemy mieli problemy - dodał.



Przy obecnym kursie 1 dolar USA - 5,27 brazylijskich reali, miesięczna pomoc dla najbardziej potrzebujących Brazylijczyków miałaby się zmniejszyć - według zapowiedzi szefa brazylijskiego państwa - o połowę do równowartości ok. 60 dolarów USA.



Według przewidywań największych brazylijskich dzienników, odrzucenie przez parlament zapowiedzi prezydenta jest jednak całkowicie możliwe.



Od początku pandemii bezrobocie w Brazylii, które w kwietniu tego roku wynosiło 12,6 proc., wzrosło na początku czerwca wskutek wyhamowania gospodarki do 16 proc.

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało o wzroście w ciągu ubiegłych 24 godzin potwierdzonych przypadków koronawirusa o 21 432 oraz o 654 kolejnych zgonach. Łączna liczba zachorowań przekroczyła już 1,1 mln a ofiar śmiertelnych osiągnęła 51 271.



Tak w ten weekend wyglądały plaże w Rio / Antonio Lacerda / PAP/EPA

Dzień wcześniej miłośnicy opalania się i kąpieli zapełnili słynne plaże Rio de Janeiro, w tym opiewane w piosenkach i filmach Copacabanę i Ipanemę. Większość nie miała masek ani nie przestrzegała zaleconego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dystansu co najmniej 1 metra między sobą.