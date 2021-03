​W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 20 870 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Dla porównania - tydzień temu odnotowano ich 16 740. Zmarło 461 pacjentów z Covid-19. Zajętych jest ponad 3 tysiące respiratorów i ponad 31 tys. łóżek covidowych. W niektórych placówkach - m.in. w Zakopanem - zaczyna brakować wolnych respiratorów. Kontrole sanitarne, które trwają od lutego na granicach z Czechami i ze Słowacją, od dziś będą też prowadzone na pozostałych lądowych granicach Polski stanowiących wewnętrzne granice Unii Europejskiej, czyli z Niemcami i z Litwą. Wjeżdżających do Polski weryfikować będą patrole. Przywódcy 23 krajów i Światowa Organizacja Zdrowia poparli pomysł stworzenia międzynarodowego traktatu, który pomógłby światu poradzić sobie z przyszłymi zagrożeniami zdrowotnymi, takimi jak pandemia koronawirusa. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ewakuacja pacjentów z tymczasowego szpitala zakaźnego w siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

13:32 BioNTech i Pfizer zapowiadają zwiększenie produkcji szczepionki

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech powiadomiła, że wraz ze swoim partnerem, amerykańską firmą Pfizer, spodziewa się zwiększyć zdolność produkcyjną i wytworzyć do 2,5 mld dawek szczepionki na Covid-19 do końca 2021 r. po uruchomieniu nowego zakładu w Niemczech.



Na początku marca Pfizer przekazał, że w tym roku wraz z BioNTech wyprodukuje prawdopodobnie od 2,3 do 2,4 miliarda dawek.

13:30 Świętokrzyskie

W kolejnych świętokrzyskich szpitalach przybędzie miejsc dla chorych na Covid-19. Rezerwa wolnych łóżek wynosi około 12 proc. Sytuacja jest trudna - nie ukrywa wojewoda świętokrzyski.



Rezerwy wolnych łóżek są niewielkie. Miejsca, które przygotowujemy, są natychmiast zajmowane. Tylko w ciągu weekendu w szpitalach przybyło nam 150 osób. Tymczasem wcześniej wciągu tygodnia było to 250 osób - powiedział Zbigniew Koniusz.



Zaznaczył, że kolejne miejsca dla chorych są przygotowane w szpitalach w Busku Zdroju i Skarżysku Kamiennej.

12:50 Poznań: 12 pacjentów z Covid-19 ewakuowanych do innej placówki

12 zaintubowanych pacjentów tymczasowego szpitala na Międzynarodowych Targach Poznańskich trzeba było ewakuować do innej placówki. Powodem są problemy techniczne z instalacją tlenową.

Chodzi o spadek ciśnienia w instalacji tlenowej w jednej z hal przeznaczonych na tymczasowy szpital. Ewakuowani pacjenci to osoby w najcięższym stanie, wymagający podłączenia do respiratora. Zostali oni ewakuowani do szpitala miejskiego im. Józefa Strusia przy Szwajcarskiej, który od roku leczy wyłącznie pacjentów z Covid-19.

W ewakuacji pacjentów, po wdrożeniu procedur kryzysowych, oprócz ratowników medycznych biorą także strażacy. Pozostali pacjenci, jak zapewnia administracja szpitala tymczasowego, są bezpieczni. Dziś rano przebywało w nim 258 chorych, z których 17 było podłączonych do respiratorów.

12:45 Zakopane: Zaczyna brakować respiratorów dla pacjentów z Covid-19

Szpital w Zakopanem, w którym uruchomiono 152 miejsca dla chorych na Covid-19 przyjmuje pacjentów z całej Małopolski, a nawet ze Śląska. Niestety, w placówce zaczyna brakować respiratorów.

Jak mówi RMF FM dyrektor do spraw medycznych zakopiańskiego szpitala Małgorzata Czaplińska, dzisiaj rano zajętych było 51 tak zwanych łóżek covidowych. Już jednak transportowanych jest kolejnych czterech zakażonych koronawirusem między innymi z Oświęcimia, a telefon właściwie nie milknie. Dzwonią lekarze ze Śląska i innych szpitali w Małopolsce, którzy szukają miejsc dla swoich pacjentów.

Największy problem jest z respiratorami. Szpital ma ich 16 dla najciężej chorych zakażonych koronawirusem. Wczoraj dowieziono czterech pacjentów w ciężkim stanie z Wadowic, a dzisiaj jedzie kolejny z Myślenic. W tej sytuacji w placówce pozostanie jeden wolny respirator dla chorych na Covid-19.

12:36 Warmińsko-mazurskie: Do szpitali covidowych trafiają osoby spoza województwa

Do szpitali covidowych w województwie warmińsko-mazurskim mogą trafiać pacjenci spoza tego województwa. Na razie jest to doraźne działanie, ale nie wykluczone, że zostaną wskazane konkretne placówki.



Pacjentów spoza województwa przyjął już szpital w Szczytnie - to m.in. kilka osób z północnej części Mazowsza. Na razie w szpitalu tymczasowym w Szczytnie przebywa ponad 50 osób. Na początku kwietnia placówka ma być rozbudowana o 30 łóżek covidowych. W województwie jest siedem szpitali przeznaczonych w pełni dla pacjentów z koronawirusem, a w 24 kolejnych są oddziały covidowe.

12:19 Szpital w Żywcu zwiększy liczbę łóżek covidowych

Żywiecki szpital zadecydował o zwiększeniu liczby łóżek covidowych o kolejnych 40. Będzie ich tam łącznie 116 - poinformowała placówka. W ubiegłym tygodniu utworzono tam 30 miejsc, które szybko zostały zajęte przez chorych.

Dyrekcja szpitala wskazała w komunikacie, że dowodem na to, "jak niezmiernie potrzebna jest pomoc pacjentom, którzy ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem, są dostawy tlenu do placówki". "Jeszcze w styczniu zapas tlenu był uzupełniany raz w miesiącu, a obecnie 6-tonowy zbiornik musi być napełniany nawet co drugi dzień" - podkreślono.

12:07 Bon gastronomiczny będzie nową formą wsparcia dla restauratorów?

Rząd jest zgodny co do utworzenia bonu gastronomicznego - ustalili dziennikarze RMF FM. Premier ma ujawnić szczegóły na konferencji prasowej w drugiej połowie tego tygodnia. Wtedy też ma zostać ogłoszona nowa pomoc dla firm.

11:00 Niemal 21 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 20 870 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Dla porównania - tydzień temu odnotowano ich 16 740. Zmarło 461 pacjentów z Covid-19. Zajętych jest ponad 3 tysiące respiratorów i ponad 31 tys. łóżek covidowych.





10:12 Premier Włoch zaszczepił się przeciwko Covid-19

Premier Włoch Mario Draghi zaszczepił się przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca. Zaszczepiona została też żona szefa rządu Maria Serenella Cappello.

Draghi wraz z żoną pojechali rano do polowego ośrodka szczepień koło rzymskiego dworca kolejowego Termini.

73-letni premier został zaszczepiony zgodnie z kalendarzem kampanii w stołecznym regionie Lacjum, gdzie przyjmowane są obecnie zapisy osób powyżej 70 lat.

We Włoszech zaszczepiono dotąd 9,6 miliona osób, w tym 3 miliony dwiema dawkami.





09:40 Pinkas: System nie jest z gumy, ludzie są zmęczeni

Nie mamy wyjścia. System nie jest z gumy, potrzebuje kadry. Ludzie są zmęczeni - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jarosław Pinkas, pytany o wydolność służby zdrowia. Jest dużo przypadków śmiertelnych. Ten wirus jest inny - podkreślał były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

09:31 Kolejni piłkarze reprezentacji Polski zakażeni koronawirusem

Pech nie opuszcza piłkarskiej reprezentacji Polski. Zakażenie koronawirusem wykryto u Kamila Piątkowskiego i Grzegorza Krychowiaka.

09:20 Zmiany w programie szczepień w Polsce

Odejście od szczepień konkretnych grup i uruchomienie szczepień masowych - to spodziewane zmiany w programie szczepień w drugim kwartale tego roku. Dziś po południu oficjalnie mają je przedstawić premier Mateusz Morawiecki i pełnomocnik rządu ds. szczepień minister Michał Dworczyk. Ich wspólną konferencję zaplanowano na godz. 15.

08:09 Pierwsi chorzy w szpitalu w Pyrzowicach

Pierwszy chory trafił w nocy z poniedziałku na wtorek do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach - drugiej takiej placówki w województwie śląskim, uruchomionej z początkiem tego tygodnia. Do godz. 7 rano szpital przyjął w sumie 13 chorych na Covid-19.

Pierwszy pacjent został przywieziony po godz. 1 w nocy, do 7 rano przyjęto w sumie 13 osób - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu - placówki patronackiej szpitala tymczasowego w Pyrzowicach - Jolanta Wołkowicz.

Szpital w Pyrzowicach przygotowała jesienią ubiegłego roku spółka Węglokoks. Dotychczas nie było potrzeby jego uruchamiania, ale w trzeciej fali pandemii w województwie śląskim miejsc w szpitalach ubywa bardzo szybko.

07:50 Ponad 200 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

218 lekarzy spoza Unii Europejskiej złożyło wnioski o pracę w Polsce. To w dużej mierze lekarze ze wschodu - Białorusi i Ukrainy - i efekt uproszczenia przepisów dotyczących pracy takich medyków.

Na razie resort zdrowia zaopiniował pozytywnie co najmniej 80 wniosków, więc tylu lekarzy może w Polsce leczyć. Teoretycznie potrzebne jest też prawo do wykonywania zawodu przyznane przez okręgową izbę lekarską, ale po uproszczeniu przepisów medycy mogą leczyć nawet, jeśli izba takiego prawa nie wyda. Czasowo upoważnia do tego tylko decyzja resortu. Wiele szpitali nie ukrywa, że liczy na pomoc lekarzy spoza Unii - np. lecznica w Siedlcach ma na liście 19 medyków ze wschodu, którzy starają się o możliwość pracy w Polsce.

07:16 Żłobki i przedszkola nie dla ozdrowieńców

"Ozdrowieńcy przez sześć miesięcy są zwolnieni z kwarantanny, ale nie mogą posłać dziecka do żłobka lub przedszkola podczas lockdownu. Nawet, jeśli przeszło Covid. Taką możliwość mają za to m.in. medycy, mundurowi, niektórzy nauczyciele i pracujący w domach pomocy społecznej, choć ich dzieci mogą przecież przynieść koronawirusa do placówki" - czytamy w najnowszym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Mam masę pytań o rodziny ozdrowieńców. Nie roznoszą choroby, chcą i mogą pracować, a w obecnej sytuacji nie mogą posłać dzieci do żłobków - żali się dyrektorka niepublicznej placówki z Krakowa.

"Rz" wskazała, że ani Ministerstwo Edukacji i Nauki, ani Ministerstwo Rodziny, ani Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziały na pytania o sensowność zamykania przedszkoli i żłobków przed małymi ozdrowieńcami.

07:11 Ardanowski: Plan pomocy gospodarce w wydźwignięciu się z kryzysu nie uwzględnia wszystkich potrzeb wsi

Dzisiaj wnikliwie analizujemy plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej. Nawet najlepszy plan wymaga konkretnych środków finansowych. Już dzisiaj podnoszę, że pieniędzy nie jest dużo. Plan pomocy gospodarce w wydźwignięciu się z kryzysu po Covid-19 nie uwzględnia wszystkich potrzeb wsi - powiedział przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski w wywiadzie dla "Naszego Dziennika". Podkreślił, że tych środków jest "żenująco mało". Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że na rolnictwo ma być przeznaczone jedynie 20 proc. całej puli. Na szczęście są to programy w trakcie przygotowania. Oczekuję, że tych pieniędzy będzie więcej - wskazał.

Były minister rolnictwa ocenił, że wieś powinna dostać z tej puli tyle pieniędzy, jaki procent społeczeństwa zajmują mieszkańcy obszarów wiejskich. Jeżeli ktoś chce zastosować inne obiektywne kryterium, to chętnie go wysłucham. Ale uważam, że warunki życia mieszkańców wsi muszą się poprawić. Wierzę w to, że dzięki ciężkiej pracy możemy ponownie stać się pierwszym politycznym wyborem mieszkańców wsi - wskazał.

07:00 Nowe dane o szczepieniach w Polsce

Przekroczono w Polsce próg 2 mln osób zaszczepionych dwiema dawkami przeciwko Covid-19 - wynika z rządowych danych. W połowie kwietnia do kraju ma dotrzeć szczepionka kolejnej firmy Johnson&Johnson.

05:10 Ponad 20 państw popiera "antycovidowy" traktat

Przywódcy 23 krajów i Światowa Organizacja Zdrowia poparli pomysł stworzenia międzynarodowego traktatu, który pomógłby światu poradzić sobie z przyszłymi zagrożeniami zdrowotnymi, takimi jak pandemia koronawirusa.



Pomysł takiego dokumentu, który zapewniłby powszechny i sprawiedliwy dostęp do szczepionek, leków i diagnostyki pandemii, przedstawił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na szczycie G20 w listopadzie ubiegłego roku. Teraz uzyskał on formalne poparcie przywódców Fidżi, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rwandy, Kenii, Francji, Niemiec, Grecji, Korei, Chile, Kostaryki, Albanii, RPA, Trynidadu i Tobago, Holandii, Tunezji, Senegal, Hiszpania, Norwegia, Serbia, Indonezja, Ukraina i WHO.



"Będą inne pandemie i inne poważne katastrofy zdrowotne. Żaden pojedynczy rząd czy wielostronna agencja nie poradzi sobie w pojedynkę z tym zagrożeniem" - napisali przywódcy we wspólnej deklaracji. "Uważamy, że narody powinny wspólnie pracować nad nowym międzynarodowym traktatem dotyczącym gotowości i reagowania na pandemię" - stwierdzili.



Ich zdaniem głównym celem takiego traktatu byłoby wzmocnienie odporności świata na przyszłe pandemie poprzez lepsze systemy ostrzegania, wymianę danych, badania oraz produkcję i dystrybucję szczepionek, leków, diagnostyki i sprzętu ochrony osobistej.



"Jesteśmy przekonani, że jako przywódcy narodów i instytucji międzynarodowych jesteśmy odpowiedzialni za to, aby świat wyciągnął wnioski z pandemii Covid-19" - napisali przywódcy 23 państw i Światowej Organizacji Zdrowia.





05:05 Kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą

Kontrole sanitarne, które trwają od lutego na granicach z Czechami i ze Słowacją, od wtorku będą też prowadzone na pozostałych lądowych granicach Polski stanowiących wewnętrzne granice Unii Europejskiej, czyli z Niemcami i z Litwą. Wjeżdżających do Polski weryfikować będą patrole.



Wszyscy podróżujący do Polski, każdego rodzaju transportem, podlegać będą obowiązkowej kwarantannie. Przybywających ze strefy Schengen z kwarantanny zwolni m.in. negatywny test na obecność koronawirusa nie starszy niż 48 godzin. Test nie zwolni z kwarantanny podróżujących z kraju spoza strefy Schengen, w którym go wykonają.



Dotychczas na kwarantannę kierowano osoby przekraczające polską granicę stanowiącą granicę zewnętrzną UE oraz przekraczające granicę wewnętrzną UE podróżujące transportem zbiorowym.