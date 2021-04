W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 30 546 nowych zakażenia koronawirusem. Zmarło 497 pacjentów z Covid-19. Obecnie zajętych jest ponad 3,1 tys. respiratorów i niemal 32 tys. łóżek covidowych. E-rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 została wznowiona – poinformował w nocy z czwartku na piątek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Niestety, podobnie jak wczoraj, po kilku godzinach pojawiły się problemy. Jak ogłosiło brazylijskie ministerstwo zdrowia, w marcu z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 66,5 tys. osób. Był to najgorszy miesiąc od wybuchu epidemii. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Patrol policji i przechodnie w maseczkach na warszawskich bulwarach / Paweł Supernak / PAP

10:50 Ponad 30 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 30 546 nowych zakażenia koronawirusem. Zmarło 497 pacjentów z Covid-19. Obecnie zajętych jest ponad 3,1 tys. respiratorów i niemal 32 tys. łóżek covidowych.

10:20 Budapeszt: Ofiary Covid-19 upamiętnione kamykami

Długi sznur z ponad 20 tys. kamyków ułożono na wyspie Małgorzaty w Budapeszcie, upamiętniając w ten sposób osoby zmarłe na Covid-19 na Węgrzech. Inicjatorką akcji jest Partia Ludowa Nowy Świat, której przewodniczy menedżer służby zdrowia Gabriella Lantos.



Na każdym kamyku napisano liczbę, pod którą osoby figurują w oficjalnej statystyce, oraz ich wiek. Ułożono je przy ścieżce rowerowej od strony Pesztu na wstążce w węgierskich barwach narodowych: czerwono-biało-zielonej.

09:30 Znów są problemy z rejestracją na szczepienia

Po wielkiej wpadce - seria mniejszych: nasi Słuchacze i Internauci donoszą o problemach z zapisaniem się na szczepienie przeciw Covid-19 i ze zmianą - obowiązkową - wyznaczonego im wczoraj terminu. Według sygnałów, które otrzymujemy, kłopoty dotyczą wszystkich trzech ścieżek rejestracji: infolinii, systemu esemesowego i Internetowych Kont Pacjenta.

08:20 Ponad 81 tys. nowych zakażeń w Indiach

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano ponad 81 tys. nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od sześciu miesięcy - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Ponad połowę infekcji wykryto w stanie Maharasztra ze stolicą w Bombaju.



Liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Indiach wzrosła w piątek o 469 i wynosi obecnie 163 396. Więcej jest tylko w USA, Brazylii i Meksyku.

08:18 Rekord zakażeń i zgonów na Ukrainie

Na Ukrainie w czwartek zarejestrowano najwięcej zakażeń koronawirusem (prawie 20 tys.) i zgonów (433) od początku pandemii - wynika najnowszych z danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. To trzeci dzień z rzędu z rekordową liczbą zmarłych.



Zakażenie wykryto w czwartek u ponad 800 dzieci i prawie 500 pracowników medycznych. Do szpitali przyjęto ponad 5 tys. osób, a za wyleczonych uznano ok. 10 tys. pacjentów.

07:50 Lekarze apelują o samodyscyplinę w czasie świąt

"Apelujemy do pacjentów o samodyscyplinę w czasie świąt!" - podkreślają lekarze w rozmowie z RMF FM. Wielkanoc przypada na szczyt trzeciej fali pandemii w Polsce. W czasie świąt także musimy pamiętać o zaleceniach sanitarnych - zaznacza kardiolog profesor Filip Szymański. Za naszego pacjenta nie założymy maseczki, nie podejmiemy decyzji, jak duża liczba osób będzie miała siedzieć przy świątecznym stole - dodaje.

05:55 Irlandia rozszerza wymóg kwarantanny

Irlandia rozszerzyła obowiązek odbywania 12-dniowej płatnej kwarantanny w wyznaczonych hotelach przez przyjezdnych z kolejnych 26 państw i terytoriów. Mimo sugestii naczelnego lekarza kraju rząd nie dopisał do listy żadnego kraju UE ani USA.

Wśród krajów dodanych do listy jest dziewięć europejskich: Albania, Andora, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, San Marino i Serbia, a także m.in. Izrael, Katar i Nigeria. W przypadku wszystkich nowo dopisanych państw i terytoriów obowiązek odbycia kwarantanny w hotelach wejdzie w życie w najbliższy wtorek od godz. 4 rano.



Ponieważ z liczącej dotychczas 33 pozycji listy zdjęty został Mauritius, obowiązkowa kwarantanna w hotelach będzie dotyczyła przyjazdów z 58 państw i terytoriów - 19 z Afryki, 18 z obu Ameryk, po 10 z Europy i Azji oraz jednego z Oceanii. Jedynym państwem członkowskim UE, po przyjeździe z którego jest jest to wymagane, pozostaje Austria.



05:25 Marzec najgorszym miesiącem epidemii w Brazylii

Jak ogłosiło brazylijskie ministerstwo zdrowia, w marcu z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 66,5 tys. osób. Był to najgorszy miesiąc od wybuchu epidemii - podkreślono. Od marca 2020 r. zmarły 325 284 osoby. W lutym liczba zgonów wynosiła 30,4 tys.

W ciągu ostatniej doby zmarło 3769 Brazylijczyków, a liczba nowych zakażeń koronawirusem wyniosła 91 097. W Brazylii - drugim po USA kraju świata najmocniej zaatakowanym przez Covid-19 - zarejestrowano dotąd łącznie 13 mln zakażeń koronawirusem



W największym mieście kraju i zarazem jego stolicy gospodarczej - Sao Paulo, aż 64 proc. zakażeń spowodowała w ub. miesiącu nowa odmiana koronawirusa, która jest znacznie groźniejsza niż poprzednie mutacje, oznaczona jako wirus typu P1 (P 1). Wariant ten pochodzi ze stolicy Amazonii, Manaos, gdzie epidemii towarzyszy najwyższy w kraju wskaźnik śmiertelności wśród chorych.

05:10 Doprecyzowanie przepisów dot. siłowni i basenów

Od dziś tylko kadry narodowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą mogły korzystać z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness - ogłosiło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

"Wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą uprawnieni do korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness. 2 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów (...), które doprecyzowuje regulacje w zakresie korzystania z wymienionych obiektów" - napisano w ministerialnym komunikacie.

Ograniczenie dostępu do tych obiektów, wprowadzone już w marcu m.in. dla sportowców-amatorów, to efekt dużej liczby zakażeń Covid-19. Wchodząca w życie w piątek zmiana ma na celu ułatwienie zadania sportowcom, którzy przygotowują się do udziału w igrzyskach - w miejscach, w których trenują, nie będą mogły pojawiać się już żadne osoby, niebędące członkami narodowych kadr.

Obecnie nie mogą odbywać się żadne rozgrywki poza zawodowymi, ale i w nich musi obowiązywać ścisły rygor sanitarny, a na trybuny nie mają wstępu kibice. Amatorzy mogą trenować jedynie poza obiektami sportowymi.

"Niezwłocznie po odnotowaniu poprawy sytuacji epidemicznej, MKDNiS podejmie wszelkie starania, aby przywrócić jak najszerszą dostępność tych obiektów" - dodano w komunikacie.

05:05 E-rejestracja na szczepienia wznowiona

E-rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 została wznowiona - poinformował w nocy z czwartku na piątek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS-ów.

W czwartek rano minister Dworczyk informował w Porannej rozmowie w RMF FM, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.



Na późniejszej konferencji prasowej Dworczyk przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego wstrzymano rejestrację; do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.