21 236 potwierdzonych zakażeń i 995 ofiary śmiertelne – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Wciąż najwięcej zakażeń notuje się na Śląsku. Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 9 194 zakażonych. Od poniedziałku część uczniów ma wrócić do szkół. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 1127 chorych na COVID-19. Jeśli obecny trend się utrzyma, w najbliższych kilkudziesięciu godzinach liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju przekroczy 100 tysięcy.

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 21 236 zakażonych i 995 ofiary śmiertelne. Wyzdrowiało już 9 194 osób.

- Już jutro część uczniów w Polsce wróci do szkoły. Placówki oświatowe będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym. Nauczyciele i dyrektorzy są pełni obaw. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj>>>

- W najbliższych godzinach liczba ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczy 100 tysięcy.

14:43 KULTURA W CZASACH PANDEMII. INTERNETOWE PREMIERY

Premiery dwóch koncertów odbędą się 29 i 30 maja na internetowym profilu Fabryki Pełnej Życia (FPŻ) w Dąbrowie Górniczej (Śląskie). Wydarzenia zastąpią planowany wcześniej festiwal, który nie może się odbyć z udziałem publiczności z powodu epidemii.





14:27 PIELGRZYMKA SŁUŻBY ZADROWIA NA JASNĄ GÓRĘ. PREZYDENT DZIĘKOWAŁ WSZYSTKIM ZA POŚWIĘCENIE

Uczestnictwo w 96. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę to wyraz wdzięczności, wspólnoty i podziękowania dla tego środowiska - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda, który w częstochowskim sanktuarium uczestniczył w mszy w intencji służby zdrowia.

Wiedziałem, że jest Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę. Czułem się z jednej strony w duchowym, ale i państwowym obowiązku, żeby być tutaj z nimi, i dać tym samym wyraz wdzięczności wobec wszystkich pracowników służby zdrowia w naszym kraju, którzy w tych ostatnich tygodniach, miesiącach poświęcali się i dawali wielokrotnie przykład wielkiej dzielności i oddania w sprawie swojego powołania, jakim jest służba drugiemu człowiekowi w ramach ochrony zdrowia - mówił prezydent, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

Pielgrzymi przed rozpoczęciem mszy świętej z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej w ramach 96. Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę w Częstochowie / Krzysztof Sitkowski/KPRP / PAP

Jestem im za to ogromnie wdzięczny i chciałem być tu z nimi, pomodlić się za nich. Wiem, że wielu z nich, sprawując tę posługę również zachorowało - także za ich zdrowie, za powrót do zdrowa wszystkich tych, którzy jeszcze są chorzy; i podziękować za to, że mogli służyć, że są z nami. To w intencji ich oraz ich rodzin tutaj byłem. Chciałem, żeby mieli poczucie, że także i w ten sposób jestem z nimi; dać wyraz mojej wdzięczności, wspólnoty i przede wszystkim podziękowania - dodał Andrzej Duda.

14:13 KORONAWIRUS WŚRÓD GÓRNIKÓW KOPALŃ WĘGLOKOKSU

W należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek w Bytomiu do niedzieli rano potwierdzono (po korekcie statystyk) 545 przypadków koronawirusa wśród załogi i pracowników zewnętrznych firm usługowych (73). 27 pracowników wyzdrowiało, 19 objęto kwarantanną.



Pięć kopalń, które wcześniej z powodu koronawirusa wstrzymało wydobycie węgla, w ostatnich dniach stopniowo rozpoczęło wznawianie eksploatacji. Np. w kopalni Pniówek w piątek do pracy powróciło ok. 1,5 tys. zdrowych pracowników, a kopalnia Bobrek doszła już do ponad połowy normalnej wielkości wydobycia.

14:02 KORONAWIRUS W PGG

W ciągu minionej doby nieznacznie wzrosła także liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej - do niedzieli potwierdzono zakażenie u 1392 pracowników, wobec 1371 raportowanych dobę wcześniej (wzrost o 21 przypadków). 2086 osób przebywa w kwarantannie. W ramach badań przesiewowych od pracowników pobrano ponad 22 tys. wymazów do testów na obecność Sars-CoV-2.



Najwięcej chorych jest w należących do PGG kopalniach: Jankowice (670), Sośnica (436) i Murcki-Staszic (217). W ostatnich dniach pod kątem SARS-Cov-2 badani byli pracownicy kopalni Bielszowice (jedna z trzech części kopalni Ruda) w Rudze Śląskiej - dotąd potwierdzono tam 38 przypadków koronawirusa, wobec 33 raportowanych dobę wcześniej.

13:53 DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA W POLSCE

Na koronawirusa przebadano dotąd 767 441 próbek. Przebadano 701 969 osób - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 16,5 tys. testów - przekazał resort.



13:43 LUFTHANSA PRZYWRACA LOTY

Lufthansa od połowy czerwca ponownie uruchomi połączenia w 20 kierunkach, głównie do ciepłych krajów.

W planach jest Wenecja, greckie wyspy Kreta i Rodos, Faro na południu Portugalii, a także hiszpańska Majorka, Ibiza i Malaga

Przed prawie dwoma tygodniami Lufthansa ujawniła tez plany wznowienia lotów do Los Angeles, Toronto czy Bombaju od czerwca,

Linie rozmawiają z niemieckim rządem o dofinansowaniu w wysokości 9 miliardów euro.

13:25 BIAŁORUŚ

Ponad 36 tys. przypadków zakażenia koronawirusem zdiagnozowano na Białorusi od początku epidemii, w tym w ciągu ostatniej doby potwierdzono 954 infekcje - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.



Dokładna liczba potwierdzonych infekcji od wybuchu epidemii wynosi 36 198.



Resort zdrowia poinformował również, że za wyleczonych uznano 14 155 pacjentów. Ogółem zmarło 199 osób, w tym pięć z soboty na niedzielę.

13:07 KORONAWIRUS WŚRÓD GÓRNIKÓW

50 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników dwóch spółek węglowych. Ogółem w niedzielę rano zakażonych było 3323 górników z kilkunastu kopalń, wobec 3273 osób raportowanych w sobotę rano.



Wśród górników wykonano dotąd ponad 36 tys. badań przesiewowych na obecność koronawirusa - w ramach tych testów potwierdzono 2555 zakażeń.



Górnicy to niespełna 48 proc. spośród 6958 wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim. W niedzielę rano śląski sanepid poinformował o potwierdzeniu w regionie (nie tylko w kopalniach) 161 nowych przypadków Sars-CoV-2.



Wśród górników największy minionej doby wzrost zachorowań (o 33) potwierdzono w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), gdzie choruje łącznie 1386 osób, wobec 1353 dobę wcześniej.

13:00 WIERNI WRÓCILI NA PLAC ŚWIĘTEGO PIOTRA

Po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy wierni powrócili na plac Świętego Piotra, by wysłuchać i zobaczyć papieża Franciszka.

W południe zwrócił się on do wszystkich z biblioteki w Pałacu Apostolskim. Grupy wiernych oglądały transmisję na placu.

Po odmówieniu modlitwy Franciszek stanął w oknie Pałacu Apostolskiego i tym razem miał okazję pozdrowić wszystkich obecnych, którzy głośno go pozdrawiali i oklaskiwali.

Przez ponad dwa miesiące oglądał i błogosławił pusty plac.

12:46 POLACY PLANUJĄ WAKACJE

Miejsca noclegowe w hotelach położonych z dala od skupisk ludzi są już wyprzedane.



Można jeszcze znaleźć wolne pokoje w obiektach w miejscowościach wypoczynkowych, a te w miastach świecą pustkami - informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.



Turysci najchętniej pytają o wolnostojące domki w leśnej głuszy.

12:31 PROTESTY W HISZPANII

W Hiszpanii masowe protesty przeciwko wolnemu znoszeniu ograniczeń związanych z koronawirusem.

Wczoraj na ulice wyszyły i wyjechały tysiące ludzi, domagając się szybszego powrotu do normalności. Taki powrót według premiera Pedro Sanczeza ma nastąpić od 1 lipca.

W Hiszpanii masowe protesty przeciwko wolnemu znoszeniu ograniczeń związanych z koronawirusem / PACO SANTAMARIA / PAP/EPA

12:20 ROSJA

W Rosji zmarły w ciągu ostatniej doby 153 osoby zakażone koronawirusem. Jest to najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednej doby. Jak poinformował w niedzielę sztab rządowy, od soboty wykryto 8599 nowych infekcji - najmniej od trzech tygodni.



12:13 CHIŃSKIE MSZ GOTOWE DO WSPÓŁPRACY W WYJAŚNIANIU POCHODZENIA KORONAWIRUSA

Chiny "są gotowe" do współpracy międzynarodowej w celu ustalenia źródła nowego koronawirusa - zadeklarował w niedzielę na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi w sytuacji, gdy jego kraj obwiniany jest o wybuch pandemii Covid-19.



Według szefa chińskiej dyplomacji taka współpraca powinna polegać na zaniechaniu - jak to ujął - "ingerencji politycznej". Wang oskarżył amerykańskich polityków o "rozpowszechnianie plotek" w celu "stygmatyzowania Chin".



Jednocześnie wyraził uznanie dla szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który według niego wykonał świetną pracę w walce z koronawirusem.

12:00 POZNAŃ

Od poniedziałku, zgodnie z rozporządzeniem rządu, Urząd Miasta w Poznaniu zmieni zasady obsługi bezpośredniej mieszkańców. Liczba osób przebywających w jednym pomieszczeniu nie będzie uzależniona od jego powierzchni, tylko od liczby stanowisk obsługi.



W komunikacie poznańskiego magistratu podkreślono, że do tej pory w urzędach obowiązywał limit jednej obsługiwanej osoby na 15 mkw. powierzchni pomieszczenia. Od poniedziałku ta zasada się zmieni. "W jednym pomieszczeniu może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi" - zaznaczono.

11:48 KANADA

Prawie dwie trzecie Kanadyjczyków uważa, że rząd powinien wydać tyle, ile trzeba na odbudowę gospodarki po COVID-19, nawet jeśli oznacza to duże deficyty budżetowe. Zwolenników aktywnej polityki rządu (64 proc.) jest prawie dwa razy więcej niż zwolenników cięć budżetowych, gdy minie najgorszy kryzys (36 proc.) - wynika z badania firmy Abacus Data.





11:35 WYŚCIGI F1 PRZY PUSTYCH TRYBUNACH

Wszyscy kierowcy mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną akceptują konieczność ścigania się w pierwszych wyścigach przy pustych trybunach - zadeklarował przewodniczący unii kierowców Formuły 1 Alexander Wurz.



Były austriacki kierowca wyścigowy dodał, że żaden z kierowców nie jest fanem takiego rozgrywania wyścigów, ale wszyscy mają nadzieję, że publiczność dość szybko będzie ponownie mogła zasiąść na trybunach torów.





11:28 OPOLE

Od poniedziałku urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wznawiają przyjmowanie klientów w swoich biurach - poinformowała Violetta Ruszczewska, rzecznik prasowy marszałka województwa opolskiego.





Konieczne jest przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom urzędu, nadal preferowaną formą kontaktu z klientem jest forma elektroniczna, telefoniczna bądź korespondencyjna. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych UMWO możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym - informuje Ruszczewska.







11:15 KONTROLE STRAŻY GRANICZNEJ

W sobotę skontrolowano 31,7 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 25,5 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.



11:02 NOWE PRZYPADKI ZAKAŻEŃ W ANGIELSKIEJ LIDZE

Angielska Premier League poinformowała o dwóch nowych przypadkach koronawirusa w dwóch klubach. Od czwartku do soboty testom poddano 996 osób - piłkarzy i personel klubowy. Nie ujawniono nazwisk zarażonych, którzy teraz będą izolowani przez tydzień.



Poprzednie testy na obecność koronawirusa wykonano 17 i 18 maja. Przebadano wtedy 748 osób, z których sześć było zarażonych w trzech klubach.

10:41 BADANIA SZCZECIŃSKICH NAUKOWCÓW

Czy przebieg zakażenia koronawirusem zależy od genów? Sprawdzą to naukowcy ze Szczecina.

Chcą jak najszybciej przebadać pacjentów po 60. roku życia i sprawdzić, dlaczego niektórzy zakażenie przechodzą praktycznie bezobjawowo, a u innych, z medycznego punktu widzenia podobnych przypadków, potrzebny jest respirator na intensywnej terapii.

Może to zależeć od mutacji jednego z genów - mówi profesor Jerzy Sieńko z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego reporterce RMF FM, Anecie Łuczkowskiej.

10:30 OD PONIEDZIAŁKU ZNÓW OTWARTE WROCŁAWSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Już jutro zostanie otwarte schronisko dla zwierząt we Wrocławiu.

Z powodu pandemii koronawirusa placówka była zamknięta dla odwiedzających przez dwa miesiące, a adopcje przeprowadzane były zdalnie.

Jeżeli chodzi o psy, to w tej chwili mamy ich nieco ponad 100. Jeżeli chodzi o koty, to zaczyna rosnąć ich ilość. Na terenie schroniska w jednym momencie będzie mogło przebywać 10 osób odwiedzających. Bardzo byśmy chcieli, żeby osoby odwiedzające miały na sobie maseczki - mówiła reporterowi RMF FM Mateuszowi Czmielowi, Aleksandra Cukier z wrocławskiego schroniska.





10:15 UKRAINA

406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, 12 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 179 wyzdrowiało - przekazał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 986, a zgonów do 617.



Łącznie wyzdrowiało 7108 pacjentów.

10:00 305 NOWYCH PRZYPADKÓW ZAKAŻEŃ W POLSCE

Mamy 305 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - inforormowało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia. Resort w komunikacie pisze także o dwóch kolejnych ofiarach Covid-19.





09:46 PIŁKARSKA EKSTRAKLASA WRACA NA BOISKA

Już piątek na boiska wrócą piłkarze ekstraklasy. Pierwszy mecz po przerwie spowodowanej koronawirusem odbędzie się we Wrocławiu. Miejscowy Śląsk podejmie Raków Częstochowa. Pierwszy gwizdek o 18. W drugim piątkowym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra u siebie z Zagłębiem Lubin. "Wszyscy jesteśmy ciekawi jak to będzie wyglądało" - mówi Adam Frączczak zawodnik Pogoni Szczecin z którym o przygotowaniach do powrotu na boisko, a także o tym co "Portowcy" musza poprawić w swojej grze rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.





09:26 WĘGRY

Cztery osoby chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 28 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



W sumie od początku pandemii zmarło 486 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono 3741 zakażeń. 1690 osób uznano już za wyleczone.

09:11 9 194 OZDROWIEŃCÓW W POLSCE

09:03 KRYZYS WYWOŁANY EPIDEMIĄ ZWIĘKSZY ROZWARTSWIENIE NA RYNKU PRACY

Kryzys wywołany koronawirusem pogłębi ubóstwo i rozwarstwienie na rynku pracy, przyczyniając się do czwartej fali prekaryzacji, mimo że odbicie gospodarcze może przyjść dość szybko - powiedział dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryzys z pewnością odczujemy w 2020 r., może jeszcze 2021 r., gdy bezrobocie może dojść nawet do 10 proc. Sądzę jednak, że sytuacja będzie szybko wracała do stanu sprzed pandemii i już w 2022-2023 r. będziemy mieć odbicie i to dość dynamiczne - prognozuje dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.



08:50 ZIELONA GÓRA

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wraca do pracy w pełnym zakresie. W ub. tygodniu nie prowadzono w nim jeszcze rozpraw i posiedzeń jawnych za wyjątkiem spraw tzw. pilnych, ale trwały przygotowania do właściwego zorganizowania pracy sądu.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Diana Książek-Pęciak, przygotowania dotyczyły uwzględnienia wytycznych ministerstwa sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Od poniedziałku planujemy powrócić do orzekania w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu treści przepisów Tarczy 3.0 oraz wspomnianych wyżej wytycznych. Nie oznacza to jednak, że sąd będzie funkcjonował w sposób identyczny jak przed epidemią, ponieważ nadal obowiązują nas ograniczenia mające związek z reżimem sanitarnym - powiedziała PAP rzeczniczka.





08:22 W USA WKRÓTCE 100 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

08:00 WOT W WALCE Z EPIDEMIĄ

07:55 SZKOŁY W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM

Od poniedziałku w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów. Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.

07:35 TESTOWANIE NOWEGO LEKU U ZAKAŻONYCH W WARSZAWSKIM SZPITALU MSWiA

Szpital CSK MSWiA rozpoczyna program testowania nowego leku u pacjentów zakażonych koronawirusem. Nadzieje są duże, ponieważ w badaniach wykazano, że czas pobytu w szpitalu pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 uległ skróceniu aż o 30 proc. - mówi PAP dr Rafał Wójtowicz z CSK MSWiA.



Jak wyjaśnia w rozmowie dr Rafał Wójtowicz, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA, Remdesivir jednym z topowych leków badanych obecnie w kierunku SARS-CoV-2, zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Doktor zaznacza równocześnie, że lek wcześniej stosowany przy poprzednich epidemiach, m.in. SARS i Ebola.



To lek przeciwwirusowy, o działaniu hamującym namnażanie się SARS-CoV-2 w organizmie pacjenta, dzięki Remdesivir pacjent szybciej eliminuje SARS-CoV-2 - tłumaczy doktor. W naszej klinice, w ramach testów, lek ten na razie jest zarezerwowany wyłącznie dla pacjentów z niewydolnością oddechową wymagających respiratoroterapii, natomiast trwają prace nad rozszerzeniem tej dostępności również na pacjentów niewentylowanych - zaznacza.

07:26 BIAŁORUŚ

W związku z epidemią koronawirusa białoruskie władze przesunęły, ale nie odwołały, profilaktyczne odłączanie ciepłej wody w białoruskich mieszkaniach.



Na Białorusi, podobnie jak w Rosji i w innych krajach byłego ZSRR, procedura zwana "profilaktyką" sieci ciepłowniczych jest prawdziwą zmorą obywateli. Co roku, gdy tylko kończy się sezon grzewczy, rozpoczynają się planowe odłączenia ciepłej wody, które - jeśli nic się nie zepsuło - trwają mniej więcej dwa tygodnie. Każda miejscowość ma swój z góry zatwierdzony grafik.

07:14 ROSJA

W Moskwie podczas ostatniej doby zmarło na Covid-19 59 pacjentów- poinformował TASS. Bilans ofiar epidemii w stolicy Rosji wzrósł do 1993 osób. Moskwa pozostaje głównym ogniskiem infekcji koronawirusa w Rosji.



Od początku epidemii w stolicy Rosji zmarły 1993 osoby, w całym kraju 3388.



Moskwa jest głównym ogniskiem infekcji. Za Moskwą plasują się: sąsiadujący obwód moskiewski z ponad 32,6 tys. zakażeń i Petersburg, drugie co do wielkości miasto Rosji, z blisko 13 tys. infekcji.

06:49 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Niemczech 431 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło natomiast 31 zakażonych - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

Aktualny bilans epidemii w tym kraju mówi więc o 178 281 potwierdzonych zakażeniach i 8 247 ofiarach śmiertelnych.

Dobę wcześniej zmarło w Niemczech 42 chorych na COVID-19, odnotowano również 638 nowych infekcji SARS-CoV-2.

06:34 USA

1127 chorych na COVID-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin - od 02:30 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.

Tym samym - jak wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore - całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju to obecnie 97 048.

Stany Zjednoczone są krajem z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych COVID-19. Przy zachowaniu obecnego trendu w poniedziałek lub wtorek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczy 100 tysięcy.

Do czwartku natomiast przeprowadzono w USA blisko 13,7 mln testów na obecność koronawirusa: około 1,622 mln z nich dało wynik pozytywny.

Z kolei w ciągu minionych 24 godzin potwierdzono w tym kraju około 22 tysięcy nowych zakażeń.

06:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

20 931 potwierdzonych zakażeń i 993 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Tylko w sobotę resort zdrowia poinformował o 316 nowych zakażeniach i śmierci 11 chorych.

Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 8 977 zakażonych.

24 MAJA 2020: ZAPRASZAMY na RELACJĘ na ŻYWO!